Нападающий ЦСКА Алеррандро номинирован на премию Пушкаша! Будет бороться с Ямалем и Райсом

13 ноября, 23:00
Нападающий ЦСКА Алеррандро попал в список претендентов на премию имени Ференца Пушкаша за лучший гол года. Об этом сообщила пресс-служба ФИФА.
В шорт-лист премии попал гол Алеррандро, забитый им в августе 2024 года. Тогда бразилец выступал за «Виторию» и поразил ворота «Крузейро» в матче чемпионата Бразилии (2:2).
Гол действительно получился шедевральный — защитник соперника запустил неудачную свечу в своей штрафной площади, Алеррандро подстроился и пробил через себя.
Сезон-2024 в целом был для нападающего успешным — наравне с Юри Алберто из «Коринтианса» он стал лучшим бомбардиром бразильской Серии А, забив 15 мячей.
К сожалению, в ЦСКА результативность форварда сильно снизилась — за несколько месяцев в Москве (перешел в феврале 2025-го) Алеррандро отметился всего двумя голами. Один — «Зениту» в РПЛ (1:1), второй — «Акрону» в FONBET Кубке России (3:2).
Алеррандро попал в очень элитный список — помимо него на премию Пушкаша-2025 претендуют Алессандро Дейола («Кальяри»), Педро де ла Вега («Сиэтл»), Сантьяго Монтиэль («Индепедьенте»), Амр Нассер («Замалек»), Карлос Оррантия («Атлас»), Лукас Рибейро («Культураль Леонеса»), Деклан Райс («Арсенал»), Ризки Ридо («Персиджа»), Кевин Родригес («Газиантеп») и Ламин Ямаль («Барселона»).
В ФИФА отметили, что в шорт-лист попали голы, забитые в период с 11 августа 2024 года по 2 августа 2025-го. Победителя выберут путем голосования среди специального жюри и болельщиков. Последние могут поддержать футболистов на сайте ФИФА. Подсчет завершится 3 декабря в 23.59.
петя
Даже не смешно!
14.11.2025
knight templar
Может ЦСКА поменять этого аллерандро на кого-то другого из этого списка? Всего 2 гола - один в чемпе и один в кубке это полный отстой.
14.11.2025
bandradio
Собака, так он умеет забивать?!?!?!
14.11.2025
Serg D
Чёт не понял с этим Пушкашем?! А Тороп тогда на что претендует?!:rofl:
14.11.2025
с13
Он лучше бы простые и корявые голы забивал почаще. А гордиться тем, что сдуру один раз в год эффектно попал в ворота - ну то ещё удовольствие для команды и её болельщиков.
14.11.2025
НВ
раз в году и палка стреляет :stuck_out_tongue_winking_eye:, а тут целая звездочка из ЦСКА:stuck_out_tongue_closed_eyes::money_mouth:
14.11.2025
Александр
СЭ это не спортивное издание а какой то позор. Показывать гол в картинках...спасибо, что хоть не словами.
14.11.2025
Dimario
Пусть Алерандро выиграет премию и его кто-нить у ЦСКА выкупит за хорошие бабки! А то нет сил смотреть на его вялые потуги псевдонападающего! :disappointed_relieved:
14.11.2025