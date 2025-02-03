Таким беспомощным дома «МЮ» не был 131 год, «Барселона» приблизилась к «Реалу», «Интер» спасся в дерби

Главные события воскресенья в европейском футболе.

Англия: слезы Мартинеса

Англия. Премьер-лига. 24-й тур.

02 февр, 17:00. Old Trafford (Манчестер)

Рубен Аморим не раз говорил, что «МЮ» испытывает психологические проблемы в дни игр на «Олд Траффорд». Это после предыдущего домашнего матча АПЛ с «Брайтоном» португалец на эмоциях заявил, что нынешняя версия «красных дьяволов» — худшая в истории. После того кошмара манкунианцы в Лиге Европы прибили дома «Рейнджерс» (2:1), а на чужих полях превзошли «Фулхэм» (1:0 в чемпионате) и ФКСБ (2:0 в ЛЕ). Трех побед подряд в нынешнем сезоне у них еще не было... И в воскресенье этого не случилось.

В противостоянии с «Кристал Пэлас» пограничные ситуации возникали еще до перерыва, когда хозяев спасал Онана. А во второй половине матча атаки «Юнайтед» разбились о стену имени их бывшего вратаря Хендерсона. С интервалом в несколько минут он выдал крутые сейвы, остановив удары Бруну Фернандеша и Угарте. А вот Матета при розыгрыше стандарта свой шанс не упустил, дослав в сетку отскочивший от перекладины мяч. И этот же форвард в концовке забил в пустые ворота — после контратаки и с паса Муньоса.

Семь поражений в первых тринадцати домашних матчах — худший результат «МЮ» с сезона-1893/94. Если кто-то увидел в предыдущем предложении опечатку, на всякий случай уточним: подобного не случалось 131 год! А еще одна неприятность — очередная травма Лисандро Мартинеса. Казалось, аргентинец справился со своими медицинскими проблемами, набрал форму и превратился в одного из лидеров команды. И как же больно было видеть, как Мартинес, над которым почти пять минут колдовали врачи, покидал поле на носилках и не мог сдержать слез.

Испания: 30 голов Левандовски

Испания. Ла Лига. 22-й тур.

02 февр, 16:00. Olimpic Lluis Companys (Барселона)

«Барселона» не в первый уже раз столкнулась с серьезными проблемами против соперника, который готов все 90 минут защищаться низким и средним блоком. Однако класса каталонцев хватило для того, чтобы взломать оборону «Алавеса». Педри с левой бровки выдал крутую диагональ в направлении Ямаля, и его удар с лета завершился тем, что мяч в сетку отправил Левандовски. К первым числам января поляк довел число своих голов в нынешнем сезоне до тридцати, а всего в сине-гранатовой форме он отличился 88 раз. Он уже делит с Роналдом Куманом 27-е место в списке лучших снайперов за всю историю «Барселоны». А если смотреть на ближайшие к Леви строчки, то ему по силам в ближайшее время преодолеть еще три ступеньки. Ориентиры — Бернд Шустер (89), Техада (91) и Роналдиньо (93).

Отдельного упоминания заслужили еще несколько игроков сине-гранатовых. Так, Ямаль напомнил о временах Месси. 21 попытка пойти в обводку (11 успешных) в матче ла лиги — лучший показатель со времен великого аргентинца. Еще много говорили о Гави, чья травма вызвала у болельщиков приступ паники. Но потом Ханси Флик всех успокоил, заявив: хавбек был готов продолжить игру, однако врачи решили не рисковать. Позже появилась информация, что с Гави действительно не случилось ничего серьезного. А главное — «Барса» приблизилась к оступившемуся накануне «Реалу». До первого места — четыре очка, а в следующем туре два конкурента из Мадрида не обойдутся без потерь в столичном дерби.

Италия: Коло Муани — находка для «Ювентуса»

Италия. Серия А. 23-й тур.

02 февр, 14:30. Allianz Stadium (Турин)

«Ювентус» шокировал болельщиков, пропустив быстрый гол от своего бывшего защитника Де Шильо, который на этот сезон отдан «Эмполи» в аренду. А от назначения пенальти туринцев спас ВАР, обнаруживший контакт мяча с рукой игрока гостей в начальной стадии атаки. В свою очередь все угрозы, которые создала в первом тайме команда Тиагу Мотты, — это очень красивый удар Нико Гонсалеса через себя, который вратарь вытащил из-под перекладины.

Зато во втором тайме «Старую синьоры» прорвало, а Коло Муани показал, зачем он был нужен «Ювентусу». Арендованный у «ПСЖ» форвард забил в первом же матче с «Наполи», а сейчас оформил дубль за три минуты. В первом случае француз буквально смял защитника и расстрелял ближний угол. Во втором — в ходе красивой затяжной атаки по-хоккейному подставил ногу под мяч после дальнего удара Веа. Так француз стал вторым после Карлоса Тевеса (2013 год) новичком «Юве» с голами в двух дебютных матчах.

