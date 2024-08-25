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Сегодня, 00:30

«Арсенал» и «Ман Сити» идут без потерь, «Барселона» дожала «Атлетик», «Милан» проваливает старт

«Барселона» обыграла «Атлетик», «Арсенал» победил «Астон Виллу»
Андрей Кузичев
Корреспондент
Эрлинг Холанн в матче против «Ипсвича».
Фото Reuters
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Главные события субботы в европейском футболе.

Англия: новый рекорд Холанна

Англия. Премьер-лига. 2-й тур
24 авг, 17:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
4:1
Ипсвич

Вернувшемуся в АПЛ «Ипсвичу», мягко говоря, не повезло с календарем. Начинать пришлось дома с «Ливерпулем» (0:2), а в субботу «трактористы» разбудили зверя своим быстрым голом. В ответ чемпион разорвал оборону выходцев из чемпионшипа тремя голами за четыре минуты! Причем особо усердствовал даже не Холанн, а Савио. Бразилец сначала заработал пенальти, а затем обокрал вратаря и организовал гол Де Брейне. На лице сидевшего на скамейке Гюндогана читалось, что покинувший «Барселону» хавбек снова в родной стихии.

И это еще до перерыва с интервалом в пару минут в перекладину попали Льюис и опять же Де Брейне. А ложкой дегтя для Хосепа Гвардиолы стала травма Ковачича, которого заменил не ожидавшийся всеми Гюндоган, а Стоунс. Немца же «Этихад» встретил овацией на 70-й минуте, и уже с ним Холанн дальним ударом довел дело до хет-трика. Эрлинг не щадит никого — он забил всем 23 командам, с которыми встречался после переезда в Англию. А еще он всего за 68 матчей оформил семь «трюков со шляпой», побив очередной рекорд Алана Ширера (119 игр).

Англия. Премьер-лига. 2-й тур
24 авг, 17:00. Tottenham Hotspur Stadium (Лондон)
Тоттенхэм Хотспур
4:0
Эвертон

«Ириски» на старте сезона безнадежны. Или так хорош «Брайтон» (в прошлом туре) и «Тоттенхэм» в эти выходные. Гол открывшего счет Биссума — это какая-то «Барса» времен Пепа. Ну не могут команды Ангелоса Постекоглу быть скучными и невзрачными! У этого тренера центральный защитник ван ден Вен может подхватить мяч перед своей штрафной, дотащить его до чужой и вывести на второй в матче результативный удар Сон Хын Мина. На этом фоне гол Ромеро после подачи углового смотрится даже как-то банально, но именно удар аргентинца головой сделал счет крупным.

Англия. Премьер-лига. 2-й тур
24 авг, 19:30. Villa Park (Бирмингем)
Астон Вилла
0:2
Арсенал

Главный матч тура заставил прилично напрячься «Арсенал». О том, какая нагрузка выпала на оборону «канониров», говорят показатели Салиба. Прежде французский защитник никогда не набирал в АПЛ три и более фолов за тайм. А один из самых ярких моментов вечера в Бирмингеме — спасение гостей от казавшегося неминуемым гола. Для начала мяч после рикошета полетел за шиворот Райе и попал в перекладину. Далее — за ним рыбкой нырнул успевший на добивание Уоткинс. Как испанский голкипер успел подняться на ноги и остановил удар лучшего снайпера «Астон Виллы» — загадка дня.

А потом сработало старое футбольное правило. После передачи Сака от линии поля мяч от соперника отлетел точно на ногу Троссару, и удар бельгийца в противоход вратарю отразить было нереально даже такому волшебнику, как Эмилиано Мартинес. Тоже самое касается и гола Парти, которому ассистировал опять же Сака. Ганский полузащитник сейчас в таком порядке, что Микелю Мерино в случае его трансфера из «Реал Сосьедад» придется постараться, чтобы попасть в состав. В устоявшейся команде Микеля Артеты это нелегко и пока ограничивающемуся выходами на замену Калафьори.

