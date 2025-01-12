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Топы АПЛ порезвились в Кубке Англии, «Милан» без победы из-за ошибки Меньяна, «Марсель» оторвался от «Монако»

Андрей Кузичев
Корреспондент
11 января. «Манчестер Сити» обыграл «Солфорд» (8:0).
Фото ФК «Манчестер Сити»
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Главные события субботы в европейском футболе.

Англия: день новых имен

Англия. Кубок. 1/32 финала
11 янв, 15:15. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
4:0
Аккрингтон Стэнли

В пятницу «Астон Вилла» билась с «Вест Хэмом» (2:1). В воскресенье нас ждет суперматч «Арсенала» и «МЮ», но в основном в первом для себя раунде кубкового турнира представители АПЛ получили соответствующих стадии соперников. Кому-то, как «Тоттенхэму», предстоит отправиться в гости к любительскому клубу. А на «Энфилде» посчастливилось сыграть «Аккрингтону». И, если бы не перекладина, гости могли даже забить исторический для себя гол.

А свои ворота девятнадцатая команда четвертого дивизиона сохраняла сухими почти полчаса, причем «Ливерпуль» забил в быстрой контратаке. Красные разогнали ее после стандарта гостей, и Нуньес вывел на пустые ворота Диогу Жоту. А красоту обеспечил Александер-Арнольд, с дальней дистанции запустивший мяч в «девятку». Это седьмой результативный балл футболиста в нынешнем сезоне с учетом всех турниров. Столько же у Робинсона («Фулхэм») и Педро Порро («Тоттенхэм»), а самым результативным защитником АПЛ с 9 очками является Аит-Нури из «Вулверхэмптона».

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Что до второго тайма — это время особенных голов. Для 18-летнего Даннса это первый успех на таком уровне. Форвард отличился на добивании, когда вратарь остановил удар Кьезы. Итальянец, который значительную часть сезона пропустил из-за травмы, позже сам отправил мяч в сетку (с дальней дистанции рикошетом от штанги) и наконец-то смог открыть свой лицевой счет в Англии. Наконец, в историю «Ливерпуля» вошел самый юный дебютант команды — вышедший в старте в 16 лет и 135 дней Рио Нгумоха.

Англия. Кубок. 1/32 финала
11 янв, 18:00. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
5:0
Моркамб

«Челси» привык играть с футбольными карликами в Лиге конференций, только там Нкунку безупречно исполнял пенальти, а тут проиграл дуэль воспитаннику «Вулверхэмптона» Бергойну. В итоге до перерыва синие ограничились одним голом, тогда как во второй половине оказались беспощадны к представителю четвертого дивизиона. Нкунку свой гол тоже забил, а точку в игре поставил удар на исполнение от Жоау Феликса. Но это — привычные герои. В Англии же не обошли вниманием игру 18-летнего Тайрика Джорджа. Он создал больше всего опасных моментов (5) и отметился двумя голевыми передачами.

Англия. Кубок. 1/32 финала
11 янв, 20:45. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
8:0
Солфорд

Знакомство с новыми именами обеспечил и оказавшийся самым кровожадным по отношению к сопернику «Манчестер Сити», который одержал самую крупную кубковую победу с 1933 года. Причем нападающий Мубама отметил свой дебют в главной команде «горожан» голом. Летом чемпионы Англии купили 20-летнего футболиста у «Вест Хэма» за 1,2 миллиона фунтов, и до субботы он выступал за молодежную команду.

Но, кажется, не меньшим событием, чем успех дебютанта, стал первый с декабря 2023 года гол Грилиша. Утративший доверие Хосепа Гвардиолы полузащитник реализовал пенальти, отпраздновав первое взятие ворот за 392 дня. До этого Грилиш ассистировал открывшему счет Доку, а его второй в матче результативный пас помог Макэйти оформить хет-трик. Английские футболисты в составе «Сити» не делали кубковых «трюков со шляпой» восемнадцать лет — со времен успеха Робби Фаулера.

