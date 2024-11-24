«Челси» и «Арсенал»» почти догнали «Ман Сити», «Сельта» устроила крутой камбэк против «Барселоны», «Аталанта» первая в Италии

Главные события субботы в европейском футболе.

Англия: эффект Эдегора

«Челси» сохраняет позиции в первой тройке, укрепив их победой в Лестере в первом матче дня. Синие сразу взяли игру под контроль, и гол гостей был вопросом времени. Его автором стал Джексон, который поборолся перед штрафной и отправил мяч в угол после скидки Энцо Фернандеса. Аргентинец в трех последних матчах с учетом всех турниров записал на свой счет шесть результативных передач, а у Джексона — как бы его ни критиковали — уже больше голов за лондонскую команду, чем у Эрнана Креспо (21). В итоге все вопросы при активной поддержке Кукурельи сняла та же парочка. Сенегальский снайпер пробил головой с подачи испанского латеряля, а на добивание первым успел Энцо. Заработанный «лисами» пенальти на исходе добавленного арбитром времени уже ничего изменить не мог. А после победы можно было посмеяться над эпизодом, в котором Палмер бил в пустые ворота, но на пути мяча оказался его одноклубник Мадуэке.

У «Арсенала» постепенно возвращаются в строй травмированные. Калафьори против неуступчивого «Ноттингема» вышел в старте, Райс уже был на скамейке запасных, но главное — снова в игре вернувшийся перед международной паузой Эдегор. С норвежцем и без него у лондонцев словно две разные команды, и логично, что он стал соавтором крутого гола открывшего счет Сака. Этот игрок — самый опасных в домашних играх во всей лиге. В шести матчах на «Эмирейтс» у полузащитника четыре гола и пять результативных передач.

Когда Сака ассистировал удвоившему счет Партею, в списке лучших ассистентов «Арсенала» в АПЛ он с 43 баллами оставил позади своего главного тренера Микеля Артету. Еще одной отсылкой в славное прошлое стал гол добившего «лесников» Нванери. На таком уровне в 17 лет у красно-белых прежде забивал только Сеск Фабрегас. А в настоящем «Арсенал» по набранным очкам идет вровень с «Челси» и с отрывом лидирует по числу сухих игр в чемпионате в 2024 году (15).

Хосеп Гвардиола подписал новый контракт с «Манчестер Сити» и положил конец слухам о своем будущем, однако выйти из кризиса «горожанам» пока не удалось. Больше того — они пережили форменное унижение в игре с «Тоттенхэмом», которому относительно недавно проиграли в Кубке лиги. Пять поражений подряд — что-то новое в карьере Пепа. А «шпоры» теперь самый неудобный соперник каталонца, так как больше никому его команды не проигрывали девять раз.

Да что там Пеп — в субботу прервалась рекордная в истории «горожан» беспроигрышная серия на «Этихаде». Они не уступали в родных стенах 52 матча, а тут словно преподнесли подарок отмечавшему день рождения Мэддисону, который к 20-й минуте забил дважды. В первом случае полузащитника потеряли на дальней штанге после диагонали Кулушевски. Во втором затмение нашло на Гвардиола, который от бровки отдал поперечный пас к собственной штрафной. Автор дубля передачу перехватил и забил, обыгравшись с Сон Хын Мином. Теперь «Сити» всего на одно очко опережает идущий пятым «Брайтон», а у играющего в воскресенье «Ливерпуля» есть шанс увеличить отрыв от второго места до восьми баллов.

Испания: 700 матчей Симеоне

Диего Симеоне — первый тренер, который провел 700 матчей во главе одного испанского клуба. Невероятная по нынешним временам цифра, хотя она, конечно, меркнет на фоне Алекса Фергюсона с его 1500 играми на скамейке «МЮ». И в день юбилея аргентинскому специалисту пришлось понервничать, так как «Атлетико» уже в дебюте получил в свои ворота курьезный пенальти за попадание мяча в руку. «Алавес» впервые в своей истории повел в счете на «Метрополитано», но все же не выдержал натиска «матрасников» в концовке. Гости тоже не избежали реализованного Гризманном пенальти, а потом свое слово сказали джокеры. Де Пауль шведкой отдал изящный пас за спины защитникам, а Серлот выстрелил в ближний угол. Есть 413-я мадридская победа Симеоне (59 процентов от общего числа игра)! А камбэки — обычное состояние «Атлетико» в этом сезоне, ведь, пропуская первой, красно-белая команда добавила в таблицу семь очков.

