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Родри высмеял Винисиуса, когда отмечал «Золотой мяч». Видео выложил «Манчестер Сити» и тут же удалил

Родри высмеял Винисиуса после получения «Золотого мяча»
Артем Белинин
Корреспондент
Родри — обладатель «Золотого мяча"-2024.
Фото Reuters
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А мы думали, он воспитанный.

«Золотой мяч» — 2024 однозначно войдет в историю как один из самых скандальных. Напомним: награду получил испанский полузащитник «Манчестер Сити» Родри, однако многие были уверены в победе вингера «Реала» Винисиуса — включая самого бразильца. Когда выяснилось, что нападающий награду не получит, и он, и весь клуб бойкотировали церемонию. Но на этом скандалы не закончились.

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После получения престижнейшей личной награды Родри, очевидно, отправился отмечать успех вместе с друзьями и коллегами в один из парижских ресторанов. Там полузащитник веселился от души — пел Freed from Desire и Bella Ciao и размахивал салфетками. Видео в соцсети выложил «Манчестер Сити».

Однако спустя некоторое время в Сети появилась другая версия — на ней во время исполнения трека Bella Ciao слышно, как Родри переделывает слова песни в «Эй, Винисиус, чао-чао-чао».

Один из пользователей соцсетей с ником @mbapadre утверждает, что эта версия — подлинная: «Видео, на котором Родри смеется над Винисиусом, не отредактировано. Есть полное видео, которое было загружено самим «Манчестер Сити». Они удалили его, когда все поняли, и повторно загрузили, вырезав эту часть. Он жалок».

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Не первый скандал

У Родри образ тихого и славного парня, однако он действительно может дать огня. Вспомнить хотя бы его поведение после победы на Евро — напомним, тогда в разгар торжества в Мадриде полузащитник прямо со сцены перед толпой начал заряжать: «Гибралтар — испанский». Болельщики и сборная с радостью подхватили.

После этого УЕФА выписал Родри бан на один матч за политическую кричалку. А уж политической она была дальше некуда: Гибралтар — крошечная территория Великобритании на самом юге Пиренейского полуострова, ее Испания уступила англичанам в 1713 году и с тех пор постоянно пытается вернуть. Учитывая, что «Красная фурия» в финале Евро-2024 одолела как раз англичан, кричалка стала еще более провокационной. Так что зажигать в песнях для Родри не в новинку.

Винисиус Жуниор
Родриго Эрнандес Касканте (Родри)

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