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Сегодня, 01:15

«Ньюкасл» выбил «Ман Сити» из Кубка лиги, Хвича прервал безголевую серию, «Реал» в погоне за сенсационным лидером

«Ньюкасл» обыграл «Манчестер Сити» в Кубке лиги
Андрей Кузичев
Корреспондент
27 сентября. «Ньюкасл» — «Манчестер Сити». Хосеп Гвардиола.
Фото Reuters
27 сентября. «Реал» — «Лас-Пальмас». Хоселу.
Фото Reuters
27 сентября. «Интер» — «Сассуоло».
Фото Reuters
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Главные события среды в европейском футболе.

Англия: «Челси» подал признаки жизни

Англия. Кубок лиги. 1/16 финала
27 сент, 22:00. St James' Park (Ньюкасл)
Ньюкасл Юнайтед
1:0
Манчестер Сити

В центральном матче третьего раунда Кубка лиги оказался повержен непобедимый в АПЛ «Манчестер Сити», и не скажешь, что это стало случайностью. В первом тайме, владея мячом 70 процентов игрового времени, излишне академичные «горожане» лишь раз попали в створ ворот. «Ньюкасл» тоже ограничился одним ударом, но каким же опасным он был! Гостей спас отбивший мяч ногой Ортега. А в итоге «сороки» все же забили после перерыва. Исаку нужно было просто попасть в пустой угол, тогда как сделал все выдавший впечатляющий сольный проход Жоэлинтон.

Англия. Кубок лиги. 1/16 финала
27 сент, 21:45. Gtech Community Stadium (Брентфорд)
Брентфорд
0:1
Арсенал
Англия. Кубок лиги. 1/16 финала
27 сент, 21:45. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
3:1
Лестер
Англия. Кубок лиги. 1/16 финала
27 сент, 21:45. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
1:0
Брайтон

Еще два топ-клуба добились ожидаемых побед. «Арсеналу» хватило быстрого гола Нельсона. «Ливерпуль», напротив, сам на первых минутах пропустил от вылетевшего в чемпионшим «Лестера». Однако во втором тайме красные смяли оборону соперника и прошли дальше. В общем, все, как и должно было быть, а особняком стоит успех кризисного «Челси».

Может быть эта победа над «Брайтоном» — с Ансу Фати в стартовом составе — станет для синих точкой опоры, с помощью которой Маурисио Почеттино перевернет мир? Да, это всего лишь Кубок лиги, только в текущей ситуации для лондонцев важен любой успех. Тем более оказавшийся победным гол Джексона прервал осеннюю засуху — прошлый раз «Челси» забивал 30 августа. Кстати, тоже в третьем по статусу английском турнире.

27 сентября. «Реал» — «Лас-Пальмас». Хоселу.
Фото Reuters

Испания: стабильность Хоселу

Испания. Ла Лига. 7-й тур
27 сент, 20:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
2:0
Лас-Пальмас

В Испании сенсационный лидер в лице «Жироны». Каталонский клуб воспользовался осечкой «Барселоны», которая накануне ограничилась ничьей, а преследует выскочек «Реал». После поражения в мадридском дерби команда Карло Анчелотти взяла свое в противостоянии с «Лас-Пальмасом», а забили на «Сантьяго Бернабеу» летние новички. Точнее, те, кто вернулся в «Королевский клуб».

Открывший счет Браим Диас поймал свой шанс, попав в стартовый состав «Реала» впервые за пять лет. Прошлый раз такая возможность представилась ему еще при Зинедине Зидане! Ну а Хоселу удивительно эффективен в домашних играх — у него четыре гола в четырех матчах текущего сезона. Кто-то скажет — ничего особенного, ведь сливочные на голову выше многих. Вот только в этом веке ни один — даже самый звездный новобранец — ничего подобного не добивался.

Испания. Ла Лига. 7-й тур
27 сент, 22:30. Mestalla (Валенсия)
Валенсия
0:1
Реал Сосьедад

Без заболевшего коронавирусом Арсена Захаряна «Реал Сосьедад» увез три очка из Валенсии. Исключительно важный успех, если учесть, что в прошлом матче на «Месталье» была уничтожена оборона «Атлетико» (3:0). К тому же «летучие мыши» находились в таблице выше басков, однако третья в последних четырех турах победа позволила команде Иманоля Альгуасиля взлететь на пятое место. До четвертой строчки всего два очка, а занимает ее «Атлетик», который в субботу приедет в Сан-Себастьян на баскское дерби. Возвращаясь к сегодняшней игре, отметим, что сохранить минимальный перевес гостям помогло удаление Амалла. Перед перерывом марокканец получил две желтые карточки в течение трех минут.

