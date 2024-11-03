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Сегодня, 01:15

«Ливерпуль» забрал лидерство у оступившегося «Ман Сити», штанги сыграли за «Ювентус», Дортмунд помог «Баварии»

Андрей Кузичев
Корреспондент
Дарвин Нуньес.
Фото Reuters
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Главные события субботы в европейском футболе.

Англия: творческий кризис «Арсенала»

Англия. Премьер-лига. 10-й тур
02 нояб, 15:30. St James' Park (Ньюкасл)
Ньюкасл Юнайтед
1:0
Арсенал

Матч на «Сент-Джеймс Парк» — лучшая иллюстрация на тему о роли личности в футболе. «Арсеналу» в атаке категорически не хватало идей, что в очередной раз демонстрировало зависимость «канониров» от продолжающего лечение Эдегора. Зато в составе «сорок» блистал Гордон, который традиционно хорош в домашних играх против команд «большой шестерки». Начиная с прошлого сезона от вингера сборной Англии не пострадал только «Тоттенхэм» (в одном из двух матчей). В остальных играх с топами у Гордона семь забитых мячей, а четвертой по счету голевой передачей стала подача на образцово пробившего головой и отличившегося в третьей игре подряд Исака. Этого в итоге хватило, чтобы команда Эдди Хау одержала первую за шесть туров победу. «Арсенал» же, у которого на исходе добавленных арбитром минут из хорошей позиции не смог нормально пробить головой Райс, рискует по итогам тура вылететь из топ-4.

Фото Reuters
Англия. Премьер-лига. 10-й тур
02 нояб, 18:00. Vitality Stadium (Борнмут)
Борнмут
2:1
Манчестер Сити

Главной сенсацией тура стало поражение «Манчестер Сити» от «Борнмута», который, впрочем, уже приучил к сюрпризам. На «Виталити» две недели назад был повержен «Арсенал» (2:0), а в прошлом туре «вишни» в Бирмингеме дали бой «Астон Вилле» (1:1). Чемпион же был шокирован быстрым голом Семеньо. Но если он мог показаться кому-то случайностью, то скептикам уже во втором тайме ответил Эванилсон, который после второго в матче голевого паса Керкеза ударом в падении поймал Эдерсона на противоходе.

А ведь нервной для хозяев концовки могло и не быть, потому что до гола размочившего счет Гвардиола ворота гостей спасла штанга. Развязка же случилась в компенсированное время, когда удар Холанна головой был остановлен Траверсом, добивание норвежца пришлось в штангу, а чуть позже промахнулся Фоден. Так в один день прервались две рекордные серии команды Хосепа Гвардиолы, которая не уступала в АПЛ на протяжении 32 матчей и выиграла у «Борнмута» все 14 предыдущих встреч. Но главное — «Сити» уступил лидерство «Ливерпулю».

Англия. Премьер-лига. 10-й тур
02 нояб, 18:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
2:1
Брайтон

Несколько дней назад «Ливерпуль» побывал в гостях у «Брайтона» и выбил «чаек» из Кубка лиги (3:2). Но тогда Фабиан Хюрцелер берег своих лидеров, чтобы смело начать на «Энфилде». Настолько, что гости повели в счете, когда Уэлбек вывел на удар попавшего в дальний угол Ферди Кадиоглу. Турок — уже десятый футболист «Брайтона», забивший в нынешнем чемпионате. То есть удивить в этой команде может каждый, но Рюттер свой шанс удвоить счет упустил, проиграв дуэль Келлехеру.

Впрочем, у красных тоже наблюдались проблемы с завершением. Когда Салах подсекал мяч над Вербрюггеном, вратарь смог остановить мяч. Промахнулся Гакпо, дважды забивший три дня назад, но именно голландец все перевернул. Хотя по факту — он выполнял подачу, однако движение Нуньеса дезориентировало голкипера, и мяч завернул в ворота. А затем образцовая контратака мерсисайдцев завершилась выстрелом Салаха в верхний угол. «Ливерпуль» — лидер, а Арне Слот — первый в истории клуба тренер, который из своих первых десяти матчей в чемпионате смог выиграть восемь.

Фото AFP

Италия: выстраданный успех «Милана»

Италия. Серия А. 11-й тур
02 нояб, 20:00. Bluenergy Stadium (Удине)
Удинезе
0:2
Ювентус

В Удине «Ювентус» взял в союзники штангу. Два попадания в каркас — два гола. В первом случает после очередного включения в атаку Хефрена Тюрама мяч от стойки отлетел в спину вратарю, а от нее срикошетил в ворота. Во второй результативной атаке бил Кенан Йылдыз, а на добивании отличился защитник Савона. Тут можно говорить как о настойчивости, так и об удаче, которая не оставила «Старую Синьору» и во втором тайме. Сначала арбитр увидел толчок со стороны игрока «Удинезе» и отменил их гол, а потом отличный удар Лукки головой остановила перекладина. Чуть притормозившая команда Тиагу Мотты выиграла после двух ничьих и поражения в Лиге чемпионов от «Штутгарта».

