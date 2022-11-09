Невероятный гол помог «Барселоне» выиграть в меньшинстве, «Наполи» побеждает без Хвичи, Мане травмировался перед чемпионатом мира

Главные события вторника в европейском футболе.

Испания: Мансано — гроза звезд

Получив подарок от оступившегося накануне «Реала», сине-гранатовые стартовали ничуть не лучше мадридцев, а «Осасуна» взяла пример как раз с «Райо». Занимавшие перед туром пятое место памплонцы с первых минут рванули в атаку, и Давид Гарсия сумел прицельно пробить головой после подачи углового. Виновником же не в первый уже раз стал Бускетс, которого из клуба не прочь выпроводить вслед за Пике. Как говорят, Жерар обижен на президента клуба Жоана Лапорту, спортивного директора Матеу Алемани и Хави.

Слухов на этом счет много, ну а на поле проблемы «Барселоны» продолжились удалением Левандовски. Да, поляк сыграл неловко, не рассчитав траекторию полета мяча, но в лицо сопернику он заехал, и вторая желтая карточка — логична. Непонятно, чем он был недоволен. И его реакция — такая же глупость, как и действия в злополучном эпизоде.

Но есть и несколько любопытных моментов. Во-первых, в прошлый раз Левандовски удалили тоже на 31-й минуте — в игре девятилетней давности еще за дортмундскую «Боруссию». Во-вторых, Хесус Хиль Мансано — гроза звезд. До польского снайпера он выгонял с поля Луиса Суареса, Неймара, Бэйла, Каземиро и Месси!

Что касается игры в неравных составах, то самым активным в атаке «Барсы» стал Ферран Торрес. И если его гол не засчитали из-за офсайда, то навязанная форвардом борьба при простреле Жорди Альбы завершилась отскоком мяча на ногу сравнявшему счет Педри. А в концовке наконец-то сказал свое слово пока не оправдывающий надежд Рафинья, который недавно признался, что он просил Хави выпускать его только на правый фланг.

Учел ли это тренер — знает только он. Но бразилец вышел на типичной позиции, а забил нетипичный гол. После длинного паса Френки де Йонга ухитрился головой с линии штрафной перебросить мяч через обескураженного вратаря. Настоящий шедевр, благодаря которому «Барса» гарантировала себе сохранение лидерства к началу ЧМ-2022.

Италия: миланская засуха

Без Кварацхелии «Наполи» смог обыграть в гостях своего непосредственного конкурента — «Аталанту». И, конечно, после такого успеха победа лидера чемпионата над «Эмполи» казалась очевидной. Тем не менее, четырнадцатая команда серии А довольно уверенно сдерживали атаки неаполитанцев.

Похоже, Лучано Спаллетти просчитался, в отсутствие Хвичи дав паузу еще и Зелиньски. В итоге неаполитанцы добились своего только после серии замен, и скорее победу стоит признать вымученной. Тем более, 11-метровый Осимхен заработал в не располагавшей к тому ситуации исключительно благодаря личной самоотдаче.

Да и Лосано пробил грозу пенальтистов Викарио на тоненького. Вратарь угадал направление удара и едва не остановил мяч. Однако пропущенный гол и последовавшее вскоре удаление свели шансы «Эмполи» на сенсацию к нулю, а добили гостей опять же джокеры — добавивший к голу подачу с фланга Лосано и выстреливший в касание Зелиньски.

Не все гладко было и у «Милана», который споткнулся на команде, которая еще не побеждала в нынешнем сезоне. Хотя, в отличие от «Наполи», чемпионы наиграли на пару голов уже к середине первого тайма. Но что толку, если мяч не шел в ворота, а когда Ориги, казалось, открыл счет вскоре после перерыва, ВАР помог определить офсайд.

В концовке же «россонери» явно не хватало Жиру, который умеет решать на последних минутах. Только француза после подвига в прошлом туре удалили за сорванную в порыве эмоций футболку. А, возможно, у команды Стефано Пиоли образовался гостевой комплекс — в этом чемпионате она не смогла выиграть в четырех из семи матчей на чужих полях. За весь прошлый золотой сезон таких игр было пять.

Германия: шок для Дортмунда и баварский разгром

Проваливший начало сезона «Вольфсбург» постепенно привык к требованиям Нико Ковача, и не проигрывал с 18 сентября. Особенно впечатлили два последних матча «волков», выигранных с суммарным счетом 7:0. На кураже хозяева сумели неприятно удивить быстрым голом и «Боруссию». И это еще Рафаэл Геррейру вынес мяч из пустых ворот.

Дортмундцам же, несмотря на визуальное территориальное преимущество, чем-то вразумительным ответить не удавалось. Разве что в концовке первого тайма соперника спасла штанга. Во второй половине шансов у «шмелей» было чуть больше, однако получивший пространство для контратак «Вольфсбург» выглядел острее и закономерно закрепил свое преимущество. Похоже, паузу в чемпионате Дортмунд встретит вне первой тройки.

Игра в Мюнхене стартовала очень бодро, однако очередной гол проводящего блестящий сезон Мусиалы не смутил бременцев, и те быстро сравняли счет. А потом еще и не пропустили с пенальти, причем не реализовал его прервавший свою серию Шупо-Мотинг. Однако напор хозяев был столь силен, что остановить его было нереально, и эффектно закрутивший мяч в дальний угол Гнабри положил начало ударному отрезку.

Началось избиение «Вердера», что вылилось в хет-трик Гнабри и эффектный проход 17-летнего Теля, который забил свой третий гол в текущем сезоне. Только в бочке победного меда обнаружилась ложка дегтя в виде травмы Мане, что вдвойне неприятно в преддверии ЧМ-2022. А именно — за 12 дней до стартового матча сборной Сенегала.

Статистика дня

2 команды не побеждали в лигах топ-5 в текущем сезоне — «Кремонезе» и «Эльче».

3-й раз в текущем сезоне «Бавария» забила четыре мяча до перерыва. Еще один такой матч, и мюнхенцы повторят свой же рекорд бундеслиги времен сезона-1978/79.

5 разных футболистов забивали с пенальти в составе «Наполи». Это максимальный показатель в лигах топ-5.