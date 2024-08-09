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Сегодня, 17:10

Празднование как у Аршавина и нацистские приветствия. Как футболистов дисквалифицировали за политические жесты

УЕФА дисквалифицировал Морату и Родри за политическую кричалку
Оскар Финк
Приглашенный автор
Празднование Ахмеда Абдула Захера, Альваро Мората.
Фото Скриншот видео, Global Look Press
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От Паоло Ди Канио до Родри и Мораты.

Можно ли полностью отделить политику от спорта — вечный вопрос. Универсального решения не нашел никто, но профессиональное сообщество показывает нетерпимость к политическим жестам. Скандалов хватило даже на минувшем Евро: оскорбительные кричалки Мирлинда Даку, «волчий салют» Мериха Демирала и, наконец, празднования сборной Испании.

Чемпионы организовали мощную вечеринку: Альваро Мората по очереди вызывал на сцену каждого под овации тысяч зрителей. Ничто не предвещало беды, пока не появился Родри. Что сказать, даже у мозга команды иногда случаются помутнения. Эйфория захлестнула, и Родри начал скандировать: «Гибралтар — испанский!» К нему присоединился и Мората. За это УЕФА дисквалифицировал игроков на один матч.

Такие санкции — не новая история. Вспомним самые запоминающиеся случаи.

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Отпраздновал как Аршавин — бан на год

Ноябрь 2013 года. Финал африканской Лиги чемпионов. Египтянин Ахмед Абдул Захер забил решающий мяч и принес победу каирскому «Аль-Ахли». Громадный успех омрачился жестом игрока — после гола Захер показал четыре пальца. Совсем как Аршавин после покера на «Энфилде», но смысл жеста египтянина был совсем другим.

Четыре выставленных пальца в то время ассоциировались со свергнутым президентом Египта Мохаммедом Морси и являлись символом оппозиции в стране. Более того, жест отсылал к ужасной трагедии — за три месяца до матча сторонники Морси схлестнулись с армией правительства у мечети Рабии аль-Адавии, погибли сотни людей.

Футболист объяснился: политического мотива не было, только дань памяти погибшим. Агент добавлял: в ходе кровопролития у мечети погиб друг Ахмеда, так что это и его личная трагедия.

Но на родине выходку Захера не оценили. «Аль-Ахли» тут же выставил звезду на продажу, хотя по контракту Ахмеду оставалось еще четыре года в клубе, и запретил игроку участвовать в декабрьском клубном чемпионате мира — редком для африканцев шансе сыграть с топ-командами с других континентов. Клуб также лишил Захера премии за выигрыш ЛЧ.

Игрок написал письмо с извинениями, но это тоже не помогло. Ахмеду запретили выступать за сборную на протяжении года и отстранили от внутренних соревнований на три месяца.

Гиоргос Катидис.
Фото из соцсетей Гиоргоса Катидиса

Пожизненная дисквалификация за нацистский жест

За полгода до египетского инцидента в Греции разразился еще более крупный скандал. 20-летний Гиоргос Катидис забил за афинский АЕК, подбежал к трибуне и исполнил нацистское приветствие. Это заметили во всем мире. Осознав масштаб возмущения, игрок стал уверять, что не знал значение жеста и никогда бы не показал его, если бы был проинформирован. За Гиоргоса вступился немецкий тренер АЕКа: «Он молодой пацан, у которого нет политических убеждений. Наверняка он увидел это приветствие в интернете или еще где-то и повторил без осознания его значения».

Но реакция греческой ассоциации была жесткой: пожизненное отстранение от матчей за сборную страны. Это решение не поменяли, несмотря на развернутые извинения Катидиса и его статус одного из самых талантливых игроков поколения (был капитаном молодежной сборной). Гиоргос принял наказание и попросил исключить себя из команды.

«Я допустил ошибку и должен заплатить за нее сам, АЕК не несет ответственности. Поэтому я решил отстранить себя от команды — осознал, как сильно осквернил историю клуба», — признался футболист.

Паоло ди Канио.
Фото Global Look Press

Фашистские замашки Ди Канио

Прочитав историю Катидиса, Паоло ди Канио просто бы улыбнулся. В свое время нападающий не раз приветствовал трибуны этим жестом, но отделался штрафом и дисквалификацией на один матч в декабре 2005 года. Более того, Ди Канио не скрывал симпатии к фашистской идеологии. Правда, в это же время Паоло называл свой жест обычным приветствием для друзей и знакомых, а не политическим высказыванием.

Легенда «Ювентуса» Лилиан Тюрам однажды рассказал, как Ди Канио подошел к нему перед игрой и объяснил, что жест отсылает к приветствию из Древнего Рима и никак не связан с идеологией фашизма. Двусмысленные заявления Ди Канио не помогали его репутации: в дело вмешался тогдашний президент ФИФА Зепп Блаттер. Он угрожал пожизненной дисквалификацией для игрока, но этого так и не случилось.

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В будущем, уже по ходу тренерской карьеры, Паоло и вовсе отрекся от фашистских убеждений. Его назначение в «Сандерленд» навело много шума: один из директоров клуба демонстративно подал в отставку, а СМИ четвертовали решение в своих материалах.

Тогда Ди Канио выступил с заявлением, где отверг принадлежность к какой-либо политической организации и обвинения в фашизме и расизме.

Альваро Мората
Родриго Эрнандес Касканте (Родри)
Паоло Ди Канио
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