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Сегодня, 14:00

Голливудская интрига в Италии и подвисший «Челси». Расклады и итоги топ-5 лиг

«Рома» может стать шестой итальянской командой в Лиге чемпионов-2024/25
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Пауло Дибала, Коул Палмер.
Фото «СЭ»
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Сезон-2023/24 получился по-настоящему огненным.

Футбольный сезон находится на финишной прямой: большинство чемпионатов уже завершилось, победители и лузеры определены, места в еврокубках тоже расписаны. Но все же почти во всех странах еще остались крупицы важных матчей, в которых определятся судьбы нескольких команд. Сейчас расскажем, какие именно.

Англия

АПЛ подарила один из самых увлекательных сезонов последних лет. Еще в марте на чемпионство претендовали три команды — «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Ливерпуль». Чуть позже мерсисайдцы отвалились, но зато борьба между «горожанами» и «канонирами» сохранилась до последнего тура. В нем, правда, команда Пепа Гвардиолы очень быстро убила интригу и завоевала четвертое золото подряд — впервые в истории премьер-лиги.

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Оставшиеся места в Лиге чемпионов забрали «Арсенал», «Ливерпуль» и «Астон Вилла», которая вернулась в турнир спустя 41 год. Пятую строчку и путевку в Лигу Европы оформил «Тоттенхэм», также в еврокубки после годичного перерыва ворвался «Челси». При этом синие почти три четверти сезона болтались в районе 10-го места, но мощно накатили на финише и замкнули топ-6. Правда, руководство клуба не впечатлилось и все равно уволило главного тренера Маурисио Почеттино.

В какой именно турнир отправится «Челси», станет ясно после финала Кубка Англии 25 мая, в котором второй год подряд пройдет манчестерское дерби. В случае победы «МЮ», закончившего АПЛ восьмым, «Челси» отправится в Лигу конференций. Если же «красные дьяволы» проиграют, то синие поедут в Лигу Европы, а в Лигу конференций попадет пришвартовавшийся седьмым «Ньюкасл». Вылетели из премьер-лиги «Лутон», «Бернли» и «Шеффилд Юнайтед». Им на смену поднялись «Лестер» и «Ипсвич». Компанию им составит либо «Лидс», либо «Саутгемптон» — финал плей-офф пройдет 26 мая.

Испания

В ла лиге интриги было куда меньше — если в первой половине сезона «Жирона» еще вела чемпионскую гонку с «Реалом», то далее отвалилась и финишировала даже ниже «Барселоны». «Реал» же оформил рекордное 36-е золото уже в 34-м туре. При этом командам осталось провести по одной игре, а мадридцам 1 июня еще предстоит финал Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии».

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За тур до конца отрыв бланкос от «Барселоны» составляет 12 очков. Места в зоне еврокубков уже распределены и больше никак не изменятся: «Жирона» и «Атлетико» вместе с «Реалом» и «Барсой» попали в Лигу чемпионов, «Атлетик» и «Реал Сосьедад» отправятся в Лигу Европы, «Бетис» — в Лигу конференций. Правда, положение может измениться не по футбольным причинам: «Жирона» и «Ман Сити» имеют одних и тех же владельцев, из-за чего им запрещено выступать в одном турнире. Чтобы выступить в ЛЧ, каталонцы до 3 июня должны доказать УЕФА независимость от «горожан».

В зоне вылета тоже все статично, никакой интриги на последний тур чемпионата не осталось. В сегунду спустятся «Кадис», «Гранада» и «Альмерия». Пока неизвестно, кто именно займет их места в элите. За два тура до финиша второго дивизиона на прямое повышение претендует сразу несколько команд

Италия

В серии А чемпион тоже определился задолго до завершения сезона — «Интер» оформил юбилейное, 20-е золото еще в 33-м туре после победы в дерби над «Миланом» (2:1). Однако на финиш чемпионата осталась горячая интрига — Италия при определенном раскладе может первой в истории отправить в Лигу чемпионов сразу шесть команд.

Если «Аталанта» по завершении сезона останется пятой, то идущая шестой «Рома» отправится в Лигу чемпионов. В случае повышения бергамасков на четвертую или третью строчку в ЛЧ из серии А отправится все так же пять команд. Надежда у римлян точно есть: подопечные Джана Пьеро Гасперини отстают от идущих выше «Болоньи» и «Ювентуса» на два очка. Они в последнем туре встречаются с не самыми сильными «Монцей» и «Дженоа».

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Правда, по потерянным очкам «Аталанта» уже сейчас находится на третьей строчке — имеет игру в запасе относительно «Болоньи» и «Юве». Последний матч в сезоне бергамаски проведут только 2 июня — уже после финалов Лиги конференций и Лиги чемпионов, спустя неделю после заключительного тура серии А. Победитель Лиги Европы встретится с «Фиорентиной», которая перед этим сыграет в решающем матче ЛК. Эта отложенная с марта игра точно повлияет на расположение команд в верхней половине таблицы.

Оставшиеся путевки в еврокубки разобрали «Лацио» (пока — Лига Европы) и как раз «Фиорентина» (пока — Лига конференций). Правда, тут есть еще одна интрига. «Фиалки» в случае победы в финале Лиги конференций 29 мая получат путевку в турнир рангом выше и сделают девятую строчку серии А еврокубковой — за нее сейчас сражаются «Торино» и «Наполи». У туринцев на одно очко больше, и в последнем туре они встретятся как раз с «Аталантой», неаполитанцам будет противостоять «Лечче».

Борьба в Италии сохраняется даже в зоне вылета. «Сассуоло» и «Салернитана» уже точно отправятся в серию B, но еще неизвестно, кто составит им компанию — «Эмполи» (33 очка), «Удинезе» (34) или «Фрозиноне» (35). В последнем туре «маленькие зебры» встретятся как раз с «канарейками» — голливудская развязка.

Германия

Бундеслига тоже уже закончилась — «Байер» прервал 11-летнюю гегемонию «Баварии» и за пять туров до финиша оформил чемпионство. Мюнхенцы же впервые с сезона-2010/11 не закончили даже в топ-2 — «Штутгарт» объехал их в последнем туре. Вместе с этой тройкой места в Лиге чемпионов получили «Лейпциг» и «Боруссия», которая 1 июня встретится в финале ЛЧ с «Реалом».

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Также в еврокубки точно отобрались «Айнтрахт» и «Хоффенхайм». В Лигу конференций может отправиться и дебютант бундеслиги «Хайденхайм», закончивший сезон восьмым. Для этого команде необходима победа «Байера» в финале Кубка Германии 25 мая. Такой расклад выглядит весьма реалистичным, ведь подопечным Хаби Алонсо противостоит «Кайзерслаутерн» со дна второй бундеслиги.

Франция

Лига 1 тоже уже ушла на каникулы. Чемпионом уже в 31-м туре в третий раз подряд стал «ПСЖ». Вместе с парижанами в топ-3 припарковались «Монако» и «Брест», получив прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов. В квалификации турнира сразится закончивший четвертым «Лилль». Также позиции в еврокубках получили «Ницца» и «Лион», который мощно прибавил во второй половине сезона — еще осенью команда шла в зоне вылета.

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25 мая пройдет финал Кубка Франции между «ПСЖ» и «Лионом», который тоже может повлиять на расклады в континентальных турнирах. В случае победы парижан активируется седьмая строчка, с которой «Ланс» в таком случае отправится в Лигу конференций.

Вылетели из лиги 1 «Лорьян» и «Клермон». «Метц» же сразится в плей-офф за сохранение прописки во французской элите.

Футбол
ФК Аталанта
ФК Рома
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