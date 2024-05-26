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Сегодня, 16:00

Хави, Ивич и еще 3 самые шокирующие отставки сезона

Флик может сменить Хави на посту главного тренера «Барселоны»
Даниил Матвеев
корреспондент отдела футбола
Хави, Владимир Ивич и Маурисио Почеттино
Хави, Владимир Ивич и Маурисио Почеттино.
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Скоро они докажут, что их рано списали.

Экстренно назначив Ханс-Дитера Флика вместо Хави, «Барселона» стала хедлайнером выходных в Европе. И если не возглавила, то ворвалась в топ самых безумных менеджерских решений сезона. Все благодаря Жоану Лапорте, провернувшему необъяснимый трюк: после заявления Хави об уходе в январе босс сине-гранатовых долго уговаривал его остаться, а когда тренер согласился, но пожаловался, что с «Реалом» тягаться очень тяжело, президент его убрал, несмотря на все контрактные договоренности и обещания.

При этом «Барса» — не единственный клуб, безжалостно отправивший в отставку вполне успешного тренера. По ходу сезона такие истории произошли и в ряде других клубов Европы — и в России тоже. Разбираемся, кто из менеджеров не заслужил увольнения.

Хави. Скандальное увольнение Хави из «Барселоны». Он продлил контракт всего месяц назад

Хави, уволенный за правду

Начнем с главного героя этой недели. Хави еще зимой решил, что уйдет из клуба. Есть ощущение, что это немного сняло напряжение с команды. В ла лиге за «Реалом» было уже не угнаться, но оставались шансы в Лиге чемпионов.

В общем, Хави не раз заявлял, что своего решения он не изменит, но в конце концов сломался под давлением Жоана Лапорты и остался еще на год. Вернее, так все думали. На одной из последних пресс-конференций Хави признался, что с «Реалом» очень тяжело конкурировать — финансовая ситуация в Мадриде куда лучше.

И испанец на сто процентов прав. Сразу же после этого заявления появилась информация, что Лапорта «взбешен» и «хочет уволить Хави». Зачем надо было уговаривать остаться, спрашивается? Причем тренер не сказал ничего нового, все и так это знали. В общем, удачи Флику — справиться с эго президента клуба будет непросто.

Футбольный тренер Владимир Ивич
Владимир Ивич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Ивич, уволенный за прагматичный стиль

После возобновления РПЛ пошли слухи о том, что «Краснодар» намерен уволить главного тренера Владимира Ивича. Главная причина — неудачная серия, наложившаяся на слишком прагматичный стиль игры.

Да, после паузы «Краснодар» выглядел слабовато: ничья с «Рубином», поражение от «Ростова», вылет из Кубка России от «Химок». Но ситуация точно не казалась безнадежной. «Краснодар» шел вторым и претендовал на чемпионство, хотя перед началом сезона ни у кого не было мысли о том, что клуб всерьез зарубится с «Зенитом».

Владимир Ивич и&nbsp;игроки &laquo;Краснодара&raquo; Кайо и&nbsp;Хуниор Алонсо. Увольнение Ивича — большая ошибка. Революция посреди сезона не приблизит «Краснодар» к историческому чемпионству

В конце концов «Краснодар» все же вернулся в чемпионскую гонку и до последнего мог выиграть титул — подвел «Ростов», упустивший победу в параллельном матче на «Газпром Арене». Если бы команда Карпина удержала ничью, золото досталось бы «быкам».

Трудно сказать, правильно ли поступили в клубе, вернув Мурада Мусаева. Еще сложнее просчитать, как бы команда прошла эту же дистанцию (с поражениями «Зениту», «Ахмату» и «Спартаку», а также ничьей с «Балтикой») при Ивиче.

Футбольный тренер Массимилиано Аллегри
Массимилиано Аллегри.
Фото Reuters

Аллегри, уволенный за поведение

После 7-го места год назад «Ювентус» выдал неоднозначный сезон, но вернулся в Лигу чемпионов, а на финише еще и завоевал Кубок Италии, в финале переиграв «Аталанту».

Но через сутки после триумфа Массимилиано Аллегри был уволен. Официально — за поведение, несовместимое с ценностями клуба. На 95-й минуте тренер был в ярости из-за того, что судья Фабио Мареска не сразу зафиксировал фол на Бремере в штрафной «Ювентуса». Аллегри снял пиджак, накричал на резервного арбитра, сорвал с себя галстук и начал расстегивать рубашку. А после удаления еще и поругался с директором газеты Tuttosport, назвав его «дерьмовым редактором» и пообещав оторвать уши.

