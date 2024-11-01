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Сегодня, 13:15

«Я люблю эту страну». Российский вратарь Хайкин захотел стать гражданином Норвегии

Российский вратарь Хайкин признался, что хотел бы получить гражданство Норвегии
Роман Кольцов
Корреспондент
Никита Хайкин.
Фото Global Look Press
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Это будет его четвертый паспорт.

Российский вратарь «Буде-Глимта» Никита Хайкин признался, что хочет получить норвежское гражданство. При это у него уже есть три паспорта: британский, российский и израильский.

«Да, это то, чего я хочу. У меня невеста норвежка, и я планирую остаться здесь. Я бы хотел стать норвежцем, я люблю эту страну», — цитирует NRK 29-летнего футболиста.

Причем, главный тренер скандинавской сборной Столе Сольбаккен не исключил, что рассмотрит кандидатуру Хайкина в качестве возможного усиления национальной команды.

«Никита не помешал бы нашему коллективу. Он провел очень хороший сезон, хотя раньше были периоды спадов. В последних матчах за «Буде-Глимт» голкипер проявил себя особенно ярко», — сказал 56-летний специалист NRK.

Карьера Никиты

Хайкин родился в 1995 году в Нетании (Израиль). Через два года его семья переехала в Россию. На молодежном уровне Никита сменил девять команд из четырех стран с 2009 по 2016 год. Он начинал играть в «ФШМ Торпедо», затем выступал за академии московского «Динамо», английских «Челси», «Портсмута», «Рединга», португальского «Насьонала» и испанской «Марбельи». После этого вновь вернулся в Россию, но не смог закрепиться в основе «Мордовии» и «Кубани».

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Первый матч на профессиональном уровне Хайкин провел лишь 25 февраля 2017 года за израильский «Бней-Иегуда». В составе этой команды голкипер завоевал национальный Кубок. Следующий сезон Никита отыграл в другом израильском клубе — «Хапоэль» из Кфар-Савы, проведя 17 матчей.

11 марта 2019-го вратарь перешел в «Буде-Глимт» в качестве свободного агента. Почти весь первый сезон он провел на скамейке запасных. Дебютировал в чемпионате Норвегии 24 ноября в матче предпоследнего тура против «Кристиансунда» (3:0) благодаря тому, что первый вратарь — бразилец Рикардо — пропускал встречу из-за дисквалификации.

Лишь в 2020-м Хайкин получил шанс стать основным голкипером и умело им воспользовался. Был в его карьере и неудачный отъезд в английский «Бристоль», за который он не провел ни одного матча. Сейчас он вновь в «Буде-Глимт», который уже стал для него родным клубом. Вместе с ним Никита стал трехкратным чемпионом Норвегии (2020, 2021, 2023).

Почему Хайкин ни разу не сыграл за главную сборную России?

В юношеском возрасте Хайкин провел несколько матчей за национальные команды России U16 и U18, но тренеры первой сборной обратили на него внимание только после его яркого выступления за «Буде-Глимт» по ходу сезона-2021/22.

Вратарь получил вызов от Валерия Карпина и его помощника Виталия Кафанова в октябре 2021-го на решающие матчи отборочного цикла ЧМ-2022 с Кипром (6:0) и Хорватией (0:1). В тех встречах Никита попадал в заявку, но оставался на скамейке запасных.

С 2022-го Хайкин не приезжает в сборную России. Тем не менее, по словам Кафанова, он остается кандидатом, соответствующим уровню национальной команды. В сентябре 2023-го Виталий Витальевич заявил, что тренеры не хотят рисковать карьерой Хайкина в Норвегии.

«Есть страны, откуда можно вызвать вратарей, но Никиту не рассматривал, поскольку мы не хотим ребятам портить будущее», — сообщил Кафанов журналистам.

Через два месяца перед товарищеским матчем сборных России и Кубы, на который вновь не был приглашен Хайкин, Кафанов еще раз прояснил ситуацию.

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«Причина простая. Мы общаемся. Никита хочет в сборную России. Клуб не запрещает. Но есть такая вероятность, что он может потерять место работы. Мы переживаем за него», — отметил специалист.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что голкипера «Буде-Глимта» не будет в национальной команде из-за давления, связанного с политикой. Если он сыграет за сборную России, норвежский клуб может разорвать с ним контракт.

В этой стране уже был похожий случай, связанный с экс-полузащитником «Динамо» и «Ростова» Матиасом Норманном. В 2022-м его исключили из сборной Норвегии после возвращения в РПЛ.

Фото Global Look Press

Как Хайкин выступает сейчас

Чемпионат Норвегии в отличие от многих других лиг уже подходит к концу. «Буде-Глимт» после 26 туров идет на первом месте с 54 очками. Отрыв от ближайшего преследователя — «Бранна» — два балла. Командам осталось провести по четыре игры.

В активе Хайкина 26 встреч в чемпионате, в которых он пропустил 24 гола. Кроме того, 11 раз он оставлял свои ворота сухими.

Также «Буде-Глимт» выступает на европейской арене. В плей-офф квалификации Лиги чемпионов норвежцы уступили «Црвене Звезде» и попали в Лигу Европы, где чувствуют себя весьма неплохо: победили португальские «Порту» (3:2) и «Брагу» (2:1), а также сыграли вничью с бельгийским «Юнионом» (0:0). Никита провел во всех матчах по 90 минут.

Никита Хайкин
Футбол

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