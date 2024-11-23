Биография Никиты Хайкина: история российского вратаря из Норвегии

История российского футболиста в Европе.

Хайкин Никита Ильич

Дата рождения: 11 октября 1995 года.

Место рождения: Нетания (Израиль).

Рост: 185 см.

Вид спорта: футбол.

Амплуа: вратарь.

Команда: «Буде-Глимт» (Норвегия, Элитсерия).

Ранние годы и образование Никиты Хайкина

Никита Хайкин родился в центральном округе Израиля, городе Нетания, в семье российского бизнесмена Ильи Хайкина. Когда Никите было два года, его семья переехала в Москву. Футболом мальчик начал заниматься в академии «Торпедо».

«В 6-7 лет родители отвели меня в ФШМ. Мы занимались в «Лужниках», в одном из убитых деревянных залов. С возрастом перешли на улицу, тренировались на Северном ядре, на поле № 9. Все мое детство прошло там, и в те годы «Торпедо» многое для меня значило. Помню, как подавали мячи в премьер-лиге, а потом у клуба начались проблемы. И мячи мы стали подавать в первом дивизионе. Обидно, что такой великий клуб с большой историей обитает где-то в ПФЛ, а не популяризирует футбол на всю страну», — рассказывал Никита «Советскому спорту» в октябре 2018 года.

Хайкин получал образование в университете в Англии по онлайн-программе в направлении «Бизнес — спорт — управление», которое успешно завершил в 2020 году. На следующий год написал и защитил диссертацию на шесть тысяч слов на английском языке, в которой описал свой опыт как интернационального атлета в норвежском «Буде-Глимт».

Молодежная футбольная карьера Никиты Хайкина

В 14 лет Никита перешел в академию «Динамо». Но вскоре у его отца начались проблемы с законом: на Илью Хайкина завели уголовное дело по обвинению в незаконном присвоении земель и сельхозпредприятий в Московской области. Семья Хайкиных уехала в Англию, где попросила политическое убежище. В новой стране Никита стал заниматься в академии «Челси», но вскоре команду пришлось покинуть из-за проблем с документами.

Далее был «Портсмут», в котором Никита провел около двух лет. Голкипер тренировался с первой командой и играл за молодежный состав, зарабатывая 400 фунтов стерлингов в месяц. В конце сезона-2011/12 клуб обанкротился, и с футболистами расторгли контракты.

«Там банкротятся немного иначе. Я часто тренировался с первой командой, ездил с ней на матчи, когда «Портсмут» играл в чемпионшипе. Я все видел изнутри. Никого не увольняли, всем платили зарплату. В конце сезона меня и других игроков оповестили, что контракт продлить с нами не могут, что на это нет денег. Руководство постепенно сокращало финансирование», — вспоминал Хайкин в интервью «Совспорту».

Хайкин перешел в «Рединг» на один сезон, однако из-за проблем с рабочей визой ему пришлось покинуть Англию. В 2013 году Никита подписал контракт с португальским «Насьоналем», но стал лишь третьим голкипером. Отсутствие постоянной игровой практики заставило вратаря вновь сменить клубную прописку спустя год пребывания в Португалии, и Хайкин отправился на просмотр в Испанию, в клуб «Марбелья». Не успев оформить рабочую визу, Никита остался без команды.

В 2015 году Хайкин перешел в «Мордовию», которая на тот момент выступала в премьер-лиге под руководством Юрия Семина. В Саранске голкипер играл только за молодежку, в 11 матчах пропустил 7 голов. В июле вратарь перешел в «Кубань» и также выступал за молодежную команду — 10 игр и 10 пропущенных мячей.

Фото Global Look Press

Взрослая карьера Никиты Хайкина

Первой взрослой профессиональной командой для Хайкина стал клуб «Бней-Иегуда». В чемпионате Израиля российский футболист дебютировал 25 февраля 2017 года в матче против тель-авивского «Маккаби» (0:2). В сезоне Никита сыграл в двух матчах и стал обладателем Кубка Израиля.

В сезоне-2017/18 Хайкин перешел в «Хапоэль». Всего за сезон российский футболист провел в клубе из Кфар-Сава 15 матчей и пропустил 15 мячей. По окончании чемпионата легионер покинул команду. С июля 2018 года по март 2019 года Никита находился без клуба и, по его словам, чуть не закончил с футболом.

«После нескольких отказов в 2019-м я был максимально близок к завершению карьеры. Но потом возник вариант с клубом с севера Норвегии, и с тех пор началось мое невероятное приключение!» — написал Хайкин в соцсетях в ноябре 2022-го.

