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Сегодня, 00:50

Гвардиола — кошмар Хау, Беллингем — новый герой «Реала», гол Мбаппе не принес Парижу победу

Андрей Кузичев
Корреспондент
Джуд Беллингем.
Фото Reuters
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Главные события субботы в европейском футболе.

Англия: Клопп и судьи

Англия. Премьер-лига. 2-й тур
19 авг, 17:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
3:1
Борнмут

Матч на «Энфилде» показал, что есть вещи важнее клубных пристрастий. На 26-й минуте болельщики красных устроили овацию в память о поклоннике «Эвертона», который погиб при строительстве нового стадиона «ирисок». А Юрген Клопп и его футболисты возложили цветы у стен арены.

Что касается непосредственно игры, то она началась с быстро пропущенного хозяевами гола, на который ответил эффектно пробивший через себя Диас. Колумбиец — автор 350 мяча, забитого «Ливерпулем» в домашних матчах АПЛ в эпоху Клоппа. Ну а Салаху после нереализованного пенальти потребовалось добивание. Тем же приемом забил и Диогу Жота, причем случилось это, когда хозяева остались в меньшинстве.

Джуд Беллингем, Хвича Кварацхелия и&nbsp;Мохамед Салах. Каким будет обновленный «Реал», провалится ли «Наполи», ждать ли возвращения «Ливерпуля»? Главные интриги евросезона-2023/24

А удаление Мак Аллистера дало повод для дискуссий и даже для любителей теории заговоров. Дело в том, что функции ВАР выполнял Пол Тирни. У этого арбитра длинная история конфликтов с «Ливерпулем» и персонально с Клоппом. Так что красные, возможно, оспорят наказание аргентинского хавбека.

Англия. Премьер-лига. 2-й тур
19 авг, 19:30. Tottenham Hotspur Stadium (Лондон)
Тоттенхэм Хотспур
2:0
Манчестер Юнайтед

К «Тоттенхэму» после ухода Харри Кейна даже не знаешь, как относиться. Например, как к команде, которую из «большой шестерки» выдавил «Ньюкасл». И, в принципе, начало игры верность данных тезисов подтверждало. «МЮ» играл с явным преимуществом, создал массу моментов, но никак не мог пробить Викарио. А «шпоры» постепенно раскачались, имели реальные шансы забить перед перерывом и все же добились своего в начале второго тайма. После чего в концовке добили «красных дьяволов». Интересный момент — отличились у хозяев опорный хавбек и центральный защитник Дэвис, хотя в протокол и вписали автогол Мартинеса. А в интервале между этими эпизодами гости бились в закрытую Викарио стену, либо тому — как в случае с ударом Антони — на помощь приходила штанга. Пока команда Эрика тен Хага совсем не похожа на конкурента земляков из «Сити». Хотя у тренера точно будут вопросы к арбитрам, не увидевшим криминала после попадания мяча в руку Ромеро.

Англия. Премьер-лига. 2-й тур
19 авг, 22:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
1:0
Ньюкасл Юнайтед

В центральном матче тура «Манчестер Сити» обыграл «Ньюкасл», продлив победную серию на «Этихаде» до 17 матчей. А решающим оказался пас создавшего семь моментов Фодена на выстрелившего в верхний угол Альвареса. Да, в какой-то момент «сороки» заставили чемпиона играть по счету и защищаться, но ничего не добились. Эдди Хау по-прежнему не в состоянии ничего поделать с Хосепом Гвардиолой, проиграв ему в седьмой раз подряд с суммарным счетом 2:21. А, возможно, на гостей немного давила атмосфера, ведь перед игрой «горожане» представили все трофеи прошлого сезона, включая «ушастый» кубок за победу в Лиге чемпионов.

Испания: исправит ли все Захарян?

Испания. Ла Лига. 2-й тур
19 авг, 18:00. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
1:1
Сельта

«Реал Сосьедад» если не проваливает, то — как минимум — смазывает старт сезона. Причем сценарий игры с «Сельтой» — точное повторение игры первого тура с «Жироной». Снова качественный первый тайм, игровое преимущество и забитый гол. И снова проседание в концовке. Когда соперник отыгрывается в компенсированное время — да еще и при помощи рикошета — обычно это воспринимается, как невезение. Только в данном случае подобная развязка — закономерность. На последних минутах баски были прижаты к своим воротам, и то, что они не пропустили раньше — заслуга совершившего несколько ярких сейвов Алекса Ремиро. Изменится ли все после перехода Захаряна?

Испания. Ла Лига. 2-й тур
19 авг, 20:30. Estadio de los Juegos Mediterraneos (Альмерия)
Альмерия
1:3
Реал

«Реал» уже в дебюте пропустил от своего воспитанника Аррибаса, но что это значит, когда на поле есть Беллингем?! Англичанин — главная движущая сила мадридцев на старте сезона. Он забил в первом туре, а сейчас мощно продлил серию — сравнял счет до перерыва, после чего сломал «Альмерию», переправив мяч в сетку головой с классной подачи Крооса. Для немца это 63-й голевой пас в ла лиге, он сравнялся по данному показателю с Гризманном. Ну а Беллингем стал еще и соавтором красивейшего гола Винисиуса Жуниора, который вторым касанием забросил мяч через вратаря в дальний верхний угол и скопировал празднование Джуда. Пока команда Карло Анчелотти словно не замечает потери Куртуа и Эдера Милитао, а вечер самого яркого игрока «Реала» на данный момент завершился тем, что Беллингем вручил свою футболку юному болельщику, а после игры с ним просили сфотографироваться даже представители полиции.

