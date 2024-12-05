Де Брейне вернул «Ман Сити» на победный маршрут, сумасшедшая ничья «Ливерпуля», Мбаппе снова не забил пенальти

Главные события среды в европейском футболе.

Англия: когда мало гения Салаха

На игру с крепким «Ноттингемом» Хосеп Гвардиола впервые с середины сентября выпустил в старте Де Брейне, который после травмы ограничивался выходами на замену на отрезки не более двадцати с небольшим минут. И как раз бельгиец стал автором голевой передачи, когда пробил головой с подачи Гюндогана, и у линии ворот ногу под мяч подставил Бернарду Силва. А несколько минут спустя сработало другое кадровое решение Пепа — перевес «горожан» сохранил крутой сейв Ортеги.

Возможно, это так впечатлило Вуда, что лучший снайпер «лесников» промахнулся при чистом выходе один на один после неожиданной ошибки Де Брейне. Кевин, впрочем, быстро исправился. Принял в штрафной передачу Доку и отправил мяч в верхний угол. «Ман Сити» в своем обычном состоянии при 2:0 мог мысленно вписывать в таблицу три очка, но нынешний — кризисный — заставляет дуть на воду. После 3:3 с «Фейеноордом» поверишь во что угодно, включая скорый прилет инопланетян. Но тут все закончилось благополучно — крупной победой и редким для чемпиона «сухарем». Только с ложкой дегтя в виде травмы Аке.

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Мак Аллистер, конечно, мог открыть счет, когда мяч после его удара задел штангу, но в целом в первом тайме «Ньюкасл» выглядел острее единоличного лидера. Гол «сорок», что называется, назревал, и состоялся, когда Бруно Гимараэс из центрального круга выдал передачу к линии штрафной, а там Исак в момент приема мяча поймал на движении ван Дейка и выстрелил в ближний верхний угол. От больших проблем в первом тайме «Ливерпуль» спас Келлехер, которому удалось исправить ошибку Гомеса и остановить выход Гордона один на один.

Команда Арне Слота стала собой уже после перерыва, причем за считанные минуты она могла развернуть игру на 180 градусов. Но если посла паса Салаха набегавшему из глубины Джонсу мяч вонзился в ближний угол, то Нуньесу не хватило доли секунды, чтобы в падении замкнуть дальнюю штангу. А надо было забивать, так как Гордон свой второй шанс не упустил. Впрочем, «Ливерпуль» отыгрался благодаря отлично вышедшему на замену Александеру-Арнольду. После его передачи от линии поля пал рекорд Уэйна Руни по числу матчей с голами и результативными передачами. Теперь им с 37 такими играми владеет Салах.

Уникальность Мо еще и в том, что он провел на 214 матчей меньше легенды «МЮ»! Только в этот вечер даже гения Салаха, который в концовке отметился попаданием в перекладину, а через несколько минут идеально пробил с разворота со второго паса Трента, оказалось мало. В добавленное арбитром время «Ливерпуль» лишился победы из-за ошибки Келлехера на выходе. Ей воспользовался в падении забивший с острого угла Шер. При этом гости остались недовольны судейством, посчитав, что уже при счете 3:3 после удара Мак Аллистера мяч попал в руку игроку «Ньюкасла», и это заслуживает пенальти. Только ВАР поддержал мнение назначившего угловой арбитра.

«Саутгемптон» недавно потрепал нервы «Ливерпулю», а в среду «святые» попытались сыграть в догонялки с «Челси». На гол Дисаси, которому помог отличиться седьмой в сезоне результативный пас лучшего ассистента синих Энцо Фернандеса, хозяева ответили оперативно. Только надолго их не хватило, потому что в таких играх нельзя допускать глупых ошибок. Тут же только до перерыва таковых набралось две.

