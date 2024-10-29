Это что было?

Что общего у Винисиуса и обычного работника с графиком 5/2? Бразилец теперь тоже ненавидит понедельники. 28 октября состоялась 68-я церемония вручения «Золотого мяча» — и награду сенсационно получил полузащитник «Манчестер Сити» Родри.

Сенсационно — не потому, что испанец провел слабый сезон или не заслужил победить еще по каким-то причинам. Просто весь футбольный мир вплоть до дня награждения был уверен, что приз уйдет именно вингеру «Реала». Вини и сам, видимо, не сомневался — прямо во время класико заявил Гави, что скоро поедет за премией, и забронировал парижский ресторан, чтобы отметить успех с близкими.

Честно говоря, произошедший переполох сделал «Золотой мяч» — 2024 самым интересным и интригующим за много лет. В течение последнего месяца буквально все медиа и инсайдеры существовали во вселенной, в которой Винисиус уже признан лучшим в мире. А за несколько часов до мероприятия в театре «Шатле» в инфополе вдруг вспыхнуло. Авторитетные журналисты один за другим твердили: первым станет не игрок «Реала», а Родри.

Параллельно в соцсетях, как обычно, появлялись различные сливы итоговых мест. Ничего особенного, но один из таких списков, в котором на вершине оказался Винисиус, совпал почти целиком — сошлось все, кроме первых двух строчек. Из-за этого напряжение держалось до последнего, зрители выдохнули, только когда Джордж Веа, выдержав филигранную паузу, озвучил имя опорника, который на костылях поднялся на сцену. Кажется, он и сам не совсем верил в случившееся.

Не будем в миллиардный раз рассуждать, кто должен был счастливо улыбаться камерам в конце вечера, об этом давно все сказано. Хочется поговорить вот о чем: ни один представитель «Реала» не прилетел в Париж после появления многочисленных инсайдов о победе Родри. Никто. Ни Анчелотти, ни Перес, ни Беллингем, ни Карвахаль, ни Мбаппе, ни Винисиус.

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри обошел футболистов «Реала» Винисиуса и Джуда Беллингема и стал обладателем «Золотого мяча». Фото Reuters

Как это вообще возможно? Говорят, в Мадриде почувствовали неуважение из-за итогов премии. «Реал» давил на меня, чтобы узнать, выиграл ли Винисиус, и, возможно, мое молчание заставило их подумать, что Вини проиграл, поэтому они не явились, — признался главный редактор France Football Венсан Гарсия. — Я неприятно удивлен, но не хочу тратить время на разговоры об этом. Я хочу поговорить о нашем победителе, Родри».

Подождите, мы точно обсуждаем клуб с рекордным количеством побед в голосовании за «Золотой мяч» в истории? Команду, которая этим же вечером была признана лучшей? Чей тренер также победил в номинации, а сразу три футболиста оказались в топ-4? Логика, как и игроки «Реала» на церемонии, отсутствует.

И мы хотя бы как-то могли бы понять, окажись на месте испанского гранда кто-нибудь другой. С большим трудом, но объяснение, возможно, нашлось бы. Здесь речь о самом статусном и исторически наиболее успешном футбольном бренде. Что за комплексы? «Реал Мадрид» не там, где его не уважают», — приводит слова сотрудника клуба издание As. Обиды уровня начального класса.

Какое неуважительное отношение можно здесь разглядеть? Это возможно только в одном случае — если Винисиусу или Пересу лично звонили из France Football и говорили, что «Золотой мяч» точно получит бразилец. Верите в такое? Звучит крайне маловероятно.

Тем более голосование — прозрачнее не придумаешь. Очень сложно придумать претензии в адрес организаторов, когда все четко и известно: журналисты расставляют футболистов по местам, так формируются баллы и общий рейтинг. Система может не нравиться, но тут точно другая ситуация, иначе о бойкоте объявили бы гораздо раньше.

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти был признан лучшим тренером по итогам сезона-2023/24. Фото AFP

Игнор «Золотого мяча» — глупый младенческий каприз, который не может иметь ничего общего с клубом, считающим себя и по-настоящему королевским. Видели, как Харри Кейн в одиночку получал награду, полагающуюся еще и Мбаппе? Или как за призом лучшему тренеру никто не вышел? Вот эта пустота — лучшее описание поступка «Мадрида». Поступка в стиле пустышки, за которой нет ничего, кроме гордыни, закомплексованности и истеричности.

Самое обидное, что «Реал» на самом деле не такой. Необъяснимое эмоциональное решение, скорее всего, одного человека вмиг испачкало репутацию одной из главных команд мира. Роналду неоднократно с первого ряда наблюдал, как Месси выходит за «Золотым мячом». И Лео тоже много раз в упор видел радостного Криштиану с «ЗМ» в руках. Вы понимаете, что десятки легенд никогда в жизни не попадали в топ-2? Это ведь огромное желанное достижение. Кумир Винисиуса Неймар, к примеру, там так и не оказался. Хави, Это'О, Златан, Пирло, Джеррард, Салах, Мальдини, Гризманн, Руни, Дель Пьеро, Терри, Ширер, Рамос — тоже. А Винисиус смог, заслужил. И все испортил вместе с остальными игроками и функционерами «Мадрида». Ну хоть болельщики получили захватывающий однодневный сюжет. Стоило того?

«Я сделаю это [выиграю «Золотой мяч] еще десять раз, если нужно. Они не готовы», — написал Жуниор сразу после вручения премии.

Обида понятна, но вингеру не стоит удивляться, если когда-нибудь он все-таки победит в голосовании, но будет в одиночестве стоять на сцене посреди пустейшего «Шатле».