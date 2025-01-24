Экс-тренер «Ромы» и «Наполи» возглавил сборную Бельгии. Неделю назад оттуда уволили Тедеско

Спартаковец не справился.

17 января Королевская бельгийская футбольная ассоциация объявила об увольнении Доменико Тедеско из сборной Бельгии. Спустя неделю «дьяволы» нашли экс-тренеру «Спартака» замену — командой будет руководить Руди Гарсия.

Гарсию ждут испытания

60-летний французский тренер — опытный специалист, хотя его трудно назвать успешным. За долгую карьеру Гарсия поработал во многих клубах — возглавлял «Лилль», «Лион», «Марсель», а за пределами родины — «Рому», «Наполи» и «Аль-Наср».

Последние годы у Гарсии откровенно не задались. В Саудовской Аравии он успел поработать с Роналду, но вряд ли этому рад — по слухам, именно португалец способствовал увольнению француза. Забавно, что на тот момент Криштиану провел в стране всего несколько месяцев, но успел разочароваться в Руди и в итоге выдавил того из клуба.

В «Наполи» тоже было непросто — Гарсия отработал совсем недолго, а параллельно владелец клуба Аурелио де Лаурентис унижал тренера как мог. Так, в непростой период после одного из поражений босс заявил прессе: «Не лучший момент с Руди. Подобное случается, если вы нанимаете человека, который не так хорошо знает Италию. Я приму лучшее решение в нужный момент». Он наступил через месяц после этой фразы — в конце ноября 2023-го Гарсию уволили.

С тех пор он сидел без работы. Теперь вот возвращается в профессию через сборную Бельгии. Правда, не факт, что плохие времена для Руди закончились. У «дьяволов» полно проблем, впереди — два матча против Украины в Лиге наций. Следом — отбор на чемпионат мира. Можно только пожелать удачи.

Доменико Тедеско. Фото Getty Images

С Тедеско попрощались тепло

Удача Гарсии точно пригодится, потому что предшественнику — хорошо знакомому в России Доменико Тедеско — ее явно не хватило. Несмотря на задорное начало (Бельгия выдала серию без поражений из 14 матчей) и квалификацию на чемпионат Европы, летом 2024-го «дьяволы» провалились.

Не лучше они выступили и в Лиге наций, где в «группе смерти» с соперниками в лице Франции и Италии (плюс Израиль) смогли одержать только одну победу. Добавим к неудачам и абсолютно глупую, случившуюся на ровном месте ссору Доменико с Тибо Куртуа — вратарь «Реала» вообще отказался от сборной при Тедеско.

Несмотря на все это, в Бельгии тепло попрощались с немцем. «Он отлично стартовал в качестве тренера национальной команды и доказал, что даже после ухода предыдущего поколения все еще возможны великие дела. Он интегрировал в команду ряд молодых игроков, и его преемник может продолжить этот путь. Мы хотели бы поблагодарить Тедеско и его команду за приятное сотрудничество, их упорный труд и преданность делу и пожелать им всего наилучшего в будущем», — заявил генеральный директор КБФА Питер Виллемс, чьи слова приводит официальный сайт организации.

Тедеско трудился в сборной Бельгии с февраля 2023 года. Под его руководством «дьяволы» одержали 12 побед, шесть раз проиграли и столько же раз завершили встречи ничьей. С 2019 по 2021 год Доменико тренировал московский «Спартак».