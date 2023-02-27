Мбаппе и Месси зажгли во французском класико, «Тоттенхэм» приблизил Поттера к увольнению из «Челси», кошмарная неделя «Барселоны»

Главные события воскресенья в европейском футболе.

Англия: Кейн забил в специальных бутсах

Все сложно и у «Челси», и у главного тренера синих Грэма Поттера. Руководство поддерживает специалиста, однако ему непросто справляться с типичным для большого клуба давлением. Поттер даже признался, что получал по электронной почте письма с пожеланиями смерти ему и его детям. На фоне постоянных неудач получается замкнутый круг, вырваться из которого можно только при помощи побед.

И ведь «Челси» не напоминает безнадежную и аморфную команду. Бьется, старается, но психологически лондонцы выглядят не лучшим образом. Например, в концовке первого тайма Зиеш не сдержался и в небольшой заварушке уже после свистка попал ладонью в лицо Эмерсону. Судья сразу зажег перед марокканцем красный свет, однако ВАР с ним не согласился, и после похода арбитра к монитору удаление отменили.

Только из таких мелочей и складывается результат. А отрицательных моментов вроде вынужденной замены Тиагу Силвы у гостей было в избытке. Впрочем, их хватает и у «Тоттенхэма», которым во время лечения Антонио Конте руководит его помощник. И ничего — получивший шанс в отсутствие травмированных лидеров Скипп сразу после перерыва накрыл у штрафной Жоау Феликса и эффектно вогнал мяч под перекладину. Всем бы так забивать свои первые голы в АПЛ! А в концовке «Челси» затянул с заменами. Пока Поттер давал указания Мудрику и готовил выход Обамеянга, Кристиан Стеллини уже выпустил Сон Хын Мина. И как раз кореец выполнил подачу углового, а Дайер сбросил мяч Кейну, который просто не мог не забить в специальных бутсах, изготовленных по случаю получения Харри статуса лучшего снайпера в истории «Тоттенхэма».

Бутсы Гарри Кейна. ФК «Тоттенхэм»

Это 268-й мяч бомбардира, его команда уже на четыре очка опережает идущий пятым «Ньюкасл», и хотя у «сорок» на два матча меньше, их еще нужно выиграть. Что до «Челси», то терпение Тодда Боэли с такими результатами может лопнуть. Отставка Поттера точно стала ближе.

Испания: сюрприз от аутсайдера

Вылет «Барселоны» из еврокубков это, с одной стороны, провал, а с другой — возможность сосредоточиться на внутренних турнирах, где сине-гранатовые нацеливаются на испанский требл. Уменьшение нагрузки актуально на фоне потерь каталонцев, которые вслед за Дембеле и Педри лишились травмировавшегося на тренировке Фати.

Но все это не казалось критичным в гостях у находившейся в зоне вылета «Альмерии». Тем не менее, к перерыву хозяева вели в счете, организовав отличную контратаку после жесткого отбора мяча у Гави и провала Кристенсена, которого просто смял Туре. Форвард обеспечил удивительный результат, так как «Альмерия» не выиграла ни одного из 13 матчей против «Барсы», пропуская в среднем по три гола за игру.

Сейчас же команда Хави осталась на голодном пайке, тогда как хозяева поквитались за 2:6 на «Камп Ноу». «Альмерия» выбралась из подвала таблицы, а сине-гранатовым после ужасной недели стоит волноваться. Уже в четверг первая часть противостояния в кубковом полуфинале с «Реалом».

Италия: возвращение Златана и юбилей Пиоли

После этого тура отрыв «Наполи» от второго места увеличился до 18 очков, так что команда Лучано Спаллетти упустит скудетто только в том случае, если решит сняться с турнира. Неаполитанцы совершенны с точки зрения результатов, тогда как «Интер» поразительно нестабилен. Для этого достаточно посмотреть, как «нерадзурри» выступают после ЧМ-2022.

После победы над единственный раз за сезон оступившимся «Наполи» последовала ничья с «Монцей». Вслед за ярким успехом в суперкубковом дерби — домашние 0:1 с «Эмполи». Далее команда Симоне Индзаги справилась с двумя конкурентами («Миланом» и «Аталантой»), но все испортила нулевой ничьей с находящейся в зоне вылета «Сампдорией».

Проигрыш в Болонье, которому предшествовал удачный старт в плей-офф Лиги чемпионов, из той же серии. Оставив в центре обороны зияющую дыру, чем воспользовался Орсолини, «Интер» дал слабину далеко не первый раз. Еще в первом тайме ворота гостей спасла перекладина, а гол Барроу отменили, так как на линии удара оказался находившийся в офсайде игрок «Болоньи».

Пожалуй, игра с прямым конкурентом стала для «Милана» самой качественной за последнее время. А первое взятие ворот, записанное в протокол как автогол голкипера «Аталанты» Муссо, получилось очень красивым. И скидка Жиру, и выстрел Эрнандеса с лета были великолепны. А отскок от штанги в спину вратаря лишь добавил эпизоду динамизма.

Муссо ругать точно не за что. Скорее стоит похвалить за сохранение интриги, когда он на исходе часа игры остановил выход Жиру один на один. Но сложно было говорить о шансах бергамасков, у которых к перерыву впервые за почти двадцать лет не было в активе ни одного удара. Зато «россонери» пытались быть идеальными в 800-м матче в тренерской карьере Стефано Пиоли.

