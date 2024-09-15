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Сегодня, 00:45

«Реалу» помогли штанги, дубль Холанна вывел «Ман Сити» в единоличные лидеры, а Кейн переписывает рекорды норвежца в бундеслиге

«Реал» обыграл «Реал Сосьедад» благодаря двум голам с пенальти
Андрей Кузичев
Корреспондент
Килиан Мбаппе и Винисиус Жуниор.
Фото Reuters
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Главные события субботы в европейском футболе.

Англия: первая осечка «Ливерпуля»

Англия. Премьер-лига. 4-й тур
14 сент, 14:30. St Mary's Stadium (Саутгемптон)
Саутгемптон
0:3
Манчестер Юнайтед

«МЮ» после двух поражений в дебюте попал под пресс атак «Саутгемптона», и тот был близок ко второму в сезоне голу после фола Диогу Далота в штрафной. Спас Онана, отразивший пенальти в исполнении Арчера, Редкое для манкунианцев событие, потому что прошлый раз их вратарь (Де Хеа) останавливал удар с «точки» в матче АПЛ в ноябре 2021 года! По такому случаю «красные дьяволы» проснулись и вспомнили, что играют с удобным для себя соперником. Как результат — пятнадцатый матч против «святых» без поражений.

Решающим же оказался отрезок с двумя атаками после розыгрышей угловых. В первом случае Бруну Фернандеш навесил на голову де Лигта. А во втором голландец поставил Рамсдейла в тупик, увернувшись от мяча после обводящего удара Рэшфорда. Помог Маркусу прервать безголевую засуху из двенадцати официальных матчей. После этого шансов у хозяев не было, тогда как команда Эрика тен Хага, который всегда обыгрывает выходцев из чемпионшипа (7 побед) заслуженно довела счет до крупного. В компенсированное время атаку разогнал вышедший со скамейки Каземиро, а мяч под перекладину отправил другой джокер — Гарначо.

Англия. Премьер-лига. 4-й тур
14 сент, 17:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
2:1
Брентфорд

«Манчестер Сити» — единоличный лидер, хотя ухитрился пропустить уже на 22-й секунде. Но дальше ничего хорошего «Брентфорд» не ждало. Гости и открывшего счет Висса потеряли из-за травмы, и с неудержимым Холанном не справились. Когда норвежец отправил мяч в сетку с острого угла и сравнял счет, он повторил достижение Руни. Только Уэйн в первых четырех турах остановился на восьми голах, а Эрлинг первым забил девять.

Рекордный гол примечателен тем, что в роли ассистента выступил Эдерсон, и, как уже подметили в Англии, бразильский голкипер отдал в АПЛ больше результативных передач (4), чем его соотечественник Антони из «МЮ». Ну а Холанн круто оторвался от защитника, еще и так поставив корпус, что тот словно наткнулся на стену. Отправив же мяч в сетку, норвежец в списке лучших снайперов лиги с 71 точным ударом обошел Эрика Кантона. Для полного космоса не хватило третьего подряд хет-трика, против которого выступили голкипер Флеккен и штанга.

Англия. Премьер-лига. 4-й тур
14 сент, 17:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
0:1
Ноттингем Форест

Начиналось все для «Ливерпуля» во вполне рабочем ритме. Красные системно давили, потихоньку раскачиваясь. А когда Диас выдал крутое соло и попал в штангу, подумалось: еще забьют, и не один гол! Но время шло, и ничего не менялось. Точнее, изменения проглядывались, но не те, которых ждал «Энфилд». Если бы не Алиссон — «Ноттингем» повел бы в счете еще в начале второго тайма. Однако Вудс не смог перехитрить вратаря, что позднее удалось Хадсону-Одои. Он первый, кто забил команде Арне Слота в этом сезоне. А еще Нуну Эшпирину Санту засушил атаку мерсисайдцев, и осчастливил не только Ноттингем, который не видел побед на «Энфилде» с 1969 гола, но и синюю часть Манчестера.

