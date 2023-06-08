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Сегодня, 21:30

Даже у баскетбольного «Майами» стадион больше! С такой ареной фанаты Месси будут драться за билеты

Отдел фото «СЭ»
Фото AFP
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Стадион «Интер Майами» вмещает меньше 20 тысяч зрителей.

Лионелю Месси не привыкать играть на огромных стадионах. Однако в Майами аргентинцу придется выходить на поле на арене с трибунами всего на 18 000 мест, причем те, что за находятся за воротами, — временные.

Фото DRV PNK Stadium

DRV PNK Stadium — скромная, но очень уютная футбольная арена. Ее построили за 10 месяцев и открыли 18 июля 2020 года. Стоимость строительства составила около 60 миллионов долларов.

Фото DRV PNK Stadium

Конечно, с приездом в клуб звезды мирового футбола проблема достать билет на стадион будет очень острой. Арена «Интера» и так постоянно заполняется на матчах MLS, несмотря на его статус аутсайдера.

Фото Global Look Press

Руководство клуба опасается, что с переходом в клуб Месси возникнет необходимость сооружения дополнительных заграждений, которые будут препятствовать выбеганию болельщиков на поле для общения с кумиром.

Фото DRV PNK Stadium

«Интер Майами» ждет завершения строительства основной арены Freedom Park на 25 тысяч зрителей. Проект стадиона вместе с возведением всех строений и облагораживанием окружающих территорий оценивается в 1,3 миллиарда долларов. Цены высокие, но такова стоимость земли в Майами!

Фото DRV PNK Stadium

Клуб Дэвида Бекхема очень долго получал разрешение на строительство. Только в прошлом году город одобрил аренду территории бывшего гольф-клуба на 99 лет. Открытие запланировано на следующий год, а пока Месси придется играть на временной арене.

Фото DRV PNK Stadium

Многие фанаты отмечают, что стадион очень красив на фоне вечернего неба.

Фото DRV PNK Stadium
Фото DRV PNK Stadium

Кстати, неподалеку от DRV PNK Stadium находятся элитные апартаменты новичка клуба из Майами. Лео приобрел их два года назад за восемь миллионов долларов. Об этом сразу вспомнили СМИ после перехода аргентинца из «ПСЖ».

Фото Reuters
DRV PNK Stadium

В США ждут Месси! Во время матча финальной серии НБА между «Майами» и «Денвером» переход аргентинца приветствовали на информационном кубе в Каseya Center. Примечательно, что баскетбольная арена вмещает на 1600 зрителей больше, чем та, на которой выйдет на поле легендарный футболист.

Фото Reuters

Лионель Месси
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