А уже в концовке «Эмполи» добили Влахович, забивший с дальней дистанции, и Франсишку Консейсау, который убежал к воротам после длинного паса Хефрена Тюрама. Бьянконери поднялись на четвертое место, не дав шансов дышащей в спину «Фиорентине». Впрочем, хозяином положения остается «Лацио», который может вернуться в зону ЛЧ в понедельник, когда «орлы» отправятся в гости к «Кальяри».

Италия. Серия А. 23-й тур.

02 февр, 20:00. Giuseppe Meazza (Милан)

Если смотреть на нынешний сезон, то фаворит миланского дерби был очевиден. Только «Милан» смог выиграть как в первом круге чемпионата, что отсрочило отставку Паулу Фонсеки, так и в финале Суперкубка Италии. Тогда, кстати, из строя выбыл Хакан Чалханоглу, вернувшийся в строй как раз к третьему дерби. А в расположение россонери прибыл мексиканский снайпер «Фейеноорда» Сантьяго Хименес, который, правда, пока выступил в роли зрителя. Он призван заменить отправившегося в «Галатасарай» Морату, а на правом фланге обороны номинальных хозяев дебютировал Уокер.

Игра же, которая получалась не слишком зрелищной, казалось, качнется в пользу «Интера». Нерадзурри дважды отправляли мяч в сетку, но оба раза из офсайда. А ближе к перерыву на первый план вышел Рейндерс. Для начала полузащитник «Милана» пристрелялся, заставив Зоммера вытаскивать мяч из ближней девятки. Когда же Чалханоглу дрогнул под прессингом в центре поля, и красно-черные разогнали контратаку с участием Эрнандеса и Рафаэла Леау, прерывавший прострел голкипер отбил мяч точно на ногу Рейндерсу.

Кажется, даже такой прагматик как Симоне Индзаги мог начать размышлять о потусторонних силах, которые взяли сторону «Милана». По ходу второго тайма из-за фола был отменен третий гол «Интера», а еще в трех эпизодах — после ударов Биссека, Тюрама и Дюмфриса — на выручку Меньяну приходила штанга. Сам же голкипер остановил удар в упор в компенсированное время. Так просто не бывает! Но в итоге на третьей из пяти добавленных минут «Интер» спасся, когда только перешедший из «Ромы» Залевски грудью сбросил мяч расстрелявшему ворота де Фраю. Нерадзурри были рады, но больше всего их ничья должна была осчастливить получивший шанс уйти в отрыв «Наполи».

Италия. Серия А. 23-й тур.

02 февр, 22:45. Olimpico (Рим)

Команда Антонио Конте» в Риме сразу взяла игру под контроль. К этому располагал и состав, который предпочел выпустить Клаудио Раньери. Когда на скамейке сидят Дибала, Пеллегрини, Довбик, Паредес и Хуммельс, приоритеты очевидны. В четверг «Роме» был нужен результат в ЛЕ против «Айнтрахта», а через несколько дней — кубковое сражение с «Миланом». Так что гол Спинаццолы своей бывшей команде — ударом «за шиворот» куда-то побежавшему Свилару — выглядел максимально логично.

Тем не менее, к перерыву «волки» едва не отыгрались, однако гостей выручил Мерет. Во втором тайме в штангу со штрафного выстрелил Паредес. А в компенсированное время состоялось эффектное спасение. Анхелиньо, который в четверг терроризировал оборону «Айнтрахта», после прохода Салемакерса с лета отправил мяч в дальний угол. В Риме — почти как на «Сан-Сиро». Две эмоциональные развязки и две ничьих, которые сохранили расклады на вершине. «Наполи» все еще первый. «Интер» — в трех очках позади, но с отложенной игрой в запасе.

Германия: возвращение Бонифейса

Германия. Бундеслига 1. 20-й тур.

02 февр, 17:30. Deutsche Bank Park (Франкфурт-на-Майне)

Выступая в роли соискателя одной из еврокубковых путевок, «Вольфсбург» периодически покусывает команды из топ-4. На этот раз непросто пришлось «Айнтрахту», который учится жить без египетского снайпера Мармуша. В воскресенье «орлов» спас невероятно талантливый Джан Узун. 19-летний футболист, которого уже вызывают в национальную сборную Турции, здорово вылетел на фланговую подачу и переправил мяч в сетку головой. Идущий третьим «Айнтрахт» мог и выиграть, но ограничился ничьей, упустив возможность оторваться от потерявших накануне очки «Лейпцига» и «Штутгарта». Хотя и нынешняя фора (пять и шесть очков соответственно) выглядит комфортной.

