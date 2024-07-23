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Зарплаты в топ-лигах: Головин — лидер среди россиян, Холанн и Де Брейне — короли АПЛ, 46 миллионов для Мбаппе

Опубликован рейтинг зарплат игроков в топ-лигах
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Футболисты Кевин Де Брейне, Александр Головин и Эрлинг Холанн
Кевин Де Брейне, Александр Головин и Эрлинг Холанн.
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Цифры, которые сводят с ума.

Портал Capology — это Transfermarkt из мира футбольных зарплат. На днях компания выложила обновленную сводку контрактов по топ-лигам — и там много интересного.

АПЛ: 28 миллионов для Холанна, Салах и Каземиро — в топ-5

Лучшая лига мира удивляет адекватностью окладов звезд — несмотря на сумасшедшие деньги, вращающиеся в АПЛ, английские клубы не тратят гигантские суммы на зарплаты. Лидер рейтинга в английском чемпионате — полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне с зарплатой в 13,6 миллиона евро после вычета налогов.

На втором месте — его одноклубник Эрлинг Холанн. Ему платят 12,7 миллиона евро в год, однако Capology также указывает, что бонусами норвежский форвард может зарабатывать дополнительно еще 16,1 миллиона евро за сезон — что доводит его зарплату до космических 28 миллионов. Абсолютный рекорд в АПЛ и, забегая вперед, один из самых жирных контрактов в мире.

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Еще в пятерку попали Мохаммед Салах из «Ливерпуля» (11,9 миллиона евро + 1,7 миллиона евро бонусами), Каземиро из «Манчестер Юнайтед» (11,9 миллиона евро + 3,4 миллиона евро бонусами) и Рахим Стерлинг из «Челси» с зарплатой в 11 миллионов евро. Забавно, что на шестом месте расположился Ромелу Лукаку — его контракт с «Челси» также рассчитан на 11 миллионов евро за сезон.

Примечательно, что в топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов АПЛ всего три англичанина — это вышеупомянутый Стерлинг, Маркус Рэшфорд из «МЮ» (10 миллионов евро) и Джек Грилиш (10 миллионов евро). Ну и разумеется, что в топе игроков с самым дорогим контрактом разместились четыре футболиста «Сити» — доминатора последних сезонов. И никого из «Арсенала»! Зато сразу по два представителя «МЮ» и «Челси».

Топ-10 зарплат АПЛ

Ла лига: космические бонусы для Мбаппе, но лидер — де Йонг

Испанцы доминируют в европейском футболе, и зарплаты у них под стать — таких чисел в АПЛ не видели. Причем самым высокооплачиваемым оказался не недавно перешедший в «Реал» Килиан Мбаппе, один из лучших форвардов мира — он вообще только на третьем месте. На первой строчке расположился Френки де Йонг из «Барселоны» — у него зарплата 18 миллионов евро плюс бонусы почти на 10 миллионов.

На втором месте расположился нападающий «блауграны» Роберт Левандовски — он получает 16 миллионов евро за сезон. Мбаппе, как уже упоминалось, только третий — и зарабатывает 15. Но не надо думать, будто француза обделили — бонусами он может набрать еще 31 миллион евро — абсолютный рекорд среди всех дополнительных выплат топовых лиг.

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Возможно, лучший полузащитник мира прямо сейчас, Джуд Беллингем из «Реала», зарабатывает довольно скромно для своего статуса и потенциала — 10+2 миллиона евро за сезон. Аналогичные условия и у Винисиуса — один из претендентов на «Золотой мяч» в этом году получает в четыре раза меньше своего нового конкурента по позиции, если учитывать бонусы.

О клубном делении говорить не приходится — топ-10 ожидаемо оккупировали «Реал» и «Барселона». И нет, каталонцы, несмотря на репутацию, не первые — у них всего три человека в топе. А вот «Реал» платит приличные суммы шестерым футболистам — что, впрочем, неудивительно, учитывая результаты. Также в десятку затесался Ян Облак из «Атлетико» — вратарь получает 10 миллионов евро, о наличии бонусов не сообщается.

Топ-10 зарплат ла лиги

Серия А: «Юве» больше не гегемон, но Влахович — лидер по зарплатам

Самым высокооплачиваемым игроком серии А ожидаемо оказался представитель «Ювентуса» — форвард Душан Влахович. Серб получает чистыми 12 миллионов евро — о каких-либо бонусах информации нет. Следом идет еще один форвард, на этот раз из «Наполи» — у Виктора Осимхена прописан оклад в 10+2 миллиона евро за сезон.

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Дальше зарплатный фонд в серии А резко сдувается — Николо Барелла с третьего места получает уже 6,5 миллиона евро в год плюс бонус в 500 тысяч евро. А замыкает топ-10 Рафаэль Леао: 5+2 миллиона евро в год.

Судя по рейтингу Capology, гегемон в Италии сменился окончательно. Пусть футболист «Ювентуса» и занял первое место по стоимости зарплаты, у туринцев в топе всего четыре человека. А вот у «Интера» пять — не так-то просто было представить себе подобную ситуацию несколько лет назад.