Тренер и сам себя порадовал, под восторженный рев «Сан-Сиро» выпустив на замену не игравшего с мая прошлого года Ибрагимовича. А ведь еще и в ворота вернулся пропустивший ровно пять месяцев Меньян. К решающей части сезона жизнь в «Милане» явно налаживается. Он уже догнал «Интер» и оторвался от «Аталанты» на шесть очков.

Германия: «Бавария» раздавила «Унион»

«Фрайбург» — главный неудачник тура в бундеслиге, уступивший место в четверке «Лейпцигу». Команде Кристиана Штрайха не помогло даже то, что тремя днями ранее «Байер» отыграл 120 минут в Лиге Европы. На эффектный гол Грифо со штрафного леверкузенцы ответили классной атакой с диагональю Баккера и ударом с лета в исполнении Азмуна. Иранец в январе едва не покинул бундеслигу, а сейчас разыгрался. Сердару явно помогла удачная серия пенальти против «Монако», и он наконец-то открыл лицевой счет в текущем сезоне. В прошлый раз бывший форвард «Зенита» забивал в бундеслиге в апреле прошлого года.

Уникальное троевластие, установившееся в бундеслиге после 21-го тура, нарушила победившая накануне дортмундская «Боруссия». А к центральному матчу тура в Мюнхен вернулась зима, и, возможно, припорошенное снегом поле не позволило забить быстрый гол не подстроившемуся под мяч прямо напротив ворот Мюллеру. «Бавария» начала игру с очевидным намерением воспользоваться усталостью «Униона», который потратил массу сил на еврокубковое противостояние с «Аяксом».

Полчаса берлинцы продержались, а потом Шупо-Мотинг по крутой траектории отправил мяч головой в дальний угол, выиграв борьбу у самого результативного защитника турнира Дуки. А когда ассистировавший камерунцу Коман отличился сам, стало понятно, что сюрпризов на «Альянц Арене» не будет. Если Мюллер отдает голевую передачу через себя — это вдохновение. А его пас Мусиале — подарок ко дню рождения юного одноклубника.

«Бавария» уже привычно первой в лигах топ-5 преодолела отметку в 100 голов за сезон. И столь же привычно она снова на первом месте. Но с оговорками, так как команда Юлиана Нагельсманна опережает «Боруссию» только по дополнительным показателям. Тем, кто верит в чудо в виде интриги в бундеслиге, стоит обвести в календаре 1 апреля — в этот день дортмундцы приедут в Мюнхен.

Франция: красивое убийство интриги

Недавнее кубковое класико на «Велодроме» осчастливило марсельских болельщиков. Они ведь несколько лет не видели на родном стадионе не то что побед (2:1) — даже голов в ворота «ПСЖ». А теперь на кону стояло появление реальной интриги в борьбе за чемпионский титул.

Кристоф Гальтье чувствовал опасность и в связи с травмами Неймара и Хакими перешел на расстановку 3-5-2, частично повторявшую схему соперника. Однако уже через четверть часа пришлось вносить коррективы, меняя получившего очередное повреждение Кимпембе на уже привыкшего играть в защите опорника Данилу Перейру. Так что на крепости обороны потеря не сказалась, хотя на нее выпала очень серьезная нагрузка.

Однако, дав «Марселю» играть первым номером и заставляя его атаковать позиционно, парижане получили простор для собственных выпадов. Соответственно, Месси с Мбаппе предстали во всей красе. Сначала аргентинец бросил француза в прорыв. Потом Килиан вырезал идеальную передачу с фланга, пустив мяч между ногами Байи и организовав 700-й гол Лео на клубном уровне. Хозяева в первом тайме еще легко отделались, если вспомнить удивительный промах Месси с нескольких метров и удар Маркиньюса в сантиметрах от дальнего угла.

Будем считать, «ПСЖ» взял небольшую паузу, после чего две звезды исполнили еще один яркий номер. Пас Мбаппе, мгновенный рывок за спины защитникам под заброс Месси и 3:0 на табло притихшего и шокированного «Велодрома». Килиан забил 200-й гол, повторив клубный рекорд Эдинсона Кавани, а Париж ушел в отрыв на восемь очков и может переключиться на Лигу чемпионов. Вдруг и там без Неймара все сложится идеально? Хотя несколько ярких сейвов Доннаруммы напомнили — обороне лучшей команды Франции до идеала далеко.

Статистика дня

1-й в этом веке командой ла лиги, у которой набралось два матча с двумя автоголами, стал «Атлетик».

3-м после Хамшика и Тотти футболистом, сделавшим в этом веке в серии А не менее 75 результативных передач при таком же количестве голов, стал хавбек «Салернитаны» Кандрева.

6 футболистов в текущем чемпионате Германии забили в свой день рождения.

6-м футболистом, забившим за ПСВ 100 мячей в Эредивизи, стал нападающий Люк де Йонг. Прошлый раз до этой отметки в 2004 году добрался Кежман.

8 голов защитника «Осасуны» Давида Гарсии — лучший за 20 лет результат игрока ла лиги, забивающего только головой.

9 последних финалов выиграл полузащитник «МЮ» Каземиру. В эту начавшуюся в «Реале» серию вошли четыре Лиги чемпионов, три клубных чемпионата мира, Кубок Испании и Кубок английской лиги.

150 (73+77) результативных баллов в голландском чемпионате заработал полузащитник «Аякса» Тадич.

300 матчей за «Тоттенхэм» провел защитник Дэвис.