Италия: «Наполи» справился без Хвичи

Италия. Серия А. 1-й тур
19 авг, 19:30. Stadio Benito Stirpe (Фрозиноне)
Фрозиноне
1:3
Наполи

Руди Гарсия начал работу с «Наполи» с волевой победы в гостях у победителя серии В, причем добился ее без испытывавшего проблемы со здоровьем Кварацхелии. Но и без Хвичи класса у неаполитанцев достаточно, а такие моменты, как отмена гола отличившегося при счете 1:1 Распадори, — просто досадная неприятность. Осимхен все равно открыл свой лицевой счет спустя несколько минут после решения ВАР. А в концовке сравнялся по числу забитых в 2023 году голов в лигах топ-5 с Кейном (по 18). Но успехи нигерийца — это уже привычно, тогда как ассистировавший ему защитник Ди Лоренцо впервые в карьере сделал два голевых паса в серии А.

Италия. Серия А. 1-й тур
19 авг, 21:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
2:0
Монца

Вслед за действующим чемпионом победил «Интер», который называют чуть ли не главным претендентом на скудетто. А отличился в составе миланцев, естественно, Лаутаро Мартинес. В первом случае аргентинцу ассистировал Дюмфрис. Во втором — по ходу атаки, которую разогнал Мхитарян — последовал пас на пустой угол от Арнаутовича. Нерадзурри потеряли Джеко, но нашли в лице 34-летнего австрийца нового мудрого ветерана в линию атаки.

Италия. Серия А. 1-й тур
19 авг, 21:45. Luigi Ferraris (Генуя)
Дженоа
1:4
Фиорентина

В центре нападения «Фиорентины» сезон начал новичок «фиалок» Н'Зола. Он отметил премьеру голевой передачей, тогда как Александр Кокорин со скамейки запасных наблюдал, как его команда за тайм уничтожила вернувшуюся в серию А «Дженоа». Два гола к 11-й минуте — это было мощно. Как рейд открывшего счет капитана гостей Бираги. Латераль под углом ворвался в штрафную и, убрав финтом защитника, вогнал мяч в ближний верхний угол.

Германия: трудная победа Дортмунда

Германия. Бундеслига 1. 1-й тур
19 авг, 19:30. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
1:0
Кельн

«Бавария» стартовала в пятницу с 4:0 в Бремене, тогда как «Боруссия», которая упустила титул в заключительном туре прошлого сезона, разочаровала. Она не то что победы — даже ничьей, казалось, не заслуживала. Крайне бледная игра «шмелей» удивила, а если бы не расточительность гостей, все было бы слишком печально. Сейв тура — эпизод, когда Кобель ногой отбил с линии удар Адамяна с нескольких метров. Дортмундцы и забили не без везения. У Малена удар толком не получился, однако траектория полета мяча оказалась такой, что шансов на спасение у вратаря «Кельна» не было. Голландец, кстати, самый результативный игрок бундеслиги в 2023 году (9 голов и 4 передачи).

Франция: гегемон без побед

Франция. Лига 1. 2-й тур
19 авг, 22:00. Stadium de Toulouse (Тулуза)
Тулуза
1:1
ПСЖ

Событием дня, естественно, стало возвращение в состав «ПСЖ» Мбаппе. Правда, в стартовый состав блудный сын не попал, начав встречу на скамейке запасных. Что он оттуда увидел? Третий подряд безголевой тайм, и у Луиса Энрике просто не было выхода, кроме как выпустить на поле опальную звезду. Случилось это на 51-й минуте, а на 62-й Килиан уже открыл счет, уверенно реализовав пенальти. Получалась красивая история, которую в концовке испортил неаккуратно наступавший на ногу сопернику Хакими. Ответный 11-метровый — и Париж снова без победы. Перестройка французского гегемона идет со скрипом. Он начал сезон с двух ничьих впервые за десять лет.

Статистика дня

1 из последних десяти матчей в Лондоне выиграл «МЮ» (+1=3-6). В столице «дьяволы» пропускают 12 игр подряд.

2-м в истории менхенгладбахской «Боруссии» футболистом, забившим в день дебюте больше одного гола, стал Чванчара. Прошлый такой случай имел место в 1967 году, когда отличился Петер Майер.

2-м после Хюнтелара футболистом, забившим в этом веке 150 голов в голландском чемпионате, стал форвард ПСВ Люк де Йонг.

4-й раз удален в ла лиге форвард «Осасуны» Авила. За последние пять лет в лигах топ-5 чаще получал карточки только один игрок атаки — Фекир. По четыре раза удаляли Неймара и Амума.

45 лет «Фиорентине» не удавалось забить первый гол сезона в стартовые пять минут.

Джуд Беллингем
Килиан Мбаппе
Хосеп Гвардиола
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Интер (Интернационале)
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Наполи
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
ФК Реал Сосьедад
ФК Тоттенхэм Хотспур
ФК Фиорентина
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