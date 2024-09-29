«Ливерпуль» обошел «Ман Сити», у «Барсы» первое поражение в Испании, «Бавария» не обыграла «Байер» и потеряла Кейна

Главные события субботы в европейском футболе.

Англия: угловые «Арсенала» и вдохновение Палмера

Хосеп Гвардиола заявил, что обязан найти решение после травмы Родри, хотя в начале сезона «Сити» и так играл без получившего дополнительный отпуск испанца. Да и сейчас для чистоты эксперимента не хватает двух важных фигур — травмированного Де Брейне и Фодена, который тоже отдыхал после Евро-2024 и только набирает форму, а его игровое время дозируется. Плюс, еще не стал собой прежним вернувшийся на «Этихад» Гюндоган.

Все это, впрочем, не мешало диктовать свои условия большую часть матча в Ньюкасле. «Сороки» вроде бы начали активнее, но пропустили после паса Грилиша на Гвардиола и крутого для игрока обороны соло хорвата в чужой штрафной. Только в начале второго тайма чемпион ненадолго просел, упустив рывок Гордона. Заставив Эдерсона сфолить, вингер «Ньюкасла» заработал уже седьмой 11-метровый с начала прошлого сезона, и сам же его реализовал. Да, потом «Сити» прижал хозяев к воротам, но Поуп был непробиваем, а его сейв после удара Бернарду Силвы — украшение тура.

Микель Артета и Леандро Троссар. Фото Reuters

Рисковал недосчитался очков и «Арсенал», который по-настоящему болезненно переживает потерю Эдегора. Хотя в этот раз отсутствие норвежца в качестве оправдания не прокатило бы. «Канониры» к перерыву вели 2:0 и вроде бы все контролировали. Но в начале второго тайма Джастин (при помощи рикошета от Хаверца) качнул игру в другую сторону, а его же удар с лета, после которого на табло «Эмирейтс» зажглась вторая «двойка», заслуживает восторженных эпитетов.

Концовка же — учебник по умению демонстрировать обязательный для борьбы за титул характер и, естественно, класс. Все же знают, как опасны угловые команды Микеля Артеты, но это не спасает. Даже если все внимание уделять королю воздушных дуэлей Габриэлу Магальянсу, найдется другой герой. В этот раз — малыш Троссар. Удача в виде рикошета от ноги Ндиди тоже помогла, но везет тому, кто везет. Кстати, потом взятие ворот записали как автогол. При победе вроде бы не принципиально, однако это лишило Сака рекорда АПЛ как футболиста, который отдал голевые передачи в шести стартовых турах.

Параллельно на «Стэмфорд Бридж» наиграли на те же 4:2, но там никакой драмы не случилось. Были непродолжительные догонялки и персональный бенефис Палмера.

По сути его карьера только начинается, а воспитанник «Ман Сити» уже вошел в историю. Отыграв всего 39 матчей за «Челси», он уже сравнялся по числу хет-триков (3) с Дидье Дрогба, Фрэнком Лэмпардом и Джимми-Флойдом Хасселбайнком. Понятно, что клубный рекорд не за горами. А пока Палмер установил рекорд всей АПЛ — как первый футболист, забивший четыре мяча в первом тайме.

Уникальный показатель, если учесть, что Коул — даже не нападающий! При этом главный тренер «Челси» Энцо Мареска после финального свистка заявил, что герой дня мог забить и больше. Хосепу Гвардиоле есть о чем жалеть. А в другой — красной части Манчестера — поклонники «МЮ» с тоской смотрят на игру разругавшегося с Эриком тен Хагом Санчо. Вингер в новой команде уже сделал три голевых паса. Больше, чем в нынешнем сезоне суммарно набрала половина состава «красных дьяволов», включая таких мастеров как Бруну Фернандеш, Гарначо, Рэшфорд и Эриксен.

