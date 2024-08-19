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Сегодня, 01:00

«Мальорка» остановила «Реал» с Мбаппе, «Наполи» Конте разгромлен и ждет новичков

Килиан Мбаппе в матче с «Мальоркой».
Фото AFP
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Главные события воскресенья в европейском футболе.

Испания: без Захаряна и без победы

Испания. Ла Лига. 1-й тур
18 авг, 20:00. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
1:2
Райо Вальекано

«Реал Сосьедад» начал новый сезон без травмированного Захаряна, но сохранив большинство лидеров. Только это пока, так как Мерино, которого главный тренер басков Иманол Альгуасиль как-то навал лучшим полузащитником ла лиги, не попал в заявку в связи с выходом на финальную стадию переговоров о трансфере в «Арсенал». Вместе с тем никуда не ушел Кубо, а Субименди продолжает хранить верность родному клубу и отказался от перехода в «Ливерпуль».

В первом туре он размочил счет на последней добавленной минуте, выйдя на замену во втором тайме, тогда как до перерыва вместе с Мендесом в центре поля играла молодежь — Урко Гонсалес и олимпийский чемпион Туррьентес. Еще один триумфатор Парижа-2024 Пачеко на данный момент основной центральный защитник после ухода в «Атлетико» чемпиона Европы Ле Нормана. Так что можно констатировать, что в Сан-Себастьяне начался очередной процесс смены поколений, а потери компенсирует продуктивная работа клубной академии. У Захаряна точно будет шанс выйти на первые роли, только для этого для начала нужно выздороветь и набрать форму.

Фото AFP

Ну а баскам в новых сочетаниях еще не хватает привычной мощи. Да и проблемы с домашними играми, как оказалось, перекочевали из прошлого сезона в нынешний. И ладно бы все ограничивалось сложностями в созидании — сбои давала защита. Этим и воспользовался де Фрутос, вогнавший мяч в ближний угол рикошетом от перекладины. А убил надежды хозяев Камельо. Игрок, который в овертайме двумя голами перевернул ход олимпийского финала, убежал от товарища по сборной Пачеко и оформил победу «Райо».

Испания. Ла Лига. 1-й тур
18 авг, 22:30. Visit Mallorca Stadium (Пальма-де-Мальорка)
Мальорка
1:1
Реал

«Реал» открывал сезон с рекордной серией из 32 матчей без поражений (+24=8), и для начала рисковал пропустить. Но Куртуа выдал крутой сейв, после чего мадридцы взяли инициативу в свои руки. Мбаппе, казалось, потерял мяч, но его подхватил жестко освистываемый на Мальорке Винисиус Жуниор, и после его паса пяткой Родриго красиво пробил в дальний верхний угол. Для него это уже традиция, ведь бразилец забивает первый в чемпионате гол «Королевского клуба» второй сезон подряд. А еще бразилец достиг юбилейной отметки, выбив в ла лиге 50 (27+23) результативных баллов.

Однако та легкость, с которой все было проделано, как показалось, несколько убаюкала мадридцев, и соперник этого не простил. Хватило углового, после которого ошибся с расчетом траектории полета мяча Рюдигер, а Беллингем его не подстраховал, чем не преминул воспользоваться мастер игры на «втором этаже» Муричи. «Реал» же никак не мог вернуть игру в нужное ему русло. Инициативой владел, постоянно давил, только во второй раз поставить хозяев в тупик не удавалось.

Фото AFP

Мбаппе безуспешно пытался все решить за счет фирменных смещений слева и не доставил проблем вратарю. Модрич вроде бы дал игре новый импульс, но его потеря в центре едва не привела к пропущенному голу. На счастье сливочных, их второй раз за несколько минут простил не попавший в створ Антонио Санчес. Показательно, что в сложной игре при неблагоприятном счете Карло Анчелотти снял в концовке Беллингема и Винисиуса. А Менди за мгновения до финального свистка еще и схватил необъяснимую красную карточку.

Победа в Суперкубке УЕФА не должна вводить в заблуждение — «Реал» только учится играть по-новому, и то, что Мбаппе не работал с новой командой большую часть предсезонки, задачу только усложняет. А пока в Испании привели интересную статистику, согласно которой до воскресенья Мадрид открывал турнир ничьей ровно двадцать раз и только в пяти случая после этого становился чемпионом. В последний раз — 18 лет назад. Это, конечно, не значит, что вероятность завоевания титула упала до 25 процентов, но понятно, что ковровой дорожки к трону у чемпиона не будет.

