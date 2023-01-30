Хвича ведет «Наполи» к титулу, «Ливерпуль» вышибли из Кубка, «Барселона» отрывается от «Реала»

Главные события воскресенья в европейском футболе.

Англия: шедевр Митомы

Совсем недавно «Брайтон» устроил «Ливерпулю» экзекуцию в матче чемпионата (3:0), после чего Юрген Клопп принес извинения болельщикам и назвал ту игру худшей за все время его работы в Англии.

«Чайки» с тех пор потеряли двух важных игроков: разругавшийся с главным тренером Троссар уже стал футболистом «Арсенала», а теперь из заявки выпал анонсировавший свое расставание с клубом Кайседо.

Однако Роберто Де Дзерби еще в «Сассуоло» привык к тому, что его лучших игроков забирают топ-клубы. Да и вся система «Брайтона» заточена на раскрутку и последующую продажу футболистов. Качество не теряется, потому что ушедших всегда есть кем заменить.

На организованный Салахом и Эллиотом гол хозяева ответили быстро. Пусть им немного и повезло, когда Данк по-хоккейному подстроился под удар Лэмпти с подбора.

Но если ты не можешь обыграть одного соперника в трех матчах сезона, это уже не случайность, а система. После 3:3 на «Энфилде» и крупного поражения двухнедельной давности красные не получили права даже на переигровку. Когда она казалась неизбежной, герой предыдущей встречи Митома исполнил настоящий шедевр. Подбросил мяч в воздух над пролетевшим мимо Гомесом и с лета выстрелил под перекладину. «Ливерпуль» провалил защиту титула, не выбившись из тренда: в трех последних розыгрышах Кубка Англии действующий победитель вылетает в четвертом раунде, что ранее случалось с «Арсеналом» и «Лестером».

Испания: Сауль снова в деле

Еще недавно «Осасуна» была одним из самых удобных соперников Диего Симеоне. В гостях у этой команды «Атлетико» выиграл четыре раза подряд, забивая не менее трех мячей. Однако в этот раз поднявшиеся на седьмое место памплонцы уперлись. До перерыва хозяев мог огорчить только не сумевший переиграть голкипера в ближнем бою Гризманн.

Больше того, во втором тайме уже Облак не без труда сохранил нули на табло. Да еще и Авила из хорошей позиции пробил над перекладиной. В итоге «Атлетико» заманил соперника в ловушку, и Де Пауль длинным пасом со своей половины поля отправил Сауля один на один. А ведь все уже стали забывать, как хавбек, чья карьера пошла наперекосяк после трансфера в «Челси», умеет реализовывать моменты. Это первый гол Сауля после возвращения в Мадрид, благодаря чему «Атлетико» не позволит «Вильярреалу» в понедельник вытеснить себя с четвертого места.

Безумно сложный отрезок «Реал» завершал игрой с занимающей третье место командой из Сан-Себастьяна. И создавалось впечатление, что мадридцы, вынужденные играть в январе по два раза в неделю, за первый месяц года не устали, а лишь набрали привычную мощь. Единственное, в субботу к ней так и не приложилась реализация. Прежде всего это относится к упустившему до перерыва несколько отличных моментов Винисиусу Жуниору.

Баски, впрочем, тоже могли сетовать на отсутствие везения, и чемпионом тут был Серлот. Несколько дней назад норвежец упустил убойный шанс в кубковой игре с «Барселоной», и полоса невезения скандинава продолжилась на «Бернабеу». После перерыва у «Сосьедада» тоже были хорошие моменты: Куртуа дважды остановил арендованного сан-себастьянцами у «Реала» Кубо. Но все же лучший сейв вечера — выставленная рука Алекса Ремиро, когда его пытался перебросить Винисиус. Это лучший подарок «Барселоне», оторвавшейся от Мадрида уже на пять очков.

Италия: черный день «Милана» и «Ювентуса»

Настрадавшийся в последнее время «Милан» вроде бы бодро начал игру с «Сассуоло», но в дебюте лишился очень красивого гола Жиру. Француз исполнил удар в лучших традициях Ибрагимовича, который признала нелегитимным система автоматического определения офсайда. А потом перехватившие инициативу гости забили по всем правилам, когда Берарди вырезал передачу на замкнувшего дальнюю штангу Дефреля.

«Россонери» в этот момент явно поплыли и пропустил еще один удар. Оборона, конечно, провалилась, но больше вопросов после выстрела Фраттези возникло к пропустившему в ближний угол Тэтэрушану. Цифры 0:2 погрузили стадион в уныние и напомнили о том, что команда Стефано Пиоли проиграла «Сассуоло» два предыдущих домашних матча, однако неугомонный Жиру головой отправил мяч в «девятку», и жизнь стала налаживаться.

Как оказалось, это была иллюзия. И тот же Жиру при угловом у собственных ворот не уследил за Берарди. Капитан черно-зеленых — настоящий кошмар «Милана», заработавший в матчах с чемпионом 17 результативных баллов (11 голов и 6 передач). Одноклубники Берарди в воскресенье тоже постарались, и в итоге миланцы впервые за четверть века пропустили дома так много. Уже в субботу их обошли в таблице «Интер» с «Аталантой», а закончилось все вылетом из топ-4.

Если бы историю «Ювентуса» писали голливудские сценаристы, а их задачей было превратить туринцев в борцов с превратностями судьбы, после снятия с клуба 15 очков обязательно последовала бы победная серия. Однако жизнь сложнее кино, и после инфарктной ничьей с «Аталантой» (3:3) «Старая синьора» получила новые проблемы уже против выбитой полторы недели назад из Кубка Италии «Монцы».

