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Сегодня, 01:15

Аморим получит от ван Нистелроя уже не кризисный «МЮ», «Барса» проиграла без Ямаля, штанга помогла «Наполи» против «Интера»

«Барселона» без Ямаля проиграла «Реалу Сосьедад»
Андрей Кузичев
Корреспондент
Каземиро и Бруну Фернандеш.
Фото Reuters
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Главные события воскресенья в европейском футболе.

Англия: Подарок от «Тоттенхэма»

Англия. Премьер-лига. 11-й тур
10 нояб, 17:00. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
3:0
Лестер

Руд ван Нистелрой, который останется в штабе приступающего к работе с понедельника Рубена Аморима, провел свой отрезок в роли исполняющего обязанности главного тренера ударно. Три победы и гостевая ничья с «Челси» — отличный результат. А три выигрыша на «Олд Траффорд» — столько же, сколько набралось с начала сезона у Эрика тен Хага. Причем ван Нистелрой как начал, так и закончил «Лестером». Сначала устроил охоту на «лис» в Кубке лиги (5:2), а потом не менее уверенно обыграл их в чемпионате.

Само собой, уровень сопротивления соперника в воскресенье был выше, но в первом тайме Бруну Фернандеш создал хороший задел. Сначала открыл счет, а при фланговой подаче своей активностью вынудил Кристенсена отправить мяч в собственные ворота. Португалец в итоге достиг отметки в 100 результативных баллов в АПЛ (56+44), выступив в роли соавтора гола Гарначо. Переадресовал мяч к углу штрафной, откуда аргентинец красиво закрутил мяч в дальнюю «девятку». Аморим точно получит в свое распоряжение психологически перезагрузившуюся команду.

&laquo;Арсенал&raquo; и &laquo;Челси&raquo; сыграли вничью в&nbsp;матче 11-го тура АПЛ. 10&nbsp;ноября 2024 года. «Челси» и «Арсенал» — вне чемпионской гонки. Лондонцы провалились в реализации и пустили «Ливерпуль» в отрыв
Англия. Премьер-лига. 11-й тур
10 нояб, 17:00. Tottenham Hotspur Stadium (Лондон)
Тоттенхэм Хотспур
1:2
Ипсвич

«Тоттенхэму» катастрофически не хватает стабильности. Команда Ангелоса Постекоглу способна с интервалом в несколько дней выбить «Манчестер Сити» из Кубка лиги и разгромить «Астон Виллу» (4:1), а может проиграть «Кристал Пэлас» и столкнуться с проблемами против находившегося в зоне вылета «Ипсвича». До визита в Лондон «трактористы» не одержали в этом сезоне ни одной победы, и пять очков набрали благодаря ничьим. Однако в воскресенье их посетило вдохновение. Как всю команду, так и персонально Смодикса, который открыл счет эффектным ударом через себя. Возможно, «шпоры» все бы изменили, если бы в начале второго тайма их гол не отменили. Забил же в итоге только отличившийся при подаче углового Бентанкур, а на последних минутах победу гостей отстоял Мурич, который остановил удар Соланке ногой.

Фото Reuters

Испания: Симеоне-младший все важнее

Испания. Ла Лига. 13-й тур
10 нояб, 18:15. Visit Mallorca Stadium (Пальма-де-Мальорка)
Мальорка
0:1
Атлетико

Джулиано Симеоне с каждым матчем становится все более важной фигурой в команде своего отца. В прошлом туре он забил первый гол за «матрасников», а теперь сыграл ключевую роль в гостях у «Мальорки». После сильного выноса Облака аргентинец обогнал одного защитника, потом опередил другого в борьбе за мяч и выкатил его на пустые ворота Альваресу. А ведь в первом тайме атака гостей выглядела очень скромно, за 45 минут лишь раз коснувшись мяча в чужой штрафной (худший показатель в 2024 году).

Фото Reuters
Испания. Ла Лига. 13-й тур
10 нояб, 23:00. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
1:0
Барселона

Еще накануне пошли слухи, что «Барселона» даст отдохнуть Ямалю, но, как пояснил перед стартовым свистком Ханси Флик, у Ламина травма, поэтому его в последний момент исключили из заявки, и сроки возвращения в строй пока неизвестны. А потом у каталонцев начались проблемы на поле. Гол Левандовски отменили из-за сантиметрового офсайда, тогда как после выноса от ворот баски мгновенно вернули мяч к штрафной, и вырвавшийся на простор Беккер открыл счет своим голам в текущем сезоне. Он же в еще одной встречной атаке создал убойный момент для Ойярсабаля, который промахнулся из центра штрафной.
Еще один момент героя финала Евро-2024 в начале второй половины матча не завершился голом благодаря сейву вытащившего мяч из-под перекладины Пеньи. В свою очередь «Барса» впервые с января ни разу не попала в створ по итогам первого тайма. «Реал Сосьедад» был конкретнее в атаке и заслуженно выиграл, поставив крест на рекордной для сине-гранатовых восьмиматчевой серии без поражений в Сан-Себастьяне (+6=2). После второго в сезоне поражения каталонцы все равно впереди «Реала» на шесть очков, но все уже не так радужно с учетом отложенной игры мадридцев с «Валенсией».

Фото Reuters

Италия: «Аталанта» на ходу

Италия. Серия А. 12-й тур
10 нояб, 14:30. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
2:1
Удинезе

«Аталанта» выбила «Ювентус» из первой тройки, одержав шестую победу подряд. Она получилась совсем непростой, а «Удинезе» заставил бергамасков отыгрываться, забив в последней атаке первого тайма. Камара удался сумасшедший по силе и точности удар в дальний верхний угол, а перелом за четыре минуты организовал Белланова. Сначала защитник выкатил мяч в центр штрафной расстрелявшему ворота Пашаличу, а потом своим прострелом спровоцировал автогол Туре. Команда Джан Пьеро Гасперини выполнила норму, ведь забивает не менее двух голов на протяжении одиннадцати домашних матчей. Прошлый раз такая серия была у «Аталанты» в один из самых ярких периодов в ее истории в 2020 году.

