«Барселона» победила «на флажке», Кейн уничтожил «Боруссию», Доку — новая звезда «Манчестер Сити»

Главные события субботы в европейском футболе.

Англия: Фернандеш реанимировал «МЮ»

Игра толком не набрала ход, а уже пришлось брать паузу. Все дело в отмененном голе «МЮ», так как потративший несколько минут на изучение повтора ВАР не стал брать ответственность на себя, и главному арбитру пришлось отправиться к монитору. Судя по всему, отрицательное для гостей решение было принято потому, что в момент подачи Эриксена со штрафного борьбу защитникам навязал забравшийся в офсайд Магуайр, и это дало преимущество находившемуся в правильном положении Гарначо, который отдал передачу вдоль ворот на оставшегося без очередного гола Мактоминая.

Но лучше бы взятие ворот засчитали, потому что больше ничего интересного в первом тайме так и не произошло. Да и после перерыва пришлось ждать до 61-й минуты, когда Онана спас после удара Уилсона. Потом нигериец выручил еще раз, а когда унылая нулевая ничья казалась неизбежной, три очка «МЮ» принес удар Бруну Фернандеша. После крупных поражений от «Ман Сити» и «Ньюкасла» (в Кубке лиги) команда Эрика тен Хага может хотя бы немного перевести дух. До важнейшей игры Лиги чемпионов с «Копенгагеном».

Если «МЮ» в субботу мучился, то «Манчестер Сити» — творил. Столь легко и непринужденно, что не потребовалось даже результативных действий Холанна. К тому же норвежец получил повреждение в концовке первого тайма, и Хосеп Гвардиола заменил своего бомбардира в перерыве. Эрлинг вернется в строй довольно быстро, а роль первой скрипки в этот день исполнил великолепно сыгравший Доку. Бельгиец открыл счет, после чего отдал четыре результативных передачи, чего в его возрасте (21 год и 161 день) в АПЛ не делал никто! Возможно, Доку стоило заменить в концовке ради персональной овации. Ее, кстати, удостоился Бернарду Силва. Как раз перед уходом с поля португалец издевательски разобрался с защитником и подсек мяч над вратарем. После этого пиршества домашняя победная серия «Сити» достигла 22 официальных матчей. «Горожанам» осталось две игры, чтобы повторить английский рекорд «Сандерленда», который был установлен в период с 1890 до 1892 год.

Испания: «Жирона» снова первая

Как минимум до воскресного матча «Реала» лидером чемпионата будет не собирающаяся снижать темп «Жирона». Хотя в Памплоне для каталонцев все складывалось довольно непросто, а на их гол дублем ответил Будимир. Еще на 70-й минуте «Осасуна» вела в счете, однако в оставшееся время команда Мичела Санчеса забила трижды. Тренер явно угадал с заменами, так как Цыганков стал автором победного мяча, а Порту ассистировал в случае с четвертым взятием ворот. После 0:3 от «Реала» в начале сентября «Жирона» с учетом всех турниров выдала серию из пяти побед. Всего же в двенадцати турах у нее десять выигрышей, и — если вынести за скобки «Барселону» и «Реал» — подобный старт ранее удавался только двум командам. «Бетису» в 1934 году, и «Атлетико» — в 2012 и 2013-м. Во втором случае «матрасники» победили одиннадцать раз.

В Сан-Себастьяне непросто приходится всем, включая «Барселону». Если бы не Тер Штеген, сине-гранатовые рисковали пропустить на первой же минуте. А в следующей атаке Кунде подарил шанс Ойярсабалю. Завершился же трехминутный отрезок угловым и ударом Мерино в сантиметрах от штанги. Правда, успей к мячу другой игрок басков, гол отменили бы из-за офсайда.

Сути это, впрочем, не меняло. Иманол Альгуасиль организовал для Хави едва ли не самые серьезные проблемы в нынешнем сезоне. А японец Кубо, когда-то воспитывавшийся в Ла Масии, затмевал всех каталонских звезд. Но было понятно — размазывать себя по газону весь матч «Барса» не позволит. И к 20-й минуте наконец-то родился первый момент у ворот Ремиро. Только Гави после изящного обыгрыша своего оппонента забыл прописную истину о том, что лучшее — враг хорошего. В итоге вместо напрашивавшегося удара последовал пас, а его уже перехватили.

В целом же это была классическая игра до гола, по ходу которой обе команды безуспешно выпрашивали у арбитра пенальти, а защитники «Реал Сосьедад» и Тер Штеген сделали все, чтобы на табло сохранились нули. Из заметных событий стоит отметить первое с августа появление на поле залечившего травму Педри.

Как он важен — показали последние минуты, когда хавбек создал убийственный момент для Гави. Тот пробил в Ремиро, но это была не развязка. Она случилась в компенсированное время, причем сначала гол Араухо не засчитали. Кажется, даже сам игрок был согласен с офсайдом, но ВАР подарил праздник столице Каталонии. А баски, снова показав отличный футбол против топ-соперника, проиграли «Барсе» вслед за «Реалом» и «Атлетико». Может, Альгуасилю стоило в концовке сбить темп заменами? Но это лишь версия, а тренер видел, что игра дается, и не стал рисковать, не выпустив в том числе и Захаряна.