Тиагу Мотта. Тиагу Мотта возглавил «Ювентус». Похоже, система дала сбой

Благодаря увольнению не по уважительной причине, а из-за дисциплинарного аспекта клуб сэкономил на неустойке тренерскому штабу. Хотя по результатам Аллегри не заслуживал увольнения. До Нового года «Ювентус» был в чемпионской гонке, но тягаться с «Интером» сейчас не по силам никому — туринцам же, такое ощущение, просто не хватило запала на весь сезон. С правильными усилениями и распределением сил между чемпионатом и еврокубками в следующем году вполне можно было бы снова замахнуться на титул.

Сменщиком Аллегри станет Тьягу Мотта — молодой тренер, сотворивший чудо в «Болонье». Посмотреть на него в топ-клубе будет невероятно интересно, у «Юве» все должно быть хорошо. Но Аллегри все-таки жаль. Интересно, где он окажется теперь.

Футбольный тренер Жозе Моуринью
Жозе Моуринью.
Фото Global Look Press

Моуринью, уволенный за результаты

В последнее время Моуринью видится одним из самых недооцененных тренеров в мире. Многочисленные возвращения в клубы АПЛ точно не принесли ему очков в репутацию, но в Италии он на самом деле проделал сумасшедшую работу.

Португалец привел «Рому» сразу к двум еврокубковым финалам — Лиги конференций и Лиги Европы. Лигу конференций он выиграл, а в Лиге Европы немного не повезло попасть на «Севилью». Для римлян такие результаты — супер, хотя в чемпионате ситуация складывалась тяжело: на момент отставки португальца команда опустилась на девятое место.

Конечно, к Жозе были определенные вопросы — но на «Олимпико» он работал в ограниченных финансовых ресурсах, которые совсем не вписывались в его требования и фирменный стиль.

До прихода Моуринью «Рома» с легкостью тратила на трансферы более 100 миллионов евро каждый сезон. Продавала тоже прилично, но чаще всего по доходам-расходам у команды был минус, поэтому в течение следующих трансферных окон пришлось работать в рамках финансовой фейр-плей.

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Да, в первом сезоне Жозе клуб закупился на 132 миллиона евро. Из них 41 отдали за Тэмми Абрахама и 26,5 миллиона за Мараша Кумбуллу. А в статусе свободных агентов отпустили с десяток подуставших футболистов, здорово разгрузив зарплатную ведомость.

Но дальше возможности удовлетворить запросы Жозе иссякли: в следующем сезоне римляне продали игроков на 73 миллиона, а потратили всего девять. Хотя Дибала, Белотти, Матич и Свилар пришли свободными агентами — за них не заплатили ни цента.

В этом году произошла та же история — летом заработали на продаже 75 миллионов, а потратили снова девять. И заманили на «Олимпико» Лукаку (но только в аренду), хотя без Жозе это было едва ли было возможным.

Таким образом, Моуринью просто обрубили финансовую поддержку, а потом обвинили в плохих результатах, когда команда сражалась в убийственном календаре. При этом состав у «Ромы» хоть и приличный, но вклиниться в топ-4 с ним крайне тяжело. А еще в клубе наметилась очередная перестройка: половину заявки составляют арендованные игроки, а остальным — уже за 30. Посмотрим, как с этим всем будет справляться Де Росси.

Футбольный тренер Маурисио Почеттино
Маурисио Почеттино.
Фото AFP

Почеттино, уволенный за «другое видение»

Ну как же без Маурисио? В 2024 году Почеттино выправил игру «Челси» и набрал хороший темп. Помогла и форма Коула Палмера — за вундеркинда не зря отдали почти 50 миллионов евро.

К слову, если отбросить результаты первых восьми туров, то «Челси» спокойно бы занял место в первой четверке. Можно быть уверенным в том, что если бы не такой молодой состав (средний возраст — всего 24,5 года), то все сложилось бы по-другому.

Казалось очевидным, что надо менять уходящего ветерана Тиагу Силву на парочку опытных футболистов, но крайним сделали Почеттино. И теперь, по данным британских медиа, в «Челси» хотят назначить нового молодого тренера с атакующим стилем игры.

Маурисио Почеттино. Увольнение Почеттино из «Челси» ничего не значит. Клуб свернул не туда очень давно

В общем, Тодд Боули и Бехдад Эгбали больше напоминают директоров из футбольного симулятора, увольняющих геймеров за невыполнение абсолютно бредовых заданий. Из всех тренеров, которые были в этом списке, кажется, именно Почеттино больше всех заслужил продление контракта.

У нас получилась такая команда по спасению следующего сезона: Хави, Ивич, Аллегри, Моуринью и Почеттино. Все — классные тренеры с большими заслугами. За ними обязательно стоит последить — они точно вернутся и еще докажут всем, что их рано списали.

Маурисио Почеттино
Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
Владимир Ивич
Жозе Моуринью
Массимилиано Аллегри
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