На фоне бушевавших в других матчах страстей последняя игра дня получилась отчасти банальной. Такой, как статистика, согласно которой «Ливерпуль» — самый неудобный соперник для «Вулверхэмптона». «Волки» проиграли красным уже 17 раз, а Джонстон, которому удалось остановить удар в упор в исполнении Собослаи, своим сейвом лишь отсрочил неизбежное. К тому же хозяева успели отличиться до перерыва, когда Конате забил головой с подачи Диогу Жоты.

Подобие интриги на несколько минут, кстати, организовал тот же Конате. То ли француз посчитал, что мяч покинет пределы поля, то ли понадеялся на Алиссона. Как бы там ни было, Странд-Ларсен из борьбы не выключился, и Аит-Нури расстрелял ворота. Впрочем, довольно быстро все вернулось на круги своя, а Салах впервые с 2021 года забил в третьем подряд выездном матче. В этот раз Мо реализовал заработанный Жотой пенальти и вывел команду Арне Слота на первое место.

Ханс Флик. Фото AFP

Испания: Флик без рекорда

Ханси Флик шел на клубный рекорд, приехав за восьмой победой в гости к сопернику, которого «Барселона» обыграла пять раз подряд. Но вряд ли тренер думал о возможности войти в историю. У его команды жесткий график, уже во вторник Лига чемпионов, и поэтому в атаке Левандовски помогали не привычные Ямаль с Рафиньей, а Ферран Торрес и впервые попавший в стартовый состав Пау Виктор.

И ведь поднявшийся из второй команды вингер, у которого уже был голевой пас в игре с «Вильярреалом», забил, наказав вратаря «Осасуны» за неудачный пас руками и неуклюжую попытку исправиться. Однако проблема была в том, что рвалось у «Барсы» в обороне, где единственным опытным игроком оказался Кунде. К тому же вдохновение в первом тайме поймал Сарагоса, которого памплонцы арендовали у «Баварии». Сначала навесил на хорватского снайпера Будимира, и тот опередил Кубарси, а потом сам не оставил шансов Иньяки Пенье.

«Барса» же за первые 45 минут наиграла на унизительные для себя 0,05 xG. Это худший показатель с 2011 года. Ну а при 2:1 Ямаль с Рафиньей игру не переломили. Напротив, Будимир забил еще раз, заработав пенальти после фола молодого Серхи Домингеса. Ямаль все же красиво попал в «девятку», но сделал это, когда «Осасуна» забила уже четыре мяча. Испанским статистиками пришлось потрудиться, чтобы выяснить — прежде так результативно с каталонцами команда играла в 1936 и 1984 годах. Впрочем, лидерству «Барсы» ничто не угрожает, а по итогам воскресного мадридского дерби выяснится, кто сможет приблизиться к команде Флика.

Лаутаро Мартинес оформил дубль в матче «Удинезе» — «Интер». Фото Reuters

Италия: Лаутаро прорвало, «Юве» не пропускает

У чемпионов Италии на старте сезона обнаружилась неожиданная проблема с гостевыми матчами. Сначала «Интер» в компенсированное время упустил победу над «Дженоа» (2:2), а потом сам в концовке спасся в игре с «Монцей» (1:1). И вот с комплексами покончено, причем решительный настрой «нерадзурри» продемонстрировали уже на 1-й минуте, когда Дармиан отменным пасом отправил к воротам Фраттези. Но главное — наконец-то начал забивать капитан и лучший бомбардир Лаутаро Мартинес. В концовке первого тайма аргентинец прервал голевую засуху, подставив ногу под прострел Димарко. А в начале второй половины — попал в угол с дальней дистанции. Ключевую роль в этой атаке сыграл зацепившийся за мяч Тюрам, который с начала прошлого сезона ассистировал Лаутаро пять раз. Это лучший показатель серии А для одной пары игроков.

