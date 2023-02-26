В дерби «Реал» спас уругвайский вундеркинд, Холанн побил рекорд Агуэро, Хвича опасен при угловых

Главные события субботы в европейском футболе.

Англия: «Арсенал» не оступается

«Арсенал» мог претендовать на выигрыш конкурса на самый красивый гол тура — так хорош был удар преуспевшего на подборе Троссара в верхний угол. Только радость «канониров» была недолгой, так как ВАР разглядел предшествовавшее этому нарушение правил против голкипера «Лестера». Однако все лучше осваивающийся в лондонском клубе Троссар начал вторую половину матчу с другого эффектного и результативного действия, издевательски пустив мяч в направлении открывшего счет Габриэла Мартинелли между ногами защитника «лис».

Правда, радость Микеля Артеты сменилась несколькими тревожными минутами, так как подвернувший в момент удара опорную ногу бразилец не мог подняться с газона. Но все обошлось. Мартинелли даже отметился в еще одной атаке, обернувшейся отменой взятия ворот. «Арсеналу» же хватило и одного мяча — он все еще первый и опережает игравший позже «Манчестер Сити». К тому же у лидера есть в запасе одна отложенная игра.

С первых матчей в Англии Холанн приучил всех к невероятной результативности, поэтому любая пауза — повод для критики и разговоров о кризисе. А тут после январского хет-трика в игре с «Вулверхэмптоном"у норвежца набрался всего один гол в шести матчах.

Порой Эрлинг промахивался из убойных позиций, и Хосепу Гвардиоле пришлось брать игрока под защиту. Говорить, что расстраиваться — это нормально, а небольшое число контрактов игрока с мячом — вина всей команды. Неизвестно, сыграли ли данные слова какую-либо роль, но факт остается фактом: лучший снайпер АПЛ снова отличился.

Правда, сначала удача в очередной раз повернулась к Холанну спиной, однако его попадание в перекладину обернулось добиванием Альвареса. А гол скандинава состоялся благодаря сочетанию настырности и мастерства переправившего мяч к дальней штанге Фодена. Но, согласитесь, странно говорить о каком-то спаде у игрока, который уже сейчас забил 27 голов.

Это на один точный удар больше, чем в лучшем сезоне в ярчайшей английской карьере Серхио Агуэро. Есть новый клубный рекорд в АПЛ! А так как до финиша «Манчестер Сити» предстоит провести еще тринадцать туров, нет никаких сомнений: Холанн превзойдет Фрэнсиса Ли, который с 33 мячами стал лучшим снайпером чемпионата Англии-1971/72. Если же Эрлинг избежит травм и сохранит текущую среднюю результативность на уровне выше гола за игру, к финишу может пасть абсолютный рекорд 94-летней давности за авторством Томми Джонсона (38 мячей).

Игра «Ливерпуля» воспринималась через призму 2:5 от «Реала», и сложно было утверждать, что за четыре дня красные полностью пришли в себя. Да, Диогу Жота с острого угла пробил головой в штангу, но от гола он был гораздо дальше Шлуппа и, тем более Матета, чей удар приняла на себя перекладина.

Она же — уже в начале второго тайма — остановила атаку Салаха, и в этом можно было усмотреть намеки на усиление игры гостей. На деле этого не произошло, матч получался абсолютно равным, и Юрген Клопп имеет чуть больше оснований сетовать на невезение. Речь о промахе Гакпо, которого в концовке вывел один на один Салах. Такими темпами после яркого прошлого сезона «Ливерпуль» осенью останется без еврокубков.

Испания: особенный матч Симеоне

Центральный матч европейской субботы начался с трогательной церемонии прощания с одной из легенд «Реала» — знаменитым нападающим 60-70-х годов прошлого века и почетным президентом «Королевского клуба» Амансио. Он ушел из жизни во вторник — в день блестящего матча мадридцев с «Ливерпулем», и те 5:2 команда посвятила великому мастеру.

Что касается игры, то в первом тайме она не впечатляла. Не хватало темпа и ярких моментов. Возможно, все пошло бы иначе, если бы Бензема не упустил свой шанс, из центра штрафной замыкая классную передачу Эдера Милитао. С остальными атаками «Атлетико» справлялся, даже проведя вынужденную перестройку из-за травмы покинувшего поле на носилках Рейнилдо.

Отлично подготовившийся к нейтрализации чемпиона Диего Симеоне не собирался проигрывать свой 612-й матч во главе красно-белых. Это, кстати, стало повторением клубного рекорда великого Луиса Арагонеса. Однако задачу тренеру осложнил арбитр Хиль Мансано, чье назначение на дерби изначально вызвало возмущение «Атлетико». И судья оказался в центре внимания, удалив Корреа за отмашку в центре поля в ситуации, когда скорее стоило ограничиться предупреждением.