Англия. Премьер-лига. 4-й тур
14 сент, 19:30. Villa Park (Бирмингем)
Астон Вилла
3:2
Эвертон

Еще одной сенсацией запахло в Бирмингеме, где безнадежный «Эвертон», у которого по итогам трех туров было три поражения и одиннадцать пропущенных мячей, к середине первого тайма дважды поразил ворота «Астон Виллы». Но если «ириски» в такой ситуации проиграли в прошлом туре «Борнмуту», чем хуже команда Унаи Эмери? Да она лучше, что и показал наконец-то открывший счет голам Уоткинс. Лучший снайпер «Виллы» дважды забил с передач Диня, а ключевым стал выход на замену Дурана. Его сумасшедший по силе и точности дальний удар — украшение выходных. И подтверждение эффективности колумбийца в роли джокера. Семь из своих восьми мячей в АПЛ Дуран забил, выходя на замену, а в этом сезоне все три таких гола оказались победными!

Англия. Премьер-лига. 4-й тур
14 сент, 22:00. Vitality Stadium (Борнмут)
Борнмут
0:1
Челси

Завершавший программу дня «Челси» избежал неприятностей по итогам первого тайма благодаря Санчесу, который парировал пенальти в исполнении Эванилсона. Можно сказать, испанец заложил фундамент победы, которой удалось добиться в концовке. Результат обеспечили два джокера — отдавший пас в штрафную Санчо и разобравшийся с защитниками Нкунку. Все четыре своих гола француз забил в АПЛ в выездных матчах после выходов на замену. А еще команды совместными усилиями установили сомнительный рекорд турнира, получив 14 (6 и 8) желтых карточек.

Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

Испания: пока Винисиус забивает с пенальти

Испания. Ла Лига. 5-й тур
14 сент, 22:00. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
0:2
Реал

У «Реала» пока проблемы с качеством игры, а при устроенной Карло Анчелотти ротации перед Лигой чемпионов проблемы стали еще очевиднее. Да, в первом тайме Ремиро вытащил сложнейший удар Рюдигера, а Мбаппе не докрутил мяч в дальний угол, но острее в целом был «Сосьедад». Столько ударов по мадридским воротам (8) за тайм давно не наносили. Стоит отметить выстрел новичка басков Сучича в крестовину и попадание Беккера в перекладину. А ведь были еще сейвы Куртуа, заблокированные защитниками удары и промахи хозяев.

Вторая же половина началась с удара Сучича в штангу. Экс-хавбек «Зальцбурга» выводит уровень конкуренции в средней линии команды из Сан-Себастьяна на новый уровень. Оборону же команды Иманола Альгуасиля укрепил защитник сборной Марокко Агерд, и тоже добавил команде качества. Но мы же знаем, что «Реалу» много не надо. Арда Гюлер просто пробил с дальней дистанции и попал в выставленную руку защитника, а пока не похожий на себя Винисиус Жуниор и второй свой гол в сезоне забил с пенальти. И потом четвертый в сезоне 11-метровый, по числу которых сливочные лидируют в лигах топ-5, уже окончательно гарантировал результат.

Рафаэль Леау.
Фото Reuters

Италия: «Милан» разбушевался

Италия. Серия А. 4-й тур
14 сент, 19:00. Carlo Castellani (Эмполи)
Эмполи
0:0
Ювентус

Начав сезон с трех ничьих, «Эмполи» в первом тайме создал серьезные проблемы «Ювентусу». По большому счету, за 45 минут по настоящему ярких и запоминающихся моментов не было. Вторая же половина началась живо, однако Васкес не дал забить выходившему к воротам Влаховичу. Потом выдал еще один крутой сейв, а далее хозяева вернули обороне прежнюю надежность. Больше того — на пятой добавленной минуте только отчаянный подкат Гатти предотвратил удар Гьясси с угла площади ворот. У «Старой синьоры» все еще нет в пассиве пропущенных мячей (пятый случай в истории после четырех туров), однако вторая нулевая ничья после двух крупных побед показывает, что работы у Тиагу Мотты еще предостаточно.

Италия. Серия А. 4-й тур
14 сент, 21:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
4:0
Венеция

«Венеция» попала под горячую руку рвавшемуся к первой победе «Милану». Уже в омент первого гола — когда после эффектного паса Рафаэла Леау пяткой Эрнандес забил с острейшего угла — стало ясно, что это не день гостей. Мяч проскочил между ногами вратаря, после чего Фофана отличился при подаче углового, а потом «россонери» исполнили два пенальти подряд. И все это — за первые полчаса матча. Подобных показателей у миланцев не фиксировалось с октября 1958 года. В итоге этим все и ограничилось. Жизнь постепенно налаживается?

