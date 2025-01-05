«Арсенал» оступился, «Манчестер Сити» и Холанн забыли о кризисе, «Барселона» размялась в Кубке Испании

Главные события субботы в европейском футболе.

Англия: Гвардиола все равно недоволен

В прошлом году «Тоттенхэм» приучил к тому, что пропускал первым в домашних матчах АПЛ. 2025-й «шпоры» начали с собственного быстрого гола, только никакого волшебного преображения не случилось. На точный удар Соланке спустя две минуты ответил Гордон, после чего на первый план вышел штатный снайпер «Ньюкасла» Исак. Для начала швед упустил верный момент, однако со второй попытки переправил мяч в сетку и отличился в восьмом матче подряд. За всю историю «сорок» такие серии удавались только двум футболистам — легендарному Алану Ширеру (1996) и Джо Уиллоку (2021).

Но, в принципе, проблемы «Тоттенхэма» в обороне очевидны. Травмированы Ромеро, ван де Вен, Дэвис и Удоджи. А так как в перерыве был заменен один из виновников второго пропущенного гола Дрэгушин, Ангелос Постекоглу отправил в центр обороны — в пару к 18-летнему номинальному опорному хаву Грэю — флангового игрока Спенса. Усиливать же давление были призваны подхватившие на днях вирусное заболевание Сон Хын Мин, Мэддисон и Биссума, которые оказались готовы отыграть не более получаса. Огня они дали, но не смогли добыть даже ничью. Проиграв половину своих матчей, «шпоры» увязли во второй половине таблицы, тогда как команда Эдди Хау после шести побед подряд рвется в топ-4.

Проводив старый год победой, «Манчестер Сити» и первую январскую встречу провел бодро. А наконец-то забивший свой первый гол в АПЛ Савиньо стал главной движущей силой «горожан», и вряд ли бразилец сильно расстроен тем, что взятие ворот в итоге записали на неудачно подставившего ногу защитника «Вест Хэма» Цоуфала. Командные результаты важнее личных, и Савиньо сейчас едва ли не лучший среди подопечных Хосепа Гвардиолы.

Подача на Холанна, который забивал головой в уже пустой угол, — для футбольных учебников. Как и пас Савиньо за спины защитникам под рывок Холанна, который после четырех туров молчания за два матча отличился трижды. Поправивший прицел норвежец еще и развеивает миф, согласно которому он, якобы, не умеет забивать со «второго этажа». Периодически об этом вспоминают, что странно для игрока, с момента приезда которого в АПЛ ни у кого нет такого количества результативных ударов головой (14).

Понятно, что «Вест Хэм» версии Хулена Лопетеги — полный кошмар, и болельщики «молотобойцев» особенно сильно ощутили это, когда режиссер трансляции показал сидевшего на трибуне Дэвида Мойеса. Только это не умаляет заслуг «Сити», который медленно, но верно выбирается из кризиса. Одной сухой победы над «Лестером» хватило, чтобы исчезла типичная в ноябре-декабре нервозность, а в игру вернулась прежняя легкость. Чемпион играл в свое удовольствие и не дал «Астон Вилле» обойти себя в таблице. Напротив, команда Гвардиолы продолжает дышать в спину идущему пятым «Ньюкаслу», а до зоны Лиги чемпионов всего два очка.

Пеп, кстати, после игры заявил, что субботняя игра не означает, что прежний «Ман Сити» вернулся, и сказал, что «горожане» были гораздо лучше против «Эвертона», с которым сыграли вничью. «Савиньо был хорошо, Холанн забил два мяча. Есть невероятно много позитива, но если вы спросите меня — играет ли команда так же, как в последние годы — отвечу: «Нет! Абсолютно нет!».

За минимальный отрыв «Ман Сити» стоит поблагодарить угодивший в кризис «Челси». Энцо Мареска говорит, что главная причина неудач не в сильном давлении на молодую команду, но это точно одна из причин последних результатов. А это — две ничьих и два поражения в четырех турах, и дерби с «Кристал Пэлас» очень напомнило встречу с земляками из «Фулхэма». Та же легкость с относительно быстрым голом Палмера, которому блестяще ассистировал отдавший пас шведкой Санчо. И та же неспособность развить успех при кризисе идей. Отличие заключается в том, что «дачникам» «Челси» проиграл (1:2), тогда как с «орлами» сыграл вничью. Те на ответный гол наиграли, и в итоге расчертили образцовую комбинацию с проникающей передачей Сарра и пасом Эзе в касание, после чего Матета оказался напротив беззащитных ворот.

На радость «Ливерпулю», который в воскресенье примет «МЮ» на «Энфилде», главный преследователь красных оступился в Брайтоне. Хотя начиналось все для «Арсенала» успешно, и после классного выхода из-под прессинга «чаек» с острого угла под опорную ногу Фербрюггену пробил Нванери. Первый игрок в истории «канониров», который до наступления 18-летия забил больше одного гола в АПЛ. Только этим все и ограничилось, а «Брайтон» заслуженно отыгрался, получив право на пенальти. Теперь команда Микеля Артеты отстает от первого места на пять очков, проведя на данный момент на два матча больше «Ливерпуля». Что до «Брайтона», то стоит отметить, что в нынешнем сезоне он провел дома четыре встречи с командами «большой шестерки» и пока не проигрывал (+3=1).

Испания: скромность «Атлетико»

Выступающий в четвертом дивизионе «Барбастро» прославился тем, что стал первой в истории Кубка Испании командой такого уровня, которой удалось выбить из турнира двух представителей примеры. Однако обыгранная в декабре 2023-го «Альмерия» и поверженный месяц назад «Эспаньол» — не чета «Барселоне». Она, впрочем, в прошлом турнире уже могла понять, насколько кусачий это соперник и выиграла на том же стадионе со счетом 3:2.

