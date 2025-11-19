Видео
19 ноября, 23:15

«Неудачная шутка». Игрока сборной Норвегии приговорили к условному тюремному сроку за отправку детского порно

Норвежский футболист Шельдеруп получил условный срок за распространение детской порнографии
Егор Сергеев
корреспондент
Андреас Шельдеруп.
Фото Reuters
Прокурор требовал больше двух недель реального заключения.

Вингер португальской «Бенфики» и сборной Норвегии Андреас Шельдеруп получил условный срок за распространение видео сексуального характера с участием несовершеннолетней. Футболист признал вину в суде, сообщает Aftonbladet со ссылкой на VG.

Что он сказал в суде

21-летний полузащитник предстал перед судом в Копенгагене, где сообщил, что переслал интимное видео с несовершеннолетней друзьям в качестве шутки, не предполагая сексуального подтекста.

«Я получил видео в соцсетях как неудачную шутку. Переслал его группе из четырех друзей и таким образом распространил эту шутку», — заявил в суде Шельдеруп, который тогда выступал за датский «Норшелланн».

Прокурор требовал 20 дней реального заключения. Суд приговорил игрока к 14 дням тюрьмы условно с годом испытательного срока.

Андреас Шельдеруп.Скандал в Португалии: форвард «Бенфики» обвиняется в распространении детского порно

Поддержка от «Бенфики» и сборной

Инцидент произошел два года назад. По данным следствия, Шельдеруп нарушил статью 235 Уголовного кодекса Дании, касающуюся распространения материалов сексуального характера с участием лиц младше 18 лет. Он переслал ролик, не просмотрев его полностью. Когда один из друзей указал на незаконность таких материалов, Андреас удалил видео.

Сам футболист так рассказывал о случившемся в соцсетях:

«Полиция связалась со мной в начале этого года и официально предъявила обвинение. Я полностью беру ответственность на себя и сожалею о содеянном. К сожалению, в тот момент я не подумал о последствиях и о том, что это может быть противозаконно. Я не намеревался ничего распространять или причинять вред тем, кто причастен. Это была глупая разовая ошибка».

Андреас Шельдеруп.
Фото Reuters

«Бенфика» выразила вингеру поддержку в связи с произошедшим. Тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен назвал поступок игрока крайне глупым, но также заступился за него.

«Я рад, что он ясно выразил сожаление о случившемся и о тех, кого это коснулось. Он признал содеянное, взял на себя ответственность и понесет наказание. У меня нет сомнений, что он сделал выводы и больше никогда не поступит подобным образом», — цитирует его VG.

Сборная Норвегии празднует выход на&nbsp;ЧМ-2026 после матча с&nbsp;Италией (4:1) 16&nbsp;ноября.Норвегия наконец-то созрела! Холанн с компанией не заметили Италию и готовятся зажечь на ЧМ-2026

Ждем на чемпионате мира?

Шельдеруп — 21-летний вингер Бенфики и сборной Норвегии. В нынешнем сезоне он провел 17 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. Контракт с клубом действует до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает игрока в 15 миллионов евро.

Во время ноябрьской международной паузы Шельдеруп сыграл за сборную Норвегии в матче отборочного турнира чемпионата мира с Эстонией (4:1) и остался в запасе в игре с Италией (4:1). Скандинавы заняли первое место в группе и напрямую вышли в финальную стадию ЧМ-2026. Вероятно, Шельдеруп поедет на турнир следующим летом.

