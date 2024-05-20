У «МЮ» последний шанс попасть в ЛЕ, Италия получит 9 путевок в еврокубки? Итоги и интриги в топ-5 лиг Европы

Самая интересная развязка — в серии А.

АПЛ

В Англии все стабильно: «Манчестер Сити» стал чемпионом в четвертый раз подряд. Это первый подобный случай за всю историю английского футбола.

«Арсенал» снова второй, как и в прошлом сезоне. Теперь уже точно можно констатировать: чемпионство было упущено после поражения от «Астон Виллы» (0:2). Это единственная осечка лондонцев в 2024 году.

Юргену Клоппу не удался последний танец в «Ливерпуле». Немец покинул «Энфилд», войдя в историю как единственный тренер клуба, выигравший АПЛ, Лигу чемпионов, Кубок Англии и Кубок лиги. Следующие надежды болельщиков будут связаны с Арне Слотом.

Помимо «Сити», «Арсенала» и «Ливерпуля», в Лигу чемпионов попала «Астон Вилла». Унаи Эмери вывел бирмингемцев в главный европейский клубный турнир впервые за 41 год.

Путевку в Лигу Европы получил «Тоттенхэм». Если «Манчестер Юнайтед» обыграет «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии, то манкунианцы тоже отправятся в ЛЕ, а «Челси», финишировавший шестым, получит билет в Лигу конференций. Если же Кубок выиграет «Сити», то путевка в Лигу Европы перейдет «Челси», а в Лигу конференций отправится седьмой «Ньюкасл».

«Лутон Таун», «Бернли» и «Шеффилд Юнайтед» вылетели из АПЛ. Из чемпионшипа прибудут «Лестер», «Ипсвич» и победитель пары плей-офф «Лидс» — «Саутгемптон».

Ла лига

В Испании командам осталось сыграть еще один тур, но интриг никаких нет: ни в верхней части таблицы, ни в нижней.

«Реал» уверенно забрал титул за несколько матчей до финиша. Для мадридцев этот трофей стал 36-м в истории. Отпраздновали по-королевски: устроили торжественный парад в центре города, Карло Анчелотти на крыше автобуса взял в рот сигару в окружении игроков команды, повторив известное фото 2022 года.

«Барселона» финишировала второй, обогнав в концовке главную сенсацию этого сезона ла лиги — «Жирону». Несмотря на неопределенность с будущим Хави, каталонцам удалось завершить чемпионат на мажорной ноте. Кто будет тренировать сине-гранатовых дальше — до сих пор загадка.

Для «Жироны» третье место, безусловно, является феноменальным успехом. Посмотрим, как решится вопрос с участием команды в Лиге чемпионов. Клуб принадлежит City Football Group, как и «Манчестер Сити». «Жирона» должна будет доказать свою организационную независимость от «Сити», чтобы получить допуск к турниру.

Еще один представитель Испании в Лиге чемпионов в следующем сезоне — мадридский «Атлетико». Команда под руководством Диего Симеоне будет участвовать в турнире в 12-м сезоне подряд.

В Лиге Европы выступят «Атлетик», занявший пятую строчку, и финишировавший шестым «Реал Сосьедад», за который выступает Арсен Захарян.

«Бетис», ставший седьмым, благодаря победе «Атлетика» в Кубке Испании получил право выступить в квалификации Лиги конференций.

«Кадис», «Гранада» и «Альмерия» покидают элитный дивизион. Кто сыграет вместо них в следующем сезоне, пока неизвестно. В сегунде интрига еще жива.

Серия А

Единственная лига из топ-5, где еще осталась интрига. С золотыми медалями все давно понятно — «Интер» смел все и всех на своем пути. От «Милана» второе место уже тоже никуда не уплывет.

Ожесточенная борьба сейчас ведется за третье место: «Болонья», «Ювентус» и «Аталанта» претендуют на бронзу и сыграют еще два матча. Самое интересное впереди.

