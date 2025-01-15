«Ливерпуль» снова не смог обыграть «Ноттингем», тринадцатая ничья «Ювентуса», «Монако» без Головина вылетел из Кубка Франции

Главные события вторника в европейском футболе.

Англия: «Ман Сити» опять сел в лужу

Игре предшествовала минута молчания в память о скончавшемся в понедельник в возрасте 90 лет Тони Буке. Этот человек — настоящая легенда «Манчестер Сити». Попав в команду в 32 года, стал ее капитаном и за восемь сезонов выиграл четыре трофея на стыке 60-70-х годов прошлого века. Считается, что он был одним из немногих защитников, которому удавалось сдерживать Джорджа Беста. С 1974 по 1979 год Бук занимал пост главного тренера «горожан» и стал первым в истории, кто выиграл Кубок лиги в качестве игрока и потом — тренера. В «Сити» на разных должностях специалист трудился до 1997 года.

Фото Reuters

Такие матчи принято выигрывать, но чемпионы так и не смогли оформить третью победу подряд. Хотя успех был близок после дубля Фодена, который за один вечер забил столько же, сколько во всех предыдущих матчах. Однако «Брентфорд» реанимировал Висса, который с 37 мячами стал лучшим снайпером «шершней» за время выступлений в АПЛ и обогнал бывшего одноклубника Тоуни. А спаслись хозяева в добавленное арбитром время, что не позволило «Ман Сити» догнать «Челси». После 21 матча у команды Хосепа Гвардиолы всего десять побед, что является худшим показателем в карьере титулованного тренера. Кризис продолжается?

«Челси» не побеждал в АПЛ на протяжении четырех туров (=2-2), при этом в двух матчах синие выходили вперед после достаточно быстрых голов Палмера. Отличился полузащитник и в этот раз, став первым со времен Эдена Азара футболистом лондонской команды, который в двух чемпионатах подряд набирает не менее двадцати результативных баллов. И каково было исполнение! Получив проникающий пас от Джексона, Палмер ложным движением усадил вратаря на газон, после чего издевательски покатил мяч в сетку.

Фото Reuters

Только, как и в предыдущих играх, команде Энцо Марески не удалось сохранить добытое звездой преимущество. Кайседо сфолил на Семеньо, и «Борнмут» получил право на пенальти. «Вишни» зарабатывают 11-метровые чаще всех в лиге (семь раз), и шесть подходов к точке реализовал Клайверт. «Челси» же, наоборот, самая фолящая в собственной штрафной команда, и в ее матчах судьи применили высшую меру футбольного наказания в шестой раз. Дальше — хуже, ведь гости вырвались вперед. Но, возможно, позволивший избежать поражения гол Джеймса станет для «Челси» переломным с психологической точки зрения?

В гостях у соперника, который нанес ему единственное поражение в нынешнем чемпионате, «Ливерпуль» не смог сдержать лучшего снайпера «Ноттингема» Вуда. Тот отличился в третьем туре подряд, здорово открывшись под передачу Эланги. «Лесники» верны себе в том плане, что за 21 матч в семнадцатый раз сумели забить первыми и не имеют себе равных по данному показателю. А, получая фору, команда Нуну Эшпириту Санту оказывается в родной стихии, когда можно действовать по счету и ловить соперника на быстрых атаках.

К тому же у лидера напрочь сбился прицел, и в первом тайме при девяти ударах не было ни одного попадания в створ. Как оказалось, хватило первого же, а главный тренер мерсисайдцев Арне Слот продемонстрировал феноменальное чутье, выпустив на поле Цимикаса и Диогу Жоту. Грек выполнил подачу углового, а португалец переправил мяч в сетку. К этому моменту они провели на поле соответственно 35 и 31 секунду (22 секунды Жоты по версии другой статистической платформы)! Однако, несмотря на ощутимое преимущество, дожать проявивших характер хозяев «Ливерпуль» не сумел. В среду обе команды в лондонском дерби явно будут симпатизировать «Тоттенхэму», так как успех «шпор» позволит лидеру сохранить семиочковый отрыв от «Арсенала», а «Ноттингем» останется на второй строчке.

Италия: камбэк «Милана»

После ничьей с «Кальяри», когда потерей очков обернулась грубая ошибка Меньяна, «Милану» пришлось столкнуться с проблемами в Комо. Да, все могло сложиться иначе, если бы крутой проход Рафаэла Леау не завершился бесхитростным ударом Рейдерса прямо во вратаря. Но ведь и хозяева могли сами открыть счет, а ближе к концу первого тайма гостей чуть не расстроил их воспитанник Кутроне. Избежать отрицательных эмоций россонери все же не удалось — Меньян не смог остановить резкий удар Диао под ближнюю штангу.

Фото Reuters

Впрочем, игру перевернули те, у кого были сложные отношения с Паулу Фонсекой, поэтому приход на пост главного тренера Сержиу Консейсау стал для них глотком свежего воздуха. Причем Тео Эрнандес не просто сравнял счет после подачи углового — он стал самым результативным защитником «Милана» в серии А. Француз первым среди игроков его амплуа записал на свой счет 30 мячей и обошел Паоло Мальдини. Ну а победным оказался удар Леау, который получил отличную передачу на ход от Абрахама. До еврокубкового шестого места «Милану» осталось всего одно очко.

