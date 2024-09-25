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«Говорят, все хорошее заканчивается». Варан внезапно завершил карьеру в 31 год

Рафаэль Варан объявил о завершении карьеры в 31 год
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Рафаэль Варан на чемпионате мира-2022.
Фото Global Look Press
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Принял непростое решение из-за травм.

Экс-защитник «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан принял решение завершить карьеру. Француз выступил с обращением к фанатам в соцсетях, при этом упомянув, что останется в «Комо» — но не раскрыл, в каком качестве.

«Говорят, все хорошее заканчивается, — начал Варан. — Я падал и вставал тысячу раз, но сейчас наступил момент остановиться и повесить мои бутсы. Говорю «пока» болельщикам каждого клуба, за который я выступал, одноклубникам, тренерам и персоналу... От всего сердца говорю «спасибо» за то, что сделали мое путешествие намного более особенным, чем я мог представить в самых смелых мечтах. Спасибо, футбол. С любовью, Рафа».

Еще недавно Варан был топом

Рафаэлю Варану всего 31 — прекрасный возраст для игры на топ-уровне. Еще несколько лет назад его переход из «Реала» в «Манчестер Юнайтед» примерно за 40 миллионов евро воспринимался не как уход «старичка» (ему было всего 28 лет), а как грандиозный трансфер.

Медиа тогда писали, что Варан созрел для игры в сильнейшей лиге мира. С «Реалом» француз выиграл все — от ла лиги до Лиги чемпионов (все — по несколько раз). Да и со сборной Франции Рафаэль становился чемпионом мира в России. «Манчестер Юнайтед» должен был стать новым этапом, но вместо этого стал последним.

Варана замучили травмы — за три сезона он пропустил больше 40 матчей. Причем по совершенно разным причинам: травмы паха, подколенного сухожилия, колена, лодыжки, а также коронавирус и проблемы с желудком. Неудивительно, что в «МЮ» не договорились с Рафаэлем о новом контракте — по старому он получал 340 тысяч фунтов в неделю, что не устраивало клуб. Заниженные условия не понравились уже футболисту, и он ушел в статусе свободного агента.

«Я влюбился в «Юнайтед» и болельщиков клуба. До конца жизни это место будет для меня особенным», — заявил Варан на прощание.

Фото Global Look Press

Варана ждали в «Комо» Фабрегаса — но снова помешали травмы

Француз, еще несколько лет назад выбиравший исключительно из топовых клубов, в одночасье стал почти никому не нужен. На выручку пришел главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас, который пригласил Рафаэля в серию А.

«Варан — особенный игрок, и его подписание является доказательством амбиций нашего клуба. Он многое выиграл за свою карьеру, и опыт, который он приобрел в двух лучших лигах мира, нельзя недооценивать. Я не могу дождаться, когда начну с ним работать», — говорил тренер.

Рафаэль подписал контракт на два сезона с возможностью продления. «То, что меня убедило, — это интересный проект. Для меня это также возможность помочь клубу достичь определенных целей, реализовать мои личные амбиции и попробовать новые вызовы. Сеск, конечно, сыграл важную роль в том, чтобы убедить меня», — говорил футболист.

Но сыграть за новый клуб толком не получилось — в дебютном матче против «Сампдории» 11 августа Варан получил травму в середине первого тайма и с тех пор не появлялся на поле. И теперь прославленный француз завершает карьеру в 31 год.

Рафаэль Варан
Футбол
Сборная Франции по футболу
ФК Комо
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Реал

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