О случайности говорить не приходится, потому что гости показывали более качественный футбол, а их действия в атаке вызывали восторг. В первом случае речь о проникающей передаче Мачина и выстреле Чурриа в ближнюю «девятку». При втором взятии ворот впечатлили рейд самого креативного защитника серии А Карлоса Аугусту через полполя и завершение обыгравшего вратаря Моты. Даже отмененным при счете 0:0 голом Капрари можно было восхищаться.

По-настоящему серьезное давление на ворота гостей «Юве» смог организовать лишь в последней трети матча, но Ди Грегорио был великолепен, остановив сложнейшие удары, включая залп Рабьо с пары метров. Сидевшие на трибуне травмированные Кьеза и Бонуччи недоумевали — как мяч не оказался в воротах. Даже долгожданное возвращение не игравшего с ЧМ-2022 Влаховича не помогло. С такими результатами Массимилиано Аллегри не то что в еврокубки попасть — выбраться из второй части таблицы будет сложно.

«Лацио» благодаря падению «Ювентуса» превратился в претендента на попадание в Лигу чемпионов, но довольно неожиданно потерял очки против неудачно игравшей в последнее время «Фиорентины». Ничью «фиалкам» классным дальним ударом принес Николас Гонсалес, и, возможно, это последний гол аргентинца в серии А. На его покупке активно настаивает «Лестер», и на положительный ответ флорентийцев намекает подписание вингера сборной Хорватии Брекало.

У главного матча тура была чрезвычайно яркая афиша — Кварацхелия против Дибалы. И первый тайм остался за бывшим футболистом «Рубина», который в очередной раз продемонстрировал уровень взаимопонимания с Осимхеном и записал на свой счет очередную результативную передачу. Но, возможно, кто-то другой такой подачей не воспользовался бы. А нигериец, не дав мячу опуститься на землю, последовательно подработал его грудью и бедром, после чего выстрелил под перекладину.

Когда же две неаполитанских звезды поменялись ролями, Хвича не смог воспользоваться прострелом лучшего снайпера серии А. Что до Дибалы, то он тоже выделялся, но завершил первый тайм лишь с желтой карточкой. «Рома» же могла выжать больше из своих моментов. И если едва не состоявшийся из-за несогласованности Мерета и Ким Мин Джэ автогол — чистая случайность, то выведенный на удар Спинаццола мог и должен был бить лучше.

В целом стоит признать, что выдающейся игру замененного на 68-й минуте Хвичи назвать нельзя. Пару раз он не лучшим образом подстраивался под мяч, но свое дело сделал. А героем яркого и обоюдоострого матча оказался Симеоне, после паса Зелиньски с разворота отправивший мяч под перекладину. Этот удар увеличил отрыв «Наполи» от второго места до 13 очков, и это самая большая фора лидера серии А с момента перехода на трехочковую систему после 20 туров.

Германия: Дортмунд вернулся в четверку

Выиграв все три матча после рестарта, «Боруссия» наконец-то вернулась в первую четверку, обойдя по дополнительным показателям «Фрайбург». В отличие от предыдущих матчей, в этот раз дортмундцы не стали играть на нервах болельщиков и взяли свое с запасом. А первый в матче гол примечателен по двум причинам. Во-первых, не заработавший результативных баллов Аллер сыграл в атаке ключевую роль, мастерски пропустив мяч оказавшемуся на свободном пространстве Адейеми. Во-вторых, в этом эпизоде свою 50-ю результативную передачу отдал 26-летний Брандт. В более молодом возрасте до данной отметки добирались только две звезды турнира — Мюллер и Ройс.

Франция: Париж оступился

Жизнь «ПСЖ» осложнили не только неуступчивый соперник, но и наконец-то вернувшийся в строй Верратти. Итальянец появился на поле сразу после перерыва, а уже на 59-й минуте отправился в раздевалку за грубейший подкат. На поле он провел 13 минут и 15 секунд, и это, кстати, не рекорд. Быстрее в похожих ситуациях удаляли Кюрзава и рекордсмена клуба — Бекхэма, которого выгнали через 9 минут и 21 секунду.

В равных составах чемпионы добились минимального преимущества благодаря своим южноамериканским звездам. Месси пробил, и после отскока Неймар изящно разобрался с вратарем. Однако для победы этого не хватило, и на шестой добавленной минуте 12-я команда чемпионата спаслась. Если бы не субботняя осечка также сыгравшего вничью «Ланса», фора «ПСЖ» могла сократиться до одного очка.

Статистика дня

0 ударов в створ ворот зафиксировано в игре «Клермон» — «Нант». Это первый случай в истории лиги 1 с момента сбора данных компанией Opta (сезон-2005/06).

1-й с 1930 года командой, выигравший два своих первых матча у «Ювентуса» в серии А, стала «Монца».

5 раз в двадцати турах турецкого чемпионата не менее пяти мячей забивал «Фенербахче». Лучше было только в сезоне-1988/89, когда «канарейки» установил рекорд турнира с семью сверхрезультативными матчами.

6-й хет-трик в швейцарском чемпионате сделал нападающий «Янг Бойз» Нсаме. Это новый рекорд турнира после реформы суперлиги в 2003 году.

24 матча «Твенте» и «Фейеноорда» завершились вничью. Это самая миролюбивая пара в истории Эредивизи.

29 лет и 337 дней — возраст главного тренера «Санкт-Паули» Фабиана Хюрцелера. В этом веке в более молодом возрасте в первой и второй бундеслигах начинал работу только Юлиан Нагельсманн (28 лет и 205 дней).