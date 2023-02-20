Рэшфорд переписывает рекорды, «Барса» на волне, Мбаппе и Месси вытащили безумный матч после травмы Неймара

Главные события воскресенья в европейском футболе.

Англия: «шпоры» обошли «Ньюкасл»

«Лестер», забив в двух последних турах восемь мячей, не собирался останавливаться и на «Олд Траффорд». Хорошо, у «МЮ» в воротах есть стена в лице Де Хеа, который к середине первого тайма сделал несколько сейвов для хит-парадов тура. А так как в атаке у «красных дьяволов» играет Рэшфорд, то и перелома в игре ждать долго не пришлось. При этом Маркус, действовавший до перерыва на правом фланге, словно задался целью опровергнуть теорию о том, что там ему не слишком комфортно. Он спокойно оторвался от защитников и вогнал мяч в сетку, подняв планку личного рекорда сезонной результативности.

Как оказалось, не в первый раз. Но не без труда, так как во втором тайме один его удар из убойной позиции остановил голкипер, а второй признали легитимным только после вмешательства ВАР и отмены ошибочно определенного офсайда. 24-й гол Рэшфорда в текущем сезоне окончательно деморализовал «лис», чью оборону стали разрывать в каждой второй атаке. Показательной получилась «стеночка» проводившего 150-й матч в старте манкунианцев Бруну Фернанлеша и набирающего форму Санчо. Теперь «МЮ» отстает от «Сити» всего на три очка.

Антонио Конте признался, что переоценил свои силы после экстренной операции по удалению желчного пузыря, и вопреки рекомендациям врача о двухнедельном отдыхе был на матчах с «Лестером» и «Миланом». Когда тренер вернется на скамейку — неизвестно. Пока с бровки игрой «Тоттенхэма» будет руководить Кристиан Стеллини, с которым лондонцы переиграли «Манчестер Сити» (1:0).

Если оценивать это как счастливую примету, то она работает. После двух поражений «шпоры» взяли верх над «Вест Хэмом», и даже переживающий непростой период Сон Хын Мин забил. Кореец вышел на замену и через три с небольшим минуты воспользовался передачей Кейна, который в этом сезоне ассистировал ему уже четыре раза. В том числе благодаря этому «Тоттенхэм» вернулся в первую четверку, опередив «Ньюкасл». Правда, у «сорок» есть игра в запасе.

Испания: «Атлетико» вернулся

Если вынести за скобки глупейшим образом упущенную победу над «Вальядолидом» (1:1), то в последнее время команда Диего Симеоне стала главным специалистом ла лиги по умению дожимать своих оппонентов. Сауль забил решающий мяч «Осасуне» на 74-й минуте. Депай туром ранее при игре в меньшинстве нокаутировал «Сельту» на 89-й. Теперь пробил час оторвавшегося от защитников и попавшего в дальний угол Гризманна. Видимо, секрет в том, что «Атлетик» наряду с «Валенсией» — любимая команда француза. Этим соперникам он забил по 11 мячей, и новый успех помог сократить отставание от «Реала Сосьедад» (5 очков), сохранить четырехочковый отрыв от идущего пятым «Бетиса» и отсечь вылетевших из еврокубковой шестерки басков.

Хави принял неожиданное решения, выбрав Сержи Роберто в качестве замены выбывшему на полтора месяца Педри. В последние годы вышедшего на поле с капитанской повязкой футболиста привыкли видеть в роли латераля, но профильные навыки он точно не утратил. В том числе и чутье, позволившее отличится на добивании, когда Ферран Торрес выдал соло в штрафной, и вратарь вытащил удар Левандовски.

Новое — это результативность Сержи, который забил при нынешнем тренере 3 гола в 13 матчах, а до Хави у него было 5 точных ударов в 221 игре. Что до прицельно выстрелившего из-за штрафной Левандовски, то быстрее поляка 15 раз с момента дебюта в ла лиге в этом веке быстрее забивал только Криштиану Роналду (17 матчей против 19). Ну а в сумме воскресные успехи принесли «Барсе» шестую подряд победу с начала года. Сине-гранатовые держат «Реал» на дистанции.

Италия: Иммобиле вровень с легендой

Если в субботу в серии А обошлось без сенсаций, то второй день уик-энда начался с невразумительно игры «Аталанты». Занимавшие четвертое место бергамаски уныло смотрелись на фоне дважды попавшего в створ «Лечче» и ненадолго пришли в себя только в концовке, когда Хейлунн запрессинговал вратаря, и тот попал мячом в датского форварда. Однако в оставшиеся минуты Фальконе реабилитировался двумя крутыми сейвами, которые стали настоящим подарком для Рима. Оставалось понять — воспользуются ли этим команды из Вечного города.