Германия. Бундеслига 1. 20-й тур.

02 февр, 19:30. BayArena (Леверкузен)

В свою очередь «Байер» пытается не дать умереть чемпионской интриге, хотя она едва дышит после того, как в прошлом туре леверкузенцы упустили перевес в два мяча над «Лейпцигом» (2:2). Однако «Хоффенхайм» — соперник иной весовой категории, и его команда Хаби Алонсо смяла довольно быстро. Особую радость болельщикам доставил успех открывшего счет Бонифейса, который из-за травмы не играл с середины ноября. Нигерийцу, правда, придется выдержать серьезную конкуренцию с Шиком, который воспользовался своим шансом и вернул свою оптимальную форму. В воскресенье вышедший на замену чех забил уже 14-й гола в нынешнем чемпионате. Отставание «Байера» от «Баварии» по-прежнему исчисляется шестью очками.

Франция: сумасшедший тайм на «Велодроме»

Франция. Лига 1. 20-й тур.

02 февр, 22:45. Velodrome (Марсель)

Все привыкли, что «ПСЖ» прочно ассоциируется с владельцами из Катара. Между тем «Марсель» в воскресенье провел уже 400-й матч с тех пор, как клуб летом 2016 года приобрел американский бизнесмен Фрэнк Маккорт. Но если у провансальцев на заключительный матч тура пришелся юбилей, то в «Лионе» случилась премьера. Там на фоне локальных неудач решили уволить Пьера Сажа, спасшего команду в прошлом сезоне.

Работавший прежде в штабе молодежке и в клубной академии специалист вывел «ткачей» в Лигу Европы, где завершил основной этап в топ-8. Команда играла в финале Кубка Франции, а сейчас она не выпала из числа претендентов на попадание в следующую ЛЧ. Особых предпосылок к расставанию не было, но еще больше удивило решение назначить вместо Сажа изгнанного недавно из «Милана» Паулу Фонсеку.

Естественно, это вызвало гнев фанатов, и сразу несколько группировок выступило с мощным заявлением. К тому же Сажа уважали игроки, поэтому футболистам свою позицию специально разъяснял американский владелец клуба Джон Текстор. По его мнению, «Лиону» нужен более опытный тренер, так как задачи на сезон — попасть в ЛЧ и выиграть в ЛЕ. В общем, вводные у игры на «Велодроме» были интересные, только зрители за первые 45 минут увидели единственный на две команды удар в створ.

Но каким же крутым получился второй тайм! Хозяева стали прижимать соперника к воротам, однако Шерки изящным пасом отправил к воротам Толиссо, открывшего счет. А если бы не Рульи, вытащивший мертвый мяч от Нуама, «Марсель» ничего бы не спасло. После этого новичок хозяев Гуири вроде бы неудачно пробил, однако удар превратился в пас Гринвуду на пустой угол. За ним последовали заброс на Хейбьерга и скидка датчанина на голову Рабьо. А завершил сумасшедший отрезок с четырьмя голами Ляказетт, которому не помешали светившие в лицо лазерные указки.

Реализовавший пенальти ветеран прервал серию из девяти матчей без результативных действий, однако «Лиону» это не помогло. В концовке гостей на плаву удерживали только сумасшедшие спасения Лукаса Перри. Но что он мог сделать, когда диагональ Лиролы нашла в районе дальней штанги Луиса Энрике, и тот с лета вогнал мяч под перекладину?! Отличный матч, украсивший выходные. «Марсель» второй и опережает «Монако» на три очка. А «Лион» впервые с 1980 года выиграл только один из первых восьми матчей в календарном году.

Статистика дня

2-й раз команда Хосепа Гвардиолы пропускает пять мячей. Прошлый раз «Ман Сити в сентябре 2020 года был разбит «Лестером» (2:5).

2-й раз в истории спустя почти двадцать лет «Аякс» выиграл принципиальный матч с «Фейеноордом» благодаря голу после 90-й минуты.

5 мячей в ворота «Манчестер Сити» в прошлый раз «Арсенал» забил в феврале 2003 года.

5 матчей Микель Артета во главе «Арсенала» не уступает «Манчестер Сити» (+2=3). Такими же сериями против команд Гвардиолы могут похвастаться только Томас Тухель и Юрген Клопп.

5 побед подряд одержал «Фенербахче», повторив лучшую серию под началом Жозе Моуринью.

29 очков после 24 туров — худший результат «МЮ» с сезона -1989/90. Тогда команда Алекса Фергюсона наскребла 25 баллов.

90 матчей потребовалось форварду «Барселоны» Левандовски, чтобы забить 60 голов в ла лиге. В XXI веке быстрее до данной отметки добирались только Криштиану Роналду (61 игра) и Луис Суарес (66).