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Сегодня, 07:30

В чем секрет долголетия современных футболистов? Рацион Роналду и Венгера, запрет на алкоголь и научная медицина

Артем Никулин
корреспондент
Криштиану Роналду и Арсен Венгер
Криштиану Роналду и Арсен Венгер.
Фото REUTERS, Global Look Press
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Техника — ничто.

Мы привыкли восхищаться новыми голевыми подвигами Криштиану Роналду, очередным филигранным пасом от Луки Модрича или двужильным Джеймсом Милнером, который в 37 лет бежит как угорелый прессинговать соперника. Восторги восторгами, но мы редко задумываемся, на что идут игроки ради футбольной долговечности.

Раньше завершение карьеры в 33 года считалось чем-то обыденным, а сейчас это, как правило, удел резко сдавших и невостребованных игроков. Так что же изменилось?

Современные футболисты почти полностью отказались от алкоголя

Как это ни банально, но главный фактор, влияющий на продолжительность карьеры футболиста, — травмы. Они вытекают из не менее ошеломляющей составляющей — тренировок и образа жизни человека. До начала нулевых посиделки в баре за кружкой пива были естественным досугом футболистов, особенно в Англии. Даже лучшие в мире не брезговали этим — вспомните Беста или Гаскойна.

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Все потому, что тренеры реже влезали в жизнь футболистов за пределами стадионов и баз. Обычно игроки закидывали бутсы и майку в рюкзак, садились в машину и могли отправиться хоть на край света, лишь бы вернулись к следующей тренировке. Так думали многие тренеры. Но с годами интенсивность календаря только увеличивалась, а коучи хотели видеть всю основу в рабочем состоянии.

Возможно, вы помните, как игроки лондонского «Арсенала» выли от ограничений Арсена Венгера, который возглавил клуб после двухлетней работы в Японии. В «Арсенале» даже был традиционный «пьяный вторник» от кэпа Тони Адамса, когда вся команда сплачивалась в местном баре — Венгер моментально ввел запрет на это. Вот что француз рассказывал о жизни в Японии: «Весь образ жизни там связан со здоровьем. Их диета в основном состоит из вареных овощей, рыбы и риса. Без жира, без сахара. Вы замечаете, когда живете там, что там нет толстых людей».

Футболист Райан Гиггз
Райан Гиггз.
Фото Global Look Press

Идеи Арсена вскоре поддержала другая легенда АПЛ, хоть и из стана соперников, — Райан Гиггз. Он регулярно пропускал по несколько матчей «Манчестер Юнайтед» за сезон и вылетал из-за мышечных травм. Тогда спрашивается: как он играл до 40 лет? Все потому, что валлиец вовремя переосмыслил образ жизни, а также нанял спецтренера по йоге: по словам Райана, занятия помогли ему не только физически, но и ментально.

В 2001 году Гиггз травмировался перед важным матчем против «Баварии» в ЛЧ. Именно этот эпизод стал поворотным. «Это был тот день, когда я просто подумал: «Мне нужно что-то сделать, мне нужно не пить столько алкоголя, мне нужно пересмотреть свое питание, мне нужно сделать все, что я могу, моя кровать, машины — все, чтобы это прекратилось». Травмы подколенного сухожилия мешали мне играть, наверное, 10 или 15 игр за сезон, а я приближался к 30 годам». В итоге Райан стал рекордсменом клуба по количеству матчей (963) и самым титулованным футболистом в истории «МЮ».

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О вреде алкоголя и других веществ рассказывал врач «Рубина» Эдуард Кундухов: «Если вы курите, то степень выздоровления очень низкая. То же самое касается и кальянов. Сейчас еще популярны и жидкости, электронные сигареты, снюс. Это все вредит. Та же сладкая газировка — сладкий напиток, инсулин купирует кальций, а кальций, который попадает в организм, не усваивается. Организму нужен кальций, и он берет его из внутренних ресурсов. Например, мышцы начинают тянуть кальций из костей. Отсюда разрывы, спазмы, переломы. Нужно понимать, что в спорте организм вынужден работать на пределе ресурсов, и в обычной жизни проблемы могут себя не проявлять, а в спорте сразу дают о себе знать».