Обстоятельства сложились так, что в еврокубках от Италии может оказаться до девяти команд. Пока ситуация следующая: «Интер», «Милан», «Болонья», «Ювентус» и «Аталанта» отправляются в Лигу чемпионов, «Рома» и «Лацио» — в Лигу Европы, а «Фиорентина» — в Лигу конференций. Но загвоздка в том, что бергамаски и «фиалки» сыграют в финалах еврокубков и могут изменить расклады.

Поражения «Аталанты» и «Фиорентины». Тогда Италия получит восемь команд в еврокубках: пять в ЛЧ, две в ЛЕ и одну в ЛК.

Победа «Аталанты» и поражение «Фиорентины». В этом случае у серии А может быть шесть команд в ЛЧ-2024/25 — если бергамаски останутся на пятом месте в чемпионате (которое занимают сейчас), то дадут билет в главный еврокубок еще и «Роме».

Победа «Фиорентины» и поражение «Аталанты». Если «фиалки» побеждают, то Италия получает восемь мест в Европе. Пять первых команд — в ЛЧ, две — в ЛЕ, одна — в ЛК.

Победы «Аталанты» и «Фиорентины». При этом раскладе у Италии будет девять команд в еврокубках. Шесть команд в ЛЧ (если «Аталанта» останется на пятом месте в чемпионате), две — в ЛЕ и одна — в ЛК.

Что касается нижней части таблицы, то тут еще тоже не все решено. «Салернитана» и «Сассуоло» уже точно отправятся в серию Б, а «Эмполи» имеет все шансы спастись.

В серию А вышли «Парма» и «Комо». Судьба третьей путевки пока не определена.

Бундеслига

Непобедимый «Байер» уверенно забрал салатницу в Германии впервые за 119-летнюю историю клуба. Хаби Алонсо совершил самое настоящее чудо, прервав многолетнюю гегемонию «Баварии». Впереди у «аспириновых» матчи в Кубке и Лиге Европы. Есть шанс сделать требл.

Второе место неожиданно занял «Штутгарт». Об этой команде незаслуженно мало говорили по ходу сезона. Во всем виноват «Байер», перформанс команды Алонсо затмил успехи остальных.

«Бавария» провалила сезон, став лишь третьей. Дальнейшее будущее Тухеля все еще под вопросом.

Помимо «Байера», «Штутгарта» и «Баварии», в Лиге чемпионов выступят «РБ Лейпциг» и «Боруссия» Дортмунд.

В Лигу Европы попал «Айнтрахт». Однако клуб из Франкфурта может выступить в Лиге чемпионов, если «Боруссия» победит в финале мадридский «Реал».

В случае победы «Байера» в финале Кубка Германии «Хоффенхайм» выступит в ЛЕ, а место в Лиге конференций получит «Хайденхайм». Если победит «Кайзерслаутерн», то именно команда из второй лиги попадет в ЛЕ, а «Хоффенхайм» сыграет в ЛК.

Прощаются с бундеслигой «Дармштадт» и «Кельн». В стыковых матчах «Бохум» сыграет с «Фортуной» Дюссельдорф.

Лига 1

«ПСЖ» забрал чемпионство, опередив «Монако» со второго места на шесть очков. Команда Александра Головина вернулась в Лигу чемпионов впервые с сезона-2018/19.

Главная сенсация этого сезона во Франции — «Брест», замкнувший топ-3. Скромный клуб из одноименного города впервые в истории сыграет в Лиге чемпионов, причем сразу на групповом этапе. «Лилль» начнет в квалификации турнира.

«Ницца» вышла в групповой этап Лиги Европы. Как и «Лион», так как играет в финале Кубка Франции с «ПСЖ». Победа в турнире дает проход в ЛЕ, однако парижане, выиграв чемпионат, выступят в Лиге чемпионов, поэтому путевка даже в случае поражения достанется лионцам.

«Ланс» представит Францию в Лиге конференций.

«Лорьян» и «Клермон» покинули элитный дивизион, вместо них зайдут «Осер» и «Анже». «Метц» ждет своего соперника по стыкам.