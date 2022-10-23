Холанн продолжает поражать Англию, «Реал» выдал шоу и без Бензема, Мхитарян решил судьбу безумной игры

Главные события субботы в европейском футболе.

Англия: у «Ливерпуля» гостевой комплекс

«Ливерпуль» приехал в Ноттингем без группы лидеров, включая получившего травму Диогу Жоту, а также Диаса и Нуньеса. В первой половине матча на общем характере игры против аутсайдера это не сказывалось, а вот реализация хромала. Не забил с пары метров Фабиу Карвалью, после углового промахнулся Роберто Фирмино, а потом вместо удара решил делать скидку вдоль ворот ван Дейк.

Это снова напомнило о проблемах красных на чужих полях, где в АПЛ в этом сезоне нет ни одной победы. И сложности только усугубил Авонийи, со второй попытки отправивший в сетку отскочивший от штанги мяч. Но если в тот момент можно было все списать на случайность, то потом у «лесников» было достаточно возможностей увеличить свое преимущество.

А в компенсированное время вторую победу «Ноттингема» отстоял невероятный сейв Дина Хендерсона, так что говорить о выходе «Ливерпуля» из кризиса преждевременно. У команды Юргена Клоппа уже три поражения в 11 турах — больше, чем за весь прошлый сезон.

Холанн не забивал почти две недели, пропустив игру Лиги чемпионов и вхолостую отработав матч с «Ливерпулем», так что «Брайтон» попал норвежцу под горячую руку. Решение ВАР не назначать пенальти лишь разозлило Эрлинга — после выноса Эдерсона он пробросил мяч мимо голкипера и поразил пустые ворота, буквально смяв пытавшегося помешать ему Уэбстера.

Да и пенальти в конце тайма Холанн все же исполнил. Это уже 17-й гол снайпера в одиннадцати матчах АПЛ. Если кто забыл, столько же за весь прошлый сезон забил Кейн, а больше точных ударов тогда набралось только у трех футболистов. Как уже шутят статистики, про рекорды Эрлинга стоит писать после финального свистка, так как он обновляет их несколько раз за 90 минут.

Ну а «чаек» и интригу на какое-то время реанимировали два человека — сокративший отставание Троссар и запустивший мяч в ближний угол Эдерсон. Впрочем, вскоре голкипер взял у бельгийца реванш в куда более очевидной для взятия ворот ситуации. А добил хозяев эффектный дальний удар Де Брейне. Как оказалось, синяк под глазом полузащитника, который так много обсуждали перед матчем, не сбил прицел звезды «Сити».

Испания: у Вальверде травма?

Под проливным дождем трибуны «Сантьяго Бернабеу» благодаря поднятым болельщикам плашкам окрасились в золотой цвет. Все по случаю чествования двух героев прошлого сезона — Куртуа и Бензема. Вернувшемуся в ворота бельгийцу приз имени Льва Яшина вручил легендарный Икер Касильяс, а пропускавшему игру французу «Золотой мяч» передали выигрывавшие этот приз ранее Зинедин Зидан и Лука Модрич.

И как раз хорват в своем 450-м матче за «Реал» выполнил работу Бензема, в дебюте открывшись напротив пустого угла под передачу Винисиуса Жуниора. В тот момент казалось, что мадридцев ждет легкая прогулка, только «Севилья» с Хорхе Сампаоли уже не похожа на беззубую команду времен позднего Хулена Лопетеги. Она не ломается, как Монтиэль, реабилитировавшийся за дикую ошибку классным голевым пасом на Ламелу.

Но каков «Реал»! Неудачу он словно не заметил. Как и еще один выпад аргентинской парочки гостей. Образцовый прессинг, проникающий пас Асенсио на ход Винисиусу, и бразилец выдал мяч на пустые ворота едва вошедшему в игру Лукасу Васкесу. И если эта атака «Севилью» ранила, то очередной блестящий дальний удар Вальверде убил, зафиксировав пятнадцатое подряд поражение андалусийцев в столице. Главное, чтобы замена уругвайца была связана с нежеланием Карло Анчелотти рисковать своим лидером, а не серьезной травмой после жесткого приема со стороны Папу Гомеса.

Италия: матч-ностальгия для Берлускони и Галлиани

«Монца» на «Сан-Сиро» — это трогательная история возвращения в места былой славы создавших великий «Милан» Сильвио Берлускони и Адриано Галлиани. И бывший вице-президент россонери в ВИП-ложе выглядел если не как хозяин, то уж точно, не как гость. А вот на поле ни о каком гостеприимстве не могло быть и речи.