Италия. Серия А. 11-й тур
02 нояб, 22:45. U-Power Stadium (Монца)
Монца
0:1
Милан

Паулу Фонсека отрицает наличие какого-либо конфликта, однако главная звезда «Милана» Рафаэл Леау остался в запасе в третьем туре подряд и вышел на последние полчаса. Тренер уверял, что сделал правильный выбор, но для «россонери» все сложилось очень сложно. До того, как после удара Мораты мяч отскочил к открывшему счет Рейндерсу, гостей дважды спас Меньян, а Мальдини простил родной клуб, промахнувшись из убойной позиции. Еще один его промах был не столь обиден, так как сбросивший ему мяч партнер, скорее всего, находился в офсайде. Второй же тайм для россонери получился более ровным, а Леау едва не забил, только его мощный прорыв увенчался бесхитростным ударом во вратаря. Фонсека может перевести дух — ровно до игры с «Реалом» в Лиге чемпионов.

Фото Reuters

Германия: неудержимый Кейн

Германия. Бундеслига 1. 9-й тур
02 нояб, 17:30. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
3:0
Унион Б

Забравшийся на четвертое место «Унион» продержался в Мюнхене сухим четверть часа — до фола на Олисе и реализованного Кейном пенальти. А «Бавария» явно соскучилась по домашней арене, сыграв три предыдущих матча на выезде. Дождавшиеся встречи с любимой командой болельщики получили в подарок крупную победу, благодаря которой команда Венсана Компани первой в чемпионатах «большой пятерки» достигла отметки в 50 забитых мячей. Но разве это удивляет, когда у тебя в составе играет один из лучших нападающих мирового футбола? К реализованному пенальти Кейн добавил пас в касание на удвоившего счет Комана, и уже сам после скидки француза головой установил окончательный счет. Оставалось дождаться, как сыграет «Лейпциг», которого при равном количестве очков удавалось опережать по дополнительным показателям.

Германия. Бундеслига 1. 9-й тур
02 нояб, 20:30. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
2:1
РБ Лейпциг

В Дортмунде, где против своей бывшей команды Марко Розе проводил 100-й матч на посту главного тренера «быков», гости поначалу демонстрировали образцовый КПД. Голевым получился первый же удар, причем не скажешь даже, что смотрелось красивее — решение Шешко с острого угла пробить с носка, после чего мяч попал в сетку от перекладины, или голевой пас Опенда пяткой.

Впрочем, создавшая до этого несколько моментов «Боруссия» быстро отыгралась. Гулачи справился с ударом Гиттенса, но подача углового завершилась тем, что Нмеча выиграл борьбу в воздухе, а подправивший мяч в ворота Байер открыл счет голам в желто-черной форме. Это был его вечер, и к голу добавилась победная подача на Гирасси. Отличная игра и результат от команды Нури Шахина с учетом десятка травм. Выигравший все пять домашних матчей Дортмунд обошел «Унион», сравнялся по очкам с «Байером» и всего на один балл отстает от идущего третьим «Айнтрахта».

Статистика дня

1-м в истории турецкой суперлиги тренером, который выиграл у «Бешикташа» четыре матча подряд, стал Сами Угурлу («Касимпаша»).

1-м французом, заработавшим 10 результативных баллов в текущем сезоне, стал нападающий «ПСЖ» Барколя (8+2).

2-м — после Марсела Кейзера — тренером «Аякса», который в первый год работы обыграл «Фейеноорд» и ПСВ, стал Франческо Фариоли.

8 матчей с голами в ворота «Аякса» составляет серия форварда ПСВ Люка де Йонга. Прошлый раз подобный отрезок в играх с одним соперником фиксировалась в Нидерландах в середине 80-х годов прошлого века.

10 мячей в первых девяти турах чемпионата Германии на счету нападающего «Айнтрахта» Мармуша. Египтянин установил клубный рекорд, превзойдя державшееся с 1993 года достижение Энтони Йебоа.

22 матча не побеждал в АПЛ «Саутгемптон». Худшая серия «святых» стартовала в мае 2023 года и была прервана в игре с «Эвертоном» (1:0).

23 гола забил в АПЛ нападающий «Ноттингема» Вуд. Всего один мяч отделяет его от повторения клубного рекорда, которым владеет Брайан Рой.

29 мячей в первых десяти турах лиги 1 — лучшая результативность «ПСЖ» с 2018 года.

62 гола с начала года забито в ла лиге на стадионе «Монтиливи». Домашняя арена «Жироны» заметно превышает показатели «Сантьяго Бернабеу» («Реал») и «Керамики» («Вильярреал»), где зрители увидели по 53 мяча.

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Бавария
ФК Борнмут
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Лейпциг
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
ФК Милан
ФК Монца
ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК Удинезе
ФК Унион Берлин
ФК Ювентус

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