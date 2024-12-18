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Сегодня, 22:30

Мбаппе, Родриго и Винисиус принесли «Реалу» Межконтинентальный кубок. Анчелотти — самый титулованный тренер в истории клуба

«Реал» обыграл «Пачуку» и стал победителем Межконтинентального кубка
Андрей Кузичев
Корреспондент
«Реал» обыграл «Пачуку» (3:0) и стал победителем Межконтинентального кубка.
Фото Reuters
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Пятнадцатый трофей итальянского тренера.
Межконтинентальный кубок. Intercontinental Cup
18 дек, 20:00. Lusail Stadium (Лусаил)
Реал
3:0
Пачука

В погоне за прибылью ФИФА напоминает наперсточника, который легким движением рук меняет форматы и названия турниров. Двадцать лет назад канул в Лету Межконтинентальный кубок, который разыгрывали победители двух самых престижных клубных трофеев — Лиги чемпионов УЕФА и Кубка Либертадорес. Теперь же историческая вывеска снова вернулась, заняв место на фасаде клубного чемпионата мира, где играли все победители континентальных турниров.

Новый формат клубного мирового первенства с 32 командами — это, конечно, здорово, но не будут же футбольные чиновники резать старую курицу, которая по-прежнему несет золотые яйца. Размером поменьше, чем предстоящий турнир-гигант, но не раз в четыре года, а каждый декабрь! Причем есть и спортивное обоснование, ведь на чемпионат мира участников теперь отбирают на основании выступлений за четыре сезона, тогда как в Межконтинентальном кубке участвуют действующие на данный момент чемпионы. То есть прежнюю версию КЧМ банально переименовали.

Винисиус с&nbsp;наградой &laquo;Лучший игрок&raquo; по&nbsp;версии ФИФА. Поведение Винисиуса многих бесит, но приз игрока года он заслужил. Разве кто-то был лучше?

Ну и подкорректировали формулу, расстелив ковровую дорожку перед доминирующей в последние годы Европой. Если прежде лучшие команды Старого Света и Южной Америки начинали свой путь с полуфинала, то сейчас «Реал» просто ждал своего соперника по решающему матчу. А спрессованный прежде в короткий временной отрезок календарь теперь растянули почти на три месяца! Выигравший азиатскую ЛЧ «Аль-Айн» и новозеландский «Окленд» открыли турнир еще в сентябре. А две игры второго раунда прошли в октябре и первых числах декабря.

В итоге классического противостояния Европы и Южной Америки не получилось, а «Ботафого», похоже, выплеснул все эмоции на первый в своей истории Кубок Либертадорес и не покорявшийся с 1995 года титул чемпиона Бразилии. «Победоносные», которым до финала требовалось пройти не один, а два раунда, сразу получили сокрушительные 0:3 от «Пачуки» и гол от нашего старого знакомого Рондона. А мексиканцы потом только в серии пенальти прошли «Аль-Ахли». Настоящего гегемона, который выиграл четыре из пяти последних розыгрышей африканской ЛЧ и является одним из базовых клубов сборной Египта.

Прорыв «Пачуки» в финал удивителен на фоне ее текущих результатов. «Гоферы» — третьи с конца в национальном первенстве (16-е место). Это абсолютно худший сезон под началом уругвайца Гильермо Альмады, которого в свое время признавали тренером года на родине и в Эквадоре, где он становился чемпионом и выводил «Барселону» из Гуаякиля в полуфинал Кубка Либертадорес. В Мексике Альмада качественно работал с клубом «Сантос Лагуна», а за три года благодаря системному подходу и ставке на атаку вывел «Пачуку» на новый уровень. Так что у тренера, который выиграл чемпионат Мексики и Кубок чемпионов КОНКАКАФ, есть кредит доверия, и год назад он уже пережил падение на 11-е место.

Карло Анчелотти и Джанни Инфантино.
Фото AFP

Вот и «Реал» Альмада, судя по его заявлениям, не боялся и после банальных фраз о том, что история и титулы в среду не будут иметь значения, а впереди матч в формате «одиннадцать на одиннадцать», заметил: «Анчелотти — один из важнейших тренеров в истории футбола, и мы постараемся сделать так, чтобы завтра он не стал тренером с наибольшим количеством титулов в «Реале».

Карло Анчелотти. Анчелотти — великий футбольный художник. Он делает обыденные вещи произведением искусства

Кстати, сам Анчелотти, находясь в шаге от пятнадцатого мадридского титула и повторения достижения Мигеля Муньоса, не отделывался банальными фразами, а признавал значимость ожидаемого события. «Важно достичь такого успеха. Он свидетельствует о хорошей работе, о том, что я хорошо потрудился. Я хочу продолжать в том же духе. Сравнения с Муньосом и другими тренерами, которым посчастливилось тренировать лучший клуб мира, — честь для меня», — заметил итальянец.

А еще — после признания тренером года — Карло остроумно пошутил, что хочет разделить трофей со своей семьей, клубом, Флорентино Пересом и футболистами, «которые не всегда слушают меня». Слегка уколол выглядящих в этом сезоне немного пресыщенными игроков, но они снова долго просыпались. Какое-то время «Пачука» лучше контролировала мяч и вообще выглядела активнее. Пришлось ждать концовки первого тайма, когда вдохновленный титулом игрока года Винисиус Жуниор обыграл вратаря и выкатил мяч успевшему залечить травму Мбаппе. Не мог же Килиан не забить на стадионе «Лусаил», где он ровно два года назад отметился хет-триком в знаменитом финале ЧМ-2022!

Ну а настоящую красоту уже после перерыва исполнил Родриго. Бразилец поймал на финт сразу несколько защитников, переложил мяч под рабочую правую ногу и закрутил его под дальнюю штангу. ВАР пытался этот гол отменить, однако отправившийся к монитору арбитр остался при своем мнении, не согласившись с тем, что находившийся в офсайде Беллингем мешал вратарю. Зато сложно было спорить с подсказкой ассистента, когда рефери не увидел фол в штрафной на выигравшем свой первый трофей в роли капитана сливочных Лукасе Васкесе.

Пенальти, и вслед за Мбаппе и Родриго свой гол забил третий форвард Мадрида — Винисиус. Это его четырнадцатый мяч в двенадцати финалах за испанский суперклуб! А у встреченного овацией Модрича уже 28 трофеев с «Реалом». Ну и Анчелотти, как он признался, доволен отношением команды к финалу. Пора переключаться на испанский чемпионат.

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Карло Анчелотти
Футбол
ФК Пачука
ФК Реал
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