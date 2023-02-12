«Реал» устроил шоу в финале, «Арсенал» буксует в преддверии матча с «Ман Сити», «Унион» не отстает от «Баварии»

Главные события субботы в европейском футболе и на клубном чемпионате мира.

Книга рекордов Мадрида

Европа по-прежнему доминирует на клубных чемпионатах мира, не уступая трофей этого турнира с 2012 года, когда «Коринтианс» взял верх над «Челси». «Реал» — самая успешная команда КЧМ, в субботу выигравшая свой пятый трофей. Интересно, что на этот раз мадридцы сначала превзошли самую титулованную команду Африки, а в финале — выигравший рекордные в истории четыре азиатских Лиги чемпионов «Аль-Хиляль».

При этом саудовская команда не желала ограничиваться сенсационной победой над «Фламенго» и пыталась сделать все, чтобы не превратить финальную игру в проходное событие. На голы Винисиуса Жуниора и Вальверде смог ответить умчавшийся от защитников Марега, Но было видно, что в нужный момент «Реал» прибавит и возьмет свое. Это и продемонстрировал шикарный пас Винисиуса под замыкание вернувшемуся в строй Бензема.

Дальше все перешло в режим доигровки. Не банальной, а очень яркой — на радость заполнившим стадион в Рабате болельщикам. Как поклонникам «Королевского клуба», так и болевшим за «Аль-Хиляль», которых осчастливил дубль аргентинца Вьетто. Ну а чемпионы переписали книгу рекордов. Кроос, побеждавший на турнире еще и с «Баварией», уже шестикратный чемпион. И как же без нового достижения Карло Анчелотти — первого тренера, трижды победившего на клубном чемпионате мира!

Англия: унижение «Тоттенхэма»

Фраза про кадры, которые решают все, идеально характеризовали дебют лондонского дерби. «Вест Хэм» на первых минутах потерял часть своего творческого потенциала из-за травмы Лукаса Пакета, а «Челси» усилила завершившаяся дисквалификация Жоау Феликса. Для начала португалец забил из офсайда, но второй заход на цель — после роскошной диагонали Энцо Фернандеса — завершился голом.

Фактически это был прообраз обновленной версии синих, так как Грэм Поттер включил в стартовый состав пять зимних новичков. А с учетом купленного летом Кукурельи на поле было шесть игроков эпохи Тодда Боэли. Однако старые проблемы «Челси» никуда не делись, и гости получил привет из прошлого от своего бывшего футболиста Эмерсона, который замкнул дальнюю штангу после подачи Боуэна.

Могло быть и хуже, когда в концовке «молотобойцы» ответили на давление соперника острым стандартом и добиванием Соучека. Синих спас офсайд у наносившего первый удар Райса. Ну а ничья без ударов в створ во второй половине не устроила никого: «Вест Хэм» по-прежнему у опасной черты, тогда как в третий раз подряд поделивший с соперником очки «Челси» — все еще в середине таблицы.

После невразумительного даже не по результату, а по содержания матча с «Эвертоном» «канониры» с первых минут навалились на ворота «Брентфорда». Только «пчелы» старались в ответ постоянно жалить оборону лидера. В одном эпизоде взятие ворот отменили из-за нарушения правил. В другом Тоуни с нескольких метров попал в крестовину, и таких неприятных для Рамсдейла моментов хватало. И это нормально, если вспомнить, что в этом сезоне у команды Томаса Франка три победы и три ничьих против соперников из «большой шестерки».

Кажется, лучший форвард «Брентфорда» наиграл даже не на гол, а на два-три мяча. Забить же Тоуни удалось после того, как «Арсенал» повел благодаря Сака, который вырезал шикарный пас открывшему свой лондонский счет Троссару. Только данный успех для красно-белых оказался единственным. У Микеля Артеты пока локальный, но все равно кризис. И трудно поверить, что «Манчестер Сити» снова не воспользуется осечкой конкурента. Особенно перед предстоящей в среду очной встречей на «Эмирейтс».

В прошлом туре «Тоттенхэм» справился с «Манчестер Сити», однако провалился в гостях у «Лестера». На гол Бентанкура «лисы» ответили двумя точными ударами за две минуты, начав с того, что Менди с подбора вогнал выбитый из штрафной мяч в ближнюю «девятку». Получается, подстраховавший вратаря на линии ворот защитник «шпор» лишь отсрочил неизбежное. Когда же лондонцев накрыли прессингом в момент выхода из обороны, их футболист не сумел остановить удар Мэддисона. А итог первому тайму подвел Ихеаначо к голевому пасу добавивший издевательский обводящий удар из-под измученного финтами защитника. Контраргументов у команды Антонио Конте не нашлось — заветное место в лигочемпионской четверке становится все дальше.