Игроки «Барселоны» радуются голу в ворота «Атлетика».
Фото Reuters

Испания: Левандовски стал прежним с приходом Флика

Испания. Ла Лига. 2-й тур
24 авг, 20:00. Olimpic Lluis Companys (Барселона)
Барселона
2:1
Атлетик

Нико Уильямс, который отказался переходить в «Барселону» после уговоров брата Иньяки, в субботу слышал в свой адрес свист при каждом контакте с мячом. В общем, одному герою Евро-2024 доставалось на орехи, а другому — овации. Ямаль их заслужил, продвинувшись вдоль линии штрафной и закрутив мяч в угол.

Далее начались качели, причем в центре внимания дважды оказался Левандовски. В первом случае поляк обязан был выкатывать мяч партнеру, но решил бить с острого угла и попал в штангу. Во втором форвард безосновательно рассчитывал на пенальти. Впрочем, даже если бы фол имел место, каталонцам это ничего бы не дало. Дело в том, что атаке хозяев предшествовал спорный эпизод у ворот Тер Штегена. Арбитр криминала не увидел, но ВАР пригласил его к монитору, где фол Кубарси на Беренгере был показан во всей красе.

К 11-метровой отметке отправился Сансет, и во второй половине все началось заново. Только у Левандовски, что называется, не шло. Удар головой с нескольких метров — штанга. Еще один — в падении после подачи Рафиньи при полном отсутствии сопротивления — невероятный сейв отставившего руку Падильи. Но все-таки в беззащитный угол повернувший удачу к себе лицом Левандовски попал. И этот гол стал победным. При Ханси Флике снайпер вышел на график времен «Баварии» и забил в первых двух турах три мяча.

Рафаэл Леау («Милан»).
Фото Reuters

Италия: серия Чалханоглу

Италия. Серия А. 2-й тур
24 авг, 19:30. Ennio Tardini (Парма)
Парма
2:1
Милан

«Милан» не изменил себе в том плане, что — как и в первом туре — сам придумал проблемы. Точнее, их в первой же атаке организовала «Парма». Хозяевам хватило в общем-то рядовой комбинации с выводом на удар отличившегося в обоих матчах после возвращения в серию А Мана. Ответный гол уже привыкших догонять россонери — заслуга Рафаэла Леау. Португалец красиво раскачал защитника на бровке, обыгрался с Эрнандесом и выкатил мяч Пулишичу уже на пустые ворота.

Впрочем, эта красота не избавила команду Паулу Фонсеки от проблем в обороне. А втором гол «Пармы» — очень похож на первый Снова классный пас слева с выводом партнера на убойную позицию. Во втором случае Чансельери помог отличиться бывший нападающий «Ростова» Альмквист. Интересно, в «Милане» еще не пожалели о решении расстаться со Стефано Пиоли? Без него у команды худший старт за тринадцать лет — одно очко в двух турах.

Италия. Серия А. 2-й тур
24 авг, 21:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
2:0
Лечче

Фланговые защитники в схемах Симоне Индзаги играют исключительно важные роли. Вот и против «Лечче» быстрый гол организовали два латераля. Голевой пас, конечно, записали на поборовшегося перед воротами иранского новобранца Тареми, но главным элементом все же стала подача Димарко, а Дармиан уже нанес на картину последний штрих. В целом же можно сказать, что «Интер» пока только набирает обороты, и выиграл в рабочем ритме. А второй гол примечателен тем, что Хакан Чалханоглу продлил свою серию реализованных в итальянском чемпионате пенальти до 17. У турка пока ни одной осечки.

Игровой эпизод матча «Лейпциг» — «Бохум».
Фото Reuters

Германия: дортмундский рекорд

Германия. Бундеслига 1. 1-й тур
24 авг, 16:30. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
РБ Лейпциг
1:0
Бохум
Германия. Бундеслига 1. 1-й тур
24 авг, 16:30. Europa-Park Stadion (Фрайбург)
Фрайбург
3:1
Штутгарт

Вице-чемпионы из «Штутгарта» начали новый сезон с поражения. Впечатлившие в Суперкубке Германии швабы стартовали бодро, и новичок Демирович огорчил бывших одноклубников уже на 2-й минуте. Однако «Фрайбург» быстро пришел в себя и добился довольно уверенной победы. Как оказывается, эта команда может жить без Кристиана Штрайха. Начав с команды U-19, этот специалист отработал в главной команде двенадцать с половиной лет. Интересно, сколько у руля «Фрайбурга» пробудет 39-летний Юлиан Шустер, который отыграл в команде десять лет, а по окончании карьеры работал с юношескими командами и в последнее время помогал Штрайху? К новой работе он готовился с марта, когда босс решил не продлевать контракт, и руководство поставило на преемственность.