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Италия: «Ювентус» коллекционирует ничьи

Италия. Серия А. 20-й тур
11 янв, 17:00. Bluenergy Stadium (Удине)
Удинезе
0:0
Аталанта

«Удинезе», который в конце декабря преподнес сенсацию и выиграл во Флоренции у «Фиорентины» (2:1), создал проблемы и потерявшей недавно лидерство «Аталанте». Причем Джан Пьеро Гасперини уже в середине первого тайма пришлось менять получившего травму Джимсити, а на вторую половину не вышел еще один центральный защитник — Скальвини. И в атаке, которую разогнал Алексис Санчес, гостей поочередно спасли штанга и перекладина. Так что нулевая ничья — не самый плохой результат с точки зрения характера игры. Но не в плане положения в турнирной таблице, где второй тур подряд разделившая с соперником очки «Аталанта» упустила возможность сравняться с «Наполи» и осталась на втором месте. Впрочем, уже в воскресенье туда может подняться сыгравший на два матча меньше и являющийся теневым лидером «Интер».

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Италия. Серия А. 20-й тур
11 янв, 20:00. Olimpico Grande Torino (Турин)
Торино
1:1
Ювентус

Заболевший в прошлом году ничейной болезнью «Ювентус» мощно начал гостевое туринское дерби, а Кенан Йылдыз дал настоящий мастер-класс. Раздергав финтами нескольких защитников, турок из-за штрафной послал мяч в ближний угол впритирку со штангой. Еще один гол большого таланта, достойный Алессандро Дель Пьеро, чье празднование с высунутым языком Йылдыз продолжает копировать.

И отличная заявка на успех, однако у команды Тиагу Мотты напрочь отсутствует инстинкт убийцы и прагматизм времен Массимилиано Аллегри, когда 1:0 были едва ли не синонимом победы. Вот и сейчас «Торино» регулярно тревожил оборону бьянконери, и в добавленное к первому тайму время логичный ответный гол забил Влашич. А вскоре после начала второго тайма равновесие установилось и по красным карточкам, причем на трибуну отправились повздорившие на бровке главные тренеры — Паоло Ваноли и Мотта. У «Старой Синьоры» нет поражений в текущем чемпионате, но всего одна победа в последних семи турах.

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Италия. Серия А. 20-й тур
11 янв, 22:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
1:1
Кальяри

Сержиу Консейсау хватило двух матчей в Суперкубке Италии, чтобы взять первый трофей с «Миланом». Что, впрочем, не означало автоматический перенос победного ритма на серию А. Против «Кальяри» после сухого первого тайма россонери свой гол выстрадали. Пулишич для начала попал в перекладину. Когда же вратарь перевел следующий удар американца в штангу, на добивание первым успел Мората.

Трудовой успех в чистом виде, после чего еще более обидней выглядела ошибка Меньяна, который не смог укротить дальний удар Зортеа. Один из самых результативных защитников сезона в лигах топ-5 имеет полное право оценивать свой четвертый мяч, как подарок вратаря. «Кальяри» же голкипер выручил, в концовке не дав забить выходившему один на один Абрахаму. Миланцы по-прежнему вне еврокубковой зоны на восьмом месте.

Германия: «Бавария» не подпускает «Байер»

Германия. Бундеслига 1. 16-й тур
11 янв, 17:30. Millerntor-Stadion (Гамбург)
Санкт-Паули
0:1
Айнтрахт Ф

«Айнтрахт» уже серьезно отстал от «Байера», который в пятницу начал год победой в Дортмунде (3:2). Так что главная задача «орлов» — сохранение позиций в топ-4, что особенно актуально после неудачной декабрьской серии. В первый день зимы команда Дино Топпмеллера разгромила «Хайденхайм» (4:0), но потом вылетела из Кубка Германии и набрала лишь одно очко в трех турах бундеслиги. И вот новый год «Айнтрахт» начал с непростой победой в Гамбурге, где свою бывшую команду огорчил Мармуш, которого молва отправляет в «Манчестер Сити». Красивый удар в верхний угол принес египтянину очередной клубный рекорд, ведь прежде никто из франкфуртцев не забивал в первых шестнадцати турах 14 мячей.

