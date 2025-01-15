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Сегодня, 02:00

«Ливерпуль» снова не смог обыграть «Ноттингем», тринадцатая ничья «Ювентуса», «Монако» без Головина вылетел из Кубка Франции

«Ливерпуль» сыграл вничью с «Ноттингем Форест» в матче АПЛ
Андрей Кузичев
Корреспондент
Вирджил ван Дейк.
Фото Reuters
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Главные события вторника в европейском футболе.

Англия: «Ман Сити» опять сел в лужу

Англия. Премьер-лига. 21-й тур
14 янв, 22:30. Gtech Community Stadium (Брентфорд)
Брентфорд
2:2
Манчестер Сити

Игре предшествовала минута молчания в память о скончавшемся в понедельник в возрасте 90 лет Тони Буке. Этот человек — настоящая легенда «Манчестер Сити». Попав в команду в 32 года, стал ее капитаном и за восемь сезонов выиграл четыре трофея на стыке 60-70-х годов прошлого века. Считается, что он был одним из немногих защитников, которому удавалось сдерживать Джорджа Беста. С 1974 по 1979 год Бук занимал пост главного тренера «горожан» и стал первым в истории, кто выиграл Кубок лиги в качестве игрока и потом — тренера. В «Сити» на разных должностях специалист трудился до 1997 года.

Фото Reuters

Такие матчи принято выигрывать, но чемпионы так и не смогли оформить третью победу подряд. Хотя успех был близок после дубля Фодена, который за один вечер забил столько же, сколько во всех предыдущих матчах. Однако «Брентфорд» реанимировал Висса, который с 37 мячами стал лучшим снайпером «шершней» за время выступлений в АПЛ и обогнал бывшего одноклубника Тоуни. А спаслись хозяева в добавленное арбитром время, что не позволило «Ман Сити» догнать «Челси». После 21 матча у команды Хосепа Гвардиолы всего десять побед, что является худшим показателем в карьере титулованного тренера. Кризис продолжается?

Англия. Премьер-лига. 21-й тур
14 янв, 22:30. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
2:2
Борнмут

«Челси» не побеждал в АПЛ на протяжении четырех туров (=2-2), при этом в двух матчах синие выходили вперед после достаточно быстрых голов Палмера. Отличился полузащитник и в этот раз, став первым со времен Эдена Азара футболистом лондонской команды, который в двух чемпионатах подряд набирает не менее двадцати результативных баллов. И каково было исполнение! Получив проникающий пас от Джексона, Палмер ложным движением усадил вратаря на газон, после чего издевательски покатил мяч в сетку.

Фото Reuters

Только, как и в предыдущих играх, команде Энцо Марески не удалось сохранить добытое звездой преимущество. Кайседо сфолил на Семеньо, и «Борнмут» получил право на пенальти. «Вишни» зарабатывают 11-метровые чаще всех в лиге (семь раз), и шесть подходов к точке реализовал Клайверт. «Челси» же, наоборот, самая фолящая в собственной штрафной команда, и в ее матчах судьи применили высшую меру футбольного наказания в шестой раз. Дальше — хуже, ведь гости вырвались вперед. Но, возможно, позволивший избежать поражения гол Джеймса станет для «Челси» переломным с психологической точки зрения?

Англия. Премьер-лига. 21-й тур
14 янв, 23:00. City Ground (Ноттингем)
Ноттингем Форест
1:1
Ливерпуль

В гостях у соперника, который нанес ему единственное поражение в нынешнем чемпионате, «Ливерпуль» не смог сдержать лучшего снайпера «Ноттингема» Вуда. Тот отличился в третьем туре подряд, здорово открывшись под передачу Эланги. «Лесники» верны себе в том плане, что за 21 матч в семнадцатый раз сумели забить первыми и не имеют себе равных по данному показателю. А, получая фору, команда Нуну Эшпириту Санту оказывается в родной стихии, когда можно действовать по счету и ловить соперника на быстрых атаках.

К тому же у лидера напрочь сбился прицел, и в первом тайме при девяти ударах не было ни одного попадания в створ. Как оказалось, хватило первого же, а главный тренер мерсисайдцев Арне Слот продемонстрировал феноменальное чутье, выпустив на поле Цимикаса и Диогу Жоту. Грек выполнил подачу углового, а португалец переправил мяч в сетку. К этому моменту они провели на поле соответственно 35 и 31 секунду (22 секунды Жоты по версии другой статистической платформы)! Однако, несмотря на ощутимое преимущество, дожать проявивших характер хозяев «Ливерпуль» не сумел. В среду обе команды в лондонском дерби явно будут симпатизировать «Тоттенхэму», так как успех «шпор» позволит лидеру сохранить семиочковый отрыв от «Арсенала», а «Ноттингем» останется на второй строчке.

