В прощальном матче Месси проиграл команде Кофрие, Головин и «Монако» без еврокубков, «Лейпциг» сохранил Кубок Германии

Главные события субботы в европейском футболе.

Франция: матч в поддержку Рико

Кристоф Гальтье в четверг немного поторопил события, сообщив, что матч с «Клермоном» станет для Месси прощальным в составе «ПСЖ». Сути это не меняло, однако подача информации на обычной пресс-конференции для игрока такой величины выглядела странно. Обычно бывает, как с Серхио Рамосом, в случае с которым в пятницу клуб и футболист обменялись словами благодарности.

Также, впрочем, случилось и с Месси, но уже в субботу. А проговорившийся раньше времени Гальтье, которому прочат уход из клуба после единственного сезона в столице, испортил торжественность момента. Все, что можно было сказать и написать по этому поводу, прозвучало двумя днями ранее. Оставалось только увидеть, как сложится на «Парк де Пренс».

На поле Месси и Рамос, как, впрочем, и остальные их одноклубники, вышли в сопровождении своих детей. Причем все игроки облачились в футболки, где вместо привычных фамилий было написано имя находящегося в тяжелом состоянии после несчастного случая Серхио Рико. Кроме того, гигантская футболка с 16-м номером испанского вратаря была растянута на одной из трибун.

Игру же с центра начал Месси, а несколько минут спустя ему едва не пришлось повторить данную процедуру. Однако Рамос еще до вердикта ВАР показал, что гол «Клермона» засчитывать нельзя из-за игры рукой. Зато сам испанец все сделал по правилам, в фирменном стиле замкнув головой подачу Витиньи. Когда же в ворота гостей назначили пенальти, его исполнял не Месси, как можно было ожидать, а Мбаппе.

Но, кажется, парижанам от такого легкого успеха стало скучно, и Верратти допустил едва ли не самую глупую ошибку сезона. Находясь в паре метров от ворот, он отдал такой неудачный пас Доннарумме, что фактически ассистировал сопернику. Затем попадание мяча в руку привело к назначению пенальти уже в парижские ворота. И пусть соперник в них с «точки» не попал, к перерыву счет сравнялся, а в целом происходившее напоминало неоднозначный сезон «ПСЖ» в миниатюре.

Это, кстати, касается и массы упущенных моментов. Главный промах вечера на счету Месси, для которого Мбаппе, казалось, сделал все. Обычно из этой позиции Лео кладет десять из десяти, но тут запустил мяч в направлении трибун. Еще один удар аргентинца из нижнего угла вытащил вратарь, а в ответ никогда не побеждавший французского гегемона «Клермон» забил в третий раз!

Бывший спартаковец Кофрие стал одним из тех, кто вписал новую главу в истории скоромного клуба. А Месси так и не простился с Парижем красиво. На третьей добавленной минуте вратарь вытянул из «девятки» его удар со штрафного. Впереди у Лео новая жизнь, а «ПСЖ» летом ждет перезагрузка.

Даже в кризисном состоянии большую часть ключевого отрезка чемпионата «Монако» был хозяином своей судьбы. Однако поражение в Ренне в прошлом туре сделало монегасков заложниками конкурентов. В большей степени от них зависело — будут ли осенью на Лазурном берегу еврокубки или пропускавшему игру из-за мышечного дискомфорта Александру Головину придется довольствоваться внутренними турнирами.

Проблема заключалась в том, что «Лилль» отправился в гости к уже вылетевшему «Труа», да и мотивация «Бреста», с которым встречался «Ренн», тоже вызывала сомнения. Тем не менее, к перерыву надежда «Монако» еще жила благодаря тому, что в «Труа» пытался громко хлопнуть дверью и сохранял на табло нули. Вот только и на «Луи II» наблюдалась аналогичная картина, и показательно, что вскоре после начала второго тайма Филипп Клеман поменял созидателей Минамино и Бен Сегира на Эмболо и Диопа.

Если смотреть исключительно на хронометраж матчей, произошло это через минуту после того, как защитник Диаките все же вывел «Лилль» вперед. У «Ренна» же все было хорошо благодаря дублю Буриго. Помощь пришла от бывшего игрока «Монако» Рони Лопеша, сравнявшего счет в Труа. Только сами красно-белые практически синхронно пропустили от «Тулузы». И хотя Бен Йеддер счет сравнял, вместо гола, открывавшего дверь в Европу, княжеская команда пропустила еще. Она просто не заслужила красивой развязки, безобразно отыграв вторую часть сезона. Похоже, время потерявшего контроль Клемана подошло к концу.

Германия: бенефис Нкунку

Конечно, с точки зрения глобального внимания к финалу Кубка Германии идеальным получилось бы немецкое класико между «Баварией» и «Боруссией». Однако два топ-клуба после схватки за чемпионство отправились в отпуск, а игра в Берлине изначально была буквально пропитана кубковым духом.

«Лейпциг» — действующий обладатель трофея и самая успешная команда второго по статусу национального турнира последней пятилетки. Как раз перед началом этого периода свой пятый кубок выиграл «Айнтрахт», чаще которого в финалах играла только «Бавария». Так что искрило и на поле, и на трибунах, где фанаты зажгли так, что начало второго тайма пришлось отложить.

Чего не хватало субботней игре, так это забитых мячей. Хотя моменты для взятия ворот были у обеих команд. Некоторые можно было назвать очевидными, а мяч в сетке оказался в прямо противоположной ситуации. Нкунку повезло с рикошетом, который поставил в тупик уже завалившегося в противоположную сторону Траппа.

Это сломало «Айнтрахт», тогда как «быки» лишь прибавляли, и в концовке Нкунку выкатил мяч под удар удвоившему счет Собослои. Француз — настоящий кубковый герой. Год назад его гол привел к триумфальной серии пенальти. Сейчас два результативных балла позволили сохранить кубок, завоевав второй трофей в истории молодого клуба.

Статистика дня

1 сухой матч провел за весь сезон «Труа». Это худший результат в лиге 1 с 1961 года.

9-й раз проиграл в финале Кубка Англии «Манчестер Юнайтед». Это — национальный рекорд.

23 гола головой забил форвард «Ниццы» Ляборд. Это лучший показатель в чемпионате Франции за период с 2006 года.

39 лет и 136 дней — возраст защитника «Айнтрахта» Хасебе, который стал самым возрастным участником финала Кубка Германии.

150 мячей во всех матчах сезона забил «Манчестер Сити». «Горожане» добрались до этой отметки в третий раз.