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Сегодня, 12:00

Награды Месси от ФИФА — это политика или коррупция? Мнение Егорова

ФИФА признала Месси лучшим футболистом 2023 года
Дмитрий Егоров
Автор отдела футбола
Футболисты «Интер Майами» качают Лионеля Месси.
Фото AFP
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Колумнист «СЭ» разбирается, как Лео снова признали лучшим игроком мира.

Вот Карпин, например, тоже голосовал за Месси:

— Как же так, Валерий Георгиевич? — могли бы спросить мы у него.

— Что «как же так»? — ответил бы он снисходительно.

— Ну почему Месси-то?

— А кто еще, ***? — снисхождение сменилось бы раздражением. — Назови мне, кто лучше. Я проголосую, кто лучше.

— Но ведь в 2023-м Холанн лучше Месси. Он взял требл и...

— Холанн лучше Месси? — раздражение достигло бы крайней степени. — То есть Холанн играет в футбол лучше Месси. Понял.

Лионель Месси с восьмым «Золотым мячом».
Фото AFP

— Но мы же про 2023-й...

— Написано: лучший игрок. У вас Холанн — лучший игрок? — Карпин покажет, что нет смысла объяснять тому, кто все равно не поймет. — О чем мы разговариваем вообще?

И действительно, о чем мы разговариваем, когда обсуждаем очередную награду Месси? В основном о том, что в ФИФА сидят странные товарищи, которые по какому-то неведомому принципу заваливают наградами одного человека. Может, коррупционному, может, политическому, может, личному, но заваливают. Несправедливо заваливают. Более того, возводят личность в абсолют западного мира, где Месси будто бы одновременно темнокожий, гей, лесбиянка, трансгендер и небинарная личность. Господи прости.

Лионель Месси выиграл награду The Best. Месси снова лучший. На этот раз без причины

Но наши разговоры ничуть не лучше самого голосования, потому что выбирает Месси никакое не западное общество, а весь мир. Потому что награду ему дают никакие не чиновники ФИФА, а сами игроки. Кого мы вообще критикуем, если за Месси, а не за Винисиуса голоса отдали футболисты «Реала» Лука Модрич и Феде Вальверде? Если Месси, а не Салаха выбрали ливерпульцы — сам Салах и Ван Дейк? Если за Месси были и Мбаппе, и Кейн, и Лукаку и два топ-вратаря: Доннарумма и Облак. Понятно, что капитан из России голосовал за грузина, но у Джикии и Хвичи свое «Картули диско».

Так что если мы действительно хотим получить ответы на вопрос, почему Месси опять забрал статуэтку, хотя вообще не напрягался в «ПСЖ» и кайфовал в США, то варианта ответа здесь два. Первый: просто каждый из списка признает, что даже в 2023-м Месси лучше всех играет в футбол. Хоть в Катаре на ЧМ. Хоть во Франции. Хоть в Испании. Хоть в США. Привези, поставь его сюда, выпусти против любого Ван Дейка, Кейна, Лукаку, Модрича или Вальверде — и он будет лучшим. Создаст больше всех моментов, наберет больше всех по «гол+пас» и в адекватной команде возьмет титулы.

Лионель Месси празднует победу на чемпионате мира.
Фото AFP

А второе: футболисты — это люди. Причем представители не то чтобы самостоятельной категории граждан. И вот этим гражданам просто лень изучать, сколько Месси сыграл, сколько забил, сколько выиграл и чего в тот же период достигли конкуренты. Они увидели листик, увидели фото, фамилию или название партии, поставили крестик, галочку, лайк — и пошли спокойно заниматься своими делами и отдыхать, оставив нас, таких же ленивых и легкомысленных, обсуждать, как же там Лео Месси подкупил мафию под названием ФИФА.

Лионель Месси с &laquo;Золотым мячом&raquo;. «Золотой мяч» Месси — воровство. Где здесь логика? Мнение Егорова

Очевидно, что это голосование ставит под сомнение адекватность выборной системы не только в футболе. Но это уже совсем другая история.

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Месси снова лучший. На этот раз без причины