Италия: камбэк «Милана»

Италия. Серия А. 19-й тур
14 янв, 20:30. Giuseppe Sinigaglia (Комо)
Комо
1:2
Милан

После ничьей с «Кальяри», когда потерей очков обернулась грубая ошибка Меньяна, «Милану» пришлось столкнуться с проблемами в Комо. Да, все могло сложиться иначе, если бы крутой проход Рафаэла Леау не завершился бесхитростным ударом Рейдерса прямо во вратаря. Но ведь и хозяева могли сами открыть счет, а ближе к концу первого тайма гостей чуть не расстроил их воспитанник Кутроне. Избежать отрицательных эмоций россонери все же не удалось — Меньян не смог остановить резкий удар Диао под ближнюю штангу.

Фото Reuters

Впрочем, игру перевернули те, у кого были сложные отношения с Паулу Фонсекой, поэтому приход на пост главного тренера Сержиу Консейсау стал для них глотком свежего воздуха. Причем Тео Эрнандес не просто сравнял счет после подачи углового — он стал самым результативным защитником «Милана» в серии А. Француз первым среди игроков его амплуа записал на свой счет 30 мячей и обошел Паоло Мальдини. Ну а победным оказался удар Леау, который получил отличную передачу на ход от Абрахама. До еврокубкового шестого места «Милану» осталось всего одно очко.

Италия. Серия А. 19-й тур
14 янв, 22:45. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
1:1
Ювентус

В игре сбившейся с победного ритма и дважды подряд сыгравшей вничью «Аталанты» с заболевшим ничейным вирусом «Ювентусом» по итогам первого тайма ближе к успеху были туринцы. Мог забить освистываемый трибунами экс-полузащитник бергамасков Копмайнерс, а Кенан Йылдыз едва не наказал Карнесекки за неуверенные действия на выходе. Вторая половина и вовсе началась с того, что мяч упал на линию ворот хозяев и отскочил к голкиперу. Тут «Аталанте» повезло, но вскоре она пропустила быструю контратаку. Парадоксальность заключается в том, что на позиции центрального нападающего под передачу Маккенни открылся еще не забивавший в этом сезоне защитник Калюлю. Что касается развязки, то можно уже не в первый раз повторить: команда Тиагу Мотты играла лучше соперника, но снова упустила победу. Тринадцать ничьих в чемпионате — это какая-то аномалия. Как и неумение дожать соперника, как в случае с не попавшим в угол в добавленное время Йылдызом. Ну а команда Джан Пьеро Гасперини, которую спас удар Ретеги головой после скидки Беллановы, отдаляется от еще недавно занимаемого первого места. Определяющей для «Аталанты» обещает стать субботняя встреча с «Наполи».

Фото AFP

Германия: Дортмунду пора менять тренера?

Германия. Бундеслига 1. 17-й тур
14 янв, 20:30. Holstein-Stadion (Киль)
Хольштайн
4:2
Боруссия Д

Оказавшаяся за пределами еврокубковой зоны «Боруссия» приехала к предпоследней команде бундеслиги и вспомнила про свои гостевые комплексы. А «Хольштайн», играя вторым номером, ловил шансы для контратак и караулил ошибки. Для начала таковую буквально на ровном месте допустил Брандт, после чего на удар вывели отправившего мяч в угол Матино. И если кто-то посчитал это случайностью, то спустя несколько минут хозяева удвоили свой перевес, когда фланговую подачу замкнул Харрес. Еще в прошлом сезоне этот 22-летний форвард играл в региональной лиге за «Хомбург» и 28 мячами заслужил шанс попробовать себя в высшем обществе. Надо признать, получается неплохо, и Харрес уже семь раз отличился в бундеслиге. А 3:0 по итогам первого тайме выглядели полным унижением Дортмунда.