В игре сбившейся с победного ритма и дважды подряд сыгравшей вничью «Аталанты» с заболевшим ничейным вирусом «Ювентусом» по итогам первого тайма ближе к успеху были туринцы. Мог забить освистываемый трибунами экс-полузащитник бергамасков Копмайнерс, а Кенан Йылдыз едва не наказал Карнесекки за неуверенные действия на выходе. Вторая половина и вовсе началась с того, что мяч упал на линию ворот хозяев и отскочил к голкиперу. Тут «Аталанте» повезло, но вскоре она пропустила быструю контратаку. Парадоксальность заключается в том, что на позиции центрального нападающего под передачу Маккенни открылся еще не забивавший в этом сезоне защитник Калюлю. Что касается развязки, то можно уже не в первый раз повторить: команда Тиагу Мотты играла лучше соперника, но снова упустила победу. Тринадцать ничьих в чемпионате — это какая-то аномалия. Как и неумение дожать соперника, как в случае с не попавшим в угол в добавленное время Йылдызом. Ну а команда Джан Пьеро Гасперини, которую спас удар Ретеги головой после скидки Беллановы, отдаляется от еще недавно занимаемого первого места. Определяющей для «Аталанты» обещает стать субботняя встреча с «Наполи».

Фото AFP

Германия: Дортмунду пора менять тренера?

Оказавшаяся за пределами еврокубковой зоны «Боруссия» приехала к предпоследней команде бундеслиги и вспомнила про свои гостевые комплексы. А «Хольштайн», играя вторым номером, ловил шансы для контратак и караулил ошибки. Для начала таковую буквально на ровном месте допустил Брандт, после чего на удар вывели отправившего мяч в угол Матино. И если кто-то посчитал это случайностью, то спустя несколько минут хозяева удвоили свой перевес, когда фланговую подачу замкнул Харрес. Еще в прошлом сезоне этот 22-летний форвард играл в региональной лиге за «Хомбург» и 28 мячами заслужил шанс попробовать себя в высшем обществе. Надо признать, получается неплохо, и Харрес уже семь раз отличился в бундеслиге. А 3:0 по итогам первого тайме выглядели полным унижением Дортмунда.

В какой-то момент «шмели», правда, ожили, и перестройка на схему с тремя центральными защитниками стала давать плоды. Сначала цель дальним ударом поразил Рейна. Потом отличился вырвавшийся на ударную позицию со своего левого фланга Байно-Гиттенс. Но даже удаление опытного Холтби не помогло «Боруссии» спастись. В концовке, когда голкипер Кобель отправился в чужую штрафную на подачу углового, «Боруссия» получила гол в пустые ворота. «Хольштайн» в заключительном туре первого круга празднует лишь третью победу, тогда как Нури Шахин все ближе к увольнению. А это станет признанием ошибки руководства с его назначением. С тренерами в Дортмунде в последние годы все сложно.

«Майнц» перед новогодними каникулами изрядно испортил настроение командам из группы лидеров. Поочередно обыграл «Баварию» (2:1) и «Айнтрахт» (3:1), что обеспечило место в еврокубковой шестерке. Однако на набравший ход «Байер» сил не хватило, а победу леверкузенцам принесла волшебная левая нога Гримальдо. Исполняя штрафной, испанец мягко поверх «стенки» забросил мяч в ближний верхний угол. Команда Хаби Алонсо сократила отставание от «Баварии» до одного очка, и ждет, чем ответит лидер в среду.

Переговоры с «Манчестер Сити» не отвлекают лучшего снайпера «Айнтрахта» Мармуша от выполнения прямых обязанностей. Египтянин снова вышел в стартовом составе «орлов» и в очередной раз сделал результат. Тремя днями ранее удар Мармуша принес три очка в гостях у «Санкт-Паули» (1:0), а сейчас форвард обеспечил волевую победу. Начал с подачи углового, которую замкнул подрезавший мяч головой Кох. Продолжил — собственным голом, для чего потребовалось два удара, так как первый принял на себя защитник. Экитике и Коллинз уже добили вылетевший из шестерки «Фрайбург». «Айнтрахт» третий, да еще и оторвался на пять очков от идущего пятым «Майнца».

Фото AFP

Франция: комплекс монегасков

«Монако» снова играл без Александра Головина, который пока тренируется по индивидуальной программе. А тут кадровые проблемы усугубила травма Синго, которого пришлось менять уже на 8-й минуте. С экстренно вступившим в игру вице-капитаном Керером монегаски проиграли первый тайм, но отыгрались во второй половине матча. Настоящим же кошмаром для команды Ади Хюттера стала серия пенальти, по ходу которой красно-былые смазали три подряд подхода к точке! Впрочем, это давняя проблема, ведь когда дело доходило до лотереи с 11-метровыми, «Монако» вылетал в пяти из шести подобных случаев. А текущие проблемы — серия из шести официальных матчей без побед (=3-3), что стало худшим отрезком с кризисного 2019 года.

Статистика дня

2 первых удара футболистов «Вест Хэма» под началом нового главного тренера Грэма Поттера завершились взятием ворот.

6 мячей в гостевых матчах против «Брентфорда» забил полузащитник «Ман Сити» Фоден.

12 туров составила серия форварда «Ливерпуля» Салаха с результативными действиями. Египтянину не хватило трех игр, чтобы повторить свое лучшее достижение и установленный Варди рекорд.

14 очков набрал «Ливерпуль» в играх, где уступал в счете, что является лучшим результатом сезона в АПЛ.

20 официальных матчей без поражений — новый клубный рекорд «Лилля» (+10=10). «Доги» на последних минутах упустили перевес над «Марселем» (1:1) и вышли в следующий раунд Кубка после серии пенальти.

44 гола в первых 19 матчах после назначения нового главного тренера (Роберто Де Дзерби) — лучший показатель «Марселя» с 1971 года, когда провансальцев возглавлял Люсьен Ледюк.