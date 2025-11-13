Нападающий ЦСКА Алеррандро номинирован на премию Пушкаша! Будет бороться с Ямалем и Райсом

Метко попал.

Нападающий ЦСКА Алеррандро попал в список претендентов на премию имени Ференца Пушкаша за лучший гол года. Об этом сообщила пресс-служба ФИФА.

Эффектно забил

В шорт-лист премии попал гол Алеррандро, забитый им в августе 2024 года. Тогда бразилец выступал за «Виторию» и поразил ворота «Крузейро» в матче чемпионата Бразилии (2:2).

Гол действительно получился шедевральный — защитник соперника запустил неудачную свечу в своей штрафной площади, Алеррандро подстроился и пробил через себя.

Сезон-2024 в целом был для нападающего успешным — наравне с Юри Алберто из «Коринтианса» он стал лучшим бомбардиром бразильской Серии А, забив 15 мячей.

К сожалению, в ЦСКА результативность форварда сильно снизилась — за несколько месяцев в Москве (перешел в феврале 2025-го) Алеррандро отметился всего двумя голами. Один — «Зениту» в РПЛ (1:1), второй — «Акрону» в FONBET Кубке России (3:2).

Ламин Ямаль. Фото AFP

Мощные конкуренты

Алеррандро попал в очень элитный список — помимо него на премию Пушкаша-2025 претендуют Алессандро Дейола («Кальяри»), Педро де ла Вега («Сиэтл»), Сантьяго Монтиэль («Индепедьенте»), Амр Нассер («Замалек»), Карлос Оррантия («Атлас»), Лукас Рибейро («Культураль Леонеса»), Деклан Райс («Арсенал»), Ризки Ридо («Персиджа»), Кевин Родригес («Газиантеп») и Ламин Ямаль («Барселона»).

В ФИФА отметили, что в шорт-лист попали голы, забитые в период с 11 августа 2024 года по 2 августа 2025-го. Победителя выберут путем голосования среди специального жюри и болельщиков. Последние могут поддержать футболистов на сайте ФИФА. Подсчет завершится 3 декабря в 23.59.