Этот год складывается для Иммобиле непросто. Травмы, ранние замены, игровой спад... Лучший снайпер в истории «Лацио» не забивал с 4 января, только любая черная полоса рано или поздно заканчивается. Судя по всему, на этой неделе у Иммобиле случился переломный момент. В четверг его эффектный удар принес победу над ЧФР в Лиге конференций (1:0). Три дня спустя Чиро сделал результат против сражающейся за выживание «Салернитаны», замкнув дальнюю штангу с прострела Марушича и реализовав самостоятельно заработанный пенальти.

Так Иммобиле довел свой лицевой счет в серии А до 190 мячей, сравнявшись в топе лучших бомбардиров с занимающим восьмое место Куртом Хамрином. Если бы не замена, легендарного шведа можно было бы обогнать, а так второй в матче 11-метровый смазал Луис Альберто. Но эта осечка не отменяет главного — «Аталанта» осталась позади, а сохранение «орлами» места в четверке зависело от результата завершавшей программу дня «Ромы».

Для «Ювентуса» — если клуб избежит новых жестких санкций — важны все из возможных путей в еврокубки. Лига Европы, триумф в которой открывает дорогу в чемпионскую лигу, кубок Италии и — при определенных раскладах — даже седьмое место. На него «Старая синьора» поднялась как минимум до матча играющего в понедельник «Торино». Так что предстоящее в следующем туре дерби против команды Алексея Миранчука станет битвой за иллюзорный шанс попасть в Европу с черного хода — при условии победы «Интера» в Кубке Италии.

Хотя надежнее для «Юве» проходить миланцев в кубковом полуфинале. А против «Специи» все было довольно непросто. Ведущие борьбу за выживание хозяева с Шомуродовым в составе доставили «бьянконери» массу проблем. Вся разница заключалась в том, что «Специя» не могла пробить Перина из вроде бы очевидных позиций, тогда как убивший интригу Ди Мария попал под дальнюю штангу в ситуации, где не каждый посчитает нужным нанести удар.

Головная боль «Ромы» — реализация моментов. А тут новая напасть в виде травмы Абрахама, покинувшего поле уже на 15-й минуте. После этого перекроенный Жозе Моуринью состав стал совсем уж непривычным, но свежие идеи принесли результат. Изумительный пас пяткой от Спинаццолы не пропал благодаря идеальному завершению Сольбаккена.

Норвежец в свое время потрепал римлянам нервы в составе «Буде-Глимт», а после январского трансфера наконец-то открыл счет итальянским голам. У Сальваторе Боккетти таких эффективных джокеров нет, и пришедшего из ЦСКА Гайча тренер заменил на исходе часа игры. Так что одного гола «Роме» хватило, чтобы оставить за спиной «Аталанту» с «Лацио» и по разности мячей опередить «Милан», заняв третью строчку.

Германия: немецкое троевластие

Главной интригой тура бундеслиги была наметившаяся смена лидера, которая виделась очевидной. С одной стороны — выигравший с начала года все матчи чемпионата «Унион». С другой — беспросветный аутсайдер, обреченный на возвращение во вторую бундеслигу. Однако в трех предыдущих турах «Шальке» добился нулевых ничьих и сделал все, чтобы засушить берлинскую атаку. Тем более хозяева оставили много сил и эмоций в непростой игре Лиги Европы с «Аяксом».

При этом «кобальтовые» с вернувшимся в строй экс-спартаковцем Кралом не сидели в глухой обороне, а по ходу второго тайма регулярно напрягали атаку «Униона». И даже когда хозяева вернули инициативу, им не помогло даже фирменное умение добиваться своего в концовках.

Самое простое — сказать, что «Боруссии», в отличие от «Униона», после еврокубков хватило и сил, и эмоций. Однако неоднозначность данных выводов иллюстрирует игра Адейеми, забившего победный гол в ворота «Челси». Против одержавшей в прошлом туре долгожданную победу «Герты» форвард обеспечил результат, красиво переправив мяч в сетку пяткой и выдав идеальный пас удвоившему счет Малену. При этом по ходу второй голевой атаки Адейеми получил мышечное повреждение и покинул поле, опираясь на плечи физиотерапевтов.