Италия. Серия А. 12-й тур
10 нояб, 22:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
1:1
Наполи

Битва за лидерство получилась горячей. Кварацхелия, Павар, Барелла — каждый из них сделал заявку на гол и обозначил решительность сторон. Забил же в итоге Мактоминай, после углового подставивший ногу, когда мяч к воротам переправил Ррахмани. «Интер», впрочем, нашел, чем ответить. Мерет выручал до тех пор, пока не смог подстроиться под уходящую траекторию дальнего удара Хакана Чалханоглу. Турок огорчил «Наполи» атакой из-за штрафной второй раз.

В этом плане это его любимый соперник в серии А, только теперь южане еще и команда, в игре с которой прервалась серия идеальных пенальти Чалханоглу. У полузащитника было 17 точных ударов с «точки», а восемнадцатый остановила штанга. Получается, все решили сантиметры — в конкретной игре и в таблице, где «Наполи» по-прежнему первый, но с преимуществом в одно очко над «Аталантой», «Фиорентиной», «Лацио» и «Интером». Причем отрыв мог быть более серьезным, но на последней добавленной арбитром минуте Симеоне выстрелил над перекладиной.

Фото Reuters

Германия: Безумная драма в Штутгарте

Германия. Бундеслига 1. 10-й тур
10 нояб, 19:30. MHPArena (Штутгарт)
Штутгарт
2:3
Айнтрахт Ф

Все немецкие топ-клубы сыграли накануне, но по факту центральный матч тура состоялся во Франкфурте, где третья команда текущего чемпионата принимала соперника, финишировавшего на данной позиции в прошлом первенстве. Сейчас швабам непросто, так как летом они лишились группы ключевых исполнителей, а выход в Лигу чемпионов стал дополнительной нагрузкой. При этом, занимая в воскресенье одиннадцатое место, команда Себастьяна Хенесса отставала от третьей строчки всего на четыре очка. Математически — идеальный расклад, чтобы сократить дистанцию до минимума на глазах собственных болельщиков. Да и возможности тоже были. Если в дебюте шанс упустил лучший снайпер «орлов» Мармуш, то в середине первого тайма «Штутгарт» заработал пенальти, однако Демирович не смог ничем удивить Траппа. Затем гол хозяев отменили из-за офсайда, а завершился тайм голом Экитике после подачи углового.

Дальше все было даже слишком жестко по отношению к швабам. Свежий Кнауфф прошел в штрафной двух защитников и выдал пас Брауну, а успех развил идеальный — уже третий в сезоне — штрафной в исполнении Мармуша. Египтянин сейчас еще и делит с соотечественником Салахом звание лучшего ассистента в лигах топ-5 (10 передач). В свою очередь удар неудачника вечера Демировича остановила перекладина, а Фюриху не дал забить Трапп. Забивать сокративший в итоге отставание до минимума «Штутгарт» начал слишком поздно, а невероятное спасение на восьмой добавленной минуте отменил увидевший офсайд ВАР.

Статистика дня

1-й раз с 1986 года «Лион» провел дерби с «Сент-Этьеном» без Жана-Мишеля Оласа на посту президента.

1-й хет-трик в карьере оформил нападающий «Фиорентины» Мойзе Кин.

1 победа в тринадцати турах ла лиги (+1=7-5) — худший старт в истории «Хетафе».

1-м в истории ронского дерби футболистом, забивавшим на стадионах «Жерлан» и «Групама» в Лионе и «Жоффруа Гишар» в Сент-Этьене, стал нападающий «Лиона» Ляказетт.

3 из пяти последних матчей с отставанием в счете спас «Аякс» (+2=1). Столько же волевых игр набралось у амстердамцев за 433 предыдущих встречи голландского чемпионата.

3 подряд результативных матча (2 гола и 1 передача) впервые в карьере провел полузащитник «Фенербахче» Амрабат.

5 из семи последних голов вингера «Челси» Педру Нету забиты в ворота команд «большой шестерки».

6 матчей составляет победная серия «Фиорентины». В лигах топ-5 в этом сезоне сопоставимые отрезки были только у «Барселоны» (7) и «Аталанты» (6).

6 лет «Спортинг» не побеждал в матчах, уступая два мяча. В последней встрече под началом Аморима «львы» устроили камбэк против «Браги» (4:2).

7 ударов головой в одном матче — максимальный показатель в турецком чемпионате с тех пор, как с 2014 года эти данные подсчитывает компания Opta. Отличился оформивший дубль нападающий «Галатасарая» Осимхен.

7 желтых карточек получил главный тренер «Вальядолида» Пауло Пеццолано.

8 побед в первых двенадцати турах у «Лацио». Лучше «орлы» начинали только в 2017-м (9 выигрышей).

12-й командой, забившей 1000 голов в португальском высшем дивизионе, стал «Риу-Ави».

32 матча португальской лиги без поражений — повторение клубного рекорда «Спортинга», который был также установлен при Рубене Амориме.

35 голов забил за «Арсенал» в АПЛ нападающий Габриэл Мартинелли. Бразилец сравнялся с Сеском Фабрегасом.

Футбол
ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Аталанта
ФК Атлетико
ФК Барселона
ФК Интер (Интернационале)
ФК Ипсвич Таун
ФК Лестер
ФК Мальорка
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Наполи
ФК Реал Сосьедад
ФК Тоттенхэм Хотспур
ФК Удинезе
ФК Штутгарт

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