В чем секрет долголетия современных футболистов? Рацион Роналду и Венгера, запрет на алкоголь и научная медицина

Техника — ничто.

Мы привыкли восхищаться новыми голевыми подвигами Криштиану Роналду, очередным филигранным пасом от Луки Модрича или двужильным Джеймсом Милнером, который в 37 лет бежит как угорелый прессинговать соперника. Восторги восторгами, но мы редко задумываемся, на что идут игроки ради футбольной долговечности.

Раньше завершение карьеры в 33 года считалось чем-то обыденным, а сейчас это, как правило, удел резко сдавших и невостребованных игроков. Так что же изменилось?

Современные футболисты почти полностью отказались от алкоголя

Как это ни банально, но главный фактор, влияющий на продолжительность карьеры футболиста, — травмы. Они вытекают из не менее ошеломляющей составляющей — тренировок и образа жизни человека. До начала нулевых посиделки в баре за кружкой пива были естественным досугом футболистов, особенно в Англии. Даже лучшие в мире не брезговали этим — вспомните Беста или Гаскойна.

Все потому, что тренеры реже влезали в жизнь футболистов за пределами стадионов и баз. Обычно игроки закидывали бутсы и майку в рюкзак, садились в машину и могли отправиться хоть на край света, лишь бы вернулись к следующей тренировке. Так думали многие тренеры. Но с годами интенсивность календаря только увеличивалась, а коучи хотели видеть всю основу в рабочем состоянии.

Возможно, вы помните, как игроки лондонского «Арсенала» выли от ограничений Арсена Венгера, который возглавил клуб после двухлетней работы в Японии. В «Арсенале» даже был традиционный «пьяный вторник» от кэпа Тони Адамса, когда вся команда сплачивалась в местном баре — Венгер моментально ввел запрет на это. Вот что француз рассказывал о жизни в Японии: «Весь образ жизни там связан со здоровьем. Их диета в основном состоит из вареных овощей, рыбы и риса. Без жира, без сахара. Вы замечаете, когда живете там, что там нет толстых людей».

Райан Гиггз. Фото Global Look Press

Идеи Арсена вскоре поддержала другая легенда АПЛ, хоть и из стана соперников, — Райан Гиггз. Он регулярно пропускал по несколько матчей «Манчестер Юнайтед» за сезон и вылетал из-за мышечных травм. Тогда спрашивается: как он играл до 40 лет? Все потому, что валлиец вовремя переосмыслил образ жизни, а также нанял спецтренера по йоге: по словам Райана, занятия помогли ему не только физически, но и ментально.

В 2001 году Гиггз травмировался перед важным матчем против «Баварии» в ЛЧ. Именно этот эпизод стал поворотным. «Это был тот день, когда я просто подумал: «Мне нужно что-то сделать, мне нужно не пить столько алкоголя, мне нужно пересмотреть свое питание, мне нужно сделать все, что я могу, моя кровать, машины — все, чтобы это прекратилось». Травмы подколенного сухожилия мешали мне играть, наверное, 10 или 15 игр за сезон, а я приближался к 30 годам». В итоге Райан стал рекордсменом клуба по количеству матчей (963) и самым титулованным футболистом в истории «МЮ».

О вреде алкоголя и других веществ рассказывал врач «Рубина» Эдуард Кундухов: «Если вы курите, то степень выздоровления очень низкая. То же самое касается и кальянов. Сейчас еще популярны и жидкости, электронные сигареты, снюс. Это все вредит. Та же сладкая газировка — сладкий напиток, инсулин купирует кальций, а кальций, который попадает в организм, не усваивается. Организму нужен кальций, и он берет его из внутренних ресурсов. Например, мышцы начинают тянуть кальций из костей. Отсюда разрывы, спазмы, переломы. Нужно понимать, что в спорте организм вынужден работать на пределе ресурсов, и в обычной жизни проблемы могут себя не проявлять, а в спорте сразу дают о себе знать».

Эдуарда также спросили о формуле, помогающей футболистам удлинить футбольный век. По его мнению, ключевой фактор — именно здоровый образ жизни. Футболисты стали ответственнее подходить к режиму. Ну и конечно, как мы не можем вспомнить эталон в этом аспекте — Криштиану Роналду. Португалец питается овощами, рыбой, яйцами (причем по расписанию, шесть раз в день), спит 5-6 раз по 90 минут, приобрел в дом криокамеру для восстановления — и это только вершина айсберга.

Возвращаемся к Венгеру: француз видел ключ к успеху в особом рационе. Игроки пили апельсиновый сок с креатином, ели вареную курицу и пасту перед матчами, а также добавлял витамины. Наследие Арсена распространилось и на другие страны и более молодое поколение. Благодаря своему видению Арсен заслужил прозвище Профессор.

Дэвид Бекхэм. Фото Global Look Press

«Милан» создал спецлабораторию и с помощью технологий предсказывал травмы

Но как сказал Кундухов, другой немаловажной причиной является стремительное развитие спортивной медицины. Здесь процесс также начался в начале нулевых: клубы начали создавать научные отделы и не жалели денег на специалистов. Главный ориентир — «Милан». Итальянский клуб захотел максимально обезопасить себя от внезапных травм дорогостоящих новичков: пригласил топовых физиотерапевтов, которые начали проповедовать альтернативную медицину.

Берлускони не пожалел денег на постройку отдельной спортивной лаборатории, которая стала чуть ли не отдельным брендом — MilanLab. Сотрудники вместе с Microsoft разработали специальную программу, а деятельность лаборатории заключалась в том, чтобы просчитать риск получения травмы и предотвратить ее. При работе учитывались все мельчайшие детали — даже бытовые привычки, не говоря уже о физических особенностях и режиме питания.

Выяснилось, что ключ к избавлению от повреждений и травм можно найти в самых, казалось бы, неожиданных местах. Например, боли в паховой области мог вызвать неудаленный зуб мудрости — как было с Зеедорфом. Лаборатория творила чудеса: продлила карьеру Бэкхему, Мальдини, имела огромный вес в трансферной политике «Милана», но в 2011 году загнулась из-за увольнения ключевых сотрудников. Однако другие клубы взяли на заметку многие методики лаборатории и перенесли их к себе.

Зинедин Зидан. Фото Global Look Press

Почему упор на прессинг в современном футболе — супер

Еще одна причина: излишний упор на физическую подготовку футболистов. Нет, не подумайте, ей уделяли много времени и раньше. Но ввиду нынешней моды на контрпрессинг и тактику «физика» стала преобладать над техникой в футболе. Вот что сказал недавно Зинедин Зидан: «[В мое время] проблемы с «физикой» можно было компенсировать техникой. Сейчас все не так. Нужно быть по-настоящему хорошо готовым физически, быть топ-атлетом. Нужны и «физика», и техника».

Одной из причин травм и быстрого угасания молодых талантов прошлых поколений было пренебрежительное отношение к основной физической подготовке. Да-да, к тому самому старому доброму ОФП. Развитие нескольких физических компонентов одновременно стимулировало к продолжительности карьеры и безболезненному переходу во взрослый футбол, а также к повышенным нагрузкам.

Например, главные вундеркинды нулевых Фредди Аду и Керлон при всем техническом таланте и мастерстве были физически слабы — их не подвели разумно к нагрузкам и интенсивности, сопутствующим на профессиональном уровне. Поэтому они феерили на уровне молодежек, а при переходе на следующую ступень быстро потухли из-за нескончаемых травм.