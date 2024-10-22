Кошмарный сон для фанатов. Монгольская команда пропустила 111 голов за девять туров чемпионата

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Клуб «Тув Буганууд» из чемпионата Монголии ужасно начал новый сезон. Команда проиграла во всех девяти первых играх, забив лишь дважды, зато пропустив 111 мячей.
Команда в первом же туре чемпионата потерпела унизительное поражение от «Хан Хунс-Эрчим» со счетом 0:14. В последующих матчах результаты не улучшились — девять поражений с общим счетом 2:111. Лишь в трех встречах клуб пропустил меньше 10 голов, а самый минимальный проигрыш оказался техническим — 0:4 от «Хангарида». Даже идущий предпоследним в чемпионате «Ховд» заколотил «Тув Буганууду» семь безответных мячей.
Команда забила всего два мяча — по разу отличились в играх с «Улан-Батор» (1:11) и «Брера Ильч» (1:20), который даже в меньшинстве нанес «Тув Буганууду» второе по крупности поражение в сезоне. Еще больнее побеждал только «Дерен» (21:0) с третьей строчки турнира. Сами же игроки худшего клуба чемпионата Монголии праздновали каждый забитый мяч так, будто только что выиграли Лигу чемпионов.
Как пишет Dailysports, это худший старт в истории футбола. Также медиа информирует, что причиной провала стали финансовые проблемы, из-за которых «Тув Буганууд» летом избавился от всего основного состава, а на его место взял игроков из молодежной академии или других клубов низших лиг. При этом в прошлом сезоне команда финишировала пятой, а в 2022-м даже выиграла Кубок Монголии.
«Тув Буганууд» выступает в высшей монгольской лиге с 2021 года. Тогда клуб занял второе место во втором дивизионе и прорвался в элиту благодаря победе над «Хоромхоном» в плей-офф за право выступать в высшем дивизионе. Тогда «Тув Буганууд» победил 6:4 по сумме двух матчей и впервые в истории вышел в премьер-лигу. Сама команда появилась лишь в 2018 году как проект местного правительства в провинции Тов.
В 2023 году провальным результатом прославилась команда «Тув Буганууд» U-19. В четвертьфинале чемпионата страны она проиграла «БЧ Лайонс» 0:33, а один из игроков соперника заколотил 27 голов. Правда, команда долгое время действовала восьмером, что и стало причиной разгромного поражения.