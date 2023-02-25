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Сегодня, 14:25

Отбирал паспорт, таскал за волосы и превратил жизнь в ад. Бывший нападающий «Спартака» Веллитон избивал свою жену

Отдел фото «СЭ»
Веллитон и Рафаэла Карвальо.
Фото «СЭ»
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У экс-спартаковца могут быть большие проблемы.

Бразильский форвард Веллитон считается одним из лучших легионеров в истории московского «Спартака». В лучшие годы он радовал болельщиков красно-белых высокой результативностью и дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата России. Спортивные успехи на протяжении всей карьеры чередовались с громкими скандалами. Сейчас случился новый виток.

Бывшая жена игрока Рафаэла Карвальо годами терпела унижения и насилие со стороны футболиста. И в итоге обратилась в суд, предоставив множество доказательств.

Веллитон в матче за «Шарджу». Фото ФК «Шарджа»
Веллитон в матче за «Шарджу».
ФК «Шарджа»

Как рассказала девушка, самым тяжелым периодом в их отношениях стали 2017-2021 годы, когда они жили в ОАЭ. Веллитон играл за местные клубы, пара официально расписалась, но вместе с тем футболист регулярно срывался на свою жену. После нападений он прятал ее паспорт, отбирал деньги и ломал телефоны.

Рафаэла Карвальо. Фото Соцсети
Рафаэла Карвальо.
Фото Соцсети

В подтверждение своих слов Рафаэла показала скриншоты побоев, которые она собирала за все эти годы — многочисленные синяки, вырванные волосы, разбитые гаджеты. После очередной ссоры на еще целом телефоне девушки оказалось 70 пропущенных подряд звонков от Веллитона. И унижающие переписки, в которых обвиняемый был уверен в своей безнаказанности и писал сообщения в духе «ударил — значит заслужила».

Следы избиений Веллитона на теле бывшей жены. Фото из соцсетей Рафаэлы Карвальо
Фото из соцсетей Рафаэлы Карвальо
Следы избиений Веллитона на теле бывшей жены. Фото из соцсетей Рафаэлы Карвальо
Фото из соцсетей Рафаэлы Карвальо

Рассказать обо всем Карвальо заставил страх за собственную жизнь. «Он все еще преследует меня, и уже несколько недель близкие ему люди пишут мне угрозы. Один уверял меня, что моя жизнь превратится в ад», — говорит Рафаэла.

Теперь в произошедшем будут разбираться следователи и суд. Рафаэла подала четыре иска в Бразилии и еще несколько за ее пределами. Сам футболист в разговоре со следователями попытался оправдаться и рассказал, что страдал алкоголизмом. Бывшая жена подтвердила это, но с уточнением, что вспышки агрессии и насилия, происходившие на протяжении шести лет, далеко не всегда были связаны с употреблением горячительных напитков.

Веллитон Соарес де Мораис (Веллитон)
фото
ФК Спартак (Москва)
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