Фото AFP

Италия: топы без побед

Италия. Серия А. 1-й тур
18 авг, 19:30. Stadio Marc'Antonio Bentegodi (Верона)
Верона
3:0
Наполи

Антонио Конте на своей волне: «В Неаполе я думал, что увижу лучшую ситуацию. Ожидал каких-то положительных сюрпризов, но мне было трудно их найти. Я думал, что не стоит выбрасывать все после прошлого года, но вместо этого вы оказываетесь в ситуации, когда ушли 9-10 игроков. Я ясно понимаю, с какими проблемами нам придется столкнуться, осознаю ситуацию, и я прошу о большом единстве. Я не знаю, сколько времени потребуется, чтобы вернуть «Наполи» конкурентоспособность — 6 месяцев или 3 года, но мы должны быть готовы. И не сдаваться. Нам придется быть крутыми».

Намек на новых игроков очевиден, а их по мнению тренера нужно 10-12 человек. Об этом Конте сказал после своей официальной премьеры в Кубке Италии, где «Наполи» только в серии пенальти после нулевой ничьей прошел выступающую в серии В «Модену». Против куда более крепкой «Вероны» лучше не стало. У неаполитанцев вроде бы был небольшой, но скорее стерильный перевес в первом тайме, но вторую половину активнее начали хозяева.

Пошли подходы, а за ними состоялся и гол. Лазович «шведкой» вырезал пас с фланга, а Ливраменто опередил зазевавшегося Жуана Жезуса. Любимая схема Конте с тремя центральными защитниками пока работает со сбоями. Этот тезис проиллюстрировал и второй гол, когда Дуда отправил к воротам еще одного новичка — колумбийца Москеру. А его второй гол в компенсированное время, чего новичкам «Вероны» не удавалось в дебютном матче со времен Луки Тони (2013), выглядел, как унижение «Наполи». Конте — как бы не относиться к его любви к массовым закупкам игроков — прав: «Наполи» срочно нужно усиление. Одним Лукаку, о котором мечтает Антонио, тут не обойтись. Пока же можно констатировать: титулованный тренер впервые в карьере начал сезон в серии А с поражения.

Италия. Серия А. 1-й тур
18 авг, 21:45. Unipol Domus (Кальяри)
Кальяри
0:0
Рома

Тенденция первого тура — сложности ведущих клубов. У «Интера» и «Милана» всего лишь ничьи. «Наполи» провалился, а «Роме» пришлось непросто на Сардинии. Правда, по ходу второго тайма огня игре дал вышедший на замену Дибала. Его мягкий навес на голову Довбика должен был завершаться взятием ворот, но удар с нескольких метров пришелся в перекладину. С другой стороны, каркас ворот сыграл и за римлян, когда их спас Свилар. Ну а добивание Пеллегрини не принесло результата, так как в момент удара Добвика он забрался в офсайд.

Статистика дня

2-м футболистом в истории «Болоньи», который забивал за красно-синих на протяжении семи сезонов, стал Орсолини. Прежде за последние 50 лет такое удавалось только Карло Нерво. Этот футболист выступал в «Болонье» на стыке веков вместе с российским форвардом Игорем Колывановым.

7 из восьми первых матчей сезона выиграл «Рапид». Это повторение рекорда венского клуба, который был установлен в 1984 году и повторен в 1988-м.

10 из одиннадцати игроков стартового состава «Страсбура» были младше 23 лет. Это первый случай в лиге 1 с тех пор, как данные о турнире собирает компания Opta (1947/48).

11 сезонов спустя нападающий «Челси» Стерлинг не принял участие в стартовом туре АПЛ.

13 мячей забил в августовских играх АПЛ нападающий «Манчестер Сити» Холанн. С момента дебюта в Англии норвежец в последний месяц лета отличался чаще, чем все составы «Челси» (11) и «МЮ» (9).

41 гол забил за «Монпелье» в лиге 1 полузащитник Саванье. Это третий результат в истории клуба, а до Лорана Блана всего шесть точных ударов.

106 (91+15) результативных баллов заработал в 100 матчах за «Ман Сити» Холанн.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК Мальорка
ФК Реал
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