Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Зарубежные чемпионаты
Трансферы
Испания
Италия
Результаты
Англия
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Турция
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 19:00

Винисиус будет признан лучшим игроком года по версии ФИФА. На этот раз он посетит церемонию награждения

Винисиус Жуниор будет признан лучшим игроком года по версии ФИФА
Роман Кольцов
Корреспондент
Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор.
Фото Reuters
Telegram Дзен
Бразильцы не удостаивались такой чести с 2007-го.

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор получит награду лучшему футболисту 2024 года на церемонии The Best от ФИФА. Вручение приза состоится сегодня, 17 декабря, на торжественном ужине в Катаре. Об этом сообщает Globo Esporte.

Конкурентами бразильца в этой номинации являлись: Джуд Беллингем, Килиан Мбаппе, Даниэль Карвахаль, Федерико Вальверде (все — «Реал» Мадрид), Лионель Месси («Интер Майами»), Ламин Ямаль («Барселона»), Эрлин Холанн, Родри (оба — «Манчестер Сити»), Флориан Вирц («Байер») и завершивший карьеру Тони Кроос.

Премия учитывает выступления в период с 21 августа 2023 года по 10 августа 2024-го. Победитель определяется посредством голосования капитанов и тренеров сборных, болельщиков и представителей СМИ.

Защитник &laquo;Зенита&raquo; Нино номинирован на&nbsp;премию ФИФА. В список лучших защитников мира попал Нино из «Зенита». А кто еще претендует на награды от ФИФА?

Вини уже в Дохе

В голосовании за «Золотой мяч» по итогам 2024 года Винисиус занял второе место, уступив Родри. Тогда 24-летний форвард, как и остальные игроки «Реала», не приехал на церемонию награждения.

Однако сегодня, по данным СМИ, Вини посетит мероприятие — сейчас он находится в Дохе, где в среду пройдет финал Межконтинентального кубка ФИФА с мексиканской «Пачукой». Приглашение получили все номинанты премии.

Винисиус станет первым бразильцем, получившим награду лучшему игроку мира с 2007 года. Правда, тогда она называлась по-другому — FIFA World Player of the Year, и ее обладателем стал Кака.

Винисиус Жуниор.
Фото Reuters

Что еще будет на премии

Имена победителей в каждой из номинаций объявят в онлайн-формате. Начало — в 20.00 по московскому времени.

Помимо награды лучшему футболисту будут определены: сильнейшая футболистка, вратарь, тренер (мужчина и женщина) и обладатель премии Пушкаша за самый красивый гол.

Также на мероприятии представят символические сборные прошлого сезона среди мужчин и женщин. На попадание в мужскую команду сезона претендуют аж 77 игроков, в том числе защитник «Зенита» Нино.

В текущем сезоне Винисиус сыграл 20 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 9 результативных передач.

6
Винисиус Жуниор
Футбол
Сборная Бразилии по футболу
ФК Реал
Читайте также
Форвард «Миннесоты» Капризов оформил два дубля подряд в НХЛ
В Госдуме предложили штрафовать россиян за дарение алкоголя
Трамп хочет мира, а ЕС — усилить поддержку Украины. Что пишут СМИ
В МИДе назвали разоблачения генерала Кириллова угрожающими для противников РФ
Ад последних дней: стали известны новые подробности смерти баскетболиста Яниса Тиммы
Баскетболист и бывший муж Седоковой Янис Тимма покончил с собой
Материалы сюжета FIFA The Best 2024: лучший футболист и тренер сезона по версии ФИФА
Гол Гарначо в матче «Эвертон» — «МЮ» признан лучшим в 2024 году на премии The Best
Globo Esporte: Винисиус получит награду The Best лучшему игроку 2024 года
В список лучших защитников мира попал Нино из «Зенита». А кто еще претендует на награды от ФИФА?
ФИФА объявила номинантов на премию Пушкаша за самый красивый гол
Меньян, Доннарумма, Симон и Эдерсон претендуют на звание лучшего вратаря 2024 года
Анчелотти, Гвардиола, Хаби Алонсо, Скалони и Де ла Фуэнте номинированы на звание лучшего тренера 2024 года
Сегодня
Вчера
Неделя