Игры в Виго часто складываются для «Барселоны» непросто. Вот и в этот раз на поле бушевали страсти, а капитан галисийцев Аспас в концовке первого тайма не сдержал эмоций и нарвался на желтую карточку. Поводом стали фолы защитника каталонцев Мартина, который к перерыву вполне мог наиграть на второе предупреждение. Однако судья пощадил молодого футболиста, а перевес гостям обеспечил очередной гол Рафиньи, который красиво разобрался с воспитанником сине-гранатовых Мингесой. Бразилец уже к ноябрю забил 8 мячей, что является его лучшим показателем в «Барсе», и нет сомнений, что скоро он превзойдет свое высшее достижение в Европе (11 голов в «Лидсе»).

Ханси Флик рисковать не стал и в перерыве поменял Мартина на Форта. Только не помогло ни это, ни 15-й в чемпионате гол Левандовски, которому помог отличиться Рафинья, отобравший мяч в центре у несчастного Мингесы. На удаление же наиграл Касадо, после чего «Сельте» хватило четырех минут на спасение. Отчасти хозяевам помог Кунде, зазевавшийся в элементарной ситуации и позволивший Гонсалесу обокрасть себя и сократить отставание. А потом Уго Альварес показал завидное хладнокровие. Убрал на замахе пролетевшего мимо Форта и свел болельщиков с ума спасительным голом. Отличный шанс сократить отставание до минимума для «Реала», у которого игра в запасе.

Италия: Мощь «Интера» и скука на «Сан-Сиро»

В Италии тур открылся избиением «Вероны», которая в этом сезоне постоянно пропускает на своем поле по два-три мяча. Однако «Интер» оказался более кровожадным и к перерыву громил соперника со счетом 5:0. Между тем Симоне Индзаги дал отдохнуть ряду лидеров перед Лигой чемпионов, но тут озарение снизошло даже на скромно выглядящего в миланском клубе Корреа. Это давно не тот футболист, которого тренер взял с собой из «Лацио», но в субботу аргентинец забил сам и дважды ассистировал партнерам. Да что там Корреа — два раза отличились защитники, включая де Фрая, которому на 15-й минуте пришлось экстренно менять травмировавшегося Ачерби. Это, кстати, лишь второй случай, когда нерадзурри в серии А отличились к перерыву пять раз. Прошлый раз такая скорострельность фиксировалась в 1964 году в игре с «Сампдорией».

Совсем недавно «Ювентус» выдал на «Сан-Сиро» огненную ничью с «Интером» (4:4). Однако возвращение туринцев в Милан получилось максимально скучным. Очень плотно, очень осторожно, почти без шансов хотя бы на единственное взятие ворот. Так что вторая подряд безголевая ничья принципиальных соперников логична. Как и то, что по итогам дня россонери и бьянконери занимают в таблице соответственно шестое и седьмое место. Причем миланцы еще могут в воскресенье пропустить вперед «Болонью».

С кем не соскучишься, так это с «Аталантой» и голевой машиной бергамасков Ретеги. Натурализованный аргентинец забил уже в дебюте, и сейчас лидирует в чемпионатах «большой пятерки» по результативным ударам головой (4). А ближе к перерыву Эдерсону оставалось переправить мяч в ворота с выверенной передачи Руджери. «Парма», правда, и не думала сдаваться. Гол Канчельери, который красиво развернул опекуна на линии штрафной, добавил игре огня. А Джан Пьеро Гасперини настолько разнервничался, что получил очередную красную карточку. Зря волновался. Лукман вернул «Аталанте» комфортное преимущество и поднял команду на первое место. Теперь бергамаски ждут, чем в воскресенье ответят «Наполи», «Фиорентина» и «Лацио». Плотность в верхней части таблицы колоссальная.