Героем вечера стал Браим Диас. Первый гол испанца — настоящий шедевр. Подхватив мяч в центре, он дотащил его до площади ворот и, уже падая после контакта с защитником, пробил мимо вратаря. Хорош был и второй результативный удар Диаса, а окончательно сомнения в исходе матча исчезли после первого миланского успеха вогнавшего мяч в «девятку» Ориги. Ну и без эффектной точки в исполнении Рафаэла Леау не обошлось. На Лигу чемпионов «Милан» переключается в отличном настроении.

Мощно начал игру и набравший ход «Интер», а великолепный Барелла в первой же атаке забил с передачи Лаутаро Мартинеса. Вскоре уже сам аргентинец удвоил счет благодаря сольному проходу по центру, но миланскую идиллию разрушила самоотдача Димарко. Он явно перестарался, и Артур Кабрал не упустил свой шанс, исполняя пенальти.

А вот ощущение, что «Интер» играет с запасом, и развитие успеха лишь вопрос времени, оказалось обманчивым. После перерыва «фиалки» поймали шанс в быстрой контратаке, которую эффектным ударом завершил Иконе. Своим шансом он распорядился на порядок лучше, чем уже при равном счете не сумевший удивить вратаря Барелла.

Уже такой сюжет выглядел очень круто, но, это была лишь прелюдия к самой безумной развязке дня, которую на этих выходных вряд ли кто переплюнет. «Фиорентина» не сломалась даже под напором неудержимого Мартинеса, который и заработал, и реализовал пенальти. Хозяев, как казалось, спас не забивавший в серии А с конца августа Йович. Однако и акробатический удар серба не означал развязки, которой пришлось ждать до пятой добавленной минуты. Безумие закончилось долгожданным первым голом Мхитаряна за «Интер», и ради такого момента действительно стоило ждать.

Германия: Беллингем в огне

«Хоффенхайм» вроде бы справился с небольшим кризисом, одержав две крупные победы и снова подтянувшись к группе лидеров, однако этого запала оказалось недостаточно для успеха против «Баварии». Мюнхенцы сразу забрали инициативу, Мусиала открыл счет после подачи углового, а вскоре случился очередной успех забившего в третьем матче подряд Шупо-Мотинга. Можно только позавидовать Юлиану Нагельсманну, который спокойно обходится без Мюллера и может позволить себе оставить на скамейке Мане. Единственное, «Бавария» все еще не лидер, и в воскресенье «Унион» в случае успеха в Бохуме снова может увеличить отрыв от чемпиона до четырех очков.

«Боруссия» уже в дебюте смяла оборону «Штутгарта», причем к двум взятиям ворот оказался причастен защитник Зюле. Сначала он с фланга выкатил мяч под удар Беллингему, а потом эффектно замкнул подачу Рафаэла Геррейру со штрафного. После такого гости, которых вроде бы встряхнула недавняя смена главного тренера, оказались деморализованы — на поле до финального свистка царила одна команда. И персонально Беллингем, который до субботы не забивал в бундеслиге, а с учетом всех турниров отличился уже восемь раз и установил персональный рекорд сезонной результативности.

Статистика дня

5 раз в пяти последних матчах забил форвард «Вальядолида» Серхио Леон. Столько же у него набралось в предыдущих 79 играх ла лиги в составе «Леванте» и «Бетиса».

6 гостевых поражений без забитых мячей потерпела с начала сезона «Специя». Это первый подобный случай в серии А с чемпионата 1939/40, когда провалился «Наполи».

12 раз посылал мяч в сетку после 90-й минуты нападающий «Лиона» Ляказетт. Это лучший показатель в лиге 1 в XXI веке.

32 мяча забил из-за штрафной полузащитник «Аякса» Бергхайс. По этому показателю в голландском чемпионате, начиная с 2000 года, он превзошел экс-игрока амстердамцев Зиеша.

39 голов забил в бундеслиге нападающий «Фрайбурга» Грифо. Он стал самым результативным итальянцем в истории турнира, превзойдя Луку Тони.

600 мячей забил в АПЛ под началом Хосепа Гвардиолы «Манчестер Сити». Ранее эту отметку с одной командой пересекали только Алекс Фергюсон и Арсен Венгер.

623 минуты продлилась сухая серия голкипера «Челси» Кепы.