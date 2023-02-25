У «Ньюкасла» кошмар с вратарями перед финалом Кубка лиги. С «МЮ» сыграет голкипер, погубивший «Ливерпуль» в финале ЛЧ

Лорис Кариус — «легенда» «Энфилда».

26 февраля «Манчестер Юнайтед» постарается выиграть первый титул под руководством Эрика тен Хага. В финале Кубка лиги манкунианцы сразятся с «Ньюкаслом». Встреча пройдет на главном стадионе Англии «Уэмбли» и начнется в 19.30 по московскому времени. В России она показана не будет. Главным арбитром назначен Дэвид Кут.

Коэффициенты букмекеров на финал Кубка лиги «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл» 26 февраля 2023 года

«МЮ» — фаворит встречи, по мнению букмекерской компании ФОНБЕТ. На победу манкунианцев в основное время можно поставить с коэффициентом 2.18, что приблизительно 42% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.35 (30%), успех «Ньюкасла» — за 3.45 (28%).

«Сорокам» удалось сдержать «красных дьяволов» в двух последних матчах — команды сыграли 0:0 и 1:1. На то, что коллектив Эдди Хау не уступит по итогам 90 минут, котировка — 1.70.

Кто кого переборет: результативность «МЮ» или сдержанность «Ньюкасла»? В восьми из десяти последних матчей «дьяволов» прошел «верх» по голам, а у «сорок» в восьми из десяти сыграл «низ». ТБ 2.5 идет за 2.05, ТМ 2.5 — за 1.80.

В пяти из шести предыдущих очных встреч соперники обменялись голами: вариант «обе забьют» оценен в 1.75, «обе забьют — нет» — в 2.12.

«МЮ» забил два и более мяча в десяти последних матчах, в том числе в двух против «Барселоны» в Лиге Европы. Взять минимум два гола от номинальных хозяев можно за 2.30. «Ньюкасл» же только в двух из десяти встреч оформил два мяча — ИТМ2 (1.5) идет за 1.40.

Наиболее вероятный точный счет в основное время — ничья 1:1 за 7.00.

Итоговую победу «Юнайтед» предложено взять за 1.62, «Ньюкасла» — за 2.35.

«Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл»: прогноз и анализ финала Кубка лиги 26 февраля 2023 года

«Манчестер Юнайтед» переживает очень непростую неделю: в мидуик манкунианцы переиграли в раунде плей-офф Лиги Европы «Барселону» и по сумме двух матчей прошли дальше (2:2, 2:1), а в воскресенье сыграют в финале Кубка лиги против «Ньюкасла». Трофей крайне важен для всех без исключения причастных к клубу — «МЮ» ничего не выигрывал с 2017 года.

Одним из последних титулов для «красных дьяволов» был как раз Кубок лиги — в том же 2017-м они выиграли его в противостоянии с «Саутгемптоном» (3:2). Сейчас соперник значительно серьезнее — подпитанный деньгами шейхов «Ньюкасл». Впрочем, и сам «МЮ» в последние месяцы безумно хорош: после паузы на ЧМ оказался сильнее соперников в 14 из 18 матчей. 16 из 40 мячей команды на этом отрезке забил Маркус Рэшфорд, который с уходом Роналду забрал лидерские бразды, но в финале Кубка лиги он может не сыграть.

«Я не знаю, сыграет ли Рэшфорд. Нам нужно провести обследование. Вчера мы сделали это, но после игры прошло слишком мало времени, поэтому пока ничего нельзя сказать. Нужно дождаться точного диагноза», — заявил тен Хаг. Конечно, отсутствие ведущего игрока атаки скажется на игре «Юнайтед», но наличие других ярких игроков нападения должно нивелировать потерю Маркуса. Игру на себя должны взять Бруну, Санчо и Гарначо.

Тем более много голов в противостоянии с «Ньюкаслом» может и не потребоваться. «Сороки» — одна из двух наименее результативных высоко идущих команд в АПЛ. Меньше 35 голов в топ-10 забил только «Челси» (23). При этом команда Эдди Хау здорово обороняется — пропустила всего 15 мячей. При этом один из героев команды, вратарь Ник Поуп, пропустит финал из-за нелепого удаления в игре последнего тура АПЛ с «Ливерпулем» — в Англии дисквалификации переносятся на кубковые турниры.

Учитывая, что второй голкипер «Ньюкасла», словак Мартин Дубравка, заигран в турнире как раз за «МЮ», у «сорок» в финале в рамку встанет третий вратарь — Лорис Кариус. А от немца можно ждать ошибок и привозов. Фанаты «Ливерпуля» подтвердят: в финале Лиги чемпионов-2017/18 немец защищал ворота красных в противостоянии с «Реалом» и подарил сопернику сразу два гола.

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл»

Потеря Рэшфорда — большая проблема, но шансы на то, что англичанин все же сыграет, пока остаются. А вот катавасия «Ньюкасла» с вратарями заслуживает большего внимания и вопросов. Кариус, который выйдет на поле с первых минут, в этом сезоне не сыграл еще ни минуты. Соответственно, его взаимопонимание с защитниками будет также на очень низком уровне.

Если заменить Рэшфорда у тен Хага есть кем, то неуверенного в себе голкипера у «Ньюкасла» — нет. Именно эта потеря должна стать ключевой в предстоящем противостоянии.

Рекомендуемая ставка: «МЮ» — победитель Кубка лиги за 1.62.