Германия: Шик разбушевался

Сохранивший место в топ-4 «Байер» устроил своим болельщиками эмоциональные качели, а оборона чемпиона поначалу напоминала проходной двор. Особенно в эпизоде, когда проход по центру удался Хонсаку. Тот словно миновал ряд тренировочных стоек. А первый гол «Хайденхайма» стал следствием глупой потери Инкапье. Но стоило леверкузенцам раскатать оборону гостей и вывести на удар Паласиоса, соперник развалился. 0:2 превратились в 2:2 за две неполных минуты, после чего остановить команду Хаби Алонсо было невозможно. Самым же неудержимым оказался Шик, который в какой-то момент приуныл в тени Бонифейса. Однако в субботу чеха посетило вдохновение, и он оформил свой третий хет-трик в составе «Байера» — больше только у клубной легенды Ульфа Кирстена (7). А эффектную точку поставил дальним ударом в верхний угол Джака.

«Боруссия» верна себе. В гостях желто-черные могут проиграть в бундеслиге кому угодно, но в Дортмунде они совершенны. Сосед по таблице? Не проблема! Пас Бенсебаини в касание, и выскочивший к воротам Байер быстро открыл счет. Преимущество, правда, удалось отстоять только благодаря удаче, когда в одной атаке сложнейший удар остановил Кобель, первое добивание пришлось в перекладину, а второе остановила голова защитника «шмелей».

На перерыв «Боруссия» ушла с двойным перевесом благодаря дальнему удару Нмечи, после чего «Фрайбург» остался в меньшинстве и был безжалостно разгромлен. Если считать все турниры, у Дортмунда 11 подряд побед на своем поле. Через неделю станет ясно: продолжит ли команда Нури Шахина погоню за рекордом 1994 года (14 побед)? Магию «Сигнал Идуна Парк» в немецком класико попробует развеять «Бавария».

Пока же «Боруссия» поднялась на пятое место и всего на два балла отстает от затормозившего «Лейпцига». «Быки» трижды выходили вперед в гостях у «Хоффенхайма», однако провалились в концовке. Сначала поплыли после попадания Гложека в дальний угол, а на волне успеха «деревенские» вырвали победу после подачи Стаха на голову Бруна-Ларсена.

На второе место поднялся закрывавший субботнюю программу «Айнтрахт». Лучший снайпер «орлов» Мармуш, несмотря на несколько запоминающихся моментов, в этот раз не забил. Зато отличился Гетце, которому выдал пас под удар зацепившийся за мяч в центре штрафной Экитике. Это пятая подряд победа команды Дино Топпмеллера с учетом всех турниров.

Франция: Грозный гость

«Марсель» не позволил «Монако» уйти в отрыв и победой в Лансе гарантировал себе сохранение третьего места, независимо от воскресной игры «Лилля». Отстающие от второго места на три очка провансальцы в этом сезоне особенно хороши на чужих полях, впервые в своей истории одержав шесть побед в семи играх за пределами Марселя со старта сезона. Но при этом «Велодром», на котором в следующий уик-энд сыграет «Монако» Александра Головина, не пугает гостей. Будь иначе, Роберто Де Дзерби побил бы клубные рекорды XXI века. Только из-за домашних осечек «Марсель» после 12 туров набрал 23 очка, что хуже, чем было у Марсело Бьельсы (28) и Хорхе Сампаоли (24). Возвращаясь же к субботней игре, стоит отметить два голевых паса-близнеца от форварда Мопе в быстрых атаках и финальный аккорд в виде результативного штрафного Хейбьерга.

Статистика дня

1-м футболистом, набравшим 50 результативных баллов в домашних матчах «Астон Виллы» в АПЛ, стала нападающий Уоткинс (35+15).

1-й командой, которая после 12 туров турецкого чемпионата одержала 11 побед и набрала 34 очка, стал «Галатасарай».

2-м после Сольдадо футболистом, который в XXI веке оформил в ла лиге хет-трик и в той же игре поразил собственные ворота, стал нападающий «Валенсии» Уго Дуро. Интересно, что в 2011 году Сольдадо тоже играл за «летучих мышей», а игра проходила на стадионе «Месталья».

2-м после Салаха футболистом, который набрал двузначное число результативных баллов в играх с «Ман Сити» в эпоху Гвардиолы, стал нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин.

18 минут потребовалось вингеру «Бенфики» Ди Марии, чтобы оформить хет-трик в кубковой игре с «Эштрелой"(7:0). Это самый быстрый «трюк со шляпой» лиссабонских игроков с 1962 года, а один из мячей аргентинец забил ударом через себя.