Топ-10 зарплат Серии А

Бундеслига: кто после «Баварии»?

Бундеслига — самый диктаторский чемпионат. Есть версии, сколько игроков «Баварии» в топ-10 по зарплате в Германии? Правильно, все десять. Более того, даже все 12 — ближайшим футболистом не из «Баварии» в рейтинге стал Себастьян Аллер из «Боруссии» с 13-й строчки. Нападающий получает 5,8 миллиона евро после вычета налогов.

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В остальном — полная доминация Мюнхена. Самый высокооплачиваемый игрок — разумеется, Харри Кейн. Англичанин зарабатывает 13,2 миллиона евро за сезон и на пару миллионов обгоняет своего одноклубника Нойера. Легендарный Томас Мюллер получает чуть меньше — 10,9 миллиона евро за год.

Немцы — не англичане, и своих футболистов глубоко уважают. В топ-10 у мюнхенцев сразу шестеро граждан Германии — среди них как Нойер и Мюллер, так и Сане, Киммих, Гнабри и Горецка. Кстати, герой последних месяцев Никлас Фюллькруг получает 3,2 миллиона евро за сезон.

Топ-10 зарплат бундеслиги

Лига 1: Дембеле — самый высокооплачиваемый игрок чемпионата

После ухода Килиана Мбаппе лигу 1 все еще трудно назвать бедной. Зарплата богатейшего футболиста Франции — вингера «ПСЖ» Усмана Дембеле — составляет солидные 11 миллионов евро и 2,7 миллиона бонусами в год. Вполне топовый европейский уровень.

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С доминацией дела во Франции чуть получше, чем в той же Германии — здесь в десятке самых дорогих контрактов нашлось место не только футболистам «ПСЖ». Фоларин Балогун из «Монако» получает 5 миллионов евро чистыми — чуть больше, чем Александр Головин (4,8).

А в остальном — конечно, «ПСЖ» превалирует. Лидеры получают прилично — Эрнандес рубит 10,3 миллиона евро, Маркиньос — 9,2, Шкриньяр — 9, Ашраф Хакими и Марко Асенсио — по 8. А вот зарплату Матвея Сафонова в Capology еще не узнали — в отличии от его конкурента Доннаруммы. Итальянец зарабатывает 7 миллионов евро за сезон — тоже очень и очень неплохо.

Топ-10 зарплат Лиги 1

Наши в топ-5: Кузяев — лидер «Гавра», Головин — в топ-3 в «Монако»

Самый высокооплачиваемый российский легионер в Европе — Александр Головин. Один из лидеров «Монако» зарабатывает соответственно своему статусу — 4,8 миллиона евро за сезон. Больше него в клубе получают только трехкратный чемпион Франции в составе «ПСЖ» Тило Керер (но совсем незначительно — 4,83 миллиона) и американский форвард Фоларин Балогун (5 миллионов). В прошлом сезоне гораздо больше зарабатывал лишь Виссам Бен Йеддер (7,8 миллиона), покинувший «Монако» в статусе свободного агента.

Зарплата Матвея Сафонова в «ПСЖ» пока неизвестна — вратарь говорил, что она хорошая даже для уровня клуба. В «Краснодаре» он получал 2 миллиона евро в год, вероятно, в Париже произошла прибавка.

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Алексей Миранчук тоже неплохо зарабатывает, но пока в Италии. Согласно Capology, в «Аталанте» он на шестом месте по размеру контракта — 1,5 миллиона евро в год. Вообще в Бергамо бережно относятся к деньгам. Больше всех получают форвард Джанлука Скамакка (3,2 миллиона), звездный новичок Николо Дзаньоло и Шарль Де Кетеларе (по 2,5 миллиона). У остальных получка куда ниже. Хотя скоро Миранчук, по словам агента, может попасть в топ-5 самых высокооплачиваемых игроков МЛС. Для этого нужно завершить трансфер в «Атланту».

Далер Кузяев — самый статусный футболист скромного «Гавра». Зарабатывает он меньше, чем в «Зените», но тоже неплохо — 990 тысяч евро за сезон. По сравнению с одноклубниками зарплата гигантская. Для сравнения, идущий следок Абдулайе Туре получает 610 тысяч, у остальных — от 390 тысяч евро и ниже.

Замыкает список Арсен Захарян, находящийся в середине списка зарплат «Реал Сосьедад». Российский полузащитник зарабатывает скромные 360 тысяч евро в год чистыми, плюс-минус столько же, сколько обычные запасные. Но вообще в Сан-Себастьяне зарплаты у всех весьма приземленные — даже чемпионы Европы получают не так уж много по европейским меркам: Ойярсабаль — 1,73 миллиона, Мерино — 1,54, Субименди — 1,44, Ле Норман и Ремиро — по 1,34.

Зарплаты российских легионеров в европейских клубах
Александр Головин
Далер Кузяев
Килиан Мбаппе
Усман Дембеле
Эрлин Холанн
ФК Монако
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