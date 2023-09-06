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Первый «Золотой мяч» Холанна или восьмой — Месси? Кто станет лучшим футболистом года

30 октября журнал France Football вручит «Золотой мяч» лучшему футболисту мира 2023 года
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Лионель Месси, Эрлин Холанн, Килиан Мбаппе.
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Изучаем все расклады.

30 октября журнал France Football вручит «Золотой мяч» лучшему футболисту мира 2023 года. Авторитетный сайт Goal.com только что обновил рейтинг фаворитов — и, судя по всему, соперничество за победу в этом году будет очень конкурентным: помимо насыщенного сезона придется учитывать и выступление футболистов на чемпионате мира в Катаре.

«СЭ» изучил все расклады.

10-е место. Роберт Левандовски

Футболист "Барселоны" Роберт Левандовски.
Фото Reuters

35-летний поляк должен был забирать награду в 2020-м, но церемонию отменили из-за пандемии. Через год Роберту ее тоже не выдали — и с тех пор он все дальше и дальше от «Золотого мяча».

В 2023-м Левандовски поставили лишь десятым в списке потенциальных победителей, и это вполне справедливо. У него шикарная статистика в сезоне (36+11 по «гол плюс пас») и титул чемпиона Испании, но провал с каталонцами в Лиге чемпионов. А в год чемпионата мира хорошая статистика и победа в ла лиге — слишком мало даже для топ-5 в рейтинге France Football.

9-е место. Хулиан Альварес

Футболист «Манчестер Сити» Хулиан Альварес.
Фото Reuters

23-летний нападающий «Манчестер Сити» и сборной Аргентины — победитель Кубка Англии, АПЛ, Лиги чемпионов и чемпионата мира. Неплохой набор — почему же Хулиан только на девятом месте? Ответ очевиден: ни в одном триумфе он не сыграл главную роль. В Катаре помогал Месси, а в «Сити» был игроком ротации. Статистика Альвареса за сезон соответствует месту в рейтинге — 17+5 в 49 матчах за «горожан» и 4 мяча на чемпионате мира. Достойно, но не больше.

8-е место. Виктор Осимхен

Футболист "Наполи" Виктор Осимхен.
Фото Reuters

У форварда «Наполи» не только прекрасные личные показатели (26+5 в 32 матчах серии А), но и выдающийся вклад в успех своего клуба. Осимхен — один из тех, кто вывел «Наполи» на принципиально новый уровень и привел команду к первому чемпионству в Италии со времен Диего Марадоны. Очень яркая история, в которой 24-летний нападающий сыграл одну из ключевых ролей — и наверняка продолжит прогрессировать.

7-е место. Илкай Гюндоган

Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган.
Фото AFP

32-летний полузащитник «Сити» (а теперь — «Барселоны») не радовал космической статистикой и громко провалился со сборной Германии в Катаре. Но, во-первых, Гюндоган взял требл, во-вторых, сыграл в нем не последнюю роль:

— Илкай поучаствовал в каждом матче Лиги чемпионов, включая финал;

— в Кубке Англии забил всего два мяча, зато сразу в финале. Причем в манчестерском дерби — и это был победный дубль;

— в АПЛ оформил 8+5 в 31 матче.

Илкай Гюндоган лечился в&nbsp;Крыму в&nbsp;2014 году. Новичок «Барсы» весил 100 кг и весной 2014-го лечился в Крыму. Как врачи из Евпатории помогли Гюндогану запустить топ-карьеру

Отличные цифры! Но, учитывая, что Гюндоган сиял эпизодами, ставить его выше седьмого места все же нечестно.

6-е место. Родри

Футболист «Манчестер Сити» Родри.
Фото Reuters

27-летний опорник — тот, без кого «Сити» в этом сезоне представить невозможно. 56 матчей за «горожан» во всех турнирах, выжженная опорная зона и победный гол в финале Лиги чемпионов (ну и требл, конечно же).

