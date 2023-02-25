Отбирал паспорт, таскал за волосы и превратил жизнь в ад. Бывший нападающий «Спартака» Веллитон избивал свою жену

У экс-спартаковца могут быть большие проблемы.

Бразильский форвард Веллитон считается одним из лучших легионеров в истории московского «Спартака». В лучшие годы он радовал болельщиков красно-белых высокой результативностью и дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата России. Спортивные успехи на протяжении всей карьеры чередовались с громкими скандалами. Сейчас случился новый виток.

Бывшая жена игрока Рафаэла Карвальо годами терпела унижения и насилие со стороны футболиста. И в итоге обратилась в суд, предоставив множество доказательств.

Веллитон в матче за «Шарджу». ФК «Шарджа»

Как рассказала девушка, самым тяжелым периодом в их отношениях стали 2017-2021 годы, когда они жили в ОАЭ. Веллитон играл за местные клубы, пара официально расписалась, но вместе с тем футболист регулярно срывался на свою жену. После нападений он прятал ее паспорт, отбирал деньги и ломал телефоны.

Рафаэла Карвальо. Фото Соцсети

В подтверждение своих слов Рафаэла показала скриншоты побоев, которые она собирала за все эти годы — многочисленные синяки, вырванные волосы, разбитые гаджеты. После очередной ссоры на еще целом телефоне девушки оказалось 70 пропущенных подряд звонков от Веллитона. И унижающие переписки, в которых обвиняемый был уверен в своей безнаказанности и писал сообщения в духе «ударил — значит заслужила».

Фото из соцсетей Рафаэлы Карвальо

Фото из соцсетей Рафаэлы Карвальо

Рассказать обо всем Карвальо заставил страх за собственную жизнь. «Он все еще преследует меня, и уже несколько недель близкие ему люди пишут мне угрозы. Один уверял меня, что моя жизнь превратится в ад», — говорит Рафаэла.

Теперь в произошедшем будут разбираться следователи и суд. Рафаэла подала четыре иска в Бразилии и еще несколько за ее пределами. Сам футболист в разговоре со следователями попытался оправдаться и рассказал, что страдал алкоголизмом. Бывшая жена подтвердила это, но с уточнением, что вспышки агрессии и насилия, происходившие на протяжении шести лет, далеко не всегда были связаны с употреблением горячительных напитков.