Италия: «Наполи» хорош без Осимхена

Пока «Наполи» справляется с отсутствием травмированного Осимхена, а выходящий на острие атаки Распадори идеально пользуется предоставившимися возможностями. После прошлогоднего трансфера из «Сассуоло» форварду сборной Италии было непросто в условиях жесточайшей конкуренции. С одной стороны, ему удалось четыре раза отличиться в групповом раунде Лиги чемпионов. С другой — в серии А за прошлый сезон он отправил мяч в сетку всего дважды. Однако данный показатель превзойден уже сейчас, а с учетом всех турниров Распадори впервые в карьере забил в трех матчах подряд. В игре с «Салернитаной» он здорово открылся и пробил в дальний угол, но все же ключевую роль в победной атаке сыграл Лоботка. Словак отобрал мяч недалеко от чужой штрафной и отдал одноклубнику классную голевую передачу. Ну а добивший хозяев Эльмас, что называется, исполнил, закрутив мяч в дальний угол.

Для «Интера» матч в Бергамо начался с травмы Павара, получившего повреждение после верхового единоборства. А в итоге экстренно вышедший на поле Дармиан столь активно включился в игру, что арбитр указал на 11-метровую отметку после его столкновения с голкипером «Аталанты» Муссо. Неприятно для хозяев началась и вторая половина. Один гол Лаутаро Мартинеса не засчитали из-за офсайда, но в другом эпизоде аргентинец классно пробил в дальний угол после того, как владение мячом миланцам вернул Мхитарян. Как оказалось, запаса в два мяча хватило «Интеру» для укрепления лидерства, хотя после успеха сократившего отставание Скамакки «нерадзурри» пришлось потрудиться в обороне. Ну а Павар после финального свистка вместе с одноклубниками подошел к сектору с фанатами гостей, и те увидели в этом намек на то, что серьезной травмы колена удалось избежать.

День в Италии завершился сенсацией, а сохранивший за собой третье место «Милан» проиграл «Удинезе», пропустив решающий гол с пенальти. Для команды Стефано Пиоли это второе подряд поражение на «Сан-Сиро» без забитых мячей, чего не случалось с «росснонери» с 2012 года. Пока помогает запас очков, еще недавно позволявший идти ноздря в ноздрю с «Интером».

Германия: рекордный триллер «Байера»

Перед главным матчем тура свои встречи провели еще и конкуренты «Баварии» и «Боруссии». И если «Лейпциг» в Майнце проиграл концовку, то «Байер» на пару с «Хоффенхаймом» выдали сумасшедший триллер, предсказать который было решительно невозможно. Лидер чемпионата повел в счете так же легко, как смотрелась со стороны изящная комбинация Бонифаса и Вирца. А когда Гримальдо удвоил преимущество леверкузенцев в добавленное к первом тайму время, это выглядело, как нокаут для «деревенских».

Однако все перевернулось за две неполных минуты, и проблемы «Байера» возникли на ровно месте. Точнее, их придумал неудачно распорядившийся мячом Градецки, получивший в ответ гол себе за шиворот с сорока с лишним метров. И практически сразу успевший к отскочившему от штанги мячу Вегхорст зажег на табло вторую двойку. После такого впору было рассуждать уже о психологическом состоянии гостей, но обретенная уверенность — большая сила. Как и воля к победе. В итоге Бонифас сохранил мяч у линии поля, а Гримальдо своей волшебной левой запустил мяч в верхний угол. Испанец эффектно оформил новый клубный рекорд в виде серии из десяти побед.

В середине недели «Бавария» пережила унижение, проиграв в Кубке Германии представителю третьего дивизиона. Нет сомнений, что в Дортмунде болельщики над провалом чемпиона от души посмеялись, только в субботу на «Сигнал Идуна Парк» приехал разъяренный хищник. «Боруссия» это не прочувствовала и на свою беду решила сыграть с мюнхенцами на встречных курсах.

Как итог — быстро пропущенный гол от Упамекано при подаче углового. А потом — еще один по итогам образцовой контратаки. Начавший ее пасом пяткой Сане разрушил прессинг «шмелей» и в концовке выпада выкатил мяч находившемуся напротив пустого угла Кейну. А какой гол ударом через себя едва не забил Горецка! У «Боруссии» же в первом тайме был только один шанс, но даже при такой игре Томас Тухель ухитрился получить предупреждение за споры с арбитром. Чувствовал, что легким второй тайм не будет?

А игра после предпринятых Эдином Терзичем перестановок, действительно, стала меняться. Не кардинально, но Дортмунд хотя бы стал угрожать воротам, и если бы не великолепный Нойер, Ройс обязательно забил бы в своем 400-м матче в желто-черной форме. Только это был день похоронившего интригу Кейна, который оформил третий немецкий хет-трик и побил один из древнейших рекордов бундеслиги. 60 лет им владел бывший форвард «Шальке» Клаус Матишак, но такой скорострельности — 15 мячей в десяти играх с момента дебюта — прежде не было. Нынешняя «Боруссия» — совсем не та команда, которая весной должна была брать титул. Теперь перчатку «Баварии» бросили из Леверкузена.

Статистика дня

1-м в истории премьер-лиги футболистом, забившим в шести выездных матчах с начала сезона, стал полузащитник «Вест Хэма» Боуэн.

6 подряд домашних поражений потерпел «Бернли». Так плохо не стартовала ни одна команда за всю историю высшего дивизиона английского футбола.

15 матчей в АПЛ не может сыграть на ноль «Брайтон». Это худшая серия «чаек» с 1996 года, когда они пропускали на протяжении 17 туров.

27 лет «Ньюкасл» не обыгрывал «Арсенал» в двух матчах подряд.

28 раз сыграл в немецкой классике защитник «Боруссии» Хуммельс, повторивший рекорд Михаэля Цорка.