Италия: «Милан» догнал «Интер»

Италия. Серия А. 6-й тур
27 сент, 19:30. Unipol Domus (Кальяри)
Кальяри
1:3
Милан

На «Милан» после унижения в дерби чуть ли не махнули рукой, однако команда Стефано Пиоли пережила все неприятности и выиграла второй матч подряд. На Сардинии «россонери» первыми пропустили, но словно не обратили на это внимание. Гости продолжали гнуть свою линию и к перерыву уже вели в счете после голов Окафора и Томори. Их мячи следует признать трудовыми, тогда как победная точка получилась эффектной. Лофтус-Чик с дальней дистанции выстрелил точно в нижний угол. Этот успех поднял «Милан» на второе место. «Ювентус» остался за спиной, а «Интер» впереди лишь за счет лучшей разницы мячей. А поблагодарить за текущий расклад сил в таблице следует «Сассуоло».

27 сентября. «Интер» — «Сассуоло».
Фото Reuters
Италия. Серия А. 6-й тур
27 сент, 21:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
1:2
Сассуоло

Вслед за «Ювентусом» черно-зеленые сняли скальп с еще одного гранда. Да как эффектно! Когда Дюмфрис открыл счет на исходе первого тайма, красиво раскачав своего оппонента, многие поспешили похоронить «Сассуоло». Однако гостям, как оказалось, хватило сил на игры с двумя топ-соперниками. И — в который уже раз — блестяще сыграл Берарди: став соавтором гола сравнявшего счет Байрами, он в фирменном стиле решил судьбу матча. Сместился в центр под рабочую левую ногу и пробил так, что Зоммера словно парализовало. Из действующих футболистов никто не огорчал «Интер» столь часто — 8 раз в шестнадцати матчах.

Италия. Серия А. 6-й тур
27 сент, 21:45. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
4:1
Удинезе

В последние дни что только не писали о кризисе «Наполи», а в ответ на это чемпионы выдали очень яркую игру. Причем отличились в составе южан те, кому это было нужно больше других. Прежде всего — оказавшийся жертвой скандала Осимхен. Хотя слово «жертва» лучше подходит к «Удинезе», так как «зебры» пропустили от нигерийского снайпера в пятом матче подряд!

Ну и, конечно, Неаполь дождался долгожданного успеха Кварацхелии. Фортуна, казалось, издевалась над ним, когда мяч после дальнего удара грузинского вингера со звоном врезался в штангу. Однако за огромное желание Хвича был вознагражден — пойдя в отбор, он обокрал защитника, после чего изящно подсек мяч над голкипером и поразил пустые ворота. Длившаяся с марта серия из 18 безголевых матчей наконец-то закончилась, а на волне успеха Кварацхелия еще и выполнил результативную подачу на голову Симеоне.

Италия. Серия А. 6-й тур
27 сент, 19:30. Stadio Marc'Antonio Bentegodi (Верона)
Верона
0:1
Аталанта
Италия. Серия А. 6-й тур
27 сент, 21:45. Olimpico (Рим)
Лацио
2:0
Торино

В среду выходами на замены отметились два выходца из РПЛ. Не получивший в прошлом туре ни минуты Алексей Мирачук вышел на поле на 73-й минуте и в оставшееся время помог «Аталанте» сохранить перевес в счете против «Вероны». Решил же судьбу игры гол Копмайнерса. С начала года голландец послал мяч в сетку в восьмой раз, и на этом временном отрезке он является самым результативным полузащитником серии А.

Ну а в Риме в составе «Торино» наконец-то дебютировал в итальянском чемпионате Саба Сазонов. Бывшему защитнику «Динамо» помогло несчастье в виде травмы Бонджорно, которого пришлось менять уже на 23-й минуте. И на этом проблемы гранатовых не закончились — во втором тайме они пропустили два мяча, потерпев первое за месяц поражение.

Статистика дня

1-м футболистом, получившим в текущем сезоне две красных карточки в лигах топ-5, стал полузащитник «Атлетика» Сансет.

4-й командой, которая никогда не становилась чемпионом Испании, но набрала в первых семи турах 19 очков, стала «Жирона». Прежде такой старт дважды удавался «Эспаньолу» (1932 и 1952 год) и хихонскому «Спортингу» (1979).

155 мячей забил в голландском чемпионате нападающий ПСВ Люк де Йонг. Он стал лучшим снайпером турнира в XXI веке, превзойдя Хюнтелара.

574 минуты — с конца прошлого сезона — не забивал в серии А «Эмполи».

Футбол
ФК Валенсия
ФК Интер (Интернационале)
ФК Кальяри
ФК Лас-Пальмас
ФК Лацио
ФК Манчестер Сити
ФК Милан
ФК Наполи
ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК Реал
ФК Реал Сосьедад
ФК Сассуоло
ФК Удинезе
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