Если бы этот парень не попал в топ-10, это было бы ограбление. Хотя ему, наверное, все равно — Родри признавался, что уже 5 тысяч раз пересмотрел свой гол в ворота «Интера». Остальное для него, кажется, просто не важно.

5-е место. Кевин Де Брейне

Футболист «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне.
Фото AFP

Топ-5 по версии Goal открыл бельгийский полузащитник «Сити», и иначе быть не могло. 32-летний футболист провел легендарный сезон, став вожаком команды, выигравшей чемпионат, Кубок и Лигу чемпионов. 31 ассист за сезон — невероятный показатель, и лишь травма в финале Лиги чемпионов немного смазала впечатления, не позволив ему забраться выше 5 места.

4-е место. Винисиус

Футболист «Реала» Винисиус.
Фото Reuters

Реактивный бразилец в сезоне-2022/23 окончательно стал восприниматься как футболист мирового уровня, достойный тягаться с Килианом Мбаппе и Эрлином Холанном. Пусть по трофеям у вингера все не так громко (Кубок короля, клубный чемпионат мира и Суперкубок Европы), зато по личной статистике вопросы отпадают — 23+21 за «Реал» и 1+2 за Бразилию на чемпионате мира. Винисиус уже один из лучших в мире на своей позиции, и, кажется, в ближайшие годы топ-5 «Золотого мяча» он не покинет.

3-е место. Килиан Мбаппе

Футболист "ПСЖ" Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

В последнее время кажется, что 24-летний француз чаще генерирует скандалы, чем играет в футбол, но это, конечно же, совсем не так. Килиан в минувшем сезоне забил 53 мяча и отдал 13 голевых передач — невероятная результативность! Особенно если вспомнить, что 12+3 он оформил только на чемпионате мира — не у каждого игрока в рейтинге наберется столько голов за целый сезон.

К тому же не забываем: в финале ЧМ Мбаппе отметился хет-триком, а также реализовал свою попытку в серии пенальти. Но стать чемпионом во второй раз не смог. Такая же ситуация и с «ПСЖ»: форвард выиграл лигу 1 и разрывал весь сезон, но снова упустил шанс выиграть Лигу чемпионов.

Индивидуально Мбаппе бесподобен — но трофеев катастрофически мало для «Золотого мяча».

2-е место. Эрлинг Холанн

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн.
Фото Reuters

Норвегия не пробилась на чемпионат мира, поэтому всю энергию Холанн припас на клубный сезон. Получилось сверхудачно: на счету 23-летнего форварда 52 мяча за «Сити», пачка обновленных рекордов (в том числе вечных, вроде рекорда Ширера) и требл. Причем все это — в дебютный сезон в Англии. Просто сказка!

Если бы не одно «но»: в Аргентине остался человек, который выдал более яркий сюжет...

1-е место. Лионель Месси

Футболист «Интер Майами» Лионель Месси.
Фото AFP

Месси проводит о-о-очень длинный сезон: в МЛС, где он теперь играет, чемпионат-2022/23 еще не закончен, так что все его результативные действия за «Интер Майами» плюсуются к парижским достижениям. 32+25 по «гол плюс пас» — сумасшедшая статистика, пусть и в двух клубах.

Лионель Месси в&nbsp;матче против &laquo;Лос-Анджелеса&raquo;. Месси расстроил принца Гарри и удивил Ди Каприо. «Интер Майами» обыграл чемпиона

Но фаворитом на «Золотой мяч» Лео считается, конечно, не из-за цифр. Именно Месси добыл для Аргентины золото чемпионата мира, став лучшим футболистом турнира в Катаре.

В голосовании за «Золотой мяч» такие вещи всегда имели огромное значение — поэтому Goal.com считает, что все вполне может закончиться восьмой наградой аргентинца. Остается совсем немного времени, чтобы в этом убедиться, — лучший футболист года определится 30 октября.

Винисиус Жуниор
Кевин де Брейне
Килиан Мбаппе
Лионель Месси
Эрлин Холанн
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