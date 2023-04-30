Бенефис Бензема, 15-летний дебютант в составе «Барселоны», невероятное спасение «Милана» в Риме

Главные события субботы в европейском футболе.

Испания: реабилитация грандов

«Реал» после фиаско в Жироне отвел душу на «Альмерии», а не забивавший на протяжении трех туров Бензема уже в первом тайме оформил хет-трик. Первые два гола француз забил с передач Винисиуса Жуниора и Родригу, а оформил хет-трик с заработанного Лукасом Васкесом пенальти.

Так обладатель «Золотого мяча» вышел на чистое четвертое место в списке лучших бомбардиров в истории ла лиги, доведя число результативных ударов до 236. Позади осталась мадридская легенда 80-х — мексиканец Уго Санчес. Впереди — только Месси (473), Криштиану Роналду (311) и Сарра (253). При нынешнем темпе Бензема по силам обойти легенду «Атлетика» середины прошлого века. Карим ведь мог сократить отставание, но на последних минутах его удар пришелся в штангу.

Отдельного упоминания заслуживает и Винисиус. С одной стороны, бразилец снова сорвался и получил предупреждение за эмоции. Его даже могли удалить, если бы арбитр не оставил без внимания саркастические аплодисменты в свой адрес. Только звездам позволено больше, чем простым смертным, а статус Вини подтверждает его статистика: второй год подряд с учетом всех турниров бразилец достигает отметки в 20 голов и 20 результативных передач.

«Барселона» тоже исправилась за конфуз в середине недели, причем мощный дебют обеспечили защитники. Только вернувшийся в строй Кристенсен забил первый гол за каталонцев, замкнув подачу Рафиньи, а провалившийся против «Райо Вальекано» Кунде выдал идеальный пас на Левандовски. И помог поляку снова оторваться от Бензема в гонке лучших снайперов турнира.

«Бетис» же стал синонимом проблем, которых хватало еще до стартового свистка. Мануэль Пеллегрини не может рассчитывать на свой мозговой центр в лице Фекира и Каналеса, травмирован ударный форвард Борха Иглесиас, а прямо перед первым голом «Барсы» получил повреждение центральный защитник Луиз Фелипе.

Сменивший его Эдгар Гонсалес свой выход провалил, получив две желтые карточки за девять минут. Гостей не щадил даже ВАР, утвердивший отмененный сначала гол Рафиньи. Единственное, чем могли гордиться зелено-белые — выход на замену 41-летнего Хоакина. Ветерану, который недавно принял решение завершить карьеру по окончании сезона, рукоплескали даже поклонники сине-гранатовых.

Еще раз его наградили аплодисментами после травмы. Если повреждение окажется серьезным, Хоакин не побьет рекорд бывшего голкипера «Барселоны» Субисарреты, на счету которого 622 матча в испанском чемпионате. Для этого хавбеку «Бетиса» нужно выйти на поле во всех оставшихся турах. Очень жаль. Но, возможно, в этот вечер «Камп Ноу» стал свидетелем явления будущей звезды — Ламина Ямаля. 15-летний мальчишка едва не забил, попав во вратаря, а еще создал убойный момент для не игравшего с января Дембеле.

Италия: миланская месть

Возвращение «Ювентусу» пятнадцати очков привело к тому, что чувствовавшие себя относительно комфортно «Рома» и «Милан» оказались в ситуации, когда их очная игра приобретала характер сражения. И внутреннее напряжение в комплекте с ответственностью ощущались едва ли не в каждом эпизоде.

Это перенеслось даже на время игры. Первый тайм длился более 50 минут, а второй начался с задержкой. Когда команды уже готовились возобновить игру, выяснилось, что замена требуется Белотти. Это казалось важным, но какая же это была мелочь в сравнении безумной концовкой игры, которая затмила даже январский триллер на «Сан-Сиро»! Матч, где лучше игравший «Милан» получил два гола на последних минутах (2:2) и погрузился в кризис.