Германия. Бундеслига 1. 16-й тур
11 янв, 20:30. Borussia-Park (Менхенгладбах)
Боруссия М
0:1
Бавария

Младшая «Боруссия» — один из самых неудобных соперников для «Баварии». Если брать за точку отсчета сезон-2018/19, до отчетной встречи Гладбах выиграл у мюнхенцев шесть раз при пяти поражениях. Впрочем, немецкий гегемон в последнее время стал выправлять статистику. С приложением максимальных усилий и с победными голами в концовках, как в предыдущей игре на «Боруссия Парк» (2:1). Непростым получился и субботний успех команды Венсана Компани, а голкипер хозяев Николас категорически не хотел пропускать. Как, например, в случае с ударом Мюллера из площади ворот. И все же вратарю пришлось капитулировать, когда Олисе зацепили в штрафной, и Кейн реализовал оказавшийся победным пенальти. Отрыв от «Байера» по-прежнему исчисляется четырьмя очками.

Франция: волшебник Рульи

Франция. Лига 1. 17-й тур
11 янв, 19:00. Stade Francis Le Ble (Брест)
Брест
2:1
Лион

«Монако», который в пятницу открыл тур без Александра Головина и еще ряда лидеров, сыграл вничью с находящимся в нижней части таблицы «Нантом» (2:2). Монегаски дали шанс своим конкурентам, но те оказались не лучше. Также игравший накануне «Лилль» довольствовался нулевой ничьей с «Осером», а в субботу «Лион» и вовсе уступил в гостях «Бресту». «Ткачи» с середины декабря чуть сбавили обороты, чередуя победы с поражениями и с трудом набирают очки на выезде. Не лучшим образом обстоят дела в обороне, которая в пяти последних официальных играх капитулировала восемь раз. Отставание от «Монако» по-прежнему исчисляется тремя очками. Но куда неприятнее то, что команда Пьера Сажа подпустила к себе тех, кто находится в таблице ниже. А «Ницца» благодаря гостевой победе над «Реймсом» (4:2) и вовсе сдвинула «Лион» с пятого места.

Франция. Лига 1. 17-й тур
11 янв, 23:00. Roazhon Park (Stade de la Route de Lorient) (Ренн)
Ренн
1:2
Марсель

Игра в Ренне претендовала на статус центральной в туре, ведь в начале ноября местную команду возглавил Хорхе Сампаоли. Бывший главный тренер «Марселя» покинул провансальцев в типичном для себя скандальном стиле, не согласившись с трансферной политикой клуба после выхода в Лигу чемпионов. Но, кажется, на лице Сампаоли не дрогнул ни один мускул, когда «Ренн» в конце первого тайма разогнал встречную атаку, и Калимуэндо уложил мяч в угол из центра штрафной.

В этот момент лучший снайпер хозяев исправился за более очевидный момент, когда он капитулировал перед Рульи, который отразил все три удара с точки в нынешнем сезоне! Впрочем, радоваться «Ренну» было рано, и после быстрого ответного гола Гринвуда к перерыву восстановилось равновесие. А вторая половина началась с классной подачи англичанина и неотразимого удара Рабьо головой. Этого хватило, чтобы «Марсель» под началом Роберто Де Дзерби впервые в своей истории выиграл восемь из первых девяти выездных матчей. Отрыв от «Монако» вырос до пяти очков.

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Статистика дня

11 мячей в первых семнадцати матчах в лиге 1 забил нападающий «Марселя» Гринвуд. Это самый яркий дебют во французском чемпионате со времен звезды «Лиона» Сонни Андерсона, Тридцать лет назад бразилец на данном отрезке отличился 14 раз.

35 голов забил в бундеслиге нападающий «Майнца» Буркардт. Благодаря дублю в игре с «Бохумом» (2:0), форвард установил клубный рекорд, превзойдя достижение Онисиво.

39 мячей в первых семнадцати турах — лучшая результативность «Марселя» с 1970 года.

ФК Аталанта
ФК Бавария
ФК Боруссия (Менхенгладбах)
ФК Ливерпуль
ФК Лион
ФК Манчестер Сити
ФК Марсель
ФК Милан
ФК Торино
ФК Челси
ФК Ювентус
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