В какой-то момент «шмели», правда, ожили, и перестройка на схему с тремя центральными защитниками стала давать плоды. Сначала цель дальним ударом поразил Рейна. Потом отличился вырвавшийся на ударную позицию со своего левого фланга Байно-Гиттенс. Но даже удаление опытного Холтби не помогло «Боруссии» спастись. В концовке, когда голкипер Кобель отправился в чужую штрафную на подачу углового, «Боруссия» получила гол в пустые ворота. «Хольштайн» в заключительном туре первого круга празднует лишь третью победу, тогда как Нури Шахин все ближе к увольнению. А это станет признанием ошибки руководства с его назначением. С тренерами в Дортмунде в последние годы все сложно.

Германия. Бундеслига 1. 17-й тур
14 янв, 22:30. BayArena (Леверкузен)
Байер
1:0
Майнц

«Майнц» перед новогодними каникулами изрядно испортил настроение командам из группы лидеров. Поочередно обыграл «Баварию» (2:1) и «Айнтрахт» (3:1), что обеспечило место в еврокубковой шестерке. Однако на набравший ход «Байер» сил не хватило, а победу леверкузенцам принесла волшебная левая нога Гримальдо. Исполняя штрафной, испанец мягко поверх «стенки» забросил мяч в ближний верхний угол. Команда Хаби Алонсо сократила отставание от «Баварии» до одного очка, и ждет, чем ответит лидер в среду.

Германия. Бундеслига 1. 17-й тур
14 янв, 22:30. Deutsche Bank Park (Франкфурт-на-Майне)
Айнтрахт Ф
4:1
Фрайбург

Переговоры с «Манчестер Сити» не отвлекают лучшего снайпера «Айнтрахта» Мармуша от выполнения прямых обязанностей. Египтянин снова вышел в стартовом составе «орлов» и в очередной раз сделал результат. Тремя днями ранее удар Мармуша принес три очка в гостях у «Санкт-Паули» (1:0), а сейчас форвард обеспечил волевую победу. Начал с подачи углового, которую замкнул подрезавший мяч головой Кох. Продолжил — собственным голом, для чего потребовалось два удара, так как первый принял на себя защитник. Экитике и Коллинз уже добили вылетевший из шестерки «Фрайбург». «Айнтрахт» третий, да еще и оторвался на пять очков от идущего пятым «Майнца».

Фото AFP

Франция: комплекс монегасков

Франция. Кубок. 1/16 финала
14 янв, 22:45. Stade Auguste Delaune (Реймс)
Реймс
1:1
Монако

«Монако» снова играл без Александра Головина, который пока тренируется по индивидуальной программе. А тут кадровые проблемы усугубила травма Синго, которого пришлось менять уже на 8-й минуте. С экстренно вступившим в игру вице-капитаном Керером монегаски проиграли первый тайм, но отыгрались во второй половине матча. Настоящим же кошмаром для команды Ади Хюттера стала серия пенальти, по ходу которой красно-былые смазали три подряд подхода к точке! Впрочем, это давняя проблема, ведь когда дело доходило до лотереи с 11-метровыми, «Монако» вылетал в пяти из шести подобных случаев. А текущие проблемы — серия из шести официальных матчей без побед (=3-3), что стало худшим отрезком с кризисного 2019 года.

Статистика дня

2 первых удара футболистов «Вест Хэма» под началом нового главного тренера Грэма Поттера завершились взятием ворот.

6 мячей в гостевых матчах против «Брентфорда» забил полузащитник «Ман Сити» Фоден.

12 туров составила серия форварда «Ливерпуля» Салаха с результативными действиями. Египтянину не хватило трех игр, чтобы повторить свое лучшее достижение и установленный Варди рекорд.

14 очков набрал «Ливерпуль» в играх, где уступал в счете, что является лучшим результатом сезона в АПЛ.

20 официальных матчей без поражений — новый клубный рекорд «Лилля» (+10=10). «Доги» на последних минутах упустили перевес над «Марселем» (1:1) и вышли в следующий раунд Кубка после серии пенальти.

44 гола в первых 19 матчах после назначения нового главного тренера (Роберто Де Дзерби) — лучший показатель «Марселя» с 1971 года, когда провансальцев возглавлял Люсьен Ледюк.

Футбол
ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Аталанта
ФК Байер
ФК Борнмут
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Брентфорд
ФК Комо
ФК Ливерпуль
ФК Майнц
ФК Манчестер Сити
ФК Милан
ФК Монако
ФК Ноттингем Форест
ФК Реймс
ФК Фрайбург
ФК Челси
ФК Ювентус
Хольштайн Киль
Нури Шахин
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