В свою очередь финишировавший весной четвертым «Лейпциг» стартовал с победы и продолжает выполнять свою миссию по выводу на новый уровень талантливых игроков. В прошлом сезоне в составе «быков» ярче, чем прежде в «Лансе», заиграл Опенда. Сейчас с места в карьер включил максимальные обороты норвежец Нуса. Экс-вингер «Брюгге» уже вошел в историю клуба, как первый футболист, забивший в дебютных играх как в чемпионате, так и в Кубке Германии.

Германия. Бундеслига 1. 1-й тур
24 авг, 19:30. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
2:0
Айнтрахт Ф

«Боруссия» верна себе и обновила клубный рекорд — «шмели» стартовали с победы в десятом чемпионате подряд. То есть, данная серия стартовала еще в то время, когда новый главный тренер дортмундцев Нури Шахин сам выходил на поле «Сигнал Идуна Парк» в желто-черной футболке. Ключевым в субботу оказалось как раз решение 35-летнего специалиста выпустить на замену Байно-Гиттенса. Тринадцати минут англичанину хватило, чтобы слева от ворот закрутить голову защитнику серией финтов и отправить мяч под перекладину. А уже в компенсированное время, когда «Айнтрахт» помчался спасать игру, Гиттенс поставил в игре точку, убежав к воротам со своей половины поля.

Футболисты «Монако» празднуют гол в ворота «Лиона».
Фото AFP

Франция: «Монако» — как к чемпионском сезоне

Франция. Лига 1. 2-й тур
24 авг, 18:00. Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres) (Лион)
Лион
0:2
Монако

«Монако», начав сезон без залечивающего травму Александра Головина, стартовал с двух сухих побед. Путь к успеху в Лионе открыл один из конкурентов нашего легионера Бен Сегир, который аккуратным ударом послал мяч под дальнюю штангу. А добил не набравших пока ни одного очка хозяев Ламин Камара, которого на пустой угол вывел Уаттара. Кроме гола новобранец монегасков отличился еще и со знаком «минус», после 90-й минуты получив две желтые карточки. Интересный факт: «Монако» не побеждал в Лионе с 2017 года, когда красно-белые выиграли чемпионский титул. А еще у Ади Хюттера теперь самый высокий процент побед среди тренеров княжеской команды (22 в 36 матчах, 61 процент). Австриец превзошел показатели Клаудио Раньери.

Александр Кокорин (слева). Кокорин забил первый гол в сезоне. «Арис» стартовал в чемпионате с уверенной победы

Статистика дня

3-м — после Герда Мюллера и Клауса Фишера — футболистом, делавшим хет-трик на старте двух разных сезонов, стал нападающий «Хоффенхайма» Крамарич.

4-й раз в своей истории ПСВ в первых трех турах голландского чемпионата забил не менее 15 мячей. Кроме эйндховенцев подобное удавалось только «Аяксу» (1 раз).

6 раз, начиная с позапрошлого сезона, «МЮ» проигрывал, пропуская решающие мячи после 90-й минуты. Это худший показатель в АПЛ.

19-м (из 54) тренером, который выиграл во главе «Барселоны» два первых матча в ла лиге, стал Ханси Флик.

22 года и 354 дня — возраст полузащитника «Арсенала» Сака. Более молодыми 100 побед в АПЛ достигали только Уэйн Руни (22 года и 87 дней) и Сеск Фабрегас (22 года и 180 дней).

100 мячей на клубном уровне забил нападающий «Брайтона» Уэлбек.

ФК Арсенал (Лондон)
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Барселона
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Интер (Интернационале)
ФК Лейпциг
ФК Манчестер Сити
ФК Милан
ФК Монако
ФК Тоттенхэм Хотспур
ФК Штутгарт
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