В этот раз, впрочем, получилось проще, и даже смешанный состав гостей выглядел мощно. Наконец-то дебютировавший в воротах каталонцев Щенсны, проводивший первый матч сезона после травмы Араухо в обороне, Педри и редко играющий Френки де Йонг в центре поля, Левандовски на острие атаки. Год назад поляк реализовал здесь оказавшийся победным пенальти. Сейчас — уже в начале второго тайма оформил дубль, после чего попал шипами по ноге соперника. От возможного удаления бомбардира спасло отсутствие на данной стадии турнира ВАР.

Так что можно просто констатировать, что Левандовски с 82 голами вошел в топ-30 лучших бомбардиров за всю историю Барсы». В субботу поляк превзошел Чики Бегиристайна, и его ближайшие цели — отличившиеся по 85 раз Хави и Хулио Салинас. А герой игры с «Барбастро», если такая оценка возможна при очевидной разности в классе, — все же Пабло Торре, на счету которого ставший следствием подкарауленной ошибки гол и две результативных передачи.

Менее кровожадным с точки зрения результата оказался «Атлетико», ограничившийся единственным голом. Его организовали разыгравшие хорошую комбинацию Гризманн и Джулиано Симеоне, а француз отличился на добивании после удара аргентинца с острого угла. Впрочем, «матрасники» могли забить гораздо больше, но губили моменты, один их гол отменили, а на выручку «Марбелье» еще и приходил каркас ворот.

Италия: «Наполи» — лидер

Пока «Аталанта» с «Интером» отвлеклись на суперкубковые разборки, «Наполи» пытался захватить лидерство, и сделал первый шаг к этому благодаря ярко играющему в последнее время Давиду Нересу. В отсутствие травмированного Кварацхелии бразилец подтверждает статус одного из лучших игроков сезона, а его гол точно попадет в хит-парады не только тура, но и всего чемпионата. Подыгравший партнеру Лукаку, конечно, хорош, но без соло Нереса с обыгрышем защитников и выстрелом под перекладину атака не имела очевидных перспектив.

С «Фиорентиной», правда, шутки плохи. В Турине против «Ювентуса» «фиалки» по игре уступали примерно девяносто процентов времени, но дважды отыгрывались (2:2). Да и в субботу Мойзе Кин снова забил, однако — на радость Антонио Конте — взятие ворот отменили. А полное спокойствие главному тренеру «Наполи» подарил реализовавший пенальти Лукаку. Мяч Мактоминая — уже вишенка на торте. Неаполитанцы теперь ждут, чем ответит отстающая на три очка «Аталанта». Впрочем, теневым лидером по-прежнему остается «Интер», у которого на четыре балла меньше, но два отложенных матча в запасе.

Франция: лионские курьезы

Пока «Монако» готовился к Суперкубку Франции, его конкуренты провели игры очередного тура лиги 1, и «Лилль» порадовал монегасков осечкой во встрече с находящимся рядом с зоной вылета «Нантом». Ничью «канарейкам» принес пенальти, а в концовке они сдержали штурм «догов». В частности, дебютировавший в воротах гостей после перехода из «Лиона» Антони Лопеш не дал забить бывшему полузащитнику «Краснодара» Кабелла. «Лилль» отстает от «Монако» и идущего вторым «Марселя» на два очка. Такая же ситуация и у завершавшего программу дня «Лиона».

Команда Пьера Сажа за первый тайм ни разу не пробила в створ ворот осевшего на дне таблицы «Монпелье». Больше того — во втором тайме воспитанник «ткачей» Ферри отправил мяч в сетку и демонстративно не стал отмечать свой успех. И правильно сделал, так как поход арбитра к монитору привел к отмене взятия ворот из-за нарушения правил. А вот Файяд сам простил «Лион», с нескольких метров запустив мяч выше ворот. По содержанию игры ничья стала бы для хозяев не самым плохим результатом, однако отчаянный навал в концовке принес им победу. Ответственный за обострение — Ляказетт, но все равно непонятно: как превратившийся в главного неудачника вечера Файяд буквально завел мяч в собственные ворота? Это точно один из главных курьезов сезона.

Статистика дня

3 года «Бенфика» на домашнем стадионе «Да Луж» не уступала по ходу матчей внутренних турниров в два мяча. В субботу «орлы» в итоге уступили «Браге» (1:2) и в первые в нынешнем сезоне потерпели два подряд домашних поражения.

4 голевых передачи в 14 матчах за «Челси» отдал Санчо. На одну больше, чем за весь прошлый сезон в «МЮ».

8 мячей забил в ворота «Вест Хэма» нападающий «Ман Сити» Холанн. Для норвежца это самый любимый соперник в АПЛ наряду с «Вулверхэмптоном».

18 раз Хосеп Гвардиола встречался с «Вест Хэмом» и ни разу не проиграл.

35 голов забили за «Брентфорд» в АПЛ форварды Висса и Мбемо, которым осталось по одному точному удару до повторения клубного рекорда Тоуни.

55 матчей «Арсенал» не проигрывает в АПЛ, имея преимущество в счете по итогам первого тайма (+48=7).

55 лет — с 1970 года — «Севилья» не проигрывала с крупным счетам представителям низших дивизионов. В субботы андалусийцы были разгромлены лидирующей в сегунде «Альмерией» (1:4).

150 побед в турецком чемпионате одержал возглавляющий «Галатасарай» Окан Бурук. Ему потребовалось 286 матчей, а в более короткий срок укладывались только легендарный Фатих Терим (за 247 игр) и Мустафа Денизли (256).