Эффект Тиагу Мотты. «Ювентус» — лидер чемпионата. Пока с оговорками, ведь в воскресенье «бьянконери» могут обойти «Наполи» и сенсационные земляки из «Торино». Но в любом случае поклонникам «Старой синьоры» можно порадоваться. Во-первых, они давно не видели любимую команду на первой строчке. Во-вторых, «Юве» — единственный в лигах топ-5, у кого нет пропущенных мячей.

Между тем, сыграно уже шесть туров, и это рекорд серии А! С обороной полный порядок. Да и с атакой — тоже. Влахович оформил уже второй в сезоне дубль, и так рано это ему прежде не удавалось. Ассистировал сербу Копмайнерс, что демонстрирует, как быстро находят себя в команде новички. В том числе и молодые, ведь третий гол соорудили два наследника знаменитых футболистов — вышедшие на замены Хефрен Тюрам и Франсишку Консейсау.

Германия: «Лейпциг» прорвало

Конечно, есть немецкая классика, только после прошлого сезона противостояние «Баварии» с «Байером» актуальнее матчей с Дортмундом. По крайней мере, на данном историческом этапе. А новая встреча показала, что ассоциирующиеся со сверхатакующей игрой леверкузенцы при необходимости могут сыграть прагматично и добиться результата при всего трех ударах. Для гола же хватило подачи углового (седьмой результативный стандарт чемпиона!), после которой мюнхенцы потеряли в штрафной Джаку, а тот выкатил мяч Андриху. Шансов у вернувшегося в ворота Нойера было немного, тогда как Градецки — даже с поправкой на крутую траекторию — не выручил после дальнего удара Павловича.

С другой стороны, финский вратарь не позволил новой баварской звезде Олисе забить с двух метров. Кроме того, Лукаш склонил в свою сторону удачу в эпизоде, когда Гнабри с лета попал в штангу, а с добивания — в перекладину! «Бавария» была ближе к победе и, даже сохранив лидерство, может быть недовольна. Тем более, в концовке поле покинул захромавший Кейн, который впервые за три года ни разу не пробил по воротам. По потерям, кстати, тоже ничья, так как «Байеру» пришлось вынужденно менять не сумевшего продолжить игру Гримальдо. Что до Кейна, то по первым оценкам обошлось ушибом, но в воскресенье англичанина ждет контрольное обследование.

Беньямин Шешко. Фото Global Look Press

Вслед за яркой победой над «Байером» команда из Лейпцига сорвалась в пике. «Быки» обидно проиграли в Лиге чемпионов «Атлетико», а в бундеслиге довольствовались нулевыми ничьими со скромными «Унионом» и «Санкт-Паули». Так что в субботу «Аугсбург» попал под горячую руку. В том числе и персонально Шешко, который в течение четырех минут поразил цель с дальней дистанции и прицельно пробил головой с подачи Раума. Словенец еще и ассистировал Симонсу, который на первой минуте второго тайма отправил к воротам Опенда. Первая за месяц победа команды Марко Розе получилась убедительной. Прорвало!

Статистика дня

1-м игроком «Вест Хэма», который заработал в АПЛ 100 (67+33) результативных баллов, стал нападающий Антонио.

2-м после Хавьера Эрнандеса мексиканцем, забившим 50 мячей в АПЛ, стал нападающий «Фулхэма» Рауль Хименес.

3 тура подряд установивший английский рекорд «Брентфорд» открывал счет на 1-й минуте.

26 мячей забил с начала года нападающий «Лилля» Дэвид. В лигах топ-5 оформивший в субботней игре с «Гавром» хет-трик канадец уступает только отличившимся по 29 раз Холанну и Мбаппе.

32 матча «Ньюкаслу» не удается сыграть на ноль против «Манчестер Сити». Это рекордная в АПЛ серия в противостоянии двух команд.

167-й матч в ла лиге провел полузащитник «Реал Сосьедад» Кубо, который установил рекорд турнира для японских футболистов.