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Сегодня, 01:30

«Реал» — теневой лидер, «Челси» уже выше «Манчестер Сити», Аморим преображает «МЮ»

«Реал» обыграл «Хетафе» благодаря голам Мбаппе и Беллингема
Андрей Кузичев
Корреспондент
Футболисты «Реала» Джуд Беллингем и Килиан Мбаппе празднуют гол в ворота «Хетафе» (2:0) 1 декабря.
Фото Reuters
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Главные события воскресенья в европейском футболе.

Англия: эффект Аморима

Англия. Премьер-лига. 13-й тур
01 дек, 16:30. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
4:0
Эвертон

В четверт «Олд Траффорд» увидел первую победу Рубена Аморима в Англии. Три дня спустя португальский специалист впервые выиграл в АПЛ. Причем это первый выигрыш с перевесом в четыре мяча за три года, чего при Эрике тен Хаге не случалось. При желании можно даже попытаться разглядеть в игре «МЮ» новые черты в конкретных моментах, а не ограничиваться любимой расстановкой нового тренера с тремя центральными защитниками.

Футболисты &laquo;Ливерпуля&raquo; празднуют гол в&nbsp;ворота &laquo;Манчестер Сити&raquo; (2:0) в&nbsp;матче АПЛ. За Гвардиолу страшно. «Ливерпуль» снес «Ман Сити» и выкинул Пепа из топ-4

Но, допустим, Бруну Фернандеш может придумать что-то оригинальное на стандарте всегда и при любом человеке на скамейке. Да даже если там вообще никого не будет. «Эвертон» португалец удивил подачей корнера к линии штрафной, где притаился Рэшфорд, а тому помогла забить некстати подставленная нога защитника «ирисок». А вот крутой прессинг во второй голевой атаке и встречные выпады «красных дьяволов» смотрелись свежо.

Все уже начинают привыкать к вернувшейся результативности Рэшфорда, но еще нужно оценить впечатляющие действия Диалло. Он был неплох и при позднем тен Хаге, а в новой схеме демонстрирует невероятную заряженность на борьбу. Показательно, что две голевые атаки начались с отборов Диалло на фланге. Не обошлось, впрочем, без ложки дегтя: Майну и Лисандро Мартинес получились лишние предупреждения и теперь в середине недели пропустят игру с «Арсеналом».

Англия. Премьер-лига. 13-й тур
01 дек, 16:30. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
3:0
Астон Вилла

«Астон Вилла» в кризисе. Последняя победа датируется 22 октября, когда бирмингемцы в Лиге чемпионов обыграли «Болонью». После этого команда Унаи Эмери вылетела из Кубка лиги, набрала одно очко в двух еврокубковых матчах, а в АПЛ наиграла на пару ничьих за четыре тура. Поэтому трудно было ожидать, что на «Стэмфорд Бридж» все волшебным образом изменится.

В общем, никаких чудес, о которых можно было забыть уже после быстрого гола Джексона. И страшно представить, чем бы закончился первый тайм, если бы не спасения Эмилиано Мартинеса. Причем один раз аргентинец сам придумал себе проблемы, отдав мяч Джексону и исправив ситуацию броском в ноги форварду. В итоге второй раз капитулировать Дибу заставил партнер по сборной Энцо Фернандес, красиво пробивший шведкой после перепасовки с Палмером.

На второй тайм Мартинес не вышел из-за травмы, а сменивший его Ульсен выручал до последних минут, когда шведа все же не заставил капитулировать Палмер. Это уже 30-й гол полузащитника в АПЛ, причем такой результативности ни один игрок «Челси» не демонстрировал с 2017 года. Неудивительно, что с таким ярким лидером синие идут вровень с «Арсеналом» и опередили в таблице «Ман Сити».

Англия. Премьер-лига. 13-й тур
01 дек, 16:30. Tottenham Hotspur Stadium (Лондон)
Тоттенхэм Хотспур
1:1
Фулхэм

«Тоттенхэм» упустил возможность опередить «Ноттингем» и оторваться от севших на колесо «Брентфорда» и «МЮ». Не помог даже десятый в сезоне гол Джонсона. На успех валлийца ответил неожиданный герой в лице Кэрни, который в прошлый раз забивал в гостевом матче АПЛ четырнадцать лет назад! Правда, в концовке полузащитник осложнил «Фулхэму» задачу красной карточкой, но «дачники» выстояли в меньшинстве.

Испания: Джуд решает

Испания. Ла Лига. 15-й тур
01 дек, 18:15. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
2:0
Хетафе

Перед матчем Opta привела любопытную статистику, которая демонстрирует, что у «Реала» нет зависимости от залечивающего травму Винисиуса Жуниора. К слову, бразилец перед стартовым свистком получил приз лучшему игроку месяца в ла лиге. С ним на поле мадридцы выиграли 64,5 процента матчей. Без него — 67,6, и после встречи с «Хетафе» данный показатель улучшился. Карло Анчелотти явно вздохнул с облегчением после возвращения в строй Родриго и Лукаса Васкеса, с которым появилась возможность вернуть Вальверде с позиции правого защитника в центр поля.