Эдуарда также спросили о формуле, помогающей футболистам удлинить футбольный век. По его мнению, ключевой фактор — именно здоровый образ жизни. Футболисты стали ответственнее подходить к режиму. Ну и конечно, как мы не можем вспомнить эталон в этом аспекте — Криштиану Роналду. Португалец питается овощами, рыбой, яйцами (причем по расписанию, шесть раз в день), спит 5-6 раз по 90 минут, приобрел в дом криокамеру для восстановления — и это только вершина айсберга.

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Возвращаемся к Венгеру: француз видел ключ к успеху в особом рационе. Игроки пили апельсиновый сок с креатином, ели вареную курицу и пасту перед матчами, а также добавлял витамины. Наследие Арсена распространилось и на другие страны и более молодое поколение. Благодаря своему видению Арсен заслужил прозвище Профессор.

Дэвид Бекхэм в «Милане»
Дэвид Бекхэм.
Фото Global Look Press

«Милан» создал спецлабораторию и с помощью технологий предсказывал травмы

Но как сказал Кундухов, другой немаловажной причиной является стремительное развитие спортивной медицины. Здесь процесс также начался в начале нулевых: клубы начали создавать научные отделы и не жалели денег на специалистов. Главный ориентир — «Милан». Итальянский клуб захотел максимально обезопасить себя от внезапных травм дорогостоящих новичков: пригласил топовых физиотерапевтов, которые начали проповедовать альтернативную медицину.

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Берлускони не пожалел денег на постройку отдельной спортивной лаборатории, которая стала чуть ли не отдельным брендом — MilanLab. Сотрудники вместе с Microsoft разработали специальную программу, а деятельность лаборатории заключалась в том, чтобы просчитать риск получения травмы и предотвратить ее. При работе учитывались все мельчайшие детали — даже бытовые привычки, не говоря уже о физических особенностях и режиме питания.

Выяснилось, что ключ к избавлению от повреждений и травм можно найти в самых, казалось бы, неожиданных местах. Например, боли в паховой области мог вызвать неудаленный зуб мудрости — как было с Зеедорфом. Лаборатория творила чудеса: продлила карьеру Бэкхему, Мальдини, имела огромный вес в трансферной политике «Милана», но в 2011 году загнулась из-за увольнения ключевых сотрудников. Однако другие клубы взяли на заметку многие методики лаборатории и перенесли их к себе.

Зинедин Зидан
Зинедин Зидан.
Фото Global Look Press

Почему упор на прессинг в современном футболе — супер

Еще одна причина: излишний упор на физическую подготовку футболистов. Нет, не подумайте, ей уделяли много времени и раньше. Но ввиду нынешней моды на контрпрессинг и тактику «физика» стала преобладать над техникой в футболе. Вот что сказал недавно Зинедин Зидан: «[В мое время] проблемы с «физикой» можно было компенсировать техникой. Сейчас все не так. Нужно быть по-настоящему хорошо готовым физически, быть топ-атлетом. Нужны и «физика», и техника».

Одной из причин травм и быстрого угасания молодых талантов прошлых поколений было пренебрежительное отношение к основной физической подготовке. Да-да, к тому самому старому доброму ОФП. Развитие нескольких физических компонентов одновременно стимулировало к продолжительности карьеры и безболезненному переходу во взрослый футбол, а также к повышенным нагрузкам.

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Например, главные вундеркинды нулевых Фредди Аду и Керлон при всем техническом таланте и мастерстве были физически слабы — их не подвели разумно к нагрузкам и интенсивности, сопутствующим на профессиональном уровне. Поэтому они феерили на уровне молодежек, а при переходе на следующую ступень быстро потухли из-за нескончаемых травм.

Возможно, футбол и потерял слегка в магии: сейчас на высшем уровне больше ценится именно «физика» и работоспособность, нежели дриблинг с финтами. Ты можешь обвести зараз трех-четырех соперников, но какой от этого толк, если при потере мяча ты не сможешь отработать по сопернику или выдыхаешься от интенсивного прессинга через 20 минут?

Криштиану Роналду
Футбол
Арсен Венгер
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