Между тем команда Сандро Шварца для аутсайдера смотрелась довольно живо и даже на какое-то время возродила интригу. Но класс есть класс. А он в наличии как у опытного Ройса, изумительно исполнившего штрафной, так и у юного Байно-Гиттенса, выдавшего тончайший пас добившему гостей Брандту.

Теперь «Боруссия» полноценный претендент на титул с тем же количеством очков, что у имеющей колоссальны перевес в разности мячей «Баварии» и отодвинутого к вечеру на третье место «Униона». Нынешнее троевластие в бундеслиге уникально тем, что с момента перехода на трехочковую систему подобные расклады никогда не случались столь поздно (21-й тур).

Франция: волевые победы перед класико

На очередную волну критики и многочисленные слухи о сложных взаимоотношениях со своими звездами «ПСЖ» отреагировал мощным стартом в воскресной игре. Как оказалось, только залеченная травма не мешает открывшему счет Мбаппе эффектно разбираться с защитниками и вратарем, а на удвоившем преимущество Неймаре не сказывается участие в покерном турнире на следующий день после поражения от «Баварии».

Правда, «Лилль» не отнесешь к соперникам, которых можно деморализовать даже двумя быстрыми голами. Да и сложности с обороной у парижан никуда не исчезли. И если какое-то время Доннарумма спасал команду, то удар Диаките со «второго этажа» получился неотразимым. Но эта неприятность — вообще ничто в сравнении с травмой Неймара в начале второго тайма.

После нескольких минут помощи медиков бразилец попробовал наступить на ногу, опираясь на плечо Мбаппе, однако результат получился неутешительным. Поле Ней покидал на носилках под аплодисменты трибун «Парк де Пренс». Похоже, в Мюнхене звездная тройка форвардов снова не сможет провести игру в полном составе. Только этим проблемы «ПСЖ» не ограничиваются, а травма одного из лидеров стала отправной точки цепочки новых неприятностей.

Сначала парижане получили в свои ворота неоднозначный пенальти. Потом результативную ошибку допустил Бернат, сменивший травмировавшегося Нуну Мендеша и проспавший заброс себе за спину. А Доннарумма — даже с поправкой на силу удара Бамба — не выручил, пропустив в ближний угол. Позор четвертого поражения подряд казался неизбежным, однако после того, как на скамейку к Кристофу Гальтье спустился спортивный директор Луиш Кампуш, со дна «ПСЖ» вытащили те, кому и положено. Сравнявший счет Мбаппе, а также Месси, в компенсированное время заработавший штрафной и лично наказавший соперника за фол. Характер у чемпиона все-таки есть, а ситуация с избежавшим перелома многострадальной лодыжки Неймаром прояснится в течение двух дней.

В вечерней части тура первым из конкурентов «ПСЖ» и «Монако» на поле вышел «Ланс», не побеждавший на протяжении четырех туров. Черная серия была прервана из-за отсутствия свежести у «Нанта», который полностью выложился в гостях с «Ювентусом», а в воскресенье пропустил дважды за две неполных минуты. «Ланс» по-прежнему отстает от команды Александра Головина всего на одно очко, а его тренер Франк Эз установил клубный рекорд. Еще ни один специалист не одерживал в первых 100 матчах во главе кроваво-золотых 46 побед.

Что касается пропустившего уже на 3-й минуте «Марселя», то позиция «Тулузы» в середине таблицы обманчива. По набранным с начала года очкам (16) фиолетовые уступали только «Монако», однако воскресная игра пошла по сценарию встречи с «ПСЖ». Как и тогда «Тулуза» открыла счет, но не заработала даже ничью. «Марсель» подходит к предстоящему через неделю судьбоносному класико с парижанами на кураже. Если удастся повторить недавний кубковый успех, всех ждет настоящее сражение за титул.

Статистика дня

4 матча провел под началом Джона Хейтинги «Аякс» и в каждой игре забил не менее трех мячей. В прошлый раз столь мощно тренерскую карьеру в Амстердаме в 1997 году начал Мортен Ольсен.

4 гола забил самый результативный защитник ла лиги — выступающий за «Райо Вальекано» Лежен.

19 лет и 235 дней — возраст полузащитника «Боруссии» Беллингема. Самого молодого игрока с 50 победами в бундеслиге.

27 побед одержал с учетом всех турниров «МЮ». Это лучший показатель для команд из чемпионатов топ-5, который на семь игр превосходит результат «красных дьяволов» в прошлом сезоне.

45 ударов в игре «МЮ» и «Лестера» (26-19) — рекордный показатель в АПЛ с октября 2016 года.