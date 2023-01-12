Команда Миранчука выбила «Милан» из Кубка, Месси забил в первом матче после ЧМ, Гаттузо не испортил юбилей Анчелотти

Главные события среды в европейском футболе.

Испания: Бензема вровень с Месси

Действующий обладатель Суперкубка Испании в последнем туре ла лиги получил звонкую оплеуху от «Вильярреала». Как и многие топ-клубы с большим количеством сборников, «Реал» со скрипом входит в игровой ритм после ЧМ-2022, и, как признался Карло Анчелотти, это было ожидаемо. Поэтому нагрузки дозируются, несмотря на желание выигрывать трофеи, и против «Валенсии» на скамейке остался Модрич.

Его мудрости в некоторых эпизодах не хватало, а Дженнаро Гаттузо здорово подготовился к дуэли со своим учителем. «Реал» вроде бы давил, но «Летучие мыши» огрызались, и только реакция Куртуа не позволила отличиться Эдинсону Кавани. И все же запас мастерства сливочных обеспечил результат к перерыву. Длинный пас Эдера Милитао, фол в штрафной, и Бензема по числу суперкубковых голов сравнялся с Эмилио Бутрагеньо, Чики Бегиристайном и Христо Сточиковым (по 6 мячей).

Кроме того, француз повторил рекорд Месси, забив в пятой подряд игре данного турнира. Но прошла 21 секунда с начала второго тайма, и Лукас Васкес проспал на дальней штанге подачу на Самуэла Лино. Только данный просчет — мелочь в сравнении с повреждениями виновника пропущенного гола и Милитао. С учетом мышечных проблем у Тшуамени и Алабы пробоин в составе «Королевского клуба» становится все больше.

С ограниченной обоймой овертайм был некстати, однако на четвертой добавленной к основному времени минуте убойный момент, оказавшись с глазу на глаз с Мамардашвили, упустил Винисиус Жуниор. В итоге вратари обеих команд своими сейвами сделали все, чтобы дело дошло до серии пенальти — а там все решили промах Джемерта и остановленный Куртуа удар Гайя. Анчелотти получил выход в финал в подарок по случаю 200-го матча во главе «Реала». Теперь слово за «Барселоной».

Франция: памяти Пеле

Естественно, «ПСЖ» не стал устраивать для Лионеля Месси специальную церемонию по случаю победы на чемпионате мира. Она была бы уместна только в том случае, если бы в финале Аргентина обыграла любую команду, но не Францию, а Мбаппе не оформил в том матче хет-трик. Так что в Париже логично посчитали, что внутренних поздравлений более чем достаточно. Важнее было почтить память Пеле, в футболках с портретом которого чемпионы вышли на разминку.

К тому же после турнира в Катаре прошло уже много времени, и пора сосредотачиваться на клубных делах. Об этом в прошлом туре напомнил «Ланс», после победы над чемпионом сокративший отставание от первого места до четырех очков. Между тем у «ПСЖ» в последнее время хватало кадровых проблем, и в среду Кристоф Гальтье не мог рассчитывать на Мбаппе, Хакими, Верратти и Нуну Мендеша. Зато наконец-то вернулись в игру Неймар с Месси. И аргентинец, для которого это был первым матч после ЧМ-2022, практически мгновенно организовал результативную атаку — отправил мяч на фланг Мукьеле, чей прострел замкнул Экитике.

Сам Месси мог забить до перерыва, но его удар в эффектном броске парировал Бернардони. Когда же мяч оказался в сетке, судьи зафиксировали офсайд. Как оказалось, ошибочно, и после вмешательства ВАР успевший смириться с неудачей Лео получил заслуженные поздравления. На «Парк де Пренс» он вернулся по-королевски. Жаль, уже очевидное положение «вне игры» отменило шикарный голевой пас под эффектный удар Неймара, но это уже не принципиально. Отрыв от «Ланса», который в параллельном матче сыграл вничью со «Страсбуром» (2:2), снова увеличился.

Италия: шок для чемпиона

Вернувшийся в стартовый состав Алексей Миранчук на «Сан-Сиро» был старателен, но не сказать, чтобы он выглядел убедительно. Обострений было меньше, чем в лучших матчах, а эффективность российского легионера оказалась невысокой. Хотя изначально было понятно, что в гостях у чемпиона «Торино» придется действовать вторым номером. Окончательно же заставило сконцентрироваться на обороне удаление получившего на 70-й минуте вторую желтую карточку Джиджи.

До овертайма гранатовые дотянули уже без замененного на 90-й минуте Миранчука и покинувшего поле чуть раньше бывшего полузащитника ЦСКА Влашича. Казалось, пределом мечтаний гостей будет серия пенальти, однако туринцы не только выдержали давление «Милана», но и поймали фаворита на контратаке. Причем организовали ее два джокера — промчавшийся справа Байейе и забивший после его паса в пустой угол Адопо, прежде отличавшийся только во время аренды в серии С. Сенсационный «Торино» в четвертьфинале и ждет соперника, который определится в четверг в матче «Фиорентина» — «Сампдория».

Англия: дерби важнее трофея?

«Манчестер Сити» победил в пяти из семи последних розыгрышей Кубка лиги, однако игра в Саутгемптоне пошла не по сценарию Хосепа Гвардиолы. Для начала была допущена элементарная ошибка в центре штрафной, откуда после фланговой передачи в касание пробил открывший счет своим голам в Англии 20-летний француз Мара. А спустя пять минут настоящий шедевр исполнил Дженепо, который, приблизившись к штрафной, мягко забросил мяч за спину Ортеге. Ничего не изменило даже появление на поле Холанна, но очевидно — субботнее дерби с «МЮ» для «горожан» важнее третьего по рангу английского трофея.

Статистика дня

1-я официальная игра Месси в статусе чемпиона мира — 1004-я в профессиональной карьере аргентинца.

11 поражений в восемнадцати турах лиги 1 потерпел «Осер». Это худший результат в истории клуба.

300 игр на посту главного тренера «Порту» провел Сержиу Консейсау. За это время он повторил клубный рекорд «драконов», одержав 215 побед.

500-й матч на клубном уровне провел нападающий «Лиона» Ляказетт. 294 игры пришлись на нынешний клуб и 206 — на «Арсенал».