Футболисты «Байера».
Фото Reuters

Германия: «Байер» исправился

Германия. Бундеслига 1. 3-й тур
14 сент, 16:30. PreZero Arena (Зинсхайм)
Хоффенхайм
1:4
Байер

За две недели, что прошли с момента непривычного для Леверкузена поражения в бундеслиге, «Байер» перезарядил батарейки и уверенно разобрался с «Хоффенхаймом». То, что удача повернулась к команде Хаби Алонсо лицом, стало понятно после того, как долго изучавший повтор ВАР засчитал отмененный из-за ошибочно определенного офсайда гол Террье. Вывел же француза на пустой угол герой вечера Бонифейс, у которого кроме результативного паса еще и два своих гола. Нигериец мог и хет-трик оформить, если бы в концовке первого тайма использовал убойный момент. С другой стороны, последний в матче гол ударом в ближний угол состоялся из-за явной ошибки до этого не раз спасавшего хозяев Бауманна.

Германия. Бундеслига 1. 3-й тур
14 сент, 19:30. Holstein-Stadion (Киль)
Хольштайн
1:6
Бавария
Германия. Бундеслига 1. 3-й тур
14 сент, 16:30. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
РБ Лейпциг
0:0
Унион Б

Ну а вопрос с единоличным лидером решился довольно быстро. После домашней ничьей «Лейпцига» с «Унионом» «Бавария» катком прошлась по выходцу из второй бундеслиги. Не было даже намека на сюрприз, как в игре трехлетней давности, когда мюнхенцы сенсационно проиграли в Киле в Кубке Германии. Здесь к тринадцатой минуте команда Венсана Компани успела забить три мяча. Первый из них Мусиала отправил в сетку, когда со стартового свистка прошло 14 секунд. Это третий по быстроте гол в истории «Баварии» после Элбера (11-я секунда) и Маттеуса (13-я). Ну а Кейн верен себе — от англичанина пропустили все 18 команд, с которыми он встречался в бундеслиге. В итоге Харри оформил хет-трик и достиг отметки в 50 результативных баллов в немецком чемпионате. Всего за 35 игр, что заметно быстрее прежнего рекордсмена Холанна, которому потребовалось 44 матча.

Футболисты «ПСЖ».
Фото AFP

Франция: стопроцентный «ПСЖ»

Франция. Лига 1. 4-й тур
14 сент, 18:00. Velodrome (Марсель)
Марсель
2:0
Ницца
Франция. Лига 1. 4-й тур
14 сент, 22:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
3:1
Брест

По итогам первого матча дня лидером стал «Марсель», а Роберто Де Дзерби показал один из лучших результатов для тренеров-дебютантов провансальцев (10 очков). Больше на этой дистанции набирали только избегавшие потерь Сол Чарли Белл (1932 год) и Эли Боп (2012). А в каждой из игр не менее двух мячей команда не забивала с 1954 года. Правда, спустя пару часов с «Марселем» по набранным очкам сравнялся «Монако», а хозяином положения оставался закрывавший субботнюю программу «ПСЖ».

Несмотря на слухи, дебют Матвея Сафонова в парижской команде пока откладывается, так как вместо в воротах все-таки занял пропустивший тренировочный день по случаю рождения ребенка Доннарумма. Так же готовящийся к Лиге чемпионов «Брест» пробил итальянца с пенальти. «ПСЖ» ответил наказанием за ошибку и подачей Асенсио на голову Дембеле. Додавить же гостей удалось во втором тайме, когда за две неполных минуты отличились Фабиан Руис и Дембеле. Команда Луиса Энрике первая со стопроцентным результатом.

Статистика дня
2,03 очка в среднем набирает «Монако» под началом Ади Хюттера. Среди тренеров с двузначным числом матчей во главе монегасков лучше показатель только у Клаудио Раньери (2,11).
10 раз в матчах АПЛ «Кристал Пэлас» избегал поражений, отыгрывая отставание в два мяча, и трижды это случалось во встречах с «Лестером».
18 матчей не могут выиграть в АПЛ команды, за которые на поле выходит нападающий Бреретон.
38 лет и 298 дней — возраст автора самого «пожилого» гола в истории «Севильи» Хесуса Наваса.

Футбол
ФК Бавария
ФК Байер
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Милан
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
ФК Челси
ФК Ювентус

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