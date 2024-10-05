Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Зарубежные чемпионаты
Трансферы
Испания
Италия
Результаты
Англия
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Турция
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 13:30

ПАОК лишил части зарплаты Оздоева, Чалова и других игроков. У клуба три поражения подряд

ПАОК оштрафовал футболистов после трех поражений подряд
Роман Кольцов
корреспондент
Федор Чалов в матче против «Галатасарая».
Фото Reuters
Telegram Дзен
Все из-за неудачной серии.

Игроки ПАОК, за который выступают Федор Чалов и Магомед Оздоев, были наказаны за плохие результаты команды. Об этом сообщает греческий портал Sport24.

Денежные санкции

Руководство клуба из Салоников решило наложить на футболистов штраф после трех поражений подряд. При этом его сумма не называется.

По мнению боссов ПАОК, команда в некоторых случаях действовала на поле поверхностно, не демонстрируя необходимую самоотдачу. Штрафные санкции — способ замотивировать игроков.

Владельцем клуба является российско-греческий бизнесмен Иван Саввиди. В 2002-2005 годах он был президентом «Ростова», в 2005-2006 годах — президентом ростовского СКА.

ПАОК и правда так плох в последних матчах?

Коллектив румына Рэзвана Луческу (сын Мирчи Луческу) с 25 сентября по 3 октября проиграл в дерби «Арису» (0:1), а также потерпел два поражения на старте основного раунда Лиги Европы — на выезде от турецкого «Галатасарая» (1:3) и дома от румынского «Стяуа» (0:1), который играл в меньшинстве с 56-й минуты.

После шести туров ПАОК занимает 3-е место в суперлиге Греции, набрав 13 очков. При этом черно-белые забили 11 мячей — это лучший показатель в чемпионате наряду с АЕК.

В Лиге Европы команда не набрала ни одного балла и занимает 32-ю строчку в общей таблице.

Федор Чалов и&nbsp;Михай Попеску. ПАОК Оздоева и Чалова снова проиграл, «Астана» и армянский «Ноа» стартовали с побед, «Челси» крут и без Палмера

Как играют Оздоев и Чалов

Магомед Оздоев перебрался в ПАОК в августе 2023-го. В нынешнем сезоне 31-летний полузащитник провел 13 встреч во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу.

Федор Чалов перешел в греческий клуб из ЦСКА минувшим летом. На счету 26-летнего нападающего 1 гол и 1 результативная передача в 11 играх.

21 сентября форвард впервые отличился за ПАОК в чемпионате Греции: на 89-й минуте вратарь «Волоса» сам пробил в Чалова, после чего мяч влетел в сетку ворот.

Магомед Оздоев
Федор Чалов
Футбол
ФК ПАОК

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Биография Илии Топурии: жизнь и карьера чемпиона UFC
Экс-сотрудник ABBYY рассказал о массовых увольнениях россиян из компании
Канадского фигуриста Серенсена отстранили на шесть лет за сексуальное насилие
Военнослужащие группировки войск «Центр» эвакуировали подбитый танк ВСУ
Российские военные рассказали о помощи жителям при освобождении Угледара
Перешел в СКА репера Басты, чтобы закончить карьеру с самогоном и гитарой. Что происходит с экс-капитаном «Спартака» Глушаковым
Сегодня
Вчера
Неделя