Букайо Сака из &laquo;Арсенала&raquo; забил гол с&nbsp;пенальти в&nbsp;матче с &laquo;Вест Хэмом&raquo;. «Арсенал» стал кошмаром «Вест Хэма», «Барселона» разучилась побеждать без Ямаля. «Бавария» спаслась в Дортмунде, потеряв Кейна

Еще один положительный момент — улучшающаяся форма Беллингема, который в воскресенье и счет открыл, и вспорол оборону гостей пасом на удвоившего счет Мбаппе. Правда, во втором тайме англичанин на поле не вышел. Травмы у него нет, но присутствовало головокружение после столкновение с вратарем соперника. Его замена — мера предосторожности в связи с подозрением на сотрясение мозга. А того, что успел сделать Джуд, хватило для плановой победы. Отставание от «Барселоны» — всего одно очко при имеющейся игре в запасе.

Италия: осечки «Лацио» и «Ювентуса»

Италия. Серия А. 14-й тур
01 дек, 17:00. Olimpico Grande Torino (Турин)
Торино
0:1
Наполи
Италия. Серия А. 14-й тур
01 дек, 17:00. Ennio Tardini (Парма)
Парма
3:1
Лацио

Первые воскресные матчи преподнесли сюрприз в виде проигрыша «Лацио» в Парме. Римляне уступили после серии из пяти побед и потеряли шансы зацепиться за место в первой четверке. Зато «Наполи» независимо от результатов конкурентов гарантировал себе сохранение единоличного лидерства. В решающей атаке Кварацхелия проскочил в штрафную мимо двух защитников и откатил мяч под удар Мактоминаю. А для набора трех очков команде Антонио Конте много не надо, и она уже в девятый раз сохранила свои ворота на замке. Больше «сухарей» в лигах топ-5 в этом сезоне только у «Ювентуса», в отличие от которого неаполитанцы при этом еще и стабильно забивают. Не всегда много, только четыре победы со счетом 1:0 — это 12 очков в таблице.

Италия. Серия А. 14-й тур
01 дек, 22:45. Via Del Mare (Лечче)
Лечче
1:1
Ювентус

Центральный матч тура между «Фиорентиной» и «Интером» был прерван из-за драматичных событий с потерявшим сознание полузащитником «фиалок» Бове. Игру перенесли на другой срок, а закрылся игровой день матчем «Ювентуса», который продолжает играть без своего бомбардира Влаховича. Казалось, с соперником из нижней части таблицы справятся и без него. В первом тайме не сложилось, так как удар Франсишку Консейсау остановила штанга. Зато после перерыва забил Камбьязо, только лучшая оборона Италии дала сбой в добавленное арбитром время. Пока за воротами гостей тушили летевшие с трибун файеры, пожар в туринской штрафной разжег прострел Крстовича, а ворота своего любимого итальянского соперника (5 голов) расстрелял впервые отличившийся в составе «Лечче» Ребич. «Старая синьора» упустили шанс обойти «Лацио» и осталась на шестом месте. Плюс, впервые в своей истории 18 раз сыграла за календарный год вничью.

Луис Энрике Лима и&nbsp;Александр Головин в&nbsp;матче &laquo;Марсель&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Монако&raquo; (2:1) 1&nbsp;декабря. Головин забил во втором туре подряд. Но в Марселе «Монако» сломала дикая ошибка

Германия: «Айнтрахт» приблизился к «Баварии»

Германия. Бундеслига 1. 12-й тур
01 дек, 19:30. Voith-Arena (Хайденхайм)
Хайденхайм
0:4
Айнтрахт Ф

«Айнтрахт» и не думает сбавлять набранный темп, тогда как разгромленному «орлам» «Хайденхайму» просто не хватает сил и ресурсов. Сенсационно пробившись после дебютного сезона в еврокубки, эта команда элементарно устала. А тут еще и жесткий календарь на стыке ноября и декабря, когда пришлось за девять дней сыграть с «Байером» (2:5), «Челси» (0:2) и «Айнтрахтом», который является искушенным европейским бойцом и умело расходует силы. На данный момент команда Дино Топпмеллера может похвастаться серией из семи побед и сократила отставание от «Баварии» до четырех очков. А оформивший дубль Мармуш после тринадцати туров идет по графику «гол за игру».

Статистика дня
12 мячей забил в ворота «Манчестер Сити» нападающий «Ливерпуля» Салах — главный бомбардир в играх против команд Хосепа Гвардиолы.
34 гола с начала года забил нападающий «Лилля» Дэвид. За последние 75 лет это второй результат в истории «догов» после Фернана Девламинка, который в 1957-м отправил мяч в сетку 39 раз.
36 матчей с голом и результативной передачей набралось в английской карьере Салаха. Египтянин повторил рекорд АПЛ, установленный Уэйном Руни.
39 минут потребовалось «Ман Сити», чтобы нанести первый удар в матче. Это максимальное ожидание с апреля 2010 года, когда «Арсенал» позволил «горожанам» впервые пробить на 58-й минуте.
36 результативных передач сделал в АПЛ полузащитник «МЮ» Бруну Фернандеш. Опередив Бернарду Силву, он стал лучшим португальским ассистентом в истории турнира.
149 домашних игр в АПЛ не уступает «Ливерпуль» в матчах, где он вел в счете после первого тайма. На данный момент эта серия вмещает 31 победу подряд.
205 мячей в лигах топ-5 на счету нападающего «Лиона» Ляказетта. Это седьмой результат для французских футболистов, а лидирует в рейтинге Карим Бензема (281).
250 матчей провел за «Реал» голкипер Куртуа.

Футбол
ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Лацио
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Наполи
ФК Реал
ФК Тоттенхэм Хотспур
ФК Челси
ФК Ювентус
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