Однако «матрасники» не только не сломались — они забили, выжав максимум из стандарта и подачи Гризманна на голову Хименеса. Играть оставалось не так много, только безвыходные ситуации — это не про «Реал». Проигравший Хименесу воздушную дуэль 18-летний уругваец Альваро Родригес взял у опытного соотечественника реванш при розыгрыше углового.

Гол и передача при двух выходах на замену суммарно на 16 минут — фантастическая эффективность форварда, созревшего во второй команде сливочных под началом великого Рауля. Вот только на второй за неделю безумный камбэк «Реала» не хватило. Уже завтра «Барселона» может увеличить свой отрыв до девяти очков. Шансов защитить титул у Мадрида все меньше. Зато есть Кубок Испании, и первое полуфинальное класико — уже на следующей неделе.

«Атлетико» набрал одно очко, но все равно сократил отставание от пока еще остающегося третьим «Реала Сосьедад» до минимума. Баски в последнее время не только регулярно теряют очки, но и разругались с удачей. В прошлом туре они, имея численное преимущество, в компенсированное время упустили победу над «Сельтой» из-за автогола Ле Нормана. Теперь в гостях у находящейся в зоне вылета «Валенсии» собственные ворота поразил прерывавший прострел Субельдия.

Шанс на спасение гостям дал ВАР, который в начале второго тайма помог отменить ошибочно назначенный в их ворота 11-метровый. Однако и один гол сан-себастьянцы не отыграли. Скорее «летучие мыши» были близки к более уверенной победе. Но и минимальная хороша, так как стала первой с 10 ноября. «Месталья» наконец-то счастлива после пяти поражений подряд. Баскам же стоит смотреть уже не на «Атлетико», а на идущий пятым «Бетис», который после пятничной победы приблизился на дистанцию одной победы.

Италия: серия Осимхена

Не заработав результативных баллов, к середине первого тайма Кварацхелия обеспечил «Наполи» солидное преимущество, причем оба раза к взятию ворот привели розыгрыши угловых. В первом случае, преуспев на подборе, Хвича выполнил перевод на Зелиньски, и прострел поляка привел к автоголу Исмаили. Потом грузина вывели на удар из-за штрафной, и голкипер отбил мяч на ногу отличившемуся в восьми турах подряд Осимхену. Идеальную для Лучано Спаллетти картину немного подпортило лишь удаление Мариу Руя в середине второго тайма. Но оно не повлияло ни на результат, ни на ситуацию в таблице, где догнать неаполитанцев практически невозможно.

Германия: Дортмунд — лидер

«Боруссия» получила прекрасную возможность максимально улучшить свое турнирное положение. Во-первых, конкуренты по тройке лидеров — «Бавария» и «Унион» — сыграют между собой в воскресенье. Во-вторых, соперником дортмундцев был находящийся рядом с зоной вылета «Хоффенхайм», чья последняя победа в бундеслиге датируется серединой октября.

По тому, как развивались события, вопросы вызывало только время, когда падет оборона «деревенских». На плаву их удерживал голкипер Бауманн, категорически не собиравшийся пропускать от Аллера — нападающий не забил даже ударом в упор. Однако вратаря до перерыва все же поставил в тупик замкнувший подачу Ройса со штрафного и отличившийся в четвертом туре подряд Брандт.

Правда, сразу после перерыва «шмелям» пришлось пережить несколько неприятных минут, когда ВАР определял, не случилось ли легкое касание ноги игрока хозяев с защитником в пределах штрафной. А так как красивейший гол Вольфа отменили из-за фола Шлоттербека в другой стадии атаки, игра для «Боруссии» превратилась в нервотрепку. Победный счет отстояли несколько сейвов Кобеля, и теперь Дортмунд в роли единоличного лидера ждет, чем ответят конкуренты. И проводит параллели с чемпионским сезоном-2011/12, когда год также начался с семи побед.

В споре двух участников плей-офф Лиги чемпионов все сложилось примерно так же, как в еврокубках. «Айнтрахт», как и против «Наполи», остался ни с чем, поставив под сомнение перспективы финишировать в первой четверке. А «Лейпциг» после достойного матча с «Манчестер Сити» лишь повысил уверенность в собственных силах и за тайм нокаутировала «орлов» усилиями Вернера и Форсберга.

В дебюте отбор шведа в центральной зоне трансформировался в пас, обернувшийся выходом один на один. А уже ближе к перерыву Вернер вернул одноклубнику долг, выкатив мяч на пустой угол. Да, гости один мяч отыграли, но этим и они ограничились. Теперь «быки» поднялись на четвертое место и сохранят его по итогам тура, если завтра «Фрайбург» не сможет обыграть «Байер».

Статистика дня

1-м футболистом «Астон Виллы», забившим в пяти подряд турах АПЛ, стал нападающий Уоткинс.

7 матчей с двумя и более забитыми мячами у нападающего «Фенербахче» Валенсии. Эквадорец идет по графику Холанна.

200 матчей провел в ла лиге за «Реал» защитник Начо.