Слегка улучшил настроение «Тоттенхэму» не побеждавший с начала ноября и находящийся в зоне вылета «Борнмут». Аутсайдер неприятно удивил обладающий самой надежной в АПЛ обороной «Ньюкасл» классным розыгрышем углового. «Сороки» же провели крайне бледный первый тайм, но все же отыгрались благодаря расторопности успевшего на добивание Альмирона. Во второй половине принципиально ситуация не изменилась, и все завершилось в целом закономерной ничьей, после которой команда Эдди Хау опережает «Тоттенхэм» всего на два очка, но имеет игру в запасе.

Италия: не день Рима

Дебют матча в Лечче превратился в соревнование по эффективности исполнения угловых. Хозяевам корнер принес уже четвертый в сезоне гол центрального защитника Баскиротто (который, правда, позже переписали как автогол Ибаньеса). Гостям — назначенный за попадание мяча в руку и реализованным Дибалой пенальти. Вот только за бодрым началом последовало малособытийное продолжение, итог которого скорее расстроил Жозе Моуринью. Да, «Рома» по дополнительным показателям обошла прервавший серию неудач «Милан», однако римляне сделали подарок конкурентам.

В схватке соседей по таблице другая римская команда — «Лацио» — явно уступала «Аталанте». И если после дальнего удара Лукмана «орлов» спасла перекладина, то Дзаппакоста так классно попал в дальнюю «девятку», что даже волшебник не выручил бы. Правда, не обошлось без ложки дегтя, так как только с помощью врачей смог покинуть поле Хатебур. Игру же окончательно успокоил гол Хейлунна. Бергамаски поднялись на третье место, выдавив из лигочемпионского квартета «Милан».

Германия: таланты Дортмунда

Набирающая ход «Бавария» почти целый тайм не могла взломать оборону «Бохума», а потом получила удивительный подарок. Банальный вынос после стандарта у своих ворот привел к тому, что защитник гостей отдал авантюрный пас назад, чем и воспользовался Мюллер. Фактически этот гол сломал соперника, и особого внимания во второй половине заслуживает разве что мяч Гнабри, который реализовал самостоятельно заработанный пенальти. Этот успех важен для футболиста, который в какой-то момент выпал из стартового состава по дисциплинарным причинам, в день отдыха слетав в Париж на Неделю моды. Жизнь у Гнабри, определенно, налаживается. Как и у «Баварии», которая после трех ничьих за полторы недели с учетом кубкового турнира одержала три победы и забила 11 мячей.

Чем хороша «Боруссия», так это обилием талантов. Не идет игра у одного — может выстрелить другой. В Бремене дортмундцы больше часа не могли взломать оборону «Вердера», но стоило поменять героя январских матчей Рейну, и сменивший его Байно-Гиттенс вогнал мяч в ближний угол. Гол 18-летнего англичанина — уже пятнадцатый тинейджерский успех игроков «шмелей» в текущем чемпионате. Больше, чем суммарно у остальных команд бундеслиги. Когда же отличился опытный Брандт, стало понятно: «Боруссия» и «Бавария» могут переключать внимание на завершавшую субботнюю программу игру конкурентов в Лейпциге.

В центральном матче тура «Лейпциг» не досчитался двух творцов — давно травмированного Нкунку и набравшего хорошую форму Дани Ольмо. Однако роль испанца неожиданно исполнил защитник Хенрикс, после смещения с фланга вогнавший мяч в ближний верхний угол. Он получил больше свободы, так как Марко Розе решил подстроиться под «Унион», отзеркалив расстановку с тремя центральными защитниками.

Но что такое один пропущенный мяч для берлинцев с их невероятным характером?! Не просто так команда Урса Фишера, как и «Боруссия», с начала года выиграла все свои матчи. При этом она уступала в счете «Хоффенхайму» и «Вердеру» в чемпионате, а также «Вольфсбургу» в Кубке Германии. Так что «быки» стали очередной жертвой «Униона».

Гости в который уже раз начали переламывать игру благодаря подаче углового. Хаберер вколотил мяч под перекладину с отскока, а успех развил реализованный Кнохе пенальти. В свою очередь «Лейпциг» лишился гола Поульсена из-за офсайда Вернера в начальной стадии атаки, а в компенсированное время невезучий датчанин упустил отличный шанс. Это стоило «быкам» места в четверке, куда вернулся «Фрайбург», а берлинцы продолжают погоню за «Баварией» и отстают всего на одно очко.

Статистика дня

2 дубля, реализуя пенальти, оформил в этом сезоне полузащитник «Фрайбурга» Грифо. В этом столетии подобное удавалось только бывшему баварцу Роббену.

5 мячей в семи последних матчах АПЛ забил полузащитник «Брайтона» Марч. Это больше, чем в предыдущих 156 играх.

6 голевых передач отдали друг другу игроки «Байера» Диаби и Фримпонг. Столь же эффективно в текущем чемпионате Германии взаимодействуют только выступающие за менхенгладбахскую «Боруссию» Тюрам и Плеа.

7 минут провели на поле защитники «Ноттингема» Боли и Маккенна. Это самая ранняя в истории АПЛ замена двух футболистов.

22-м футболистом, проведшим в ла лиге 250 матчей за «Валенсию», стал защитник Гайя.