Ту ничью «Роме» принес Эбрахам, и когда в субботу он же на третьей добавленной минуте отправил мяч в угол, англичанина впору было называть кошмаром «россонери». Однако месть Стефано Пиоли оказалась сладкой, а особую пикантность развязке придало то, что с подачи Рафаэла Леау цель поразил Салемакерс. Тот, кто считал, что с нарушения на нем началась так и не ставшая победной атака хозяев. Уже готовившийся к триумфу Жозе Моуринью и его команда — по-прежнему пятые.

Германия: фактор Леверкузена

Самое интересное в бундеслиге начнется в воскресенье, так как оступившаяся в пятницу в Бохуме дортмундская «Боруссия» (1:1) дала шанс «Баварии» вернуться на первое место. А в субботу все интриги сводились к заочному спору трех претендентов на две путевки в Лигу чемпионов.

За них не борется «Байер», однако не знающие поражений на протяжении 14 официальных матчей леверкузенцы портят нервы другим. Туром ранее команда Хаби Алонсо обыграла «Лейпциг», а сейчас лишила двух очков «Унион». Теперь сохранившие третье место берлинцы лишь за счет разности мячей опережают «Фрайбург», который уже сейчас установил рекорд по набранным за сезон очкам (56). В Кельне ему принес победу угловой с подрезкой Хелера на притаившегося в районе дальней штанги Доэна.

Аутсайдером же в гонке за местом в четверке счастливчиков по-прежнему остается «Лейпциг». Сказываются прошлые потери, а победная встреча с «Хоффенхаймом» показала, сколь важен для «быков» Нкунку. Лучшего игрока прошлого сезона замучили травмы, так что его субботний гол — первый аж с ноября, когда француз получил первое из двух повреждений, которое стоило ему поездки на ЧМ-2022.

Франция: фиолетовый шторм

Когда стал известен состав участников финала Кубка Франции, пришлось услышать мнение, что у «Тулузы» с ее несколько авантюрной и заточенной на атаку игрой не будет шансов против системного «Нанта». Только на «Стад де Франс» фиолетовые все эти расклады опровергли. К 10-й минуте Логан Коста уже оформил дубль, а «канарейки» остались без быстрого ответного гола из-за оказавшегося на ленточке защитника номинальных гостей.

«Нант» на какое-то время вроде бы прижал «Тулузу» к воротам, однако получил еще две пробоины от открытия сезона Даллинги. Фамилию 22-летнего форварда стоит запомнить, потому что на данный момент он — самый результативный голландец в сильнейших лигах Европы. После того, как число голов Даллинги выросло до 18, стало понятно — команда Антуана Комбуаре не сможет сохранить второй по статусу французский трофей. А «Тулуза» пишет историю, выиграв свой второй Кубок с 1957 года.

Статистика дня

3 дня разделили победу «Райо Вальекано» над лидирующей «Барселоной» (2:1) с поражением от занимающего последнее место «Эльче» (0:4).

3 гола после подач угловых забил в субботу «Вест Хэм». В английском чемпионате такого не случалось с марта 2019 года.

7-м футболистом, забившим в лигах топ-5 не менее 20 мячей, стал нападающий «Брентфорда» Тоуни. Ранее этой отметки достигли Холанн («Манчестер Сити»), Кейн («Тоттенхэм»), Осимхен («Наполи»), Мбаппе («ПСЖ»), Дэвид («Лилль») и Ляказетт («Лион»).

8 очков набрал «Штутгарт» после назначения на пост главного тренера Себастьяна Хенесса. За четыре матча, где не было поражений, у него больше баллов, чем у отработавшего 13 туров Бруно Лаббадии.

9 голевых передачи сделал в текущем чемпионате Франции полузащитник «Лилля» Кабелла. Это личный рекорд бывшего игрока «Краснодара» в лиге 1.

12 мячей по ходу стартовых пятнадцатиминуток забили футболисты «Брайтона», лидирующего по данному показателю в АПЛ.