Первая — обрез голкипера Ламли, который разыгрывал мяч, находясь за пределами штрафной. После нее самый результативный французский игрок в лигах топ-5 Нкунку забил в пустые ворота самый простой из своих двенадцати мячей. А уже при счете 1:3 совершенно необъяснимую красную карточку получил защитник «Саутгемптона» Стивенс. Зачем он дернул за волосы обладателя пышной шевелюры Кукурелью — объяснить невозможно. Особенно в эпоху ВАР.

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Соответственно, второй тайм превратился в формальность, что не заставило команду Энцо Марески сбавить обороты. «Челси» не просто добился крупной победы, но и забил совсем не рядовые голы. Во-первых, Палмер с начала года набрал в чемпионате 36 результативных баллов и повторил клубный рекорд Джимми-Флойда Хасселбайнка. Во-вторых, открыл счет голам в составе лондонской команды Санчо. Ну и позиции команды в тройке незыблемы.

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Испания: подарок «Барселоне»

В Бильбао никому не бывает просто, и в этом плане ничего неожиданного на поле не происходило. Отмененный из-за офсайда гол Мбаппе в данную теорию вписывается полностью. Причем «Реалу» не стоит сетовать на невезение. Напротив, мадридцев простил Беренгер, запустивший мяч выше ворот после блестящего паса Иньяки Уильямса пяткой. Впрочем, те же футболисты все же организовали гол «Атлетика» уже во втором тайме. В это сочетание добавилось промежуточное звено в лице Сансета, чей удар остановил Куртуа, однако Беренгер буквально внес мяч в ворота.

И уж точно в этом не было сюрприза, так как баски были ярче, а сливочные с точки зрения статистики провели самый бледный первый тайм в нынешнем сезоне (3 удара на 0,08 xG). Острота же пришла вместе со страстью Рюдигера, который пробил в перекладину, но при этом получил удар в голову от промахнувшегося по мячу голкипера. Агирресабала, впрочем, все исправил, отразив пенальти в исполнении Мбаппе, что дало новый повод для критики француза, которого снова — как и в «ПСЖ» — будут упрекать в стремлении перетягивать одеяло на себя и чрезмерной зацикленности на персональных успехах.

У Килиана же был смазанный 11-метровый в Лиге чемпионов в ворота «Ливерпуля», после чего удар с точки на выходных идеально исполнил Беллингем. Но в этот раз все вернулось на круги своя, и тот факт, что после удара Мбаппе уже с игры Джуд сравнял счет на добивании, ничего не меняет. Тем более, грубая ошибка Вальверде стала подарком для Гурусеты. Первая с 2015 года победа «Атлетика» над мадридцами в ла лиге стала праздником как для Бильбао, так и для «Барселоны». Теперь каталонцы единоличный лидер даже с учетом имеющейся у «Реала» игры в запасе.

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Германия: кубковое преображение

Кризисный «Лейпциг» против набравшего ход «Айнтрахта». Одни не побеждали на протяжении шести матчей. Другие могли похвастаться серией из семи побед. Только у кубковых турниров свои законы. Тем более именно здесь в прошлый раз побеждали «быки». Будем считать — это их турнир, в котором озарение посетило Нусу. 19-летний вингер сборной Норвегии трижды ассистировал партнерам и вывел команду Марко Розе в четвертьфинал.

Статистика дня

4 тура подряд впервые в составе «Реала» забивает полузащитник Беллингем.

5 поражений в одиннадцати последних играх потерпел «Реал». Это на один проигрыш больше, чем в предыдущих 73 играх.

7 ударов нанес после угловых «Арсенал» в игре с «МЮ», что на один больше, чем соперник с игры.

39 лет и 148 дней — возраст защитника «Эвертона» Эшли Янга, который стал самым зрелым игроком, достигшим отметки в 50 голов в АПЛ. Кроме того ветеран стал еще и автором самого «пожилого» результативного штрафного в истории турнира.

41-летний голкипер «Аякса» Пасвер вошел в историю чемпионата Нидерландов, как автор самого возрастного автогола.