Это «приключение» началось 13 марта 2019 года, после подписания контракта с норвежским клубом «Буде-Глимт». Футболист дебютировал в команде лишь 24 ноября в предпоследнем туре Элитсерии против «Кристиансунна» (3:0).

За «Буде-Глимт» Никита отыграл три сезона, провел 77 матчей и пропустил в них 79 голов, стал двукратным чемпионом Норвегии. Контракт истек 31 декабря 2022 года, сам вратарь отказался продлевать соглашение.

«Мы вместе росли, становились сильнее с каждой тренировкой, с каждым перенесенным из-за непогоды рейсом и с каждым черно-желтым флагом, которые болельщики нашего клуба вывешивают на балконах. Мы творили историю в Европе. Будь то последний шаг на пути к группе Лиги чемпионов или квалификация Лиги Европы где-то далеко от Буде, фанаты всегда были рядом с зарядами: «Мы «Буде-Глимт» и нам это нравится!» — написал Хайкин в ноябре 2022-го.

В январе 2023 года Никита на правах свободного агента присоединился к английскому «Бристоль Сити» из чемпионшипа. Однако за два месяца не провел ни одного матча.

«К сожалению, не было возможности выступить на поле, но ни о чем не жалею. Каждый день я выкладывался на тренировках и знаю, что вырос как вратарь и как человек за время пребывания здесь. Однако играть в футбол — для меня это главное, поэтому я решил уйти из «Бристоль Сити», — объяснил Хайкин в марте 2023-го.

Никита вернулся в «Буде-Глимт». В сезоне-2023/24 он сыграл 27 матчей Элитсерии и пропустил 34 мяча, в Лиге конференций — 10 игр и 9 пропущенных голов. Россиянин стал чемпионом Норвегии в третий раз в карьере.

28 августа 2024-го после матча квалификации Лиги чемпионов против «Црвены Звезды» (0:2) Хайкин стал рекордсменом среди советских и российских футболистов по количеству матчей, проведенных в еврокубках за иностранные клубы — 5, на один больше, чем у Александра Мостового.

Фото Global Look Press

Карьера Никиты Хайкина в сборной

Хайкин выступал в юношеских и молодежных сборных России, первый вызов в основную национальную команду России получил в октябре 2021 года — после победы «Буде-Глимт» над «Ромой» в Лиге конференций (6:1).

Никита был включен в расширенный состав на отборочные матчи чемпионата мира-2022 с Кипром (6:0) и Хорватией (0:1), но обе игры провел в запасе. С 2022 года вратарь «Буде-Глимт» не вызывается в сборную России.

«Есть страны, откуда можно вызвать вратарей, но Никиту не рассматривал, поскольку мы не хотим ребятам портить будущее», — объяснял тренер вратарей национальной команды Виталий Кафанов.

У Хайкина есть три паспорта: российский, британский и израильский. В ноябре 2024 года он признался, что хотел бы стать норвежцем и остаться жить в этой стране. «Да, это то, чего я хочу. У меня невеста норвежка, и я планирую остаться здесь. Я бы хотел стать норвежцем, я люблю эту страну», — процитировало 29-летнего футболиста издание NRK.

Достижения Никиты Хайкина

Трехкратный чемпион Норвегии

Серебряный призер чемпионата Норвегии

Обладатель Кубка Израиля

Никита Хайкин со своей девушкой Таней. Фото соцсети

Личная жизнь Никиты Хайкина

Российский футболист встречается с девушкой Таней. Она родилась в Норвегии в русскоязычной семье. Судя по соцсетям, избранница Хайкина работает моделью, а в свободное время путешествует по Франции, Испании, Нидерландам и другим странам.

В июне 2024 года Никита сделал Тане предложение — она ответила согласием, написав в соцсетях: «Лучший друг, родственная душа и моя любовь! Да».

В личных соцсетях футболист публикует исключительно фото и видео, связанные с тренировками и играми.

Фото Global Look Press

Интересные факты про Никиту Хайкина

Однажды на сборах с «Кубанью» Хайкин, три вратаря и их тренер вышли на разминку в дождь. В ограждение, которое находилось рядом, ударила молния и оглушила всех, кто находился на поле.

В 2022 году Никита получил предложение из «Зенита», но по совету Виталия Кафанова остался в Норвегии.

По мнению вратаря, самое спокойное место в мире — Израиль. Там родители могут не переживать за детей, гуляющих допоздна на улице.

Социальные сети Никиты Хайкина

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