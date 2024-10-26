Холанн неудержим, Конте идет с «Наполи» по чемпионскому графику, у «Боруссии» черная неделя

Главные события субботы в европейском футболе.

Англия: осечка Эмери

«Манчестер Сити» поднялся на первую строчку как минимум до воскресной игры «Арсенала» и «Ливерпуля». Даже странно, что все в итоге ограничилось единственным быстрым голом Холанна. Норвежец уже забил в АПЛ за «горожан» 74 мяча — на один больше, чем покинувший команду во многом из-за его прихода Габриэл Жезус. Получается, бразилец в Манчестере все время находился в тени других бомбардиров — Холанна и Агуэро, чьи рекорды постепенно переписывает норвежец. В субботу Эрлинг упустил еще несколько моментов, а самой неприятной ситуацией для хозяев стал эпизод в концовке первого тайма. Удар Арчера приняла на себя перекладина, которая помогла Эдерсону довести число сухих матчей до 114. Бразилец по этому показателю опередил Шея Гивена и занимает четырнадцатое место за всю историю турнира. Но до рекорда Чеха, у которого 202 игры на ноль, еще далеко.

Идеальная в Лиге чемпионов «Астон Вилла» (3 победы и ноль пропущенных мячей) неожиданно споткнулась дома на скромном «Борнмуте». На то, что в этот вечер все идет не так, намекнул Дуран. Колумбийский король замен промахом из центра штрафной испортил отличный пас Рэмси. Правда, гол бирмингемцев в итоге организовали два других джокера — выполнивший подачу слева Бэйли и пробивший в падении Баркли. Если бы минимальный перевес хозяев сохранился, мы бы снова говорили о том, как результат делают умелые перестановки Унаи Эмери. Однако на исходе добавленного арбитром времени «Виллу Парк» шокировал Эванилсон, идеально пробивший головой после подачи Тавернье. Вилланы точно не вылетят после тура из топ-4, только ситуация осложнилась, так как через неделю их ждет гостевой матч с «Тоттенхэмом»..

Италия: капитан решает

Минимализм Антонио Конте дает результат. Второй тур после матчей сборных «Наполи» выигрывал с минимальным преимуществом и гарантировал себе лидерство, независимо от результатов конкурентов. Тем более, те точно не обойдутся без потерь, потому что в воскресенье «Интер» и «Ювентус» сыграют между собой в Милане. Что до субботней игры в Неаполе, то решающий штурм был организован после выхода на поле Кварацхелии.

Правда, в победной атаке грузинский вингер непосредственного участия не принял, а успех принесла подача Политано с углового. Удар Мактоминая голкипер сумел отразить, однако на добивании отличился Ди Лоренцо. Капитан обеспечил «Наполи» пятую подряд домашнюю победу, что прежде на старте сезона случалось всего два раза. Конте повторяет график Альберто Бигона в 1989-м году и Лучано Спаллетти в 2021-м. Надо ли напоминать, что это — тренеры-чемпионы?

Германия: «Лейпциг» первый, «Байер» упустил победу

Мален открывает счет с передачи Гирасси, но в итоге «Боруссия» проигрывает. По такой схеме прошла неделя дортмундской команды, которая на данный момент находится за пределами еврокубковой зоны. Еще одна параллель между не сопоставимыми играм с «Реалом» и «Аугсбургом» — наличие в составе соперника героя-бомбардира. В Мадриде таковым стал Винисиус Жуниор. В матче бундеслиги — француз Клод-Морис. Сейчас он игрок ротации, в активе которого до субботы значился лишь один забитый мяч. Зато в субботу набравшего форму Клода-Мориса включили в старт, и он перевернул игру двумя дальними ударами. Если в первом случае, несмотря на удивительную точность, Кобель «шмелей» не выручил, то победный обводящий удар — мастерство исполнения и хладнокровие в чистом виде. То, чего не хватило в концовке атаковавшему с нескольких метров и попавшему во вратаря Гиттенсу. Хотя вернее говорить о гостевом комплексе «Боруссии», которая в этом чемпионате лишь раз сыграла в гостях вничью и потерпела три поражения подряд.

А вот «Лейпциг», в отличие от «Боруссии», сумел прийти в себя после еврокубкового поражения. Да еще и справился с кадровыми проблемами, которые после потерь Раума, Шлагера и Зайвальда усугубились в связи с травмой Симонса. Причем в игре с соседом по таблице все исправили защитники, которым не удалось уследить за открывшим счет Доэном. Капитан «быков» Орбан сыграл при прострели Хенрикса, словно заправский нападающий, а Гертрайда — как настоящий голландец — примчался в штрафную замыкать прострел Опенда. И уже сам бельгийский форвард добил «Байер» в быстрой контратаке. Команда Марко Розе снова первая и ждет ответа играющей в воскресенье «Баварии».

Хаби Алонсо понимал сложность визита в Бремен, поэтому в Лиге чемпионов лишь на замену вышли Фримпонг и Джака, Андрих остался на скамейке, а Бонифейс — и вовсе дома. Нигериец в итоге набрался сил и открыл счет, сыграв на опережение после прострела Фримпонга. Голландец отметил взятие ворот демонстрацией футболки Адли, который в игре с «Брестом» получил перелом малой берцовой кости и вернется в строй только в конце января.

При этом никакой легкой жизни у «Байера» не было, и лидер «Вердера» Дукш регулярно напрягал Градецки, который первым из иностранцев сыграл за леверкузенцев 200 матчей в бундеслиге. Финн выиграл несколько дуэлей, но был бессилен, когда немец головой по дуге отправил мяч в дальний угол. Впрочем, хозяева радовались недолго, а неугомонный Фримпонг заставил Агу поразить собственные ворота.

Гости могли добивать «Вердер», однако выстрел Вирца пришелся в штангу, а на последней минуте основного времени Градецки не выручил после удара Шмидта. «Байер» упустил победу и возможность обойти «Баварию», но все равно поднялся на третье место, опередив по дополнительным показателям «Фрайбург». Удастся ли его сохранить, станет ясно после очной встречи преследователей — «Униона» и «Айнтрахта».

Франция: один Давиташвили в поле не воин

Интересно, как бы забивал в этом сезоне «Сент-Этьен», если бы в его составе не было грузинского полузащитника Давиташвили? Бывший футболист «Рубина» и тульского «Арсенала» имеет прямое отношение к семи из восьми мячей зеленых в лиге 1. На его счету пять точных ударов и две результативных передачи. В гостях у «Анже» Давиташвили дважды сравнивал счет, только должен же забивать кто-то еще! А этого не было, и хозяева склонили чашу весов в свою пользу. По итогам тура «Сент-Этьен» рискует свалиться в зону стыков, ведь «Тулуза» сыграет с занимающим последнее место «Монпелье».

Статистика дня

1-м футболистом «Брентфорда», который набрал 50 (29+21) результативных баллов в АПЛ, стал форвард Мбемо.

2-м после защитника «Саутгемптона» Беднарека футболистом, который в одной игре АПЛ забил в собственные ворота, стал виновником назначения пенальти и получил красную карточку, стал футболист «Ипсвича» Кларк.

29-й гол за «Брайтон» забил в АПЛ нападающий Уэлбек. Еще один точный удар, и он повторит клубный рекорд перебравшегося летом в «Боруссию» Гросса.