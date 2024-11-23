Биография Никиты Хайкина: история российского вратаря из Норвегии

Хайкин Никита Ильич
Дата рождения: 11 октября 1995 года.
Место рождения: Нетания (Израиль).
Рост: 185 см.
Вид спорта: футбол.
Амплуа: вратарь.
Команда: «Буде-Глимт» (Норвегия, Элитсерия).
Никита Хайкин родился в центральном округе Израиля, городе Нетания, в семье российского бизнесмена Ильи Хайкина. Когда Никите было два года, его семья переехала в Москву. Футболом мальчик начал заниматься в академии «Торпедо».
«В 6-7 лет родители отвели меня в ФШМ. Мы занимались в «Лужниках», в одном из убитых деревянных залов. С возрастом перешли на улицу, тренировались на Северном ядре, на поле № 9. Все мое детство прошло там, и в те годы «Торпедо» многое для меня значило. Помню, как подавали мячи в премьер-лиге, а потом у клуба начались проблемы. И мячи мы стали подавать в первом дивизионе. Обидно, что такой великий клуб с большой историей обитает где-то в ПФЛ, а не популяризирует футбол на всю страну», — рассказывал Никита «Советскому спорту» в октябре 2018 года.
Хайкин получал образование в университете в Англии по онлайн-программе в направлении «Бизнес — спорт — управление», которое успешно завершил в 2020 году. На следующий год написал и защитил диссертацию на шесть тысяч слов на английском языке, в которой описал свой опыт как интернационального атлета в норвежском «Буде-Глимт».
В 14 лет Никита перешел в академию «Динамо». Но вскоре у его отца начались проблемы с законом: на Илью Хайкина завели уголовное дело по обвинению в незаконном присвоении земель и сельхозпредприятий в Московской области. Семья Хайкиных уехала в Англию, где попросила политическое убежище. В новой стране Никита стал заниматься в академии «Челси», но вскоре команду пришлось покинуть из-за проблем с документами.
Далее был «Портсмут», в котором Никита провел около двух лет. Голкипер тренировался с первой командой и играл за молодежный состав, зарабатывая 400 фунтов стерлингов в месяц. В конце сезона-2011/12 клуб обанкротился, и с футболистами расторгли контракты.
«Там банкротятся немного иначе. Я часто тренировался с первой командой, ездил с ней на матчи, когда «Портсмут» играл в чемпионшипе. Я все видел изнутри. Никого не увольняли, всем платили зарплату. В конце сезона меня и других игроков оповестили, что контракт продлить с нами не могут, что на это нет денег. Руководство постепенно сокращало финансирование», — вспоминал Хайкин в интервью «Совспорту».
Хайкин перешел в «Рединг» на один сезон, однако из-за проблем с рабочей визой ему пришлось покинуть Англию. В 2013 году Никита подписал контракт с португальским «Насьоналем», но стал лишь третьим голкипером. Отсутствие постоянной игровой практики заставило вратаря вновь сменить клубную прописку спустя год пребывания в Португалии, и Хайкин отправился на просмотр в Испанию, в клуб «Марбелья». Не успев оформить рабочую визу, Никита остался без команды.
В 2015 году Хайкин перешел в «Мордовию», которая на тот момент выступала в премьер-лиге под руководством Юрия Семина. В Саранске голкипер играл только за молодежку, в 11 матчах пропустил 7 голов. В июле вратарь перешел в «Кубань» и также выступал за молодежную команду — 10 игр и 10 пропущенных мячей.
Первой взрослой профессиональной командой для Хайкина стал клуб «Бней-Иегуда». В чемпионате Израиля российский футболист дебютировал 25 февраля 2017 года в матче против тель-авивского «Маккаби» (0:2). В сезоне Никита сыграл в двух матчах и стал обладателем Кубка Израиля.
В сезоне-2017/18 Хайкин перешел в «Хапоэль». Всего за сезон российский футболист провел в клубе из Кфар-Сава 15 матчей и пропустил 15 мячей. По окончании чемпионата легионер покинул команду. С июля 2018 года по март 2019 года Никита находился без клуба и, по его словам, чуть не закончил с футболом.
«После нескольких отказов в 2019-м я был максимально близок к завершению карьеры. Но потом возник вариант с клубом с севера Норвегии, и с тех пор началось мое невероятное приключение!» — написал Хайкин в соцсетях в ноябре 2022-го.
Это «приключение» началось 13 марта 2019 года, после подписания контракта с норвежским клубом «Буде-Глимт». Футболист дебютировал в команде лишь 24 ноября в предпоследнем туре Элитсерии против «Кристиансунна» (3:0).
За «Буде-Глимт» Никита отыграл три сезона, провел 77 матчей и пропустил в них 79 голов, стал двукратным чемпионом Норвегии. Контракт истек 31 декабря 2022 года, сам вратарь отказался продлевать соглашение.
«Мы вместе росли, становились сильнее с каждой тренировкой, с каждым перенесенным из-за непогоды рейсом и с каждым черно-желтым флагом, которые болельщики нашего клуба вывешивают на балконах. Мы творили историю в Европе. Будь то последний шаг на пути к группе Лиги чемпионов или квалификация Лиги Европы где-то далеко от Буде, фанаты всегда были рядом с зарядами: «Мы «Буде-Глимт» и нам это нравится!» — написал Хайкин в ноябре 2022-го.
В январе 2023 года Никита на правах свободного агента присоединился к английскому «Бристоль Сити» из чемпионшипа. Однако за два месяца не провел ни одного матча.
«К сожалению, не было возможности выступить на поле, но ни о чем не жалею. Каждый день я выкладывался на тренировках и знаю, что вырос как вратарь и как человек за время пребывания здесь. Однако играть в футбол — для меня это главное, поэтому я решил уйти из «Бристоль Сити», — объяснил Хайкин в марте 2023-го.
Никита вернулся в «Буде-Глимт». В сезоне-2023/24 он сыграл 27 матчей Элитсерии и пропустил 34 мяча, в Лиге конференций — 10 игр и 9 пропущенных голов. Россиянин стал чемпионом Норвегии в третий раз в карьере.
28 августа 2024-го после матча квалификации Лиги чемпионов против «Црвены Звезды» (0:2) Хайкин стал рекордсменом среди советских и российских футболистов по количеству матчей, проведенных в еврокубках за иностранные клубы — 5, на один больше, чем у Александра Мостового.
Хайкин выступал в юношеских и молодежных сборных России, первый вызов в основную национальную команду России получил в октябре 2021 года — после победы «Буде-Глимт» над «Ромой» в Лиге конференций (6:1).
Никита был включен в расширенный состав на отборочные матчи чемпионата мира-2022 с Кипром (6:0) и Хорватией (0:1), но обе игры провел в запасе. С 2022 года вратарь «Буде-Глимт» не вызывается в сборную России.
«Есть страны, откуда можно вызвать вратарей, но Никиту не рассматривал, поскольку мы не хотим ребятам портить будущее», — объяснял тренер вратарей национальной команды Виталий Кафанов.
У Хайкина есть три паспорта: российский, британский и израильский. В ноябре 2024 года он признался, что хотел бы стать норвежцем и остаться жить в этой стране. «Да, это то, чего я хочу. У меня невеста норвежка, и я планирую остаться здесь. Я бы хотел стать норвежцем, я люблю эту страну», — процитировало 29-летнего футболиста издание NRK.
Российский футболист встречается с девушкой Таней. Она родилась в Норвегии в русскоязычной семье. Судя по соцсетям, избранница Хайкина работает моделью, а в свободное время путешествует по Франции, Испании, Нидерландам и другим странам.
В июне 2024 года Никита сделал Тане предложение — она ответила согласием, написав в соцсетях: «Лучший друг, родственная душа и моя любовь! Да».
В личных соцсетях футболист публикует